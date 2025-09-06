Noul episod în „cazul Mario Tudose”: FC Argeș cere 2 milioane de euro! Dani Coman: „Nu este închisă nicio poveste”
Gazeta Sporturilor, 6 septembrie 2025 18:50
Transferul lui Mario Tudose s-a transferat într-o telenovelă. După ce MM Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a transmis faptul că negocierile s-au încheiat fără succes, Dani Coman, președintele de la FC Argeș, a declarat că tratativele sunt deschise.Din transferul lui Mario Tudose, cei de la FC Argeș vor lua doar jumătate din sumă, iar cealaltă jumătate va merge la Benfica, echipă care are 50% din drepturile federative. ...
Acum 5 minute
19:20
Jens Lehmann aruncă săgeți spre selecționerul Nagelsmann: „Tot timpul caută scuze” # Gazeta Sporturilor
Germania a început cu stângul campania de calificare pentru Campionatul Mondial din 2026. „Die Mannschaft” a cedat în Slovacia, scor 0-2, un rezultat care a stârnit un val puternic de critici, principalul vizat fiind selecționerul Julian Nagelsmann (38 de ani).Programul complet al etapei #2 din Grupa A (Preliminariile CM 2026)După încheierea meciului de la Bratislava, Nagelsmann a fost pus la zid de jurnaliștii germani, însă acesta nu a fost criticat doar de presă. ...
19:20
Autodenunț! „Româneasca” prin care Gigi Becali a vrut să o păcălească pe Benfica în transferul lui Tudose: „Alt contract, alt jucător” » Radu Naum, șocat : „Doamne, Dumnezeule!” # Gazeta Sporturilor
Gigi Becali (67 de ani), patronul celor de la FCSB, a venit cu noi dezvăluiri din culisele negocierilor cu Dani Coman, președintele celor de la FC Argeș, pentru transferul lui Mario Tudose (20 de ani), jucător pe care și-l dorește foarte mult acum, pe finalul perioadei de mercato. Becali se gândise chiar să facă „o românească” și să îi fenteze pe cei de la Benfica, dar totul a picat. ...
Acum 30 minute
19:00
Aryna Sabalenka și Amanda Anisimova luptă pentru trofeul de la US Open, având în trecutul lor drame asemănătoare, unele care le-au transformat cariera # Gazeta Sporturilor
Aryna Sabalenka (27 de ani, 1 WTA) și Amanda Anisimova (24 de ani, 9 WTA) dispută în această noapte finala de la US Open, ultimul turneu de Mare Șlem al anului. Cu drumuri diferite în tenis, cele două finaliste au trecut prin drame asemănătoare, pierzându-și tații. Finala feminină de la US Open dintre Aryna Sabalenka și Amanda Anisimova are loc începând cu ora 23:00 și va fi liveTEXT pe gsp.ro și în direct pe Eurosport. ...
Acum o oră
18:50
18:30
Laurențiu Reghecampf a ieșit la atac după România - Canada: „Totul a fost anapoda” # Gazeta Sporturilor
Laurențiu Reghecampf, antrenorul român de la Al Hilal Omdurman, a criticat prestația României și a selecționerului Mircea Lucescu din partida amicală cu Canada, încheiată cu victoria echipei lui Jesse Marsch, scor 3-0.Următorul meci al naționalei este cu Cipru în preliminariile Campionatului Mondial din 2026 a fost programat marți, 9 septembrie, de la ora 21:45 pe GSP Stadium în Nicosia. ...
Acum 2 ore
18:20
Ce tur! Max Verstappen, în pole position la Monza după o prestație incredibilă » De ce pe locuri pleacă Ferrari și McLaren # Gazeta Sporturilor
Olandezul Max Verstappen (Red Bull) a dat calculele peste cap și a reușit cel mai rapid tur în calificările de la Monza. Campionul mondial va fi urmat de piloții McLaren, Lando Norris și Oscar Piastri.Marele Premiu de Formula 1 de la Monza are loc duminică, de la ora 16:00. Va fi liveTEXT pe GSP.ro și în direct pe Antena 1 și antenaplay.roReporterul GSP Sergiu Alexandru este în Italia și transmite toate informațiile de la fața locului. ...
