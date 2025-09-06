Prima reacție a lui Ioan Varga despre accidentarea lui Louis Munteanu: "Asta mi s-a spus de la națională"
Sport.ro, 6 septembrie 2025 23:10
Ultimele informații despre starea lui Louis Munteanu (23 de ani).
• • •
Acum 10 minute
23:50
Ofertă de 20 de milioane de euro refuzată pe loc! Căpitanul lui Genoa, dorit de un club de Champions League # Sport.ro
Genoa a reușit să-și securizeze serviciile căpitanului Johan Vásquez, în ciuda unui asalt de ultim moment din partea celor de la FC Porto.
Acum 30 minute
23:40
România - Canada s-a încheiat 0-3.
Acum o oră
23:10
Prima reacție a lui Ioan Varga despre accidentarea lui Louis Munteanu: "Asta mi s-a spus de la națională" # Sport.ro
Ultimele informații despre starea lui Louis Munteanu (23 de ani).
Acum 2 ore
22:40
Planul de răzbunare al lui Gigi Becali! Vrea să-l ia gratis pe Tudose și propune o primă uriașă de instalare # Sport.ro
Răsturnare de situație în telenovela transferului lui Mario Tudose!
22:30
Bomba serii! Zidane ar putea fi adversarul lui FCSB în Europa League: ar fi ajuns la un acord cu Fenerbahce # Sport.ro
Fenerbahce va fi adversara lui FCSB în faza principală Europa League.
22:20
Dezastrul de la FCU Craiova a ajuns în Italia! Jurnaliștii italieni, șocați de penalizarea record: "Condamnare sportivă" # Sport.ro
Situația dramatică de la FCU Craiova 1948 a depășit granițele României și a devenit subiect de știri în presa din Italia.
22:00
Mihai Stoica a făcut praf un tricolor: ”Nu mi se pare normal să i se tolereze acest comportament!” # Sport.ro
România – Canada s-a încheiat cu victoria canadienilor, scor 3-0, în amicalul disputat înaintea partidei cu Cipru din preliminariile pentru Cupa Mondială.
Acum 4 ore
21:50
Marian Iancu l-a făcut praf pe Horațiu Moldovan după gafa impardonabilă din România - Canada + Ce a spus despre Alex Dobre # Sport.ro
România nu a avut nicio șansă contra Canadei într-un meci amical de lux disputat pe Arena Națională și a pierdut cu 3-0.
21:40
”U” Cluj, mesaj după ce Mircea Lucescu l-a introdus pe Chipciu în repriza a doua în România - Canada # Sport.ro
România a pierdut cu 0-3 în fața Canadei.
21:40
Antrenorul lui Tottenham a vorbit despre revenirea lui Drăgușin! Cât mai are de așteptat românul # Sport.ro
Thomas Frank, managerul lui Tottenham, a adus lămuriri privind situația lui Radu Drăgușin (23 de ani), la mai bine de șapte luni de la accidentarea gravă suferită de fundașul român.
21:20
Marius Șumudică și-a îndreptat criticile împotriva unui jucător care n-a prins niciun minut în România – Canada: ”Fotbalul te pedepsește!” # Sport.ro
Louis Munteanu, accidentat chiar înaintea meciului amical cu Canada și înlocuit în ultimul moment cu Denis Drăguș, va rata și meciul cu Cipru de marți din preliminariile pentru Cupa Mondială.
21:20
"O să ne vedem în instanță!" Primarul Piteștiului îl dă în judecată pe Gigi Becali: "Să probeze că sunt mafiot!" # Sport.ro
Scandalul transferului ratat al lui Mario Tudose de la FC Argeș la FCSB atinge un nou nivel.
21:10
Gloria Bistrița a întâlnit-o pe Storhamar Handball Elite.
20:50
Coincidență bizară la primul gol al lui Cristiano Ronaldo din meciul cu Armenia! ”Torpila” prin care a făcut ”dubla” # Sport.ro
Cristiano Ronaldo a marcat două goluri în partida dintre Armenia și Portugalia din preliminariile pentru Cupa Mondială din 2026.
20:50
Pole position pentru Max Verstappen!
