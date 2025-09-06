Capodoperele lui Henri Matisse pot fi admirate la Art Safari. Picturile sunt expuse la Palatul Dacia-România
ObservatorNews, 6 septembrie 2025 20:20
Capodoperele lui Henri Matisse au ajuns la Bucureşti. Printr-un împrumut istoric, iubitorii de artă pot să admire piese de la cele mai importante muzee din Paris. Sunt expuse în condiţii de maximă securitate alături de creaţiile prietenului său, Theodor Pallady, la Palatul Dacia-România.
• • •
