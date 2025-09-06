Angajaţi de la Disneyland Paris, acuzaţi de rasism
Rador, 6 septembrie 2025 23:20
Fotbalistul Rafinha, membru al echipei FC Barcelona şi al selecţionatei Braziliei, i-a acuzat de rasism pe unii angajaţi ai parcului de distracţii Dinseyland din Paris, după ce fiul său nu a fost îmbrăţişat de două mascote de acolo. Rafinha susţine că oamenii costumaţi în veveriţele Chip şi Dale au îmbrăţişat alţi copii albi, care se […]
• • •
Acum 30 minute
23:40
Primă declaraţie despre cauza accidentului în care a fost implicat funicularul Gloria de la Lisabona # Rador
Biroul Național pentru Siguranța Transporturilor din Portugalia a transmis o declaraţie despre ancheta vizând accidentul în care a fost implicat un funicular din Lisabona, confirmând că acesta s-a produs din cauza desprinderii cablului care lega cele două vehicule. Accidentul s-a soldat cu 16 morţi. Vehiculul în care se aflau persoanele decedate a accelerat fără control […]
Acum o oră
23:20
Prim-ministrul grec a anunţat reduceri de taxe şi impozite, pe fondul crizei costului vieții # Rador
Premierul grec Kyriakos Mitsotakis a anunțat sâmbătă reduceri generoase de impozite pe venituri pentru a sprijini gospodăriile cu copii, ca parte a unei reforme fiscale în valoare de 1,6 miliarde de euro. Deducerile fiscale, anunțate în timpul discursului său anual despre politica economică, vin în contextul în care guvernul grec încearcă să oprească scăderea popularității […]
Acum 2 ore
22:50
Toni Servillo și Xin Zhilei au câștigat premiile pentru cei mai buni actori la Festivalul de Film de la Veneția # Rador
Italianul Toni Servillo a câștigat sâmbătă premiul pentru cel mai bun actor la Festivalul de Film de la Veneția, pentru interpretarea sa în rolul unui președinte italian îmbătrânit, aflat la sfârșitul mandatului său, în filmul „La Grazia”. Chinezoaica Xin Zhilei a fost desemnată cea mai bună actriță pentru rolul din pelicula „The Sun Rises On […]
22:50
Cea de-a 82-a ediție a Festivalului de Film de la Veneția s-a încheiat sâmbătă. Aceasta este lista cu toți principalii câștigători ai premiilor acordate: LEUL DE AUR: Fimul „Tată, Mamă, Soră, Frate” regia: Jim Jarmusch (SUA, producție Irlanda, Franța) MARELE PREMIU LEUL DE ARGINT AL JURIULUI : „Vocea lui Hind Rajab” regia: Kaouther Ben Hania […]
Acum 4 ore
21:20
Românii vor putea cumpăra până săptămâna viitoare, pe 12 septembrie, titluri de stat Fidelis. Dobânzile sunt neimpozabile și pornesc de la 7,2% pe an pentru lei și de la 3,1% pe an pentru euro. Cea mai mare dobândă de 7,9% pe an se acordă pentru titlurile în lei cu scadența la șase ani. Și la […]
20:30
Donald Trump va deveni duminică primul președinte american în exercițiu care va asista la un meci de la US Open în ultimul sfert de secol, urmând să se alăture fanilor din New York pentru a urmări o confruntare mult așteptată dintre Jannik Sinner și Carlos Alcaraz. Republicanul Trump a participat la numeroase evenimente sportive pentru […]
20:30
Armata israeliană le-a cerut palestinienilor să plece din din Gaza City, în condiţiile în care îşi intensifică atacurile în cea mai mare zonă urbană a enclavei. La câteva ore după acel avertisment, militarii israelieni au distrus încă o clădire înaltă, a doua în tot atâtea zile. Ministrul apărării a postat un videoclip cu turnul al-Susi […]
Acum 6 ore
19:30
Aproape 90 de operatori poştali internaţionali şi-au suspendat parţial sau complet livrările către SUA, din cauza modificării tarifelor # Rador
