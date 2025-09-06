Românii își prelungesc vacanța la mare și la munte. Primul weekend din septembrie aduce plaje pline și terase aglomerate
StirileProtv.ro, 6 septembrie 2025 20:20
Ca un city-break la mare sau la munte, așa își petrec primul sfârșit de săptămână din septembrie românii care au vrut să-și prelungească vacanța. La Eforie Nord, de pildă, plaja a fost animată aproape ca-n sezon.
• • •
Alte ştiri de StirileProtv.ro
Acum 5 minute
20:50
Trump a schimbat numele Pentagonului în Departamentul de Război: Am decis să devenim „woke” # StirileProtv.ro
Donald Trump a semnat decretul prin care a schimbat numele Pentagonului care se numește chiar de acum Departamentul de Război.
20:50
Adolescent de 17 ani arestat în Franța. Pregătea atentate jihadiste la reședința lui Macron și alte ținte # StirileProtv.ro
Un tânăr în vârstă de 17 ani a fost arestat vineri în orașul francez Le Mans de către serviciile secrete franceze, fiind suspectat de pregătirea mai multor atentate jihadiste.
Acum 30 minute
20:30
Incendiu la o fabrică de colectare a uleiului din Galați. Explozia, evitată la timp # StirileProtv.ro
Incendiu violent într-o localitate din apropiere de Galați. O fabrică de colectare a uleiului alimentar uzat a luat foc. Înăuntru se aflau baterii fotovoltaice, din cauza cărora a existat risc de explozie.
20:30
AI va încerca să reconstruiască 43 de minute lipsă dintr-un film celebru. Porțiunea a fost distrusă de un studio hollywoodian # StirileProtv.ro
O companie specializată în inteligenţă artificială va încerca să reconstruie porţiunile lipsă din legendarul film distrus al lui Orson Welles, „The Magnificent Ambersons”.
20:30
Statul la coadă se mută în online. Românii așteaptă în fața ecranelor pentru consultații la medic sau bilete la concerte # StirileProtv.ro
Cozile s-au mutat în lumea virtuală, fie că vorbim de bilete la concerte, piese de teatru ori meciuri. Iar organizatorii scapă astfel de blocajele online atunci când zeci de mii de persoane intră pe același site odată.
Acum o oră
20:20
Românii își prelungesc vacanța la mare și la munte. Primul weekend din septembrie aduce plaje pline și terase aglomerate # StirileProtv.ro
Ca un city-break la mare sau la munte, așa își petrec primul sfârșit de săptămână din septembrie românii care au vrut să-și prelungească vacanța. La Eforie Nord, de pildă, plaja a fost animată aproape ca-n sezon.
20:20
Trafic dificil la început de an școalar, în Capitală. Șantierele din oraș obligă șoferii să ocolească străzile # StirileProtv.ro
Începutul de an școlar va înmulți și mașinile din trafic. În Capitală, de pildă, multe zone sunt în șantier, așa că în drumul către școală unii părinți vor fi nevoiți să schimbe ruta sau să facă slalom printre utilaje și indicatoare.
20:20
Se anunță câștigătorul Mostrei de la Veneția. „Frankenstein” și „The Voice of Hind Rajab” favorite pentru trofeul suprem # StirileProtv.ro
Emoții mari la Veneția, unde în scurt timp vor fi anunțați câștigătorii Mostrei cu numărul 82.
20:20
Tuia - cum alegi, plantezi și îngrijești corect această plantă ornamentală. Cum arată și de unde provine # StirileProtv.ro
Tuia este una dintre cele mai populare plante ornamentale, apreciată pentru aspectul său elegant și ușurința cu care se integrează în grădini sau spații verzi. Originară din zonele temperate, aceasta se remarcă prin frunzișul său veșnic verde.
20:20
Situație neobișnuită la universități. Sunt locuri inclusiv la specializările unde era mare concurență. Explicația, la Bac # StirileProtv.ro
Admiterea de toamnă în multe universități din țară vine cu mii de locuri disponibile, dar cu un număr redus de candidați, pentru că sunt tot mai puțini absolvenți de liceu.
20:20
Doi minori au fost preluați cu un elicopter SMURD de pe un traseu dificil din Munții Bucegi. Intervenția a fost complicată # StirileProtv.ro
Doi adolescenți rătăciți pe un traseu dificil din Munții Bucegi au fost recuperați cu elicopterul. Aceștia le-ar fi spus operatorilor de la 112 și salvamontiștilor că nu mai pot înainta pentru că sunt epuizați.
