Războiul antidrog al lui Trump, paravan pentru o confruntare cu Maduro
Bursa, 6 septembrie 2025 20:20
Lovitura aeriană efectuată de forţele americane pe 2 septembrie, soldată cu 11 morţi după scufundarea unei ambarcaţiuni rapide în largul coastelor venezuelene, este prezentată de Washington drept parte a campaniei antidrog, însă relatări din presa regională şi evaluări independente ridică semne de întrebare asupra motivaţiilor reale, transmite Tehran Times, care afirmă cele ce urmează.
• • •
Alte ştiri de Bursa
Acum o oră
20:20
Lovitura aeriană efectuată de forţele americane pe 2 septembrie, soldată cu 11 morţi după scufundarea unei ambarcaţiuni rapide în largul coastelor venezuelene, este prezentată de Washington drept parte a campaniei antidrog, însă relatări din presa regională şi evaluări independente ridică semne de întrebare asupra motivaţiilor reale, transmite Tehran Times, care afirmă cele ce urmează.
20:10
China a surprins comunitatea internaţională la parada militară organizată pe 3 septembrie 2025, în Beijing, pentru a marca 80 de ani de la sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial, prin prezentarea unei drone de mari dimensiuni, denumită provizoriu Type B, care ar putea atinge viteze supersonice şi ar fi capabilă să execute misiuni de luptă aeriană, relatează ArmyRecognition, de la care transmitem cele ce urmează.
20:00
Uniunea Poştală Universală (UPU) anunţă că 88 de operatori poştali internaţionali, printre care Deutsche Post şi Royal Mail, şi-au suspendat serviciile către Statele Unite, după ce administraţia Trump a eliminat scutirea de taxe vamale pentru coletele mici, relatează AFP, care afirmă cele ce urmează.
Acum 2 ore
19:10
Nigel Farage anunţă că va deporta femeile afgane care solicită azil, dacă va ajunge prim-ministru # Bursa
Liderul partidului Reform UK, Nigel Farage, a declarat că, dacă va deveni prim-ministru, va deporta femeile afgane care cer azil în Marea Britanie înapoi în Afganistan, sub regimul taliban, transmite Sky News, care afirmă cele ce urmează.
19:00
Reuters, forţată să retragă un videoclip cu discuţia dintre Putin şi Xi, după presiuni de la televiziunea de stat chineză # Bursa
Un videoclip de patru minute care surprindea o conversaţie neoficială între preşedintele rus Vladimir Putin şi omologul său chinez Xi Jinping a fost retras de Reuters, după ce televiziunea de stat chineză CCTV a revocat drepturile de utilizare şi a acuzat agenţia britanică de and #8222;denaturare editorială and #8221;, relatează AFP, care afirmă cele ce urmează.
Acum 4 ore
18:40
Predoiu: România trebuie să repornească motorul producţiei şi să atragă investiţii pentru creşterea PIB # Bursa
Prim-vicepreşedintele PNL Cătălin Predoiu a declarat, într-o postare pe Facebook, că România are nevoie să îşi diversifice sursele de creştere economică şi să nu mai mizeze aproape exclusiv pe consum, subliniind că următorii paşi ai Guvernului trebuie să fie concentraţi pe creşterea PIB.
18:30
Poliţia ucraineană a semnalat un incident neobişnuit în oraşul Cernihiv, aflat la circa 80 de kilometri de graniţa cu Rusia, unde o dronă rusă a aruncat fluturaşi tipăriţi sub forma unor bancnote de 100 de grivne, cu mesaje prin care civilii erau îndemnaţi să colaboreze cu armata rusă, relatează The Kyiv Independent, de la care transmitem cele ce urmează.
18:20
Peste 680.000 de persoane au devenit milionare în 2024, ceea ce ridică numărul total al milionarilor în dolari la aproape 60 de milioane la nivel global, arată cel mai recent raport anual al băncii elveţiene UBS, citat de Statista.com.
18:10
Preşedintele american Donald Trump a declarat că ia în calcul trimiterea Gărzii Naţionale la Portland, Oregon, după ce un reportaj TV a prezentat drept actuale imagini din protestele masive din 2020, ceea ce l-a făcut să creadă că demonstraţiile continuă la scară mare, relatează The Guardian, care afirmă cele ce urmează.
18:10
Poliţia ungară a refuzat autorizarea unui marş LGBT+ programat în octombrie la Pecs, în sudul ţării, decizia fiind luată în baza noilor prevederi constituţionale promovate de premierul Viktor Orban, care interzic adunările menite să and #8222;promoveze homosexualitatea and #8221;, relatează AFP, care afirmă cele ce urmează.