18:10
Perioada de transferuri s-a încheiat » Topul fotbaliștilor rămași liberi de contract # Gazeta Sporturilor
Fereastra de mercato recent încheiată a oferit niște mutări de senzație, fiind considerată de mulți specialiști drept cea mai „nebună” perioadă de transferuri din istoria fotbalului. Cu toate acestea, există și jucători importanți care nu și-au găsit un nou angajament și sunt în continuare disponibili pe piață. ...
18:00
Ilie Năstase nu s-a abținut când a fost întrebat despre transformarea fizică a Serenei Williams: „Nu băga asta, nu îmi mai dau viza în America!” # Gazeta Sporturilor
Fostul mare tensimen Ilie Năstase (79 de ani) a comentat transformarea fizică incredibilă a marii campioane Serena Williams (43 de ani). Serena Williams a jucat ultimul meci oficial la US Open 2022. Retrasă din activitate, câștigătoarea a 23 de turnee de Grand Slam a trecut printr-o transformare fizică impresionantă. GALERIE FOTO. ...
18:00
Producătorul italian Ducati și-a asigurat al șaselea titlu consecutiv la constructori în MotoGP, după victoria lui Marc Marquez în cursa sprint de pe circuitul „Catalunya” de lângă Barcelona.În urma acestei victorii, marca din Bologna are acum un avans de 287 de puncte față de cel mai apropiat urmăritor, Aprilia, iar până la finalul sezonului, fiecare marcă va putea acumula maximum 284 de puncte. ...
18:00
Selecționerul Gennaro Gattuso i-a luat la palme pe jucătorii naționalei Italiei: „Chiar a dat, eu am primit una după ceafă!” # Gazeta Sporturilor
Gennaro Gattuso (47 de ani) a fost numit selecționer al naționalei Italiei în luna iunie, iar debutul său pe banca tehnică într-un meci oficial a avut loc vineri seară, împotriva Estoniei, în preliminariile Campionatului Mondial, câștigat de „Squadra Azzurra” cu scorul de 5-0.Totuși, la pauză tabela arăta 0-0, iar atacantul Italiei, Giacomo Raspadori, a dezvăluit metodele inedite ale lui Gattuso, aplicate la vestiar. ...
17:50
Premieră după 25 de ani la US Open: Președintele Donald Trump va participa la finala Sinner - Alcaraz # Gazeta Sporturilor
Donald Trump (79 de ani) va urmări finala masculină de simplu de la US Open, duelul dintre principalii favoriți, italianul Jannik Sinner (24 de ani, 1 ATP) și spaniolul Carlos Alcaraz (22 de ani, 2 ATP).Președintele Donald Trump va asista la finala masculină de simplu a US Open, conform informațiilor furnizate de Asociația de Tenis a Statelor Unite (USTA). Aceasta va fi prima vizită a lui Trump la US Open din 2015, potrivit abola.pt. ...
17:30
FRF a anunțat prin intermediul unui comunicat oficial faptul că Louis Munteanu a părăsit cantonamentul echipei naționale și nu va fi disponibill pentru meciul cu Cipru din preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026. ...
Acum 4 ore
17:10
Gloria Bistrița - Storhamar, debut în sezonul de Liga Campionilor » Început perfect # Gazeta Sporturilor
Gloria Bistrița și Storhamar se înfruntă în prima rundă a grupei A din Liga Campionilor la handbal feminin. Meciul a început la ora 17:00, e liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Prima Sport 2 și Digi Sport 2. LIVE. Gloria Bistrița - Storhamar 7-3Minutul 7: Start foarte bun pentru românce, care se desprind la 4 goluriMinutul 1: Fujita deschide scorul dintr-un 7 metri. 1-0A început meciul!Sezonul de Liga Campionilor începe astăzi, România având două reprezentante la start. ...
16:50
Știm și prima echipă din Africa calificată la Mondial! » Alte două naționale sunt aproape să meargă în America # Gazeta Sporturilor
Cu o victorie facilă împotriva Nigerului (4-0), care a terminat meciul în zece jucători, Maroc e prima națiune africană care se califică la Cupa Mondială din 2026. Egipt și Cote d'Ivoire sunt la un pas să i se alăture echipei clasate pe locul 4 la ultima ediție. ...