Agenţia poştală a ONU a comunicat că aproape 90 de operatori internaţionali şi-au suspendat parţial sau complet livrările către Statele Unite. Uniunea Poştală Universală a anunţat că traficul poştal s-a prăbuşit cu peste 80% după ce, la sfârşitul lunii august, administraţia Trump a pus capăt scutirii de taxe pentru coletele cu valoarea mai mică de […]
Acum 8 ore
17:40
Autoritățile din județul Ialomiţa au dezactivat planul roșu de intervenție după un accident rutier cu victime multiple produs pe DN2 # Rador
Autoritățile din județul Ialomiţa au dezactivat planul roșu de intervenție în județul Ialomiţa, instituit după un accident în rutier cu victime multiple produs pe DN2, în localitatea Coșereni. Din ultimele informații, rezultă că în eveniment au fost implicate 11 persoane, din care 6 adulți și 5 minori. Potrivit corespondentei noastre, Clementina Tudor, 3 adulți și […]
17:40
oate restructurările din OMV Petrom se realizează cu acordarea de drepturi sociale conform contractului colectiv de muncă și orice decizie în acest sens se ia în deplină conformitate cu cerințele legale și în strânsă consultare cu sindicatele. Compania a făcut această precizare după ce în presă au apărut informații despre intenția grupului austriac de a […]
17:40
Zeci de persoane arestate sâmbătă la Londra, în timpul celei mai recente demonstraţii în sprijinul Palestine Action # Rador
Poliția britanică a arestat zeci de persoane sâmbătă, în baza legislației antiterorism, pentru că au demonstrat în sprijinul Palestine Action, un grup pro-palestinian declarat de guvern organizație teroristă. Marea Britanie a interzis Palestine Action în luna iulie, în temeiul legislației antiterorism, după ce unii dintre membrii grupului au pătruns într-o bază a Forțelor Aeriene Regale […]
17:30
Eforturi de căutare a supravieţuitorilor după o surpare produsă la o mină de aur din nordul Sudanului # Rador
Oficiali din nordul Sudanului au anunţat că se caută supravieţuitori, după o surpare produsă la o mină de aur ilegală. Până acum au fost recuperate şase trupuri neînsufleţite, după incidentul care a avut loc vineri, în statul River Nile. De la începerea războiului civil dintre armata sudaneză şi gruparea paramilitară RSF, în urmă cu doi […]
17:20
Preşedintele sud-coreean cere un „efort total” pentru gestionarea arestării a sute de cetăţeni sud-coreeni în SUA # Rador
Ministrul de externe sud-coreean a declarat că preşedintele Lee Jae Myung a cerut un „efort total”, pentru a răspunde la arestarea a sute de cetăţeni sud-coreeni de către serviciile de imigraţie din Statele Unite. Cho Hyun a declarat că guvernul a creat o echipă specială pentru a analiza arestarea lucrătorilor sud-coreeni de la o uzină […]
16:40
Autoritățile din județul Ialomiţa au activat planul roșu de intervenție după un grav accident în Coşereni, DN2 # Rador
Autoritățile din județul Ialomiţa au activat planul roșu de intervenție după ce un grav accident ieri s-a produs pe drumul național 2 în localitatea Coșereni. Potrivit corespondentei noastre Clementina Tudor, au fost implicate patru autoturisme în care se aflau opt persoane, între care cinci erau copii. Un minor, aflat în stare critică, a fost preluat […]
16:30
Noaptea de duminică spre luni, timp de o oră, începând cu 23:30, nu se vor putea plăti roviniete sau taxe de pod pe site-uri sau prin aplicații SMS sau terminale. În acest interval se actualizează sistemul informatic cu noile tarife care intră în vigoale luni. Pentru autoturisme, rovinieta de o zi devine 3,5 euro, cu […]
16:20
Scrisori de la senatori americani către Meta și Google, pentru măsuri urgente în blocarea propagandei ruse și a finanțărilor ilegale care vizează campania electorală din Republica Moldova # Rador