20:10
88 de operatori poștali nu mai trimit corespondență în SUA din cauza noilor taxe vamale decise de Trump # StirileProtv.ro
Un număr de 88 de operatori poștali din întreaga lume și-au suspendat total sau parțial serviciile către Statele Unite, inclusiv gigantul german Deutsche Post și compania britanică Royal Mail.
20:10
Confuzie la început de an școlar. Lider sindical: „Atragem atenția Guvernului că școala nu va începe pe 8 septembrie” # StirileProtv.ro
Sporește confuzia înaintea începutului de an școlar. „Noi nu le-am spus niciodată profesorilor să nu meargă luni la școală!”, transmit șefii sindicatelor din Educație.
Acum 2 ore
19:30
Cei doi foști polițiști de la Rutieră care primeau șpăgi de la șoferi în zona Dorobanți, condamnați din nou # StirileProtv.ro
Tribunalul București i-a condamnat, pentru a doua oară consecutiv pe cei doi foști polițiști de la Brigada Rutieră a Capitalei prinși în flagrant și acuzați că au primit zeci de șpăgi de la șoferii găsiți în neregulă în zona Dorobanți.
19:30
Restricții în România pentru donarea de sânge din cauza virusului West Nile. Simptomele bolii # StirileProtv.ro
Sunt restricții pentru donarea de sânge în zonele în care a fost depistat virusul West Nile. Probele deja recoltate din aceste zone sunt testate pentru acest virus.
19:10
ANIMAȚIE GRAFICĂ. Cum s-a produs tragedia din Iași în care patru persoane dintr-o căruță au fost spulberate de o dubă # StirileProtv.ro
Un tată și unul dintre fii săi au murit în urma unui accident dramatic petrecut, în județul Iași. După aceeași nenorocire, un alt băiat al bărbatului și nora acestuia au fost internați.
19:10
Reacția locatarului care s-a trezit pe balcon cu individul care dat foc benzinei la pompă, în Făget. „Nu mi-a venit să cred” # StirileProtv.ro
Un gest inconștient putea declanșa iadul în Făget, județul Timiș. Băut bine, un individ de 34 de ani a pornit o pompă dintr-o benzinărie, după care a aprins o brichetă.
Acum 4 ore
18:40
Cătălin Predoiu, către seniorii din PNL: „România a mers prea mult pe un singur motor, consumul” # StirileProtv.ro
Prim-vicepreşedintele PNL Cătălin Predoiu le-a transmis seniorilor din partid că rămân uniţi, trec peste moţiunile de cenzură şi continuă şi cu politici de dezvoltare a României, precizând că următorii paşi trebuie să fie concentraţi pe creşterea PIB.
18:40
Țelina Apio este o legumă apreciată pentru gustul său și pentru conținutul bogat în vitamine și minerale. Beneficiile sale pentru sănătate și proprietățile nutritive o fac ideală pentru consumul zilnic, fie crudă, fie integrată în diverse preparate.
18:10
Ungaria a interzis marșul LGBT+ din Pecs. Organizatorii spun că vocea comunității nu va fi redusă la tăcere # StirileProtv.ro
Un marş al „mândriei" (marş LGBT+), programat de o asociaţie să se desfăşoare în octombrie în oraşul Pecs din sudul Ungariei, nu a fost autorizat de poliţia ungară.
18:10
Dulceața de afine se remarcă prin aroma intensă și culoarea bogată, fiind un preparat apreciat în orice sezon. Rețeta clasică are numeroase variante sănătoase.
17:50
Scandal într-o stațiune de nudiști celebră din California. Proprietarul i-a forțat să se îmbrace și a ajuns la tribunal # StirileProtv.ro
O stațiune de nudiști din California și-a dat în judecată proprietarul după ce rezidenții susțin că au fost forțați să poarte haine și au fost supuși unor condiții de viață nesigure.
17:40
Dorința Kievului recunoscută de Vladimir Putin ca o „alegere legitimă”: „Garanțiile de pace trebuie să fie și pentru Rusia” # StirileProtv.ro
Președintele rus a declarat vineri că este „practic imposibil” să se ajungă la un acord cu Kievul pe probleme-cheie și a reiterat, de asemenea, respingerea categorică de către Moscova a aderării Ucrainei la NATO.
17:40
Cum să îți speli corect părul. Ce spun medicii despre cât de des este bine să ne spălăm pe cap # StirileProtv.ro
Îngrijirea corectă a părului începe cu spălarea adecvată, iar frecvența potrivită variază. Medici și dermatologi subliniază importanța echilibrului între curățare și protejarea scalpului pentru un păr sănătos și strălucitor.
