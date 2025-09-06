Dinamo Kiev a ajuns de râsul tuturor după transferul lui Vladislav Blănuță! Fotbalistul, făcut praf: ”Nu prea inteligent!”
Sport.ro, 6 septembrie 2025 20:20
Transferul lui Vladislav Blănuță la Dinamo Kiev a stârnit un scandal imens, după ce fotbalistului i-au fost descoperite pe rețelele sociale mai multe postări pro-ruse.
Acum 5 minute
20:50
Coincidență bizară la primul gol al lui Cristiano Ronaldo din meciul cu Armenia! ”Torpila” prin care a făcut ”dubla” # Sport.ro
Cristiano Ronaldo a marcat două goluri în partida dintre Armenia și Portugalia din preliminariile pentru Cupa Mondială din 2026.
20:50
Pole position pentru Max Verstappen!
20:20
20:20
Portarul cu cele mai multe parade în acest sezon al Superligii, supus unei intervenții chirurgicale de urgență # Sport.ro
Veste cruntă pentru Unirea Slobozia și pentru unul dintre cei mai în formă portari din campionat.
20:10
Ciprian Marica taie aripile tricolorilor după 0-3 cu Canada: ”Meriți acum să mergi la Mondial? Nu mai meriți” # Sport.ro
România - Canada s-a încheiat 0-3.
20:00
Genoa își schimbă fața! Malinovskyi, noul coordonator de joc într-un sistem surpriză. Ce rol va juca Stanciu # Sport.ro
Antrenorul lui Genoa, Patrick Vieira, profită de pauza competițională pentru a schimba fața echipei, iar primele experimente arată o modificare importantă în compartimentul ofensiv.
19:20
Gigi Becali acuză! Au vrut să facă o ”românească” cu transferul lui Mario Tudose la FCSB: ”Nu îmi iese din cap!” # Sport.ro
Telenovela transferului lui Mario Tudose de la FC Argeș la FCSB atinge noi cote.
19:10
România a întâlnit-o pe Canada vineri seară într-un amical de lux susținut pe Arena Națională din Capitală.
19:00
Zanetti, convins că românul Cristi Chivu va fi un antrenor mare: "E ca un frate pentru mine!" Ce a zis de "Il Luce" # Sport.ro
Javier Zanetti, legendarul căpitan și actualul vicepreședinte al lui Inter Milano, a vorbit la superlativ despre fostul său coechipier, Cristi Chivu, și i-a prezis o carieră de succes în antrenorat.
18:40
Marius Lăcătuș a auzit declarația lui Lucescu și l-a ”taxat” pe selecționer: ”S-a văzut foarte bine și de la TV!” # Sport.ro
România a pierdut amicalul cu Canada, scor 0-3.
18:40
La doar 24 de ani, a strâns o avere impresionantă! Câți bani are în conturi Amanda Anisimova, finalista de la US Open # Sport.ro
Amanda Anisimova, jucătoarea din Statele Unite care o va înfrunta astăzi pe Aryna Sabalenka în finala US Open, nu impresionează doar pe teren, ci și prin câștigurile sale financiare.
18:40
Thiago Alcantara (34 de ani) s-a retras în iulie 2024, după patru ani petrecuți la Liverpool.
18:10
Suspendarea primită de Luis Suarez după ce a scuipat un adversar! Ar putea dura ani să o ispășească # Sport.ro
Luis Suarez (38 de ani) este implicat într-un scandal uriaș în MLS.
18:10
O legendă a Turciei, discurs-manifest despre Ianis: "Ce să facă copilul?" Comparație cu fiul lui Kun Aguero # Sport.ro
Transferul lui Ianis Hagi (26 de ani) la Alanyaspor a produs ecouri puternice în Turcia, acolo unde mutarea a fost salutată de oamenii din fotbal.
18:10
Numărul 2 mondial Carlos Alcaraz, calificat în finala US Open la care Donald Trump va fi prezent duminică, a declarat că venirea preşedintelui american este un „privilegiu” pentru turneul de Grand Slam de la New York.
18:00
Andy Robertson a rupt tăcerea după ce a refuzat-o pe Atletico Madrid ca să rămână la Liverpool: ”Am luat o decizie” # Sport.ro
Andrew Robertson (31 de ani) a fost la un pas să plece de la echipa ”cormoranilor” în această vară.
17:30
Fără Louis Munteanu, România a suferit o înfrângere drastică în fața Canadei, scor 0-3, în amicalul disputat înaintea partidei cu Cipru din preliminariile pentru Cupa Mondială.
17:20
Gigi Becali detonează bomba în cazul Tudose și acuză: "Un mare mafiot! Coman a încercat să mă păcălească!" # Sport.ro
Gigi Becali, patronul FCSB, a răbufnit violent sâmbătă după-amiază, după ce transferul fundașului Mario Tudose de la FC Argeș a intrat în impas.
17:10
FRF, mesaj pentru românii din Cipru înaintea meciului de marți seară din preliminariile CM 2026 # Sport.ro
Cipru - România este marți seară de la ora 21:45.
17:00
România a pierdut în fața Canadei, scor 0-3, în amicalul disputat înaintea meciului cu Cipru din preliminariile pentru Cupa Mondială.
17:00
Dorinel Munteanu, 57 de ani, este foarte aproape de a reveni în antrenorat, după mai bine de patru luni de pauză.
16:50
Ion Marin a părăsit în această vară reprezentativa U19 a naționalei României și a preluat gruparea U18.
16:30
Laurențiu Reghecampf, înțepături pentru Mircea Lucescu după România – Canada 0-3: ”Totul a fost anapoda!” # Sport.ro
România a pierdut partida amicală cu Canada cu scorul de 0-3.