Doi senatori americani au transmis scrisori oficiale către companiile Meta și Google, solicitându-le să ia măsuri urgente pentru a bloca propaganda rusă și finanțările ilegale care vizează campania electorală din Republica Moldova, înaintea alegerilor de la 28 septembrie – se arată într-un comunicat al Comisiei pentru relații externe a Senatului Statelor Unite. În atenția autorităților […]
16:00
Emiterea rovinietei și peajului prin SIEGMCR suspendată pentru o oră în noaptea de duminică spre luni! # Rador
CNAIR informează utilizatorii rețelei de drumuri naționale, drumuri expres și autostrăzi că, în intervalul 07.09.2025 (duminică) ora 23:30 – 08.09.2025 (luni) ora 00:30, emiterea rovinietelor și a peajelor în punctele de distribuție, prin intermediul portalurilor web/aplicațiilor dezvoltate pentru sistemele de operare ale telefoanelor mobile, SMS și a dispozitivelor de procesare a plăților numerar/ electronice (terminale) va fi suspendată. […]
Acum 12 ore
15:30
Mii de persoane au adus un ultim omagiu designerului de modă italian Giorgio Armani, sicriul cu trupul acestuia fiind expus public la Milano, înainte de funeraliile private ce vor avea loc luni. Designerul s-a stins din viaţă joi, la 91 de ani. Printre primii care au venit să îi aducă un omagiu s-a aflat primarul […]
15:30
Între 7 şi 12 septembrie 2025, Bulgaria şi NATO vor desfăşura unul dintre cele mai ample şi complexe exerciţii de gestionare a situaţiilor de urgenţă – BULGARIA 2025, informează Ministerul de Interne de la Sofia. Ceremonia oficială de deschidere a exerciţiului va avea loc pe 8 septembrie, pe aeroportul Erden, unde va fi amplasată tabăra […]
15:30
Preşedintele venezuelean, Nicolas Maduro, a încercat să atenueze tensiunile cu Statele Unite, după ce Washingtonul a anunţat că trimite zece avioane de luptă F-35 pentru a întări prezenţa militară americană – deja substanţială – în Caraibe. Domnul Maduro a declarat că niciuna dintre disensiunile existente între SUA şi Venezuela nu ar trebui să ducă la […]
15:30
Țările membre ale Uniunii Europene s-au angajat pe drumul autodistrugerii, rescriind zilnic istoria, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe al Federației Ruse, Maria Zaharova, într-un interviu acordat pentru agenția TASS în marja Forumului Economic Estic, care se desfășoară în intervalul 3-6 septembrie, la Vladivostok. „Faptul că ei (reprezentanții țărilor membre UE – […]
15:20
Noi date publicate, sâmbătă, de proiectul analitic DeepState arată că forțele ruse au înregistrat progrese teritoriale în trei zone distincte ale frontului. În regiunea Sumi, ocupanții s-au apropiat de localitatea Iunakivka, situată pe traseul strategic Summi-Iunakivka-Kursk, important pentru logistica trupelor ucrainene. În regiunea Luhansk, a fost raportată o înaintare a ruşilor în zona pădurii Serebriansk […]
13:40
Parlamentul va dezbate și vota cele patru moțiuni de cenzură depuse de AUR împotriva Guvernului # Rador
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (6 septembrie) – „Radiojurnal” – Realizator: Nicoleta Turcu – Parlamentul va dezbate și vota duminică cele patru moțiuni de cenzură depuse de partidul AUR împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan. Acestea vizează majoritatea proiectelor legislative, pentru care executivul și-a angajat răspunderea la începutul săptămânii. Cu detalii Roman Mușat. Reporter: Prin cele patru […]
13:30
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (6 septembrie) – Realizator: Nicoleta Turcu – Noul an școlar începe peste două zile fără festivitățile obișnuite în mai multe unități de învățământ și cu proteste ale profesorilor în toată țara, iar cei care vor fi în clase să-i primească pe elevi nu se vor implica în activități, nu vor distribui manuale, […]
13:00
