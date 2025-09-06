Ministrul Sănătății: Dezinformarea medicală este un atac direct la sănătatea românilor
6 septembrie 2025
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a denunțat răspândirea dezinformării medicale și a cerut sancțiuni împotriva medicilor care promovează falsuri. Acesta a subliniat că adevărul și sănătatea pacienților nu pot fi compromise.
Conţinutul de umiditate în ogor se va situa în limite scăzute şi deosebit de scăzute în următoarea săptămână în aproape toată ţara, astfel că lucrările agricole în câmp se vor desfăşura cu dificultate, starea de vegetaţie a plantelor depreciindu-se în continuare, îndeosebi în sudul, sud-estul, estul şi vestul ţării, potrivit prognozei agrometeorologice emisă de Administraţia Naţională de Meteorologie pentru perioada 6 - 12 septembrie.
Ministrul de Interne, și prim-vicepreședinte PNL, Cătălin Predoiu, propune o strategie economică pe două fronturi pentru ieșirea din criză: reducerea cheltuielilor nejustificate și accelerarea economiei prin investiții, producție și noi proiecte.
Scandalul care zguduie Poliția Constanța: Agenți fără echipament minim, în plin sezon estival. IPJ răspunde acuzațiilor # Jurnalul.ro
Sindicatul Europol a lansat un atac dur la adresa conducerii Inspectoratului de Poliție Județean Constanța pe care o acuză că trimite sute de noi polițiști la intervenții fără echipamentul esențial.
Un tânăr de 18 ani din județul Mureș ce conducea un ATV a fugit de Poliție, fiind în cele din urmă accidentat după ce a intrat cu ATV-ul în mașina polițiștilor care-l urmăreau. Tânărul nu are permis de conducere, iar ATV-ul nu este înmatriculat.
Joe Biden lansează o campanie de strângere de fonduri pentru construirea bibliotecii prezidențiale # Jurnalul.ro
Fostul președinte Joe Biden a decis să își construiască biblioteca prezidențială în Delaware și a apelat la un grup de foști consilieri, prieteni și aliați politici pentru a începe o strângere de fonduri și de identificare a unui loc pentru muzeu și arhivă, scrie AP.
Bărbatul a călătorit cu acte de identitate false și a fost identificat pe Aeroportul Internațional Iași la coborârea dintr-o cursă aeriană din Marea Britanie.
Un bărbat de 51 de ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile pentru agresiune sexuală asupra unui minor și tentativă de agresiune sexuală asupra unui minor.
Tensiuni între SUA şi Venezuela. Trump a avertizat că avioanele venezuelene vor fi doborâte dacă pun în pericol navele americane # Jurnalul.ro
Președintele Donald Trump a avertizat că, dacă avioanele venezuelene vor survola navele militare americane și „ne vor pune într-o situație periculoasă, vor fi doborâte”.
Federația Sindicatelor Libere din Învățământ face apel la solidaritate și îndeamnă cadrele didactice să se alăture protestelor împotriva măsurilor de austeritate impuse sistemului de educație.
Tenismanul sârb Novak Djokovic, învins vineri în semifinalele turneului US Open, a declarat că nu renunţă să lupte pentru un al 25-lea său titlu de Mare Şlem, la cei 38 de ani ai săi, transmite AFP.
Un program variat cu filme sub cerul liber, muzică live şi ateliere creative, cu acces gratuit, promite Weekend Sessions, care se va desfăşura sâmbătă şi duminică, între orele 16:00 şi 22:00, în Parcul Kretzulescu.
Pe 7 septembrie 2025, are loc Eclipsa de Lună Plină în Pești, un moment astrologic cu energie intensă și transformatoare. Eclipsa aduce încheieri, eliberări și claritate, fiind ideală pentru a lăsa în urmă ceea ce nu ne mai servește și a face loc unui nou început.
Meteorologii au emis o avertizare Cod portocaliu de vreme rea, pentru zone din două județe, pentru sâmbătă seara. Populația a fost atenționată prin sistemul Ro-Alert.
Pe 7 septembrie 2025, eclipsa de Lună în Pești aduce pentru fiecare zodie un moment de eliberare și încheiere. Este timpul să renunțăm la ce ne trage înapoi și să deschidem ușa către un nou capitol.
Ministrul Transporturilor și Infrastructurii, Ciprian Șerban, a anunțat sâmbătă lansarea primei proceduri de achiziție din cadrul proiectului strategic Fast Danube 2, destinat îmbunătățirii condițiilor de navigație pe sectorul comun româno-bulgar al Dunării.
Polițist înjunghiat în timp ce aplana un conflict între doi bărbați la spitalul din Lupeni # Jurnalul.ro
Un polițist a fost înjunghiat sâmbătă în timp ce intervenea pentru aplanarea unui scandal care izbucnise între doi bărbați în incinta spitalului din Lupeni.
