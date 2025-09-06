Hamas declară că este deschisă oricărei propuneri de a pune capăt războiului
Aktual24, 6 septembrie 2025 23:10
Gruparea teroristă Hamas „își afirmă deschiderea față de orice idei sau propuneri care să realizeze un armistițiu permanent, o retragere completă a forțelor de ocupație din Fâșia Gaza, intrarea necondiționată a ajutoarelor umanitare și un schimb real de prizonieri prin negocieri serioase mediate de terțe părți”, se arată într-o declarație a grupării. Declarația vine după […]
Acum o oră
23:20
Raport preliminar: Accidentul funicularului din Lisabona a fost cauzat de ruperea unui cablu # Aktual24
Accidentul funicularului Gloria din Lisabona, în urma căruia au murit 16 persoane, a fost cauzat de ruperea unui cablu, se arată într-un raport preliminar despre incidentul șocant. Raportul oficial inițial al autorităților portugheze a concluzionat că vagoanele funicularului „au pierdut brusc forța de echilibrare” a unui cablu de conectare înainte de accident, potrivit Mirror. La […]
23:10
Gruparea teroristă Hamas „își afirmă deschiderea față de orice idei sau propuneri care să realizeze un armistițiu permanent, o retragere completă a forțelor de ocupație din Fâșia Gaza, intrarea necondiționată a ajutoarelor umanitare și un schimb real de prizonieri prin negocieri serioase mediate de terțe părți”, se arată într-o declarație a grupării. Declarația vine după […]
23:00
Aproximativ 300 de persoane au fost arestate, sâmbătă, la Londra, la un protest în sprijinul grupului „Palestine Action”, considerat „terorist” de autoritățile Regatului Unit și interzis în această țară de la începutul lunii iulie, a anunțat poliția londoneză. Poliția Metropolitană a declarat că ofițerii au fost „supuși unui nivel excepțional de abuz” la protestul de […]
Acum 2 ore
22:50
Fostul pilot american Joseph Emerson, care a încercat să oprească motoarele unui avion după ce a consumat ciuperci magice a pledat „vinovat” la acuzația de punere în pericol a unei aeronave # Aktual24
Un fost pilot al liniei Alaska Airlines, care, în 2023, a încercat să oprească motoarele unui avion în timp ce se afla în afara serviciului, după ce consumase ciuperci magice, a pledat vinovat pentru interferența cu echipajul de zbor. Joseph Emerson călătorea la bordul cursei Horizon Air 2059 de la Everett la San Francisco, pe […]
22:40
Nu doar în România: Un medic anti-vaccinist britanic a afirmat la conferința partidului Refom UK că membrii familiei regale au făcut cancer din cauza vaccinurilor anti-COVID # Aktual24
Un medic anti-vaccinist britanic a declarat, sâmbătă, la conferința partidului Reform UK al lui Nigel Farage că vaccinurile anti-COVID au contribuit la apariția cancerului în familia regală, în ciuda criticilor ministrului Sănătății la adresa „extremismului” și la condamnările experților. Dr. Aseem Malhotra a petrecut aproximativ un sfert de oră prezentând o serie de afirmații pe […]
22:20
Trump a semnat un ordin prin care țările care dețin pe nedrept cetățeni americani sunt sancționate # Aktual24
Președintele Donald Trump a semnat un ordin executiv care vizează pedepsirea țărilor care dețin ilegal cetățeni americani. Ordinul va oferi Departamentului de Stat puterea de a impune sancțiuni sau de a lua alte măsuri împotriva țărilor prin crearea unei desemnări de „stat sponsor al detenției abuzive”, potrivit BBC. Casa Albă a declarat că ordinul este […]
22:10
Israelul distruge al doilea zgârie-nori în timp ce atacul asupra orașului Gaza se intensifică # Aktual24