Orchestra Filarmonicii Banatul din Timișoara va evolua sub bagheta dirijorului Sascha Goetzel # Rador
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (6 septembrie) – Realizator: Cristian Bâcâin – Orchestra Filarmonicii Banatul din Timișoara va evolua astăzi, de la ora 13:00, sub bagheta dirijorului Sascha Goetzel la Sala Radio în cadrul Festivalului Internațional „George Enescu”, iar de la ora 19:30, Orchestra de Tineret Gustav Mahler și Orchestra Română de Tineret vor concerta pe scena […]
12:30
Scrisoare deschisă către premierul Ilie Bolojan de la Asociația producătorilor și importatorilor de automobile # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (6 septembrie) – Asociația producătorilor și importatorilor de automobile a trimis o scrisoare deschisă premierului Ilie Bolojan în care avertizează asupra riscurilor generate de proiectul de impozitare auto inclus într-unul dintre pachetele fiscale pentru care guvernul și-a angajat răspunderea în parlament. Metoda de impozitare stabilită prin această lege prezintă probleme de fond […]
12:20
RADOR RADIO ROMÂNIA (6 septembrie) – Șoferii care circulă pe drumurile naționale, drumurile expres și autostrăzile din România și nu plătesc rovinieta vor fi sancționați de luni cu amenzi de la 500 la 1.000 de lei, anunță Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere. Au fost majorate și amenzile pentru neplata taxei de pod, care […]
11:00
RADOR RADIO ROMÂNIA (6 septembrie) – Se ridică restricțiile de circulație pe Splaiul Independenței din București. De la prânz, șoferii vor putea circula între Piața Națiunile Unite și Piața Unirii, după ce s-au finalizat lucrările programate în zona din fața Hanului lui Manuc, ca parte a proiectului de refacere a planșeului Unirii. Potrivit autorităților locale, […]
Acum 24 ore
10:50
EVENIMENTE INTERNE – Culte, Biserică * Cluj-Napoca: Ca urmare a alegerii de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a Preacuviosului Părinte Arhimandrit Samuel Cristea ca Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului, în zilele de 6 şi 7 septembrie vor avea loc, în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, solemnităţile liturgice prilejuite de hirotonia întru […]
10:50
RADOR RADIO ROMÂNIA (6 septembrie) – Ministerul Transporturilor a emis vineri autorizația pentru modernizarea Gării de Nord, cea mai importantă stație de cale ferată din România, care este și monument istoric. Potrivit site-ului instituției, valoarea lucrărilor pentru faza 1 depășește o jumătate de miliard de lei, iar durata lucrărilor va fi de aproape patru ani. […]
10:10
Directorul general al OMS a îndemnat Israelul să pună capăt înfometării îndreptate împotriva civililor din Gaza # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (6 septembrie) – Directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a îndemnat Israelul să pună capăt înfometării îndreptate împotriva civililor din Gaza. Cel puțin 370 de persoane au murit din cauza malnutriției în Gaza de la izbucnirea războiului. Dr Tedros a declarat că acolo are loc o catastrofă care nu poate fi […]
09:00
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (6 septembrie) – Realizator: Cristian Bâcâin – Este ultimul weekend înainte de începerea școlilor, iar polițiștii rutieri se așteaptă la aglomerație pe majoritatea șoselelor țării. Alexandru Andronache de la Centrul Infotrafic: Pe principalele artere rutiere se circulă fluent, în condițiile unui carosabil uscat, cu vizibilitate bună și valori normale de trafic. Totuși, […]
09:00