16:30
Marius Șumudică a explicat ce trebuia să facă Horațiu Moldovan, care a gafat uluitor în România - Canada: ”Asta cere fotbalul de azi” # Sport.ro
România a pierdut 0-3 cu Canada vineri seară pe Arena Națională.
16:30
Maicon, fostul fundaș legendar al lui Inter, a vorbit despre numirea dina această vară a lui Cristi Chivu pe banca tehnică a nerazzurrilor.
15:40
US Open, singurul turneu de mare șlem unde un arbitru a murit: Stefan Edberg nu uită momentul # Sport.ro
Se fac 42 de ani de la moartea dubioasă care a cutremurat Openul American.
15:30
Motiv de îngrijorare pentru Barcelona?! Problema lui Lamine Yamal după meciul Bulgaria - Spania # Sport.ro
Lamine Yamal a încheiat partida cu Bulgaria cu probleme medicale.
15:20
Austria - Cipru și San Marino - Bosnia în grupa României, de la 21:45! Cum arată clasamentul # Sport.ro
Naționala lui Mircea Lucescu luptă pentru calificarea la Campionatul Mondial din 2026.
15:20
Sinner 2025, peste Federer 2006: italianul a devenit cel mai tânăr tenismen din istorie care joacă toate finalele majore ale unui sezon # Sport.ro
Jannik Sinner a pierdut numai două seturi în drumul spre finala US Open 2025.
15:10
Continuă telenovela Mario Tudose la FCSB! Dani Coman a explicat situația: „Am decis suma pe care pleacă” # Sport.ro
Dani Coman a explicat care este situația lui Mario Tudose, jucător dorit de FCSB, în momentul de față.
14:40
Suporterii naționalei au votat cel mai bun fotbalist român al lunii august.
14:40
Maicon nu s-a ferit să o spună înainte de primul derby al lui Chivu: „Rămâne cea mai puternică echipă” # Sport.ro
Maicon a vorbit despre primul derby al lui Chivu din postura de antrenor al lui Inter.
14:30
Scăpat de scandalul cu dopaj, Sinner a ajuns din nou acuzat: ce a făcut numărul unu ATP în semifinala de la US Open # Sport.ro
Jannik Sinner, din nou sub lupă.
14:20
Fenomenala Sharon van Rouwendaal, dublă campioană olimpică și cvadruplă campioană mondială, și-a anunțat retragerea! # Sport.ro
Laureată cu aur la Jocurile Olimpice din 2016 și 2024, olandeza are și 4 titluri mondiale și 8 titluri europene.
14:20
CFR Cluj este pe cale să aducă în Gruia încă un jucător cu CV impresionant.
14:00
Antrenorul echipei Paris Saint-Germain, Luis Enrique, a căzut de pe bicicletă şi are nevoie de intervenţie chirurgicală la claviculă.
13:40
Mihai Stoica anunță ce se întâmplă cu Vlad Chiricheș, după ce a fost trecut pe lista neagră de Gigi Becali # Sport.ro
Vlad Chiricheș (35 de ani) nu mai este dorit de Gigi Becali la FCSB, iar fostul căpitan al naționalei României a fost deja scos de pe lista UEFA.
13:40
13:30
Au început preliminariile și în America de Nord, Centrală și Caraibe.
13:20
E prima dată când se întâmplă: Sinner și Alcaraz au reușit ce nu a putut nimeni în Era Open # Sport.ro
Jannik Sinner și Carlos Alcaraz doboară recorduri istorice în tenis cu o viteză șocantă.
13:00
Luis Suarez l-a scuipat pe antrenorul advers și acum a aflat câte meciuri este suspendat! # Sport.ro
Atacantul lui Inter Miami continuă să arate un comportament absolut dezagreabil.
13:00
Novak Djokovic știe ce îi lipsește pentru a-i mai învinge pe Sinner și Alcaraz.
12:50
Mario Tudose a ieșit în față și a dat totul peste cap! Ce se întâmplă cu transferul la FCSB # Sport.ro
Mario Tudose, marea țintă a lui FCSB, a vorbit despre viitorul său.
12:40
Horațiu Moldovan a fost autorul unei mari erori în amicalul România - Canada, scor 0-3.
12:30
Marian Iancu a criticat jocul prestat de echipa naționala a României și nu l-a uitat nici pe Mircea Lucescu.
12:30
Prima națională africană calificată la CM 2026! Victorie cu 5-0 + lista tuturor echipelor deja calificate la Mondial # Sport.ro
Maroc s-a distrat cu Niger, cu vedetele Ayoub El Kaabi și Ismael Saibari în prim-plan.
12:00
Canadienii, ironici după 3-0 cu România! Ce au spus despre atmosfera de pe Arena Națională: „Teatru al huliganilor” # Sport.ro
Canada s-a impus cu 3-0 în meciul amical cu România, jucat la București.
12:00
Șumudică, șocat de un tricolor în România - Canada: "Eu n-am văzut așa ceva în viața mea!" # Sport.ro
Marius Șumudică a criticat unul dintre titularii României din eșecul contra Canadei, scor 0-3.
11:50
Mesajul FRF și al naționalei României după eșecul drastic de pe Arena Națională, 0-3 cu Canada! # Sport.ro
Selecționata lui Mircea Lucescu s-a făcut de râs în fața suporterilor români.
11:40
Decizie istorică luată de Donald Trump înaintea finalei US Open! Cum au reacționat Sinner și Alcaraz # Sport.ro
După 25 de ani, un președinte american a decis să asiste la finala US Open.