Armata israeliană a distrus, sâmbătă, un al doilea zgârie-nori din orașul Gaza, în tot atâtea zile. Ministrul Apărării, Israel Katz, a postat pe X o înregistrare video cu clădirea prăbușindu-se, cu legenda: „Continuăm”. Armata israeliană (IDF), care și-a extins operațiunile în Gaza, a declarat că Turnul Sussi este folosit de Hamas – o afirmație negată […]
Acum 4 ore
21:20
Conferință medicală controversată la Brașov: „Anul 2025 este anul morților subite. Din cauza vaccinului Covid” # Aktual24
După ce recent medicul pneumolog Flavia Grosan, cunoscută antivaccinistă, sugera că relațiile intime cu o persoană vaccinată antiCovid ar aduce partenerului „senzație de ceață mentală și dureri în gât”, între altele, la Brașov a avut loc, sâmbătă, o conferință medicală intitulată „COVID-19 și convergența bio-digitală”, cu participarea mai multor medici din spitale de stat și […]
21:00
Sibiu: Băiatul care a căzut cu trotineta electrică a fost operat din nou. El este în continuare în stare gravă # Aktual24
Băiatul în vârstă de 13 ani din Porumbacu de Jos, care s-a accidentat grav după ce a căzut de pe o trotinetă electrică în Sibiu, a fost operat din nou de medicii de la Spitalul Clinic Județean de Urgență din localitate. El se află în continuare internat în secția ATI în stare gravă, potrivit Ora […]
20:50
Rusia se teme de „acte ostile” din partea Finlandei și își va întări frontiera de peste 1.300 de kilometri cu NATO # Aktual24
Vicepreședintele șefului Consiliului de Securitate al Rusiei numește extinderea NATO o amenințare și respinge planurile unei „coaliții de voluntari” Rusia își va ajusta abordarea militară de-a lungul frontierei cu Finlanda, din cauza aderării acestei țări la NATO, a declarat Dmitri Medvedev, vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, la Svetogorsk, în regiunea Leningrad, scrie agenția turcă […]
20:40
București: Scandal la început de an școlar. Conducerea școlii „Hamburg”, a demisionat în bloc. Părinții acuză un program în 3 schimburi, ilegal începând din acest an # Aktual24
Cu două zile înainte de începerea anului școlar, conducerea Școlii Gimnaziale nr. 195 „Hamburg” din Sectorul 3, cea mai mare școală din Capitală, în care învață peste 2.000 de elevi, și-a dat demisia în bloc, a confirmat, sâmbătă, directoarea Ștefania Voicu. Peste 230 de părinți ai elevilor de clasa a III-a care ar urma să […]
20:10
Cât costă un cazan de făcut țuică la Sibiu: peste 3.000 de euro. Cum justifică meșteșugarii acest preț # Aktual24
Unul dintre cele mai spectaculoase și scumpe produse expuse la târgul de meșteșuguri rome din Sibiu este un cazan de făcut țuică, realizat manual, al cărui preț ajunge la 18.000 de lei. Meșteșugarii spun că munca depusă pentru o astfel de piesă este uriașă: o lună întreagă de lucru, zilnic, de la ora 7 dimineața […]
Acum 6 ore
19:50
Un incendiu de vegetaţie uscată izbucnit sâmbătă după amiază pe un teren situat în apropiere de Ploieşti s-a extins pe o suprafaţă de 80 de hectare, focul cuprinzând vegetaţie uscată, mărăciniş, dar şi deşeuri din plastic. Pompierii acţionează de câteva ore pentru stingerea flăcărilor, potrivit ISU Prahova. Incendiul a izbucnit în zona localităţilor Brazi şi […]
19:30
Consiliul de administrație al Tesla vrea să îi ofere lui Elon Musk un pachet salarial de 1 trilion de dolari, pentru câteva obiective foarte ambițioase # Aktual24
Consiliul de administrație al producătorului american de automobile electrice Tesla a dezvăluit vineri un pachet salarial „super ambițios” care l-ar putea face pe Elon Musk primul trilionar din lume – dacă va atinge o serie de obiective de creștere ambițioase. Dacă planul este aprobat, Musk ar trebui să atingă mai multe obiective de performanță în […]