Poliția Metropolitană londoneză avertizează că manifestanții susținători ai grupării ilegale „Palestine Action” vor fi reținuți # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (6 septembrie) – Poliția Metropolitană londoneză a anunțat că vor fi arestate persoanele care manifestează în sprijinul grupării ilegale „Palestine Action” în timpul demonstrațiilor așteptate a avea loc sâmbătă în Piața Parlamentului din Westminster. Sunt așteptate manifestații inclusiv în Edinburgh și Belfast. Până în prezent, peste 700 de persoane au fost arestate, […]
09:00
RADOR RADIO ROMÂNIA (6 septembrie) – Bulgaria marchează, sâmbătă, 140 de ani de la Unirea Principatului Bulgariei cu Rumelia Orientală. În urmă cu 140 de ani, bulgarii care trăiau într-un teritoriu divizat artificial au declarat lumii întregi că nu poate exista graniţă între ei. Unificarea Principatului Bulgariei cu Rumelia Orientală, despărţite anterior prin Tratatul de […]
09:00
RADOR RADIO ROMÂNIA (6 septembrie) – Guvernul a modificat, în ședința de vineri, legea Codului Silvic pentru a crea cadrul legal necesar reorganizării Regiei Naționale a Pădurilor de către Ministerul Mediului. Reorganizarea reprezintă unul dintre angajamentele asumate de România prin PNRR și va avea ca efect ajustarea cheltuielilor și eficientizarea activității prin micșorarea numărului de […]
08:50
SUA – 475 de persoane reținute în statul Georgia la un complex construit pentru compania Hyundai # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (6 septembrie) – Agenții ai Serviciul pentru Imigrări și Vamă (ICE) din SUA au reținut 475 de persoane la un complex de mari dimensiuni construit pentru producătorul de vehicule Hyundai, în statul Georgia. Departamentul pentru Securitate Internă a anunțat că operațiunea viza practici ilegale de angajare, iar majoritatea celor reținuți sunt de […]
08:50
RADOR RADIO ROMÂNIA (6 septembrie) – Toate parlamentele statelor membre G7 sunt pregătite să ofere tot sprijinul posibil pentru o încheiere justă a războiului din Ucraina. După cum relatează Ukrinform, acest lucru a fost menționat în discursul președintelui Camerei Comunelor a Parlamentului canadian, Francis Scarpaleggia, în cadrul summitului parlamentar G7, care are loc în Canada. […]
08:50
CCR va analiza pe 24 septembrie sesizarea ÎCCJ referitoare la legea privind pensiile de serviciu ale magistraților # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (6 septembrie) – Curtea Constituțională va analiza pe 24 septembrie sesizarea Înaltei Curți de Casație şi Justiție privind legea pensiilor magistraților, pentru care Guvernul și-a angajat răspunderea în Parlament. În sesizarea formulată de Instanța Supremă, autorii susțin că proiectul ar încălca nu mai puțin de 37 de decizii ale CCR, precum și […]
08:50
RADOR RADIO ROMÂNIA (6 septembrie) – Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a respins propunerea dictatorului rus, Vladimir Putin, de a merge la Moscova pentru negocieri privind încheierea războiului și i-a sugerat, în schimb, să meargă la Kiev. „Poate veni la Kiev. Eu nu pot merge la Moscova, când țara mea este bombardată zilnic cu rachete, când […]
07:40
RADOR RADIO ROMÂNIA (6 septembrie) – Programul „Străzi deschise București” aduce din nou în acest weekend pe Calea Victoriei parade, spectacole pentru copii, demonstrații de pictură și concerte. Pe de altă parte, în Parcul Kretzulescu are loc evenimentul „Weekend Sessions”, cu un program variat cu filme sub cerul liber, muzică live și ateliere creative cu […]
07:40
Donald Trump a semnat ordinul pentru redenumirea Departamentului Apărării în Departamentul de Război # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (6 septembrie) – Președintele Donald Trump a emis, vineri, un ordin executiv prin care Departamentul Apărării va fi redenumit Departamentul de Război. Aceasta este o măsură anunțată de mai mult timp, menită să proiecteze imaginea puterii militare a Americii în întreaga lume. Decizia vine în contextul în care unii dintre cei mai […]
