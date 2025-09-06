Ambasadorul României în SUA: Nimeni nu are aici o relație de colaborare cu Călin Georgescu

Newsweek.ro, 6 septembrie 2025 20:20

Andrei Muraru admite că momentul anulării primului tur de scrutin prezidenţial în România, anul trec...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Newsweek.ro

Acum o oră
20:20
Ambasadorul României în SUA: Nimeni nu are aici o relație de colaborare cu Călin Georgescu Newsweek.ro
Andrei Muraru admite că momentul anulării primului tur de scrutin prezidenţial în România, anul trec...
20:00
Demisie în bloc a directorilor celei mai mari școli din București. Mai sunt 2 zile și începe școala Newsweek.ro
Situație excepțională la Școala 195 „Hamburg”, din sectorul 3 al Capitalei. Conducerea școlii, cea m...
Acum 2 ore
19:40
17 ani de la moartea lui Ilarion Ciobanu. Traian Brad din filmele cu ardeleni, însurat de patru ori Newsweek.ro
E greu să crezi că Ilarion Ciobanu nu mai e printre noi de 17 ani, dintr-o zi de 7 septembrie 2008. ...
19:10
Europa nu poate garanta securitatea Ucrainei fără SUA. „Depindem de sistemele de apărare Patriot” Newsweek.ro
Europa are prea puține sisteme proprii de informații și de apărare antirachetă, ceea ce o face depen...
19:00
Cum vor deveni maşinile recife de corali, pe fundul mării? Din ce sunt confecţionate ele? Newsweek.ro
Cum vor deveni zeci de maşini recife de corali, pe fundul mării? Din ce sunt confecţionate ele, în p...
Acum 4 ore
18:40
Cătălin Predoiu: Rămânem uniţi, trecem peste moţiunile de cenzură şi continuăm Newsweek.ro
Cătălin Predoiu spune că liberali rămân uniţi, trec peste moţiunile de cenzură şi continuă şi cu pol...
18:10
Acţionarii Nuclearelectrica au respins acordul pentru SMR-urile de la Doiceşti Newsweek.ro
Acţionarii din AGEA Nuclearelectrica au respins acordul pentru SMR-urile de la Doiceşti, ceea ce est...
17:40
Meteo. Când încep ploile? Cum va fi vremea în următoarea săptămână Newsweek.ro
Prognoza meteo este de data aceasta despre când încep ploile. Cum va fi vremea în următoarea săptămâ...
Acum 6 ore
16:50
De frica disponibilizărilor anunțate de Bolojan, tot mai multe comune renunță la petrecerile la Iași Newsweek.ro
Comunelor nu le mai arde să-și sărbătorească ziua. Cel puțin 9 dintre cele 93 din județ au ziua comu...
16:50
100 milioane de lei cu epicentrul la Iași. În caz este implicat un inspector de la Finanțele Publice Newsweek.ro
Un inspector fiscal extrem de prietenos, care anunța companiile când urmau să aibă loc inspecțiile ș...
16:10
Pensii speciale, mărite cu 4.000 lei în 2 ani. Indexarea pensilor contributive cu 200 lei, anulată Newsweek.ro
Cifre incredibile: Pensiile speciale au fost mărite cu 4.000 lei în doar 2 ani. Indexarea pensiilor ...
16:00
Accident cu opt persoane implicate, inclusiv minori, la Coşereni; a fost activat Planul Roşu Newsweek.ro
Un accident rutier în care au fost implicate patru autoturisme s-a produs, sâmbătă, în localitatea i...
15:40
F1: Lando Norris (Mclaren) a dominat ultimul antrenament dinaintea Marelui Premiu al Italiei Newsweek.ro
Pilotul britanic Lando Norris (McLaren) a dominat, sâmbătă, ultima sesiune de antrenamente libere di...
15:20
Serbia: 42 de persoane au fost arestate după o manifestaţie împotriva guvernului la Novi Sad Newsweek.ro
Patruzeci şi două de persoane au fost arestate în Serbia după o manifestaţie care a avut loc vineri ...
15:00
CNAIR: Emiterea rovinietelor va fi suspendată, pentru o oră, în noaptea de duminică spre luni Newsweek.ro
Emiterea rovinietelor în punctele de distribuţie, prin intermediul portalurilor web, SMS şi a dispoz...
