Israelul distruge al doilea zgârie-nori în timp ce atacul asupra orașului Gaza se intensifică

Bogdan Ivan a declarat, vineri, că poartă negocieri cu reprezentanții Comisiei Europene să fie prelungit cu încă cinci ani termenul până la care România trebuie să renunțe capacitățile de producție a energiei pe cărbune și să le înlocuiască cu altele, mai puțin poluante. Bogdan Ivan, ministrul Energiei (PSD), a spus la B1 TV că unul […]