20:20
Dinamo Kiev a ajuns de râsul tuturor după transferul lui Vladislav Blănuță! Fotbalistul, făcut praf: ”Nu prea inteligent!” # Sport.ro
Transferul lui Vladislav Blănuță la Dinamo Kiev a stârnit un scandal imens, după ce fotbalistului i-au fost descoperite pe rețelele sociale mai multe postări pro-ruse.
20:20
Portarul cu cele mai multe parade în acest sezon al Superligii, supus unei intervenții chirurgicale de urgență # Sport.ro
Veste cruntă pentru Unirea Slobozia și pentru unul dintre cei mai în formă portari din campionat.
20:10
Ciprian Marica taie aripile tricolorilor după 0-3 cu Canada: ”Meriți acum să mergi la Mondial? Nu mai meriți” # Sport.ro
România - Canada s-a încheiat 0-3.
20:00
Genoa își schimbă fața! Malinovskyi, noul coordonator de joc într-un sistem surpriză. Ce rol va juca Stanciu # Sport.ro
Antrenorul lui Genoa, Patrick Vieira, profită de pauza competițională pentru a schimba fața echipei, iar primele experimente arată o modificare importantă în compartimentul ofensiv.
Acum 6 ore
19:20
Gigi Becali acuză! Au vrut să facă o ”românească” cu transferul lui Mario Tudose la FCSB: ”Nu îmi iese din cap!” # Sport.ro
Telenovela transferului lui Mario Tudose de la FC Argeș la FCSB atinge noi cote.
19:10
România a întâlnit-o pe Canada vineri seară într-un amical de lux susținut pe Arena Națională din Capitală.
19:00
Zanetti, convins că românul Cristi Chivu va fi un antrenor mare: "E ca un frate pentru mine!" Ce a zis de "Il Luce" # Sport.ro
Javier Zanetti, legendarul căpitan și actualul vicepreședinte al lui Inter Milano, a vorbit la superlativ despre fostul său coechipier, Cristi Chivu, și i-a prezis o carieră de succes în antrenorat.
18:40
Marius Lăcătuș a auzit declarația lui Lucescu și l-a ”taxat” pe selecționer: ”S-a văzut foarte bine și de la TV!” # Sport.ro
România a pierdut amicalul cu Canada, scor 0-3.
18:40
La doar 24 de ani, a strâns o avere impresionantă! Câți bani are în conturi Amanda Anisimova, finalista de la US Open # Sport.ro
Amanda Anisimova, jucătoarea din Statele Unite care o va înfrunta astăzi pe Aryna Sabalenka în finala US Open, nu impresionează doar pe teren, ci și prin câștigurile sale financiare.
18:40
Thiago Alcantara (34 de ani) s-a retras în iulie 2024, după patru ani petrecuți la Liverpool.
18:10
Suspendarea primită de Luis Suarez după ce a scuipat un adversar! Ar putea dura ani să o ispășească # Sport.ro
Luis Suarez (38 de ani) este implicat într-un scandal uriaș în MLS.
18:10
O legendă a Turciei, discurs-manifest despre Ianis: "Ce să facă copilul?" Comparație cu fiul lui Kun Aguero # Sport.ro
Transferul lui Ianis Hagi (26 de ani) la Alanyaspor a produs ecouri puternice în Turcia, acolo unde mutarea a fost salutată de oamenii din fotbal.
18:10
Numărul 2 mondial Carlos Alcaraz, calificat în finala US Open la care Donald Trump va fi prezent duminică, a declarat că venirea preşedintelui american este un „privilegiu” pentru turneul de Grand Slam de la New York.
18:00
Andy Robertson a rupt tăcerea după ce a refuzat-o pe Atletico Madrid ca să rămână la Liverpool: ”Am luat o decizie” # Sport.ro
Andrew Robertson (31 de ani) a fost la un pas să plece de la echipa ”cormoranilor” în această vară.
Acum 8 ore
17:30
Fără Louis Munteanu, România a suferit o înfrângere drastică în fața Canadei, scor 0-3, în amicalul disputat înaintea partidei cu Cipru din preliminariile pentru Cupa Mondială.
17:20
Gigi Becali detonează bomba în cazul Tudose și acuză: "Un mare mafiot! Coman a încercat să mă păcălească!" # Sport.ro
Gigi Becali, patronul FCSB, a răbufnit violent sâmbătă după-amiază, după ce transferul fundașului Mario Tudose de la FC Argeș a intrat în impas.
