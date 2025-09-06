Hamas declară că este deschisă oricărei propuneri de a pune capăt războiului

08:40

Una dintre cele mai vechi nave de pasageri din lume, construită în 1914, la doar doi ani după Titanic, a fost transformată într-un hotel de lux pe insula indoneziană Bintan, după ce a fost salvată de la fier vechi. Vasul de croazieră retras din serviciu a deținut recordul pentru cel mai vechi vas de pasageri […]