17:20
Primul pelerinaj LGBT+ la Vatican. Evenimentul, inclus în calendarul oficial, va avea peste 1.000 de participanți # StirileProtv.ro
Peste o mie de catolici LGBT+ şi rudele lor efectuează în acest weekend un pelerinaj în cadrul „Anului Sfânt”, un „semnal important” către o mai mare diversitate în Biserica Catolică, informează AFP, preluat de news.ro.
17:00
Sătenii din Sudan au recuperat peste 370 de cadavre săpând cu mâinile în pământ. Alunecarea de teren a îngropat sate întregi # StirileProtv.ro
Sătenii dintr-o zonă îndepărtată din regiunea Darfur, în vestul Sudanului, încearcă să ajungă la victimele îngropate, după o alunecare de teren devastatoare duminică.
Acum 6 ore
16:40
Telefon pregătit să împrăștie zgomote obscene la interpelarea premierului britanic din parlament, descoperit ascuns în sală # StirileProtv.ro
Publicul nu mai are acces în Camera Comunelor a parlamentului britanic după ce un telefon ascuns a fost găsit în timpul unei verificări de securitate, cu puțin timp înainte de interpelările prim-ministrului de miercuri.
16:30
Armata belgiană, gata să intervină pe străzile din Bruxelles într-o mare luptă. Situația din oraș este „catastrofală” # StirileProtv.ro
Ministrul belgian al Securității și Afacerilor Interne, Bernard Quintin, dorește să trimită soldați pe străzile Bruxelles-ului pentru a combate violența din ce în ce mai mare legată de droguri.
16:10
Opt persoane, printre care minori, au fost implicate într-un tragic accident rutier în Ialomița. A fost activat Planul Roșu # StirileProtv.ro
Un accident rutier în care au fost implicate patru autoturisme s-a produs, sâmbătă, în localitatea ialomiţeană Coşereni, autorităţile activând Planul Roşu de Intervenţie.
15:50
Polițist înjunghiat „din greșeală” la spitalul din Lupeni. A apărat victima cu propriul trup # StirileProtv.ro
Un polițist din Lupeni a fost rănit sâmbătă în timpul unei intervenții la spitalul din localitate, după ce a încercat să oprească o bătaie între un bărbat și ginerele acestuia. Incidentul a avut loc chiar pe scările unității medicale.
15:50
Conferință pseudoștiințifică la Brașov, reacții ferme din partea Colegiului Medicilor # StirileProtv.ro
În cursul zilei de sâmbătă, la Brașov, are loc o așa-zisă „conferință” intitulată „COVID-19 & Convergența Bio-Digitală”, prezentată drept un eveniment interdisciplinar.
15:40
Israelul a distrus un nou bloc-turn din Gaza, „folosit de Hamas”. Uriașa construcție s-a prăbușit într-un nor mare de praf # StirileProtv.ro
Israelul a distrus, sâmbătă, o clădire înaltă în sud-vestul oraşului Gaza, au declarat martori pentru AFP, după un bombardament israelian într-o zonă din care armata israeliană ceruse puţin mai devreme locuitorilor să se evacueze.
15:30
Bujduveanu este convins că fuziunea dintre Termoenergetica și ELCEM este soluția problemei cu apa caldă din Capitală # StirileProtv.ro
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, anunţă reluarea discuţiilor privind preluarea companiei ELCEM de către municipalitate şi fuziunea acesteia cu Termonenergetica.
15:20
Palermo, capitala Siciliei, îmbină istoria bogată cu atmosfera mediteraneană, oferind o experiență unică de călătorie. Orașul atrage prin monumente spectaculoase, gastronomie autentică și plaje însorite.
15:10
Sârbii au ieșit în stradă la Novi Sad împotriva guvernului. 42 de persoane au fost arestate, după un „atac masiv şi brutal” # StirileProtv.ro
Patruzeci şi două de persoane au fost arestate după o manifestaţie care a avut loc vineri seara la Novi Sad pentru a cere organizarea de alegeri anticipate, manifestaţie dispersată de poliţie cu gaze lacrimogene, a anunţat ministrul de interne sârb.
15:10
Incident șocant în Făget. Un individ beat a aprins pompa de benzină și a incendiat un angajat al benzinăriei # StirileProtv.ro
Un incident șocant a avut loc joi seara, 4 septembrie, într-o stație de carburant din Făget, județul Timiș. Un bărbat de 34 de ani, aflat în stare avansată de ebrietate a incendiat o pompă de combustibil și a atacat cu flacără un angajat.
