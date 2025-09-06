Războiul antidrog al lui Trump, paravan pentru o confruntare cu Maduro

14:10

Moartea lui Giorgio Armani, la doar câteva zile înainte de a sărbători 50 de ani de existenţă a casei sale de modă, deschide o nouă etapă pentru imperiul de lux construit de designer, relatează AFP, care afirmă cele ce urmează. Cu peste 600 de magazine în întreaga lume, 9.000 de angajaţi şi o cifră de afaceri de 2,3 miliarde de euro în 2024, grupul Armani a rămas până acum o raritate: independent de marile conglomerate ale industriei.