19:10
Escrocherie online la Suceava. Cum a fost înșelată o femeie cu peste 66.000 de lei: ”Dacă sună prea bine pentru a fi adevărat, este mai mult decât posibil să fie o fraudă” # Aktual24
Poliția Municipiului Suceava a deschis un dosar penal pentru înșelăciune după ce o femeie din oraș, D.C., a reclamat că a fost păgubită cu 66.733 de lei în urma unei escrocherii online sofisticate. Potrivit anchetatorilor, pe 11 august 2025, D.C. a fost contactată telefonic de o persoană care s-a prezentat drept „expert financiar” al companiei […]
18:30
Un bărbat de 56 de ani, din localitatea Cordun, a ajuns la spital după ce a fost înjunghiat de concubina sa, în vârstă de 62 de ani. Incidentul a avut loc joi seara, pe fondul consumului de alcool. Polițiștii au stabilit că între cei doi a izbucnit un conflict, iar femeia l-a atacat cu un […]
18:30
Atacuri reciproce cu drone între Rusia și Ucraina. Zelenski: “Rusia continuă să prelungească acest război” # Aktual24
Ucraina susține că a neutralizat în noaptea de vineri spre sâmbătă 68 dintr-un total de 91 de drone lansate de Rusia, care la rândul ei transmite că a doborât 34 de drone de atac ucrainene în cinci regiuni ruse și deasupra Mării Negre, transmite agenția EFE, preluata de Agerpres. Rusia a folosit în acest atac […]
Acum 8 ore
17:40
Un poliţist din Hunedoara a fost rănit cu un cuţit în timpul unei intervenţii la Spitalul din Lupeni. Incidentul a avut loc sâmbătă, în jurul orei 11:10, chiar pe scările unităţii medicale, unde agentul a încercat să oprească o bătaie. Conflictul a pornit după ce tatăl unei tinere internate, un bărbat de 49 de ani, […]
17:10
Veste proastă pentru Georgescu și AUR de la ambasadorul României în SUA: ”Subiectul privind anularea alegerilor este închis/ N-am auzit pe absolut nimeni care să reclame o relaţie de colaborare, de prietenie cu domnul Georgescu” # Aktual24
Andrei Muraru, ambasadorul României în Statele Unite ale Americii, admite că momentul anulării alegerilor prezidenţiale de anul trecut „a creat foarte multă confuzie”, însă spune că, în urma discuţiilor pe care le-a purtat pe canale diplomatice, a lămurit subiectul, iar acesta este închis. Muraru dezvăluie că fostul prezidenţiabil Călin Georgescu nu are nici contactele, nici […]
16:30
Senatori americani cer Meta și Google să blocheze propaganda rusă din Republica Moldova. “Viitorul său trebuie să fie decis de cetățeni, nu de dezinformarea Moscovei” # Aktual24
Doi senatori americani, Jeanne Shaheen și Thom Tillis, au transmis scrisori oficiale către companiile Meta și Google, solicitându-le să ia măsuri urgente pentru a bloca propaganda rusă și finanțările ilegale care vizează campania electorală din Republica Moldova, înaintea alegerilor din 28 septembrie, transmite Moldpres, preluată de Agerpres. În atenția autorităților americane se află oligarhul fugar […]
Acum 12 ore
15:50
Ministrul Educației, Daniel David: „Şcolile se deschid luni. Fără măsurile de criză, nu aveam salariile şi bursele acoperite până la sfârşitul anului” # Aktual24
„Şcolile se deschid luni”, asigură ministrul Educaţiei. Daniel David a declarat pentru TVR Info că profesorii au obligaţia legală să primească elevii, iar protestele trebuie să respecte şi drepturilor celorlalţi, fără să blocheze sistemul. Ministrul a mai explicat că, fără măsurile de criză, bursele şi salariile profesorilor nu ar fi putut fi acoperite până la […]
14:30
S-a redeschis circulația pe Splaiul Independenței. „Bucureştiul va avea o interconectare a transportului în comun ca într-o Capitală modernă” # Aktual24
