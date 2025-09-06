Ministrul ungar de Externe: „În domeniul energiei, interesele României și Ungariei se suprapun”

21:40

Horoscop 7 septembrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi cu Lună Plină și vești de tot felul. Se poate să ne fi făcut un program încărcat și să vrem să atingem toate punctele de pe ordinea de zi – că așa e la Lună Plină. O să reușim.