Plase ilegale de pescuit lungi de 1,5 km confiscate de Garda de Mediu în Delta Dunării în doar 3 zile # Jurnalul.ro
Garda Națională de Mediu (GNM) a anunțat rezultatele unei noi acțiuni de combatere a braconajului piscicol desfășurate în primele trei zile din septembrie în Delta Dunării, în colaborare cu Postul de Poliție Crișan și Secția 1 de Poliție Rurală Tulcea.
Stelian Bujduveanu a declarat, sâmbătă, că cea mai bună soluţie pentru rezolvarea problemei apei calde din Bucureşti este ca fuziunea dintre ELCEN şi Termoenergetica să se realizeze cât mai curând.
O confruntare între două dintre cele mai puternice jucătoare de tenis îi așteaptă pe fani în finala feminină de sâmbătă a US Open, unde Amanda Anisimova speră să o împiedice pe Aryna Sabalenka să-și apere titlul, scrie Reuters.
Tenismanul italian Jannik Sinner, numărul unu mondial, îl va înfrunta pe spaniolul Carlos Alcaraz, numărul doi mondial, în finala turneului US Open, ultimul de Mare Șlem al anului, după victoriile obținute, vineri, în semifinalele desfășurate la New York.
Emiterea rovinietei și peajului prin SIEGMCR, suspendată o oră în noaptea de duminică spre luni # Jurnalul.ro
CNAIR anunță că în noaptea de duminică spre luni, între orele 23.30-0.30, emiterea rovinietelor și a peajelor în punctele de distribuție, prin intermediul portalurilor web/aplicațiii pentru telefoanele mobile, SMS și a dispozitivelor de procesare a plăților numerar/electronice va fi suspendată.
Motociclist căzut într-o râpă în Alba. Pompierii și Salvamont acționează pentru a-l salva # Jurnalul.ro
Detașamentul de Pompieri Sebeș și Salvamont Alba intervin pentru salvarea unui motociclist căzut într-o zonă greu accesibilă.
Președintele Donald Trump este așteptat duminică la finala de simplu masculin de la US Open, în ceea ce va fi prima sa vizită la turneul de tenis de Grand Slam din 2015.
Putin solicită industriei aerospațiale ruse să accelereze dezvoltarea motoarelor pentru rachete # Jurnalul.ro
Vladimir Putin le-a solicitat, vineri, liderilor din industria aerospațială să continue eforturile de dezvoltare a motoarelor pentru rachete și să valorifice reputația de lungă durată a Rusiei ca lider în tehnologia spațială, scrie Reuters.
Pliculețele, biluțele și gumele cu nicotină, produse care vizează în mod deosebit tinerii, vor fi interzise în Franța începând din martie 2026, conform unui decret publicat sâmbătă în Monitorul Oficial, scrie Le Figaro.
Accident cu opt persoane implicate, inclusiv minori, la Coşereni. A fost activat Planul Roşu de Intervenţie # Jurnalul.ro
Un accident rutier în care au fost implicate patru autoturisme s-a produs, sâmbătă, în localitatea ialomiţeană Coşereni, autorităţile activând Planul Roşu de Intervenţie.
Odată cu începutul noului an școlar se redeschide circulația pe Splaiul Independenței. Lucrările la Planșeul Unirii se vor face fără restricții de circulație # Jurnalul.ro
Primarul sectorului 4 al Bucureștiului, Daniel Băluță, a anunțat, sâmbată, că restricțiile pe Splaiul Independenței vor fi ridicate.
The Ticket: Spectacolul total al toamnei debutează astăzi, de la ora 20:00, la Antena1 # Jurnalul.ro
De la magie și circ, la recorduri Guinness și momente imposibil de încadrat – toate într-un show unde publicul plătește pentru talent pe loc: The Ticket
Prietenii sunt familia pe care ne-o alegem. Unii sunt sufletul petrecerii, alții sunt mereu acolo cu o vorbă bună sau cu un plan de acțiune. Dar tu, în gașca ta, ce rol joci?
Primarul Sectorului 4 al Capitalei, Daniel Băluță, este convins că Guvernul va aproba în următoarele săptămâni modificări legislative care să permită fuziunea Elcen și Termoenergetica.
Într-o societate în care imaginea publică și comportamentul demnitarilor sunt supuse unei analize constante, un incident aparent minor poate genera valuri de reacții și poate ridica întrebări fundamentale despre responsabilitate, moralitate și așteptările pe care le avem de la cei care ne reprezintă. Recentul eveniment de la meciul România-Canada, unde ministrul de externe, Oana Țoiu a fost surprinsă consumând bere pe stadion, alături de oficiali diplomatici, a provocat dezbateri aprinse și a scos la iveală tensiunile dintre viața personală și rolul public al unui demnitar.
Primarul sectorului 6 al Capitalei, Ciprian Ciucu, a transmis într-o postare pe Facebook, că nu înțelege motivul pentru care cetățenii blamează Franța. „Iar Rusia e ok...”, completează edilul.