16:50
Bătăi de cap pentru Hansi Flick » Accidentarea este mai gravă decât se anticipa # Gazeta Sporturilor
Accidentarea lui Gavi (21 de ani) este mai gravă decât se anticipa, iar mijlocașul lui Barcelona va lipsi probabil o perioadă mai lungă.Spaniolul a suferit o accidentare la genunchi și a ratat atât meciul cu Rayo Vallecano (1-1), cât și prezența la naționala Spaniei pentru meciurile din preliminariile Campionatului Mondial 2026. Accidentarea lui Gavi este mai gravă decât se anticipaConform informațiilor publicate de AS. ...
16:40
Gigi Becali, intervenție în forță în telenovela cu Mario Tudose! Atacuri sub centură: „Nebunia lumii, e mafiot mare! Vă cruciți!” # Gazeta Sporturilor
Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a oferit o primă reacție publică după ce transferul lui Mario Tudose a intrat în impas. Finanțatorul campioanei se declară deranjat de pretențiile emise de FC Argeș și Dani Coman, pe de-o parte, și de primarul Piteștiului, Cristian Gentea, pe de altă parte. Afaceristul a explicat pentru GSP.ro ce piedici au intervenit în mutarea stoperului de 20 de ani. ...
16:30
Boris Becker, dator la criminali români, după un joc de poker care a durat zile întregi # Gazeta Sporturilor
Boris Becker (57 de ani), de 6 ori campion de Grand Slam, a vorbit despre dramele trăite în închisoare.Fostul mare jucător de tenis a fost declarat falit în 2017, iar în 2022 a fost închis, în Anglia, pentru pentru patru infracțiuni legate de ascunderea de active și nedeclararea unor proprietăți.Condamnat la doi ani și jumătate, el a ieșit din închisoare după 8 luni și a fost deportat din Regatul Unit, în decembrie 2022. ...
16:30
A recuperat titlul la dublu la US Open după ce a trecut prin cancer la sân: „A fost o nebunie, sincer” # Gazeta Sporturilor
Gabriela Dabrowski (Canada, 33 de ani) și partenera sa Erin Routliffe (Noua Zeelandă, 30 de ani) le-au învins pe favoritele principale Taylor Townsend și Katerina Siniakova cu 6-4, 6-4, recâștigând titlul la dublu feminin la doi ani după ce l-au cucerit prima dată. Și după ce jucătoarea canadiană a trecut prin tratament și două operații în 2024 pentru cancerul care îi fusese diagnosticat. ...
16:20
Scene reprobabile la „Cupa Cartierelor”! Un bărbat a fost bătut cu bestialitate și amenințat cu cuțitul # Gazeta Sporturilor
Scene reprobabile la un eveniment sportiv organizat de către Primăria Municipiului Târgoviște! „Cupa Cartierelor” s-a soldat cu un scandal monstru, soldat cu violență fizică și verbală.Vlad Parghel, profesor de sport și antrenor la echipa de juniori de la AS Pucioasa, echipă din Liga 3, a fost bătut și amenințat pe teren în cadrul evenimentului sportiv și a ajuns la Spitalul de Urgență din TârgovișteVIDEO. ...
16:10
Piero Ferrari, la 50 de ani după Lauda devenea campion cu Scuderia: „O decizie din instinct și încredere” » Cum arată mașina specială de la Monza # Gazeta Sporturilor
Marele Premiu de Formula 1 de la Monza reprezintă în fiecare an o cursă unică pentru Ferrari, însă ediția din 2025 e una cu adevărat specială, pentru că echipa italiană îl omagiază pe Niki Lauda, cel care în urmă cu 50 de ani câștiga primul dintre cele trei titluri de campion mondial. Iar Piero Ferrari a explicat relația cu fostul mare campion și decizia luată de Scuderie.În 1975, la un an de la sosirea la Ferrari, austriacul cucerea titlul mondial la piloți. ...