17:00
*ACTUALIZARE - https://www.bursa.ro/venezuela-intre-acuzatiile-sua-de-narco-stat-si-datele-onu-care-indica-un-rol-marginal-in-traficul-de-droguri-02958655 Venezuela, între acuzaţiile SUA de narco-stat şi datele ONU care indică un rol marginal în traficul de droguri ---*ACTUALIZARE - https://www.bursa.ro/fost-oficial-american-avertizeaza-asupra-riscului-unei-interventii-dezastruoase-in-venezuela-60958653 Fost oficial american avertizează asupra riscului unei intervenţii dezastruoase în Venezuela---*ACTUALIZARE - https://www.bursa.ro/trump-exclude-schimbarea-de-regim-in-venezuela-dar-ameninta-cu-doborarea-avioanelor-militare-ale-caracasului-29858651 Trump exclude schimbarea de regim în Venezuela---*ACTUALIZARE - https://www.bursa.ro/trump-avertizeaza-ca-avioanele-venezuelene-vor-fi-doborate-daca-pun-in-pericol-navele-americane-08858650Trump avertizează că avioanele venezuelene vor fi doborâte dacă pun în pericol navele americane---*ACTUALIZARE - https://www.bursa.ro/sua-trimit-avioane-f-35-in-puerto-rico-pentru-misiuni-antidrog-47658657 SUA trimit avioane F-35 în Puerto Rico pentru misiuni antidrog---Tensiunile dintre Statele Unite şi Venezuela au escaladat în ultimele zile, odată cu desfăşurarea unui important dispozitiv militar american în Caraibe şi cu ameninţările ferme venite de la Caracas, relatează presa internaţională.
17:00
Venezuela, între acuzaţiile SUA de narco-stat şi datele ONU care indică un rol marginal în traficul de droguri # Bursa
Experţi în politică externă subliniază că Venezuela joacă un rol redus în comerţul regional cu droguri, ceea ce ridică întrebări dacă and #8222;lupta antidrog and #8221; nu este folosită ca pretext de administraţia Trump pentru a justifica presiunile asupra regimului Maduro, relatează CNN, care afirmă cele ce urmează.
Acum 6 ore
16:50
Peste 1.400 de catolici LGBT+ şi rudele lor participă în acest weekend la primul pelerinaj LGBT+ inclus oficial în calendarul and #8222;Anului Sfânt and #8221; al Bisericii Catolice, un eveniment considerat un and #8222;semnal important and #8221; pentru o mai mare deschidere şi diversitate, relatează AFP, care transmite cele ce urmează.
16:40
Preşedintele american Donald Trump a declarat că Statele Unite and #8222;nu vorbesc despre o schimbare de regim and #8221; în Venezuela, chiar dacă tensiunile dintre Washington şi Caracas cresc odată cu desfăşurarea unui important dispozitiv militar american în Caraibe, relatează Reuters, de la care transmitem cele ce urmează.
16:40
Fost oficial american avertizează asupra riscului unei intervenţii dezastruoase în Venezuela # Bursa
Un fost oficial american responsabil de dosarul Americii Latine a avertizat încă de pe 3 septembrie că Statele Unite riscă să and #8222;alunece and #8221; într-o intervenţie dezastruoasă în Venezuela, după atacul ordonat de preşedintele Donald Trump asupra unei ambarcaţiuni suspectate de trafic de droguri, soldat cu 11 morţi, relatează The Guardian, care afirmă cele ce urmează.
16:30
Trump avertizează că avioanele venezuelene vor fi doborâte dacă pun în pericol navele americane # Bursa
Preşedintele american Donald Trump a avertizat, vineri, că avioanele militare ale Venezuelei vor fi doborâte în cazul în care vor survola navele de război americane şi and #8222;vor pune într-o poziţie periculoasă and #8221; forţele SUA, relatează BBC News, care afirmă cele ce urmează.
16:20
*ACTUALIZARE - https://www.bursa.ro/sua-trimit-avioane-f-35-in-puerto-rico-pentru-misiuni-antidrog-47658657 SUA trimit avioane F-35 în Puerto Rico pentru misiuni antidrog---Tensiunile dintre Statele Unite şi Venezuela au escaladat în ultimele zile, odată cu desfăşurarea unui important dispozitiv militar american în Caraibe şi cu ameninţările ferme venite de la Caracas, relatează presa internaţională.