Acum 8 ore
14:30
MotoGP: Alex Marquez va pleca din pole position în Marele Premiu al Cataloniei Newsweek.ro
Pilotul spaniol Alex Marquez (Ducati-Gresini) va pleca din pole position în Marele Premiu al Catalon...
14:20
Senatori americani cer Meta şi Google să blocheze propaganda rusă la alegerile din Republica Moldova Newsweek.ro
Doi senatori americani, Jeanne Shaheen şi Thom Tillis, au cerut companiilor Meta şi Google să ia măs...
14:00
Zelenski îi răspunde lui Putin. Președintele ucrainean propune Kievul drept loc de întâlnire Newsweek.ro
Zelenski îi răspunde lui Putin. Președintele ucrainean propune Kievul drept loc de întâlnire. Lideru...
13:40
O elevă de 9 ani din Franța a obținut diploma de bacalaureat, în iulie Newsweek.ro
O fetiță a reușit, în luna iulie, să obțină diploma de bacalaureat la doar 9 ani, devenind cea mai t...
13:20
Doi șoferi s-au luat la întrecere, pe străzile din Dolj. Tinerii au acum dosare penale Newsweek.ro
Doi tineri din județul Dolj, implicați în organizarea unei întreceri auto pe un drum național, fac o...
13:00
Restricţiile de circulaţie impuse pe Splaiul Independenţei din București, ridicate de sâmbătă Newsweek.ro
Restricţiile de circulaţie impuse pe Splaiul Independenţei pentru realizarea lucrărilor la planşeul ...
Acum 12 ore
12:40
Ambasadorul României la Washington: Relaţia României cu SUA este perfect funcţională Newsweek.ro
Relaţia dintre România şi Statele Unite ale Americii e „perfect funcţională, nu este nici blocată şi...
12:20
Surfer ucis de un rechin în Australia. Primul atac mortal al unui rechin în Sydney din 2022 Newsweek.ro
Un surfer a murit sâmbătă, după ce a fost atacat de un rechin de mari dimensiuni pe o plajă frecvent...
12:00
Care pensii mai cresc anul acesta? Deficitul la plățile sociale a crescut cu 10.000.000.000 lei Newsweek.ro
Pensionarii se întreabă dacă mai sunt șanse ca pensiile să crească în 2025. Vestea rea este că defic...
11:40
10 județe se „sufocă” de cald. Bucureștenii îndemnați să nu iasă ziua din apartamente Newsweek.ro
Zece județe se vor afla, sâmbătă, sub o atenționare Cod galben de caniculă și maxime termice ridicat...
11:20
De ce în 84 de țări traficul rutier se face pe stânga? De când se circulă pe dreapta în România? Newsweek.ro
Traficul rutier se se desfășoară pe stânga drumului în 84 de țări de pe mapamond, deși avem tendința...
10:40
„Zilele comunei” organizate de primării cu 10.000.000 lei deficit. Angajații: 1.200.000 lei salarii Newsweek.ro
Ilie Bolojan vrea austeritate și reforma administrației locale. În acest timp, numeroase localități ...
10:20
Cum scapi de petele galbene din toaletă cu un truc simplu? Ai nevoie de ceva din congelator Newsweek.ro
Petele galbene din vasul toaletei pot da bătăi de cap, dar soluția nu se află pe raftul cu detergenț...
10:00
Marine Le Pen, apropiată Rusiei, acuzată de delapidare, caută portița pentru a prelua șefia Franței Newsweek.ro
Deși este interzisă să candideze din cauza unei condamnări pentru delapidare, lidera de extremă drea...
09:40
CCIR preia un nou mandat ca membru în Consiliul General al Federației Mondiale a Camerelor de Comerț Newsweek.ro
Secretarul general al Camerei de Comerț și Industrie a României (CCIR), Ovidiu Silaghi, a participat...
09:30
Incendiu violent la o hală cu peleți și uleiuri din Galați. Flăcările s-au extins pe 500 mp Newsweek.ro
Un incendiu de proporții a izbucnit sâmbătă dimineață la o hală din Șendreni, județul Galați, unde e...
09:20
Haos la început de an școlar. Elevii și părinții nu știu dacă începe școala de luni: "Mai sunați" Newsweek.ro
E mare haos la început de an școlar. Sute de părinți au primit mesaje contradictorii despre prima zi...
08:40
Biserica Ortodoxă, paravanul propagandei și dezinformării rusești în România și Moldova. Scopul? Newsweek.ro
Rusia este acuzată că folosește Biserica Ortodoxă din Moldova pentru propagandă și dezinformare, cu ...