Primarul sectorului 4 al Bucureștiului, Daniel Băluță și primarul general al Capitalei, Stelian Bujduveanu au anunțat, sâmbătă, că restricțiile pe Splaiul Independenței vor fi ridicate. „Astăzi ridicăm restricțiile de pe Splaiul Independenței, așa cum am promis bucureștenilor în urmă cu două luni”, a scris Băluță într-o postare pe Facebook. Potrivit primarului sectorului 4, circulația va […]
13:00
Ambasadorul României la Washington, Andrei Muraru: „Nu ştiu de unde această percepţie că relaţia dintre România şi Statele Unite este îngheţată, suspendată, blocată” # Aktual24
Legaturile dintre România şi Statele Unite ale Americii sunt „perfect funcţionale, nici blocate şi nici suspendate”, afirmă ambasadorul României în Statele Unite, Andrei Muraru. Ambasadorul a susținut, în emisiunea Insider Politic, la Prima Tv, că există „contacte la nivel înalt” între administraţia de la Bucureşti şi cea de la Casa Albă, subliniind că nu ştie […]
12:50
Scandal degeaba făcut de Realitatea Plus. Oana Țoiu a consumat bere fără alcool la meci, anunțul Poliției Capitalei # Aktual24
Poliția Capitalei a anunțat, sâmbătă, că verificările polițiștilor la comercianții de pe stadion au constatat că s-a servit doar Bergenbier fără alcool și gin 0 % alcool. La amicalul România – Canada, disputat pe Arena Națională, camerele au surprins-o pe Oana Țoiu, ministra de Externe, în lojă, cu un pahar de bere în mână. Lângă […]
12:40
Conferință delirantă la Brașov cu medici conspiraționiști. Participanții sunt vinovați de ”înșelaciune”, acuză un profesor Boli infecțioase și Microbiologie # Aktual24
Cristian Apetrei, profesor de Boli infecțioase și Microbiologie, atrage atenția asupra unui eveniment delirant care are loc sâmbătă la Brașov. Mai mulți medici conspiraționiști s-au reunit la o pretinsă ”conferință științifică” în care perpetuează teoriile conspiraționiste legate de utilizarea vaccinurilor pentru ”controlul maselor”. Cristian Apetrei atrage atenția că medicii care susțin teme precum „Vaccinarea Covid […]
12:20
Biserica catolică încearcă să atragă tinerii. Papa Leon se pregătește să-l canonizeze pe Carlo Acutis, adolescentul poreclit „influencerul lui Dumnezeu” # Aktual24
Într-un seif transparent, sculptat în peretele din spatele altarului unei capele din nordul Romei, se află o colecție de relicve ale lui Carlo Acutis. Printre acestea se numără o așchie din patul său de lemn, un fragment dintr-un pulover și o bucată din cearșaful folosit pentru a-l acoperi după ce a murit. Șuvițe din părul […]
12:10
INTERVIU Profesorul Ciprian Mihali: ”Ilie Bolojan este un prim-ministru pentru neliniștea tuturor. Multora le-ar conveni ca el să plece. Plecarea lui ar putea aduce la Palatul Victoria un prim-ministru docil, un prim-ministru slab” # Aktual24
Într-un context politic tot mai tensionat și unul economic din ce în ce mai fragil, reformele lansate de cabinetul condus de Ilie Bolojan stârnesc nu doar speranță, dar și opoziții acerbe – paradoxal, chiar din sânul coaliției de guvernare. Cunoscut pentru analizele sale lucide și echilibrate, profesorul universitar clujean și fostul ambasador Ciprian Mihali, a […]
11:50
Volodimir Zelenski refuză invitația lui Vladimir Putin de a veni la Moscova: „Nu pot merge în capitala acestui terorist, să vină el la Kiev” – VIDEO # Aktual24
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a respins categoric invitația lansată de Vladimir Putin de a purta discuții la Moscova, pe tema războiului și a viitorului relațiilor ruso-ucrainene. Într-un interviu recent, citat de Novinite, Zelenski a subliniat că este imposibil să participe la negocieri în capitala unei țări care, zilnic, lansează atacuri cu rachete asupra Ucrainei. „El […]