15:50
Fotbalistul cu 260 de meciuri în Ligue 1 a decis până la urmă să vină în Superliga: „Semnează pe doi ani” # Gazeta Sporturilor
Marcus Coco (29 de ani), fundaș dreapta, a ales să semneze cu CFR Cluj, după cum anunță astăzi L'Equipe. GSP a scris în premieră despre negocierile echipei din Gruia cu fostul internațional de tineret al Franței.După ce clujenii își manifestaseră interesul, și Hapoel Tel Aviv a intrat pe fir pentru a-l lua pe Coco, după cum scriau francezii zilele trecute. Acum, L'Equipe notează că fundașul a ales-o pe CFR Cluj în detrimentul formației din Israel. ...
15:30
6 meciuri din preliminariile Campionatului Mondial au loc azi. Portugalia și Anglia, atracțiile zilei # Gazeta Sporturilor
Azi au loc alte 6 meciuri din preliminariile europene pentru Campionatul Mondial din 2026. Letonia - Serbia e prima partidă a zilei, de la ora 16:00.Live de la 16:00 » Letonia - SerbiaTelevizare: Digi Sport 1 și Prima Sport 1Live de 19:00 » Armenia - PortugaliaTelevizare: Digi Sport 1 și Prima Sport 1Live de 19:00 » Anglia - AndorraTelevizare: Digi Sport 2 și Prima Sport 2Live de 21:45 » Austria - CipruTelevizare: Digi Sport 1 și Prima Sport 1Live de 21:45 » ...
15:30
Război în toată regula între tații lui Max Verstappen și Sergio Perez: „Ce idiot!” # Gazeta Sporturilor
Tatăl lui Max Verstappen, Jos, l-a numit pe Antonio, tatăl lui Sergio Perez „idiot” într-o postare pe rețelele de socializare, iritat de declarațiile bombastice ale politicianului mexican.Antonio Perez a declarat că Max Verstappen a devenit campion mondial datorită fiului său, Sergio Perez, poreclit „Checo”. Spusele acestuia au stârnit o adevărată revoltă din partea lui Jos Verstappen. ...
Acum 6 ore
15:00
Lando Norris, din nou cel mai rapid în antrenamente » Ce diferențe sunt înainte de calificările de la Monza # Gazeta Sporturilor
A treia sesiune de calificări a adus din nou o luptă strânsă între McLaren și Ferrari. La fel ca în a doua sesiune, britanicul Lando Norris a fost mai rapid decât monegascul Charles Leclerc.După ce Ferrari a ocupat primele două locuri în prima sesiune de antrenamente, McLaren a preluat conducerea. Lando Norris a fost cel mai rapid în FP2, iar azi, în ultima sesiune de calificări, a avut din nou cel mai bun timp, 1:19.331. ...
14:50
România, nouă bărci prezente în finale la Campionatele Europene U23 de canotaj de la Racice # Gazeta Sporturilor
Canotorii români vor evolua în nouă finale în cadrul Campionatelor Europene de tineret de la Racice (Cehia). Șapte bărci au obținut calificarea din serii, alte două au evoluat în cursa preliminară.Campionatele Europene U23 de anul acesta se desfășoară pe parcursul a două zile în Cehia, la Racice, iar România vine după o ediție anterioară, cea de la Edirne 2024, la care a cucerit 9 medalii de aur, plasându-se în fruntea clasamentului pe națiuni. ...
14:30
Rapid a câștigat amicalul cu Voluntari, disputat la baza din Ștefănești, scor 2-0.Giuleștenii au avut un echipament inedit. Fotbaliștii au purtat tricouri și șorturi de culoarea portocaliu, alături de jambiere albe. Acesta e echipamentul de antrenament al jucătorilor de la Rapid, care nu au avut numerele și numele pe spate la meciul cu Voluntari. ...
14:30
Țețe Moraru: „Nu sunt 100% convins că va mai apăra Moldovan” » Despre posibilul înlocuitor: „Un tip dificil, nu cred că l-ar accepta grupul” # Gazeta Sporturilor
Dumitru „Țețe” Moraru, 69 de ani, unul dintre cei mai valoroși portari români ai tuturor timpurilor, fost campion cu Dinamo și Steaua în anii '70-'80, a comentat pentru GSP.ro gafa de proporții comisă de Horațiu Moldovan în amicalul României cu Canada, pierdut cu 0-3. Goalkeeper-ul lui Real Oviedo a comis-o flagrant la golul de 0-2, după o bâlbâială impardonabilă în propriul careu. ...