15:50
Doi senatori americani cer blocarea propagandei ruse înaintea alegerilor din Republica Moldova # Bursa
Doi senatori americani, Jeanne Shaheen şi Thom Tillis, au solicitat companiilor Meta şi Google să intervină pentru a bloca propaganda rusă şi finanţările ilegale care vizează campania electorală din Republica Moldova, înaintea scrutinului prezidenţial programat pe 28 septembrie, transmite MOLDPRES, de la care relatăm cele ce urmează.
15:10
Ambasadorul Republicii Moldova la Washington şi-a început mandatul prin prezentarea scrisorilor de acreditare lui Donald Trump # Bursa
Ambasadorul Republicii Moldova în Statele Unite, Vlad Kulminski, a prezentat vineri scrisorile de acreditare preşedintelui american Donald J. Trump, în cadrul unei ceremonii oficiale la Casa Albă, informează presa din Republica Moldova.
15:10
Peste 1.000 de angajaţi OMV Petrom vizaţi de concedieri în cadrul planului de restructurare al grupului austriac # Bursa
OMV Petrom ar putea concedia peste 1.000 dintre cei 10.000 de angajaţi ai săi, compania fiind cea mai afectată entitate din cadrul grupului austriac OMV, potrivit unor surse citate de HotNews, care transmite cele ce urmează. Informaţiile privind disponibilizările au surprins sindicatele, care susţin că nu au fost informate oficial. and #8222;Am fost şocaţi vineri, când am citit ştirea în presă and #8221;, a declarat Florin Bercea, preşedintele Federaţiei Sindicale FSLI Petrol Energie.
15:10
Doi senatori americani, Jeanne Shaheen şi Thom Tillis, au solicitat companiilor Meta şi Google să intervină pentru a bloca propaganda rusă şi finanţările ilegale care vizează campania electorală din Republica Moldova, înaintea scrutinului prezidenţial programat pe 28 septembrie, transmite MOLDPRES, de la care relatăm cele ce urmează.
Acum 8 ore
14:50
Peste 300 dintre cele 475 de persoane arestate joi într-un raid al poliţiei americane pentru imigraţie la o uzină de baterii auto din statul Georgia sunt cetăţeni sud-coreeni, a anunţat sâmbătă ministrul de externe de la Seul, Cho Hyun, exprimându-şi and #8222;profunda îngrijorare and #8221;, relatează presa internaţioală.
14:40
Guvernul rus a blocat internetul mobil în mai multe regiuni şi a anunţat că aplicaţii străine precum WhatsApp şi YouTube nu vor mai funcţiona, măsura fiind justificată prin and #8222;asigurarea securităţii and #8221;, relatează Reuters, care transmite cele ce urmează.
14:20
Ambasadorul României în Statele Unite, Andrei Muraru, a declarat că teoria conform căreia preşedintele american Donald Trump nu l-ar considera legitim pe Nicuşor Dan este and #8222;nu doar o dezinformare, ci o manipulare evidentă and #8221;, amintind că liderul de la Washington l-a felicitat imediat după alegerea sa.
14:20
Zelenski respinge invitaţia lui Putin la Moscova şi spune că este dispus la discuţii doar într-o ţară terţă # Bursa
Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că nu poate merge la Moscova and #8222;cât timp Ucraina este atacată în fiecare zi and #8221; şi i-a transmis liderului de la Kremlin să vină la Kiev, în replică la invitaţia lansată de Vladimir Putin pentru negocieri privind încetarea focului, relatează ABC News, care afirmă cele ce urmează.
14:20
New York autorizează vaccinarea COVID-19 în farmacii, în pofida restricţiilor impuse de administraţia Trump # Bursa
Guvernatoarea statului New York, Kathy Hochul, a semnat un ordin executiv prin care farmaciştii pot administra vaccinul împotriva COVID-19 oricui doreşte, sfidând limitele stabilite la nivel federal de administraţia Trump, relatează Reuters, care afirmă cele ce urmează.
14:10
Moartea lui Giorgio Armani, la doar câteva zile înainte de a sărbători 50 de ani de existenţă a casei sale de modă, deschide o nouă etapă pentru imperiul de lux construit de designer, relatează AFP, care afirmă cele ce urmează. Cu peste 600 de magazine în întreaga lume, 9.000 de angajaţi şi o cifră de afaceri de 2,3 miliarde de euro în 2024, grupul Armani a rămas până acum o raritate: independent de marile conglomerate ale industriei.