11:40
Catastrofă în Sudan: Peste o mie de oameni, dintre care 200 de copii, îngropați de vii în urma unei masive alunecări de teren # Aktual24
O tragedie de proporții istorice a lovit vestul Sudanului pe 31 august, când o alunecare de teren devastatoare a îngropat satul Tarasin, situat în Munții Marrah din regiunea Darfur. Din păcate, lipsa mijloacelor de comunicații și izolarea regiunii au făcut ca trista veste să ajungă în atenția internațională abia în urmă cu două zile. Potrivit […]
11:30
A crescut numărul pensionarilor speciali și în luna august. Cea mai mare pensie este de 25.356 lei # Aktual24
Numărul beneficiarilor de pensii de serviciu a fost, în august 2025, de 11.713 persoane, în creştere cu trei persoane, comparativ cu luna anterioară, din care 7.852 de beneficiari cu pensie din Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat – BASS (contributivitate), conform datelor centralizate de Casa Naţională de Pensii Publice (CNPP). Cei mai mulţi pensionari care primeau […]
11:30
Sotheby’s scoate la licitație o scrisoare lungă și plină de detalii de la Jane Austen către sora ei, Cassandra # Aktual24
Deși Jane Austen este cel mai bine cunoscută pentru modul în care satirizează capriciile iubirii romantice în romanele sale, există un alt tip de relație, la fel de complicat și semnificativ, care străbate operele ei: cea dintre frați și surori. Surorile, în special, influențează gândurile, opiniile și acțiunile multora dintre eroinele lui Austen, acționând drept […]
11:20
O companie de inteligență artificială plănuiește să reconstruiască secvențele „pierdute” din filmul „Magnifica familie Amberson” al lui Orson Welles # Aktual24
Showrunner, o platformă care se autointitulează „Netflix-ul AI”, intenționează să utilizeze inteligența artificială pentru a reconstrui 43 de minute de filmări scoase din „Magnifica familie Amberson” de Orson Welles, o dramă familială amplă care a fost mutilată de directorii studioului. Edward Saatchi, CEO al firmei Showrunner, susținută de Amazon, a confirmat planurile într-un interviu acordat […]
11:10
Nicolás Maduro amenință: „Dacă SUA atacă Venezuela, ne vom transforma într-o republică înarmată. ” # Aktual24
Președintele Venezuelei, Nicolás Maduro, a lansat un avertisment dur către Statele Unite, afirmând că orice atac militar împotriva țării sale va duce la trecerea de la „faza politică” la „o luptă armată totală”. Declarațiile au fost făcute într-un discurs televizat, pe fondul tensiunilor tot mai mari din regiunea Caraibelor, transmite ABC News. „Dacă Venezuela este […]
11:10
Sibiu: Trotinetist cu peste 70 km/h. ”Fenomenul scapă de sub control. Copiii și tinerii circulă cu viteze extrem de periculoase” # Aktual24
La doar câteva zile după accidentul grav de pe strada Socului, unde un băiat de 13 ani a ajuns în comă după ce a căzut de pe o trotinetă electrică, un nou episod șochează Sibiul. Pe 5 septembrie, în jurul orei 18:00, un sibian a filmat un tânăr care gonea cu 70 km/h pe Calea […]
Acum 24 ore
10:50
Zelenski îl invită pe Putin la Kiev: ”Eu nu pot merge la Moscova când țara mea este bombardată, atacată în fiecare zi” # Aktual24
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a respins invitația lui Vladimir Putin de a se deplasa la Moscova pentru discuții, invitându-l în schimb pe liderul rus să vină la Kiev. „El poate veni la Kiev… Eu nu pot merge la Moscova când țara mea este bombardată, atacată în fiecare zi. Nu pot merge în capitala acestui terorist. […]
10:40
Un administrator de școală din Rusia, condamnat la 12 ani de închisoare pentru „terorism”, după ce a distribuit imagini cu atrocitățile comise de soldații ruși în Ucraina # Aktual24
