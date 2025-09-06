Capodoperele lui Henri Matisse pot fi admirate la Art Safari. Picturile sunt expuse la Palatul Dacia-România

09:50

În săptămâna în care alți copii vor merge la grădiniță sau la școală, unii copii vor merge la spital. Narcisa este unul dintre acești copii. Fetița de patru ani suferă de o malformație la inimă, dar are șansa să fie salvată în cadrul celei de-a patra misiuni umanitare cardio-pediatrică susținută de Fundația Mereu Aproape și de voi, generoșii care donați pentru copii asemenea Narcisei. Să nu uităm că doi euro donați prin SMS la numărul fără recurență 8848 pot face diferența între suferință și zâmbet.