07:40
RADOR RADIO ROMÂNIA (6 septembrie) – Ataşatul militar al României în SUA, generalul Florin Tomiuc, a făcut parte din lotul de diplomaţi militari chemaţi la sediul Departamentului Apărării de la Washington pentru a i se comunica reducerea pe viitor a cheltuielilor cu programele de apărare şi securitate pe Flancul Estic al NATO. Suma exactă urmează […]
07:40
Comunicat al Ministerului Justiţiei cu privire la decizia Curţii de Justiţie a UE referitoare la fugarii care încearcă să scape de condamnări # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (6 septembrie) – Recenta decizie a Curții de Justiție a Uniunii Europene cu privire la fugarii care încearcă să scape de condamnări are un impact semnificativ în materia mandatului european de arestare și reprezintă un succes pentru autoritățile române, afirmă Ministerul Justiției. Instituția amintește că hotărârea stabilește obligația instanțelor din statele comunitare […]
00:40
Pasionații de astronomie vor putea admira duminică seară o eclipsă de lună. Va fi o eclipsă totală, care va putea fi observată cel mai bine din Asia, doar parțial și în Europa şi Africa. Nu este un fenomen obișnuit în contextul în care se va putea observa o așa-numită lună sângerie, care se produce atunci […]
Ieri
23:40
Sindicatele din Educație au făcut apel la boicotarea ceremoniilor și a activităților specifice primei zile de școală # Rador
Realizator: Mihaela Mihai – Se anunță un început de an școlar atipic în multe dintre unitățile de învățământ din țară. Sindicatele din Educație au făcut apel la boicotarea ceremoniilor și a activităților specifice primei zile de școală. Liderul Sindicatului Liber al Salariaților din Învățământul Preuniversitar constănțean, Mitica Iosif: Nu participăm la deschiderea festivă, vom refuza […]
23:00
Peste 150 de muzee, situri arheologice și colecții de artă tradițională din țară participă mâine la o nouă ediție a Nopții Muzeelor la Sate. Evenimentul cultural este unic în Europa și își propune să evidențieze patrimoniul rural și comunitățile care îl păstrează viu. La Sanctuarul neolitic de la Parța din județul Timiș, de exemplu, vizitatorii […]
22:50
Noua ambasadoare a Uniunii Europene în Republica Moldova, Iwona Piórko, și-a prezentat vineri scrisorile de acreditare președintei Maia Sandu, începându-și astfel oficial mandatul, transmite IPN. Într-o postare pe pagina Telegram a Delegației UE în Republica Moldova se menționează că „acest lucru marchează un angajament reînnoit de consolidare a relațiilor UE–Republica Moldova, pe măsură ce țara […]
22:50
Ucraina este dispusă să furnizeze petrol și gaze Slovaciei, dacă acestea nu provin din Rusia (Zelenski) # Rador
Ucraina este dispusă să furnizeze petrol și gaze Slovaciei, cu excepția cazului în care acestea provin din Rusia, a spus astăzi președintele Volodimir Zelenski la întâlnirea cu premierul slovac, Robert Fico. Mesajul lui Zelenski a fost transmis după recentele atacuri ucrainene asupra conductei Drujba, care transportă petrol din Rusia către Ungaria și Slovacia, și care […]
22:40
Ministerul Muncii anunță lansarea procesului de revizuire a criteriilor de încadrare în grad de handicap # Rador
Ministerul Muncii anunță lansarea procesului de revizuire a criteriilor de încadrare în grad de handicap. Ministrul Florin Manole precizează că proiectul își propune să aducă mai mult claritate și corectitudine pentru persoanele cu dizabilități, iar fraudele și abuzurile nu mai trebui să afecteze drepturile celor vulnerabili. Un call-center dedicat criteriilor de dizabilitate va fi la […]