14:10
Ambasadorul României în SUA, rezervat optimist privind includerea ţării în programul Visa Waiver # Bursa
Ambasadorul României la Washington, Andrei Muraru, a declarat la Prima TV că este and #8222;rezervat optimist and #8221; în privinţa şanselor ca România să fie inclusă în programul Visa Waiver, care ar permite cetăţenilor români să călătorească în Statele Unite fără viză pentru o perioadă de până la 90 de zile.
13:40
Ungaria achiziţionează în mod deschis ţiţei rusesc deoarece nu are alternativă, în timp ce alte ţări europene cumpără pe căi indirecte acelaşi petrol, profitând de preţul mai scăzut, a declarat vineri ministrul ungar al Afacerilor Externe, Peter Szijjarto, citat de MTI, de la care informăm cele ce urmează.
13:40
Administraţia preşedintelui Donald Trump analizează posibilitatea ca guvernul federal să preia controlul asupra Memorialului şi Muzeului dedicat victimelor atacurilor din 11 septembrie 2001 din New York, transmite AP, de la care transmitem cele ce urmează.
13:40
Anutin Charnvirakul, noul prim-ministru ales al Thailandei, a declarat sâmbătă că îşi menţine angajamentul de a organiza alegeri legislative anticipate în termen de patru luni, relatează AFP, care informează cele ce urmează.
13:30
Italia a devenit una dintre destinaţiile preferate ale super-bogaţilor, datorită impozitului forfetar de 200.000 de euro pe veniturile din străinătate, măsură care contrastează cu politicile mai stricte adoptate de alte state europene, relatează CNBC, de la care transmitem cele ce urmează.
13:30
Belgia a cerut Statelor Unite să renunţe la planul de distrugere a unui stoc de contraceptive feminine, depozitat în Flandra şi destinat iniţial ţărilor africane, calificând măsura drept o and #8222;risipă and #8221;, transmite AFP, de la care relatăm cele ce urmează.
13:30
Raport al Departamentului pentru Sănătate din SUA ar putea lega autismul de Tylenol şi deficitul de folat în sarcină # Bursa
Departamentul pentru Sănătate din SUA pregăteşte un raport care ar putea asocia consumul de Tylenol (acetaminofen) în timpul sarcinii şi nivelurile scăzute de folat cu riscul de apariţie a autismului la copii, potrivit Wall Street Journal, citat de CNN, care afirmă cele ce urmează. Documentul ar urma să menţioneze şi acidul folinic (leucovorin) ca posibilă modalitate de reducere a simptomelor la unele persoane cu autism.
13:20
Ancheta privind accidentul de funicular de la Lisabona va prezenta primele concluzii sâmbătă # Bursa
Biroul portughez de prevenire şi investigare a accidentelor aeriene şi feroviare (GPIAAF) a amânat pentru sâmbătă publicarea unei note cu primele constatări confirmate legate de accidentul funicularului Gloria din Lisabona, tragedie soldată miercuri cu 16 morţi şi circa 20 de răniţi, transmite AFP, de la care transmitem cele ce urmează.
13:20
O elevă de numai 9 ani a reuşit să promoveze bacalaureatul în iulie, devenind cea mai tânără persoană din Franţa care a obţinut această diplomă, a anunţat Ministerul Educaţiei Naţionale, citat de AFP, care transmite cele ce urmează.
13:10
Confiscarea activelor băncii centrale ruse blocate în Europa, dintre care 210 miliarde de euro se află în Belgia sub controlul Euroclear, ar provoca un and #8222;şoc sistemic teribil and #8221; capabil să destabilizeze moneda unică europeană, a declarat ministrul belgian de externe, Maxime Prevot, într-un interviu pentru AFP, care afirmă cele ce urmează.
Acum 12 ore
12:50
Statele Unite au decis să desfăşoare zece avioane de luptă F-35 pe un aerodrom din Puerto Rico, în cadrul operaţiunilor împotriva cartelurilor de droguri din Caraibe, pe fondul tensiunilor tot mai mari cu Venezuela, relatează presa internaţională.
12:40
Comitetul pentru Control Bugetar al Parlamentului European (CONT) a votat în favoarea înfiinţării unui grup de lucru care să investigheze presupuse nereguli în utilizarea fondurilor europene de către organizaţiile societăţii civile, potrivit unei informări publicate de grupul Greens/EFA. Iniţiativa, promovată anterior în şedinţe cu uşile închise de o majoritate strânsă a conservatorilor şi extremei drepte (EPP, ECR, PfE, ESN).