Lansarea volumului Palatul de Justiție și sediile Înaltei Curți de Casație și Justiție – 130 de ani # Jurnalul.ro
Academia Română găzduiește miercuri, 10 septembrie 2025, lansarea volumului Palatul de Justiție și sediile Înaltei Curți de Casație și Justiție – 130 de ani, lucrare elaborată de prof. ing. Nicolae Noica, membru de onoare al Academiei Române și director general al Bibliotecii Academiei. Evenimentul va avea loc în Aula Academiei Române, începând cu ora 12, și este organizat în parteneriat cu Înalta Curte de Casație și Justiție.
Eclipsa de Lună Plină are loc în Pești, pe 7 septembrie 2025, și afectează fiecare semn zodiacal în această săptămână. Influența este mai mare asupra semnelor mutabile Gemeni, Fecioară, Săgetător și Pești.
Meciul România - Canada, transmis aseară de Antena 1 şi AntenaPLAY, lider detaşat de audienţă # Jurnalul.ro
România nu a reușit să ȋnvingă Canada, dar ȋși continuă drumul spre World Cup ȋn Cipru
Mihai Fifor susține că oprirea construcției drumului Arad-Oradea este un atentat marca Bolojan la dezvoltarea Vestului # Jurnalul.ro
Oprirea construcției drumului expres Arad-Oradea, parte a coridorului strategic Via Carpathia, este un atentat marca Bolojan la dezvoltarea Vestului României, susține Mihai Fifor.
Incendiul care a afectat sâmbătă dimineața o hală de producție peleți din Galați a fost provocat probabil de un scurtcircuit electric, susțin reprezentanții ISU Galați.
Un bărbat de 67 de ani, care mergea pe bicicletă, a fost lovit mortal, vineri seara, de o mașină pe un drum județean din Teleorman.
Românii au probleme serioase cu banii. 15% nu şi-au putut achita la timp cheltuielile în 2024 # Jurnalul.ro
Aproape 15% dintre gospodăriile din România nu au putut achita la timp, în 2024, în cel puţin o situaţie, unele cheltuieli curente importante (întreţinerea locuinţei, rate la împrumuturi, plata utilităţilor etc.), din cauza situaţiei financiare nesatisfăcătoare, conform datelor centralizate de Institutul Naţional de Statistică (INS).
Horoscop zilnic, 7 septembrie 2025: Pe 7 septembrie 2025, eclipsa de Lună aduce în prim-plan situații și emoții pe care nu le mai putem ignora.
Peste 2.500 de soldați ucraineni se află în continuare în captivitate în Rusia, potrivit unei analize realizate de o misiune independentă de experți, scrie The Kyiv Independent.
Diana Buzoianu anunță concursuri publice pentru 27 de directori din teritoriu, la Romsilva # Jurnalul.ro
Ministra Mediului Diana Buzoianu anunță că, după discuții cu membrii conducerii Romsilva, aceștia au decis să făcă publică o selecție pentru 27 de posturi de directori din teritoriu, posturi care urmau să rămână vacante în perioada următoare.
Documentarul „TATA”, regizat de Lina Vdovîi și Radu Ciorniciuc, va avea premiera în cinematografe pe 12 septembrie # Jurnalul.ro
O poveste personală, care a emoționat publicul în festivaluri și a fost recompensată cu șapte premii, „TATA”, documentarul scris și regizat de Lina Vdovîi și Radu Ciorniciuc, va avea premiera în cinematografe în mai multe orașe din țară pe 12 septembrie 2025, distribuit de Culoar Films.
Semne timpurii care dezvăluie rapid o persoană cu un tipar de infidelitate cronică.
Știai că frunzele de lămâi au puteri vindecătoare? Proprietăți antimicrobiene, antioxidante și calmante # Jurnalul.ro
Deși fructul de lămâie este bine cunoscut pentru aportul său bogat de vitamina C, frunzele de lămâi rămân mai puțin populare, deși ascund numeroase proprietăți vindecătoare.
Pompierii din galați intervin sâmbătă dimineața pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o hală de producție și depozitare peleți.
Aceste semne zodiacale au puterea de a atrage tot ce și-au dorit vreodată.
Mulți oameni se confruntă cu vedere încețoșată la trezire, fie în mod ocazional, fie zilnic. În majoritatea cazurilor nu este un motiv de îngrijorare, iar claritatea vederii revine rapid după câteva clipiri sau prin frecarea ușoară a ochilor. Totuși, uneori, această problemă poate indica o afecțiune mai serioasă.
Lucescu, nervos după meciul cu Canada: De unde să chem alt atacant? Dacă-mi dai unul, îl chem # Jurnalul.ro
Mircea Lucescu, selecționerul României, e nervos după ce România a fost învinsă de Canada în amicalul de pe Arena Națională.