Igor Iakunicev, un administrator de școală în vârstă de 36 de ani din regiunea Yamal, a fost condamnat recent la 12 ani de închisoare într-o colonie penală de regim general, pentru că a postat videoclipuri anti-război și mărturii despre crimele armatei ruse în Ucraina. Acuzațiile împotriva sa includ „diseminarea de știri false”, „justificarea terorismului” și […]
10:40
Președintele AUR, George Simion, a adresat un mesaj magistrașilor în care deplânge modul în care aceștia ar fi atacați de actualul guvern în contextul legii pensiilor de serviciu. Însă chiar Simion a avut unele dintre cele mai violente atacuri la adresa magistraților, de exemplu când a cerut să fie ”jupuiți de vii în piața publică” […]
10:30
Experiență culinară exclusivistă în Japonia: Un număr de telefon privat, ore de deschidere secrete și zero interes pentru stelele Michelin # Aktual24
Bucătarul japonez Yosuke Suga, nu este străin de stelele Michelin, muncind pentru a le câștiga și a le păstra timp de mai bine de un deceniu ca protejat al regretatului Joel Robuchon, cândva bucătarul cu cele mai multe stele Michelin din lume. Dar atunci când a venit momentul să-și deschidă propriul restaurant, Sugalabo, în 2015, […]
10:10
Putin are deja coșmaruri: Ucraina ar putea achiziționa armament militar american de 100 de miliarde de dolari, în schimbul unor tehnologii militare de ultimă oră # Aktual24
Statele Unite și Ucraina sunt implicate în negocieri pentru un acord major, estimat la aproximativ 100 de miliarde de dolari în echipamente militare. Potrivit NBC News, acest potențial acord marchează o etapă importantă în relațiile bilaterale și ar putea avea un impact semnificativ asupra dinamicii militare și strategice din regiune. Conform surselor citate, acordul ar […]
09:40
Conflict de interese flagrant la Casa Albă: Donald Trump vrea să organizeze următorul summit G20 la clubul lui de golf din Florida, deși astfel încalcă Constituția # Aktual24
Decizia președintelui american Donald Trump de a găzdui summitul G20 din 2026 la clubul său de golf din Doral, Florida, ridică din nou întrebări serioase legate de conflictul de interese și utilizarea funcției publice în scop privat. După ce, în primul său mandat, Trump a încercat să organizeze summitul G7 tot la Doral, dar a […]
09:40
O octogenară din Japonia a plătit unui escroc sentimental care s-a dat drept astronaut pe o navă spațială aproape 7.000 de dolari pentru a-l ajuta să „cumpere oxigen” # Aktual24
O octogenară japoneză a fost escrocată cu mii de dolari după ce s-a îndrăgostit online de un așa-zis astronaut care i-a cerut ajutorul pentru a evita o „criză a navei spațiale”. Femeia l-a întâlnit pe escrocul care pretindea că este astronaut în iulie, pe rețelele de socializare. După câteva schimburi de replici, escrocul i-a spus […]
09:20
Remaniere a guvernului Starmer, după demisia vicepremierului. Demisie, după ce demnitarul a recunoscut că nu a plătit suficient impozit pentru locuință # Aktual24
Prim-ministrul Marii Britanii, Keir Starmer, a făcut vineri o primă remaniere guvernamentală majoră după venirea la putere din iulie 2024, în contextul demisiei vicepremierului Angela Reyner, care a renunțat și la pozițiile de secretar pentru locuințe și vicepreședinte al Partidului Laburist, potrivit BBC și AFP. David Lammy, conform BBC, a fost numit vicepremier și secretar […]
09:10
Tragedie pe coasta australiană: un surfer a fost ucis de un rechin în largul plajei Long Reef din Sydney # Aktual24