12:40
Acordul pentru gazoductul Power of Siberia 2 marchează eşecul strategiei eurasiatice a lui Trump # Bursa
Rusia şi China au semnat acordul final pentru construcţia gazoductului Power of Siberia 2, care va dubla exporturile ruseşti de gaze către Beijing la aproximativ 100 de miliarde metri cubi anual, la un preţ mai mic decât cel plătit de Uniunea Europeană, evoluţie ce marchează un eşec major pentru strategia administraţiei Trump în Eurasia, potrivit analistului Andrew Korybko, citat de ZeroHedge, care afirmă cele ce urmează.
12:30
Comunităţi indigene şi mişcări sociale din peste 20 de ţări s-au reunit în februarie 2025 la Port Edward, Africa de Sud, pentru a discuta despre practici de autonomie şi democraţie radicală, relatează Global Tapestry of Alternatives, care transmite cele ce urmează. Evenimentul a avut loc într-un context global dominat de creşterea autoritarismului şi de ascensiunea partidelor de dreapta, cu impact asupra funcţionării democraţiei liberale.
12:30
Relansarea oficială a acordului de liber schimb dintre Uniunea Europeană şi Mercosur marchează o nouă etapă politică şi comercială, dar readuce în prim-plan tensiunile dintre ambiţiile strategice, interesele industriale şi temerile agricultorilor şi ecologiştilor, relatează Le Quotidien, de la care transmitem cele ce urmează.
12:20
Primăria Cluj-Napoca analizează diminuarea bugetului alocat festivităţilor de Ziua Naţională şi Revelion, informează Actual de Cluj, care afirmă cele ce urmează. Primarul Emil Boc a prezentat două scenarii în Consiliul Local: reducerea sumei la 500.000-600.000 lei sau menţinerea bugetului la nivelul de anul trecut, de aproximativ 950.000 lei.
12:20
Uniunea Europeană este chemată să îşi demonstreze unitatea şi capacitatea de acţiune, dar tensiunile interne continuă să slăbească imaginea blocului comunitar, scrie jurnalistul Ivica Celikovic în Sloboden Pečat, publicaţie din Macedonia de Nord.
12:00
Premierul indian Narendra Modi nu va susţine discursul programat la dezbaterea generală a Adunării Generale a ONU (UNGA), la cea de-a 80-a sesiune care va începe pe 9 septembrie, informează Economic Times, de la care relatăm cele ce urmează. India va fi reprezentată de ministrul de externe Subrahmanyam Jaishankar, care figurează pe lista actualizată a vorbitorilor.
11:50
Cotaţiile internaţionale ale petrolului au înregistrat o scădere săptămânală, investitorii fiind afectaţi de raportul slab privind piaţa muncii din SUA şi de creşterea stocurilor americane, în timp ce aşteaptă reuniunea OPEC+ programată pentru acest weekend, transmite mrt.com, de la care relatăm cele ce urmează.
11:50
Pieţele americane se pregătesc pentru publicarea unor date-cheie privind inflaţia în cursul săptămânii viitoare, în timp ce acţiunile se tranzacţionează aproape de maxime istorice, relatează Reuters, de la care relatăm cele ce urmează.
11:40
Prinţul japonez Hisahito, nepotul împăratului Naruhito, a împlinit sâmbătă 19 ani, devenind primul bărbat din familia imperială care atinge vârsta majoratului în ultimii 40 de ani, transmite PA News Agency, care afirmă cele ce urmează.
11:40
Trump critică amenda de 3,5 miliarde de dolari impusă de UE companiei Google, pe care o consideră and #8222;foarte nedreaptă and #8221; # Bursa
Preşedintele american Donald Trump a reacţionat dur după ce Uniunea Europeană a aplicat companiei Google o amendă antitrust de 3,5 miliarde de dolari, acuzând gigantul tehnologic de abuz de poziţie dominantă pe piaţa publicităţii digitale, relatează Times of India, de la care transmitem cele ce urmează.
11:40
Putin avertizează că trupele occidentale din Ucraina ar fi and #8222;ţinte legitime and #8221; şi reia oferta de negocieri la Moscova # Bursa
Preşedintele rus Vladimir Putin a declarat la Forumul Economic de la Vladivostok că orice trupe occidentale trimise în Ucraina ar fi considerate and #8222;ţinte legitime pentru distrugere and #8221;, relatează The Guardian, de la care transmitem cele ce urmează.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.