14:30
Ultimatum pentru Rashford » Barcelona i-ar putea anula împrumutul de la Manchester United în ianuarie! # Gazeta Sporturilor
Marcus Rashford (27 de ani) pare să fie printre puținii jucători care nu se regăsesc nici la echipele la care îi împrumută Manchester United. Extrema stângă engleză, căreia Barcelona îi achită doar salariul pentru acest sezon, nu s-a integrat încă în echipa lui Hansi Flick și riscă să-și facă bagajele la începutul lui 2026!Cotidianul El Nacional dezvăluie că Rashford se află sub o presiune tot mai mare. ...
14:20
Antrenor cu 20 de ani de experiență în fitness: „90% dintre influencerii de health nu sunt curați!” + Care e „cel mai puternic aliment” # Gazeta Sporturilor
EPISODUL 45. Invitatul de astăzi al emisiunii Health Talks by GSP este Dan Pralea, antrenor de fitness cu peste 20 de ani de experiență, cu certificări în nutriție și absolvent al Facultății de Educație Fizică și Sport ca șef de promoție, care vorbește despre cum putem adopta un stil de viață sănătos într-un mod sustenabil și de ce nu trebuie să ne luăm drept modele influencerii de health din social mediaAceastă emisiune NU oferă sfaturi medicale de orice fel, ci ...
14:10
Cum s-a pozat Daniel Bîrligea la Belgrad, unde se află la tratament, alături de iubita lui, Antonia # Gazeta Sporturilor
Daniel Bîrligea (25 de ani), atacantul lui FCSB, se află în Serbia, unde s-a dus să se trateze la Marijana Kovacevic, după leziunea musculară suferită în meciul cu CFR Cluj, încheiat la egalitate, scor 2-2.Internaționalul român a postat o fotografie, prin intermediul rețelei de socializare Instagram, o poză alături de iubita sa, Antonia Salanta, care îl ajuta într-o sesiune de stretching. ...
14:10
Gică Popescu și Marius Șumudică au criticat dur un jucător de câmp al naționalei: „N-am văzut așa ceva în viața mea” # Gazeta Sporturilor
Andrei Rațiu (26 de ani), fundașul dreapta al naționalei României, a fost criticat de Gică Popescu și Marius Șumudică după eșecul împotriva Canadei, scor 0-3.Marius Șumudică s-a legat de faptul că Rațiu nu își respectă poziția de fundaș dreapta. Aceeași opinie a avut, din nou, și Gică Popescu, care a scos și în iunie în evidență faptul că jucătorul lui Rayo nu face ce trebuie la națională. ...
13:50
„Eroare flagrantă” » Gafele lui Horațiu Moldovan, analizate „la sânge” în presa din Spania: „Îi face viața și mai grea” # Gazeta Sporturilor
Deși n-a mai evoluat într-un meci oficial la nivel de club din luna aprilie, Horațiu Moldovan (27 de ani) rămâne principala opțiune pentru postul de portar la echipa națională a României. Selecționerul Mircea Lucescu (80 de ani) l-a folosit titular în utlimele 4 meciuri, însă portarul a gafat flagrant în eșecul din meciul amical cu Canada, scor 0-3.Împrumutat de Atletico Madrid la nou promovata Real Oviedo, Horațiu Moldovan este doar rezervă. ...
13:40
McLaren, liderul autoritar în clasamentul general al constructorilor, speră să continue forma excelentă și să obțină pole-position și victorie în Marele Premiu de la Monza. Iar cei doi piloți se arată încrezători după prima zi.Marele Premiu de Formula 1 de la Monza are loc duminică, de la ora 16:00. Va fi liveTEXT pe GSP.ro și în direct pe Antena 1 și antenaplay.roReporterul GSP Sergiu Alexandru este în Italia și transmite toate informațiile de la fața locului. ...
13:40
Austria - Cipru, meci din grupa României în preliminariile CM 2026 » Echipe probabile + cote # Gazeta Sporturilor
Austria și Cipru, două dintre adversarele României din preliminariile Campionatului Mondial din 2026, se vor întâlni în această seară, la Linz, de la ora 21:45. Partida va putea fi urmărită în format liveTEXT pe site-ul GSP.ro și în direct la TV pe PrimaSport 1 și DigiSport 1.În cealaltă partidă din grupa H care se va disputa astăzi, Bosnia va da piept cu San Marino, la Serravalle. ...