15:00
Peste 500 de copii din Iași, inclusiv ucraineni, au primit ghiozdane complet echipate înainte de prima zi de școală # StirileProtv.ro
Municipalitatea ieşeană a organizat sâmbătă, prin Direcţia de Asistenţă Socială Iaşi, cea de-a XVI-a ediţie a acţiunii cultural-caritabile „Copii de nota 10", dedicată copiilor din clasele 0 - VIII aflaţi în situaţii de risc de abandon şcolar.
Acum 8 ore
14:50
Raritatea în lumea luxului lăsată de Giorgio Armani. Moartea lui ridică întrebări cu privire la viitorul imperiului său # StirileProtv.ro
Moartea lui Giorgio Armani ridică întrebări cu privire la viitorul imperiului său - care se întinde de la haute couture la imobiliare - care a rămas până în prezent independent, o raritate în lumea luxului.
14:10
Buletinele electronice, jalon ratat din PNRR. Din cele 5 milioane asumate inițial, Guvern speră să mai emită măcar 3,5 # StirileProtv.ro
Guvernul și-a propus ca 3,5 milioane de români să primească buletine electronice, asta deși inițial ținta era de 5 milioane. Termenul limită pentru acest proiect finanțat prin PNRR fiind luna iunie 2026.
14:10
Președintele american Donald Trump ia în considerare opțiunea de a ataca cartelurile de droguri din Venezuela, relatează CNN, citând surse familiare cu planurile administrației americane.
13:40
Senatori americani cer Meta și Google să blocheze propaganda rusă din Republica Moldova # StirileProtv.ro
Doi senatori americani, Jeanne Shaheen şi Thom Tillis, au transmis scrisori oficiale către companiile Meta şi Google, solicitându-le să ia măsuri urgente pentru a bloca propaganda rusă din Republica Moldova, înaintea alegerilor din 28 septembrie.
13:10
Întârzieri record la CFR Călători. Un tren din Valea Jiului a „reușit” să parcurgă 80 de km în 12 ore și 17 minute # StirileProtv.ro
Întârzieri record la CFR Călători. Un tren care circula pe Valea Jiului a „reușit” să parcurgă 80 kilometri în 12 ore și 17 minute.
13:10
Dâmbovița: Șofer din Sibiu, filmat plimbându-se cu SUV-ul printr-un parc din Târgoviște # StirileProtv.ro
Un şofer sibian a fost filmat în timp ce se plimbă cu un SUV pe aleile parcului Chindiei, pe malul lacului, în municipiul Târgovişte.
13:10
Peste 11.700 de persoane au beneficiat de pensie de serviciu în luna august. Magistrații au avut cele mai mari venituri # StirileProtv.ro
Numărul beneficiarilor de pensii de serviciu a de 11.713 persoane în luna august a acestui an, cu trei persoane mai mult decât luna trecută.
13:10
Visa Waiver pentru români, între speranță și incertitudine. Muraru: „Nu ofer un termen, dar suntem ancorați” # StirileProtv.ro
Andrei Muraru, ambasadorul României în SUA, declară că este ”rezervat optimist” pe tema aderării la programul Visa Waiver.
13:00
Ambarcațiune salvată la timp în Delta Dunării: Pompierii și localnicii au împiedicat o scufundare totală # StirileProtv.ro
Intervenție contra cronometru în Delta Dunării pentru salvarea unei bărci.
Acum 12 ore
12:30
Ultimele fotografii pe care le-a postat un cuplu britanic înainte de a muri în tragedia funicularului din Lisabona # StirileProtv.ro
Un cuplu britanic care a murit în tragedia de funicular în Lisabona a postat o fotografie pe Instagram, cu câteva momente înainte de tragedie.
12:20
Andrei Muraru respinge ideea unui blocaj în relațiile România-SUA: „Avem contacte la cel mai înalt nivel” # StirileProtv.ro
Relaţia dintre România şi Statele Unite ale Americii „perfect funcţională, nu este nici blocată şi nici suspendată”, afirmă ambasadorul României în Statele Unite, Andrei Muraru.
12:10
Soluția unui brutar australian pentru a folosi ingredientele „defecte”: „Tot ce facem e pentru a reduce risipa alimentară” # StirileProtv.ro
Un brutar din Australia încearcă să schimbe mentalitatea legată de risipa alimentară și modul în care gătesc cei din jurul său.
11:40
”Mafia The Old Country” este jocul săptămânii. Un joc de aventură-acțiune care își are acțiunea în Sicilia - înainte de Mafia 1, 2 sau 3.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.