Un surfer a fost ucis sâmbătă dimineață în urma unui atac violent al unui rechin de mari dimensiuni, în apropiere de plaja Long Reef, situată în zona de nord a orașului Sydney. Incidentul, considerat extrem de rar în această regiune, a dus la închiderea mai multor plaje din zonă, iar autoritățile au lansat o amplă […]
09:10
Bolojan a băgat spaima în primari. În județul Iași, tot mai multe comune renunță la organizarea zilelor localității pentru a economisi banii # Aktual24
Tot mai multe comune din județul Iași renunță la organizarea zilelor localității. Deși 9 dintre cele 93 de comune și-au stabilit sărbătoarea pe 8 septembrie, doar Tomești a păstrat tradiția și a pregătit festivități ca în anii trecuți. Contextul este marcat de măsurile de austeritate pregătite de Guvernul Bolojan. Analizele prezentate de premier arată că […]
09:00
Amplă acțiune a forțelor de ordine pe două dintre arterele cunoscute ale municipiului Cluj-Napoca – Calea Dezmirului și strada Platanilor. Între orele 06.30 și 08.30, polițiștii clujeni au desfășurat o razie cu efective sporite, în încercarea de a descuraja faptele antisociale și de a spori siguranța locuitorilor. La operațiune au participat echipaje din cadrul secțiilor […]
09:00
În noiembrie vor fi lansate primele autobuze de noapte cu scaune complet rabatabile din Europa. Ele vor cicula de la Zurich la Amsterdam și la Barcelona # Aktual24
O nouă rețea de autobuze de noapte va fi lansată în Europa în noiembrie 2025, oferind pasagerilor posibilitatea de a călători peste noapte în scaune care se transformă în paturi. Potrivit companiei elvețiene Twiliner, serviciul va conecta orașe importante din Elveția, Luxemburg, Belgia, Olanda și Spania, cu scopul de a elimina „decalajul de confort din […]
08:40
Comunitatea științifică, în stare de șoc: secretarul american al Sănătății, Robert F. Kennedy, susține că autismul ar fi provocat de un banal analgezic, dar că se tratează cu vitamina B9 # Aktual24
Robert F. Kennedy Jr., actual secretar al Departamentului pentru Sănătate și Servicii Umane din SUA, a generat din nou controverse aprinse dând publicității un raport guvernamental care ar lega utilizarea Tylenol (acetaminofen) în timpul sarcinii de autism la copii. Mai mult, raportul ar urma să promoveze acidul folinic (o formă activă de vitamina B9) ca […]
08:40
Încă un partid suveranist. Piedone confirmă, înființează Partidul Piedone: ”Anunț că a venit vremea să înființăm, împreună, un partid” # Aktual24
Cristian Popescu Piedone a confirmat, sâmbătă dimineață, că urmează să își înființeze un partid. Cel mai probabil va fi un partid suveranist. ”Îmi sună telefonul, ca pe vremuri la centrala gării! Și mai toți apelanții mă întreabă aceeași chestie: Cristi, frate, boss, domnule, primare, bă, mă… candidezi la capitală? Le-am răspuns de sute de ori […]
08:40
Una dintre cele mai vechi nave de pasageri din lume, transformată în hotel de lux în Indonezia # Aktual24
Una dintre cele mai vechi nave de pasageri din lume, construită în 1914, la doar doi ani după Titanic, a fost transformată într-un hotel de lux pe insula indoneziană Bintan, după ce a fost salvată de la fier vechi. Vasul de croazieră retras din serviciu a deținut recordul pentru cel mai vechi vas de pasageri […]
08:00
Mii de manifestanți sârbi au cerut alegeri anticipate la protestele din Novi Sad. Poliția a răspuns cu gaze lacrimogene # Aktual24
Mii de manifestanți au cerut, din nou, alegeri anticipate în Serbia vineri seara, la un miting din Novi Sad (nordul țării), care a fost dispersat de poliție cu gaze lacrimogene, conform jurnalistilor AFP preluați de Agerpres. Această manifestație care a reunit oponenți ai președintelui autoritar Aleksandar Vucic face parte dintr-o serie de proteste organizate în toată țara […]