17:10
FRF, mesaj pentru românii din Cipru înaintea meciului de marți seară din preliminariile CM 2026 # Sport.ro
Cipru - România este marți seară de la ora 21:45.
17:00
România a pierdut în fața Canadei, scor 0-3, în amicalul disputat înaintea meciului cu Cipru din preliminariile pentru Cupa Mondială.
17:00
Dorinel Munteanu, 57 de ani, este foarte aproape de a reveni în antrenorat, după mai bine de patru luni de pauză.
16:50
Ion Marin a părăsit în această vară reprezentativa U19 a naționalei României și a preluat gruparea U18.
16:30
Laurențiu Reghecampf, înțepături pentru Mircea Lucescu după România – Canada 0-3: ”Totul a fost anapoda!” # Sport.ro
România a pierdut partida amicală cu Canada cu scorul de 0-3.
16:30
Marius Șumudică a explicat ce trebuia să facă Horațiu Moldovan, care a gafat uluitor în România - Canada: ”Asta cere fotbalul de azi” # Sport.ro
România a pierdut 0-3 cu Canada vineri seară pe Arena Națională.
16:30
Maicon, fostul fundaș legendar al lui Inter, a vorbit despre numirea dina această vară a lui Cristi Chivu pe banca tehnică a nerazzurrilor.
Acum 12 ore
15:40
US Open, singurul turneu de mare șlem unde un arbitru a murit: Stefan Edberg nu uită momentul # Sport.ro
Se fac 42 de ani de la moartea dubioasă care a cutremurat Openul American.
15:30
Motiv de îngrijorare pentru Barcelona?! Problema lui Lamine Yamal după meciul Bulgaria - Spania # Sport.ro
Lamine Yamal a încheiat partida cu Bulgaria cu probleme medicale.
15:20
Austria - Cipru și San Marino - Bosnia în grupa României, de la 21:45! Cum arată clasamentul # Sport.ro
Naționala lui Mircea Lucescu luptă pentru calificarea la Campionatul Mondial din 2026.
15:20
Sinner 2025, peste Federer 2006: italianul a devenit cel mai tânăr tenismen din istorie care joacă toate finalele majore ale unui sezon # Sport.ro
Jannik Sinner a pierdut numai două seturi în drumul spre finala US Open 2025.
15:10
Continuă telenovela Mario Tudose la FCSB! Dani Coman a explicat situația: „Am decis suma pe care pleacă” # Sport.ro
Dani Coman a explicat care este situația lui Mario Tudose, jucător dorit de FCSB, în momentul de față.
14:40
Suporterii naționalei au votat cel mai bun fotbalist român al lunii august.
14:40
Maicon nu s-a ferit să o spună înainte de primul derby al lui Chivu: „Rămâne cea mai puternică echipă” # Sport.ro
Maicon a vorbit despre primul derby al lui Chivu din postura de antrenor al lui Inter.
14:30
Scăpat de scandalul cu dopaj, Sinner a ajuns din nou acuzat: ce a făcut numărul unu ATP în semifinala de la US Open # Sport.ro
Jannik Sinner, din nou sub lupă.
14:20
Fenomenala Sharon van Rouwendaal, dublă campioană olimpică și cvadruplă campioană mondială, și-a anunțat retragerea! # Sport.ro
Laureată cu aur la Jocurile Olimpice din 2016 și 2024, olandeza are și 4 titluri mondiale și 8 titluri europene.
14:20
CFR Cluj este pe cale să aducă în Gruia încă un jucător cu CV impresionant.
14:00
Antrenorul echipei Paris Saint-Germain, Luis Enrique, a căzut de pe bicicletă şi are nevoie de intervenţie chirurgicală la claviculă.
13:40
Mihai Stoica anunță ce se întâmplă cu Vlad Chiricheș, după ce a fost trecut pe lista neagră de Gigi Becali # Sport.ro
Vlad Chiricheș (35 de ani) nu mai este dorit de Gigi Becali la FCSB, iar fostul căpitan al naționalei României a fost deja scos de pe lista UEFA.