13:30
De ce FCSB voia să încheie URGENT transferul lui Mario Tudose » Cum a impresionat „noul Chiricheș” și unde ar intra în primul „11” al campioanei # Gazeta Sporturilor
FCSB chiar s-ar întări cu Mario Tudose, 20 de ani. Stoperul de la FC Argeș impresionează la primul lui sezon de Liga 1, asta reiese din monitorizarea Wyscout prezentată de GSP.Pentru a evolua cu un fotbalist U21 în apărare, nu în atac, FCSB și-a propus să-l transfere pe Tudose, la prima stagiune de Superliga. În acest moment, mutarea pare departe de a fi rezolvată. ...
13:30
Împins de Gigi Becali să se retragă, Vlad Chiricheș e propus la două echipe din Superliga # Gazeta Sporturilor
Intrat în dizgrația patronului FCSB, Gigi Becali (67 de ani), Vlad Chiricheș (35 de ani) a fost exclus din lotul echipei pentru Superliga și Europa League. Contractul jucătorului expiră la finalul acestui sezon, însă impresarul Ioan Becali (73 de ani) este de părere că fostul internațional român încă poate evolua la nivelul primei ligi. ...
Acum 8 ore
12:40
România a fost învinsă drastic, scor final 0-3, în meciul amical cu Canada, disputat vineri pe Arena Națională. Nu a fost o lecție de fotbal, așa cum au titrat îndelung burtierele, ci mai degrabă un test desfășurat sub semnul negativului, deraiat total de la planul lui Mircea Lucescu.În fapt, partida a scos în evidență noi carențe ale echipei naționale a României, unele ce se lăsau așteptate în a ieși la suprafață, altele nebănuite. ...
12:10
Incredibil! Neymar a primit un miliard de dolari de la un om pe care nu l-a întâlnit niciodată # Gazeta Sporturilor
Neconvocat la naționala Braziliei de Carlo Ancelotti, Neymar ține capul de afiș în presa internațională dintr-un alt motiv. Extrema de la Santos a aflat că un bărbat pe care nu l-a întâlnit niciodată i-a lăsat întreaga lui avere, care se ridică la 1,01 miliarde de dolari.Potrivit informațiilor din Brazilia, un miliardar brazilian i-a lăsat, prin testament, toată averea lui Neymar. Nu mai puțin de 1 miliar de dolari. ...
12:10
Antrenorul lui CSM București, înaintea debutului în Liga Campionilor: „Vă spun 3 cuvinte-cheie” # Gazeta Sporturilor
CSM București debutează duminică, de la ora 15:00, în Liga Campionilor și va juca în Danemarca împotriva lui Ikast Handbol. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și transmis în direct la TV de Prima Sport 3 și Digi Sport 1.Pentru a 10-a oară în Liga Campionilor, trofeu pe care l-a câștigat în 2016, CSM București este cotată cu șansa a treia la cucerirea cupei. ...
12:00
Sergio Ramos (39 de ani), fundașul central al echipei mexicane Monterrey, nu a rămas dator după ce compania aeriană Ryanair Espana a anunțat că lansează o petiție pentru a nu va difuza în cursele sale melodia proaspăt lansată de fostul internațional spaniol.„CIBELES DISPONIBIL ACUM pe toate platformele de streaming. ...
12:00
„Eu sunt cel care va lua decizia!” » Mario Tudose a rupt tăcerea, înainte ca primarul să-l confirme la FC Argeș # Gazeta Sporturilor
Chiar dacă transferul lui Mario Tudose la FCSB părea o certitudine vineri după-amiaza, situația a luat o altă întorsătură aproape de miezul nopții, când Mihai Stoica a anunțat că mutarea stoperului de la FC Argeș s-a împotmolit. ...
12:00
Kylian Mbappe l-a egalat pe Thierry Henry în topul golgheterilor Franței: „Este o nebunie, dar îmi place!” # Gazeta Sporturilor
Cu 51 de goluri în 91 de prezențe în naționala Franței, Kylian Mbappe l-a egalat, pe locul al doilea în clasamentul all-time, al marcatorilor Les Bleus. Căpitanul trupei lui Didier Deschamps a închis aseară tabela în partida cu Ucraina la Wroclaw (2-0), în debutul grupei D a preliminariilor CM 2026.Mbappe a risipit emoțiile oaspeților la Wroclaw, în partida considerată pe teren propriu pentru Ucraina. ...