08:20
Planul de pace în Ucraina. Mii de militari occidentali ar putea ajunge în Ucraina. Ce rol vor avea Newsweek.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat că mii de soldați occidentali ar putea fi mobili...
08:00
Soți și spioni. Un cuplu, agenți CIA, trimis să vâneze o „cârtiță” în inima inamicului SUA nr.1 Newsweek.ro
Shadow Cell este cartea scrisă de doi agenți CIA, soț și soție, care au avut de îndeplinit o misiune...
Acum 24 ore
07:50
Falsa abdicare a regelui Carol al II-lea dîn 1940. Ce reacție a avut la cea a lui Mihai I, în 1947? Newsweek.ro
Falsa abdicare a regelui Carol al II-lea dîn 1940 a fost unul dintre cele mai stranii evenimente din...
07:40
Amendă de până la 1.500 de lei dacă speli mașina aici. De ce este interzis locul? Newsweek.ro
Un gest banal, făcut de mulți șoferi chiar sub geamul blocului, poate să aducă o amendă mare. Amendă...
07:30
Testul care te dă de gol: ce vezi prima dată îți arată cum funcționează mintea ta Newsweek.ro
Pare o simplă imagine, dar răspunsul tău poate spune totul despre tine. Acest test vizual rapid, baz...
07:20
Modul în care mănânci cartofii crește riscul de diabet. Fierți, copți sau prăjiți? Newsweek.ro
Un gest simplu, precum modul în care gătești cartofii, ar putea influența riscul de diabet. Fierți, ...
07:10
Horoscop 7 septembrie. Eclipsa de Lună în Pești îi face curajoși pe Tauri. Fecioarele, productive Newsweek.ro
Horoscop 7 septembrie. Eclipsa de Lună în Pești îi face curajoși pe Tauri. Fecioarele sunt productiv...
07:00
2.330.000 de pensii ar putea fi distribuite în alt mod. Ministrul Muncii: economii de 60.000.000 lei Newsweek.ro
Ministerul Muncii speră că un număr tot mai mare de pensionari vor alege să schimbe modul cum își în...
5 septembrie 2025
22:20
Sute de muncitori sud-coreeni, arestaţi de agenţii de imigrare americani, la un şantier Hyundai Newsweek.ro
Sute de muncitori sud-coreeni au fost arestaţi de agenţii de imigrare americani, la un şantier Hyund...
21:40
Crinel Nicu Grosu, expert anticorupţie, numit în fruntea Corpului de control al Guvernului Newsweek.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan l-a numit pe Crinel Nicu Grosu, un expert anticorupţie, în funcția de șe...
21:10
Trump, debarcare în Venezuela, tip „Golful Porcilor” din Cuba. Maduro se apără cu drone de la Putin Newsweek.ro
Războiul lui Trump, de când a schimbat numele Departamentului Apărării. Debarcă în Venezuela, să dea...
Ieri
20:50
Reges Online este noul nume al băncii de date cu toate contractele de muncă din România Newsweek.ro
De la 1 octombrie 2025, Revisal devine Reges-Online, un pas spre mai multă transparenţă, siguranţă ş...
20:30
Dragoş Pîslaru: Angajaţii MIPE veneau la muncă în şlapi. Ce le-a cerut ministrul? Newsweek.ro
Ministrul Fondurilor Europene, condus de Dragoş Pîslaru, le-a transmis angajaților instituției, prin...
19:40
Bruxelles-ul va dubla finanțarea Groenlandei în noul buget al UE Newsweek.ro
Bruxelles-ul va dubla finanțarea Groenlandei, în noul buget al Uniunii Europene, în contextul în car...
19:20
Vlad Plahotniuc poate fi extrădat din Grecia, în Republica Moldova. Ce se întâmplă în continuare? Newsweek.ro
Ministerul Justiției din Grecia a acceptat extrădarea omului de afaceri fugar Vladimir Plahotniuc, i...
19:10
Trump vrea să impună monitorizarea zonei tampon dintre Ucraina și Rusia, fără trupe. Cum va proceda? Newsweek.ro
SUA vor să preia conducerea în monitorizarea zonei tampon din Ucraina, fără să implice trupe de men...
18:50
Cum vor fi acordate certificatele de handicap? Cum se vor schimba termenele de valabilitate Newsweek.ro
Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunțat că există un număr mare de fraude la acordarea indemnizaț...
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.