11:40
Ionuț Chirilă a pus tunurile pe națională: „Jaloane! Tancuri pe șenile care se chinuiau să iasă din noroi” # Gazeta Sporturilor
Ionuț Chirilă a analizat amicalul pierdut de România în fața Canadei, scor 0-3. Antrenorul a avut un discurs dur la adresa naționalei lui Mircea Lucescu.Chirilă a criticat jocul prestat de „tricolori” și consideră că adversarii puteau marca mai multe goluri, dacă ar fi forțat. Acesta a remarcat probleme la construcție ale României, comparându-i pe jucătorii lui Lucescu cu niște „tancuri care se chinuiau să iasă din noroi”.VIDEO. ...
11:40
11:40
După tot ce construise Edi Iordănescu și staff-ul lui, când simțeam că revenise apartenența la echipa națională, ne întoarcem la perioada de tristă amintire, iar personalitatea din joc a dispărut completȘi nu este o problemă de ieri, ci de când Mircea Lucescu l-a înlocuit pe Edi Iordănescu. Din păcate, dacă vrei un stil pentru echipa națională, ceea ce făcuse fiul lui Iordănescu era măreț, nu te mai speriai de adversarii mici, jucai fotbal cu personalitate. ...
11:30
Căpitanul lui Chivu, interviu în France Football » „Cinci zile nu am putut deschide gura! Eram într-o angoasă” # Gazeta Sporturilor
Lautaro Martinez (28 de ani), atacantul lui Inter, s-a destănuit ziariștilor francezi și a povestit ce s-a întâmplat și cum a trăit eșecul umilitor din finala Champions League de la Munchen, 0-5 cu PSG.Lautaro Martinez a dezvăluit despre trauma psihică provocată de partida de pe Allianz Arena. „Au fost cinci zile în care am vrut să vorbesc cu oamenii, am vrut să vorbesc cu coechipierii mei, dar nu mi-a ieșit nimic din gură, nu am putut spune nimic. ...
Acum 12 ore
11:20
Dani Coman intervine: „Transferul lui Mario Tudose va fi decis azi”. Primarul rămâne pe poziții: „Doamne ferește! Fac licitație cu FCSB sau ce?” # Gazeta Sporturilor
Cristian Gentea, primarul Piteștiului, a oferit o nouă reacție, sâmbătă dimineața, în saga transferului lui Mario Tudose la FCSB. CONTEXT: La miezul nopții, Mihai Stoica anunțase că mutarea la FCSB a picat tocmai ca urmare a intervenției edilului. Primarul spune astăzi că, de fapt, „dorința lui Mario e să continue la FCSB”, în timp ce Dani Coman a precizat că o ședință hotărâtoare va avea loc în cursul zilei. ...
11:20
Ioan Varga s-a apucat de „curățenie” la CFR Cluj! Jucătorul adus în această vară, pus pe liber: „Mult succes!” # Gazeta Sporturilor
CFR Cluj a anunțat oficial despărțirea de Antonio Bosec (28 de ani), jucător adus în Gruia în această vară. Fundașul croat adus în această vară a fost integralist în umilința suferită în Suedia, 2-7 cu Hacken, iar apoi a fost lăsat în afara lotului.Patronul Ioan Varga a anunțat „curățenie” la CFR Cluj, iar prima victimă este Antonio Bosec, jucător care nu a intrat în planurile noului antrenor, Andrea Mandorlini. ...
11:10
FC Dinamo și CS Dinamo joacă ACUM un amical la Săftica. Meciul a început la 11:00, e liveTEXT pe GSP.ro și transmis pe canalul de youtube 48TV.Amicalul dintre cele două formații înfrățite vine în contextul pauzei competițiilor interne pentru meciurile echipelor naționale.LIVE. FC Dinamo - CS Dinamo 0-0Amicalul de la Săftica e închis publiculuiMin. 6: Prima ocazie pentru FC Dinamo. ...
