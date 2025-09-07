Grădinile Palatului Cotroceni, paradisul Reginei Maria transformat în teren botanic miciurinist pentru pionieri. Istoria parcului unde meditează președinții
Dimpreună cu Palatul regal Cotroceni, transformat din nefericire de regimul comunist în Palat al Pionierilor, Parcul monumentalului edificiu are în spate secole de istorie și reprezintă cea mai elegantă, mare și nobilă grădină din București.
Grădinile Palatului Cotroceni, paradisul Reginei Maria transformat în teren botanic miciurinist pentru pionieri. Istoria parcului unde meditează președinții
Dimpreună cu Palatul regal Cotroceni, transformat din nefericire de regimul comunist în Palat al Pionierilor, Parcul monumentalului edificiu are în spate secole de istorie și reprezintă cea mai elegantă, mare și nobilă grădină din București.
„Ladies Run" aduce restricții de circulație în centrul Bucureștiului și deviază 9 linii STB ♀️ Cursa doamnelor are loc duminică
„Ladies Run" revine în centrul Bucureștiului, duminică, 7 septembrie, iar evenimentul aduce restricții de circulație și deviază 9 linii STB. Societatea de Transport București a făcut anunțul și are lista rutelor modificate temporar pentru o
Demisii pe bandă rulantă la cea mai mare școală din București: Școala nr. 195 „Hamburg" a rămas fără director principal și directori adjuncți. Părinții elevilor, nemulțumiți
Scandal la cea mai mare școală din București: cu doar două zile înainte de începerea noului an școlar, conducerea Școlii nr. 195 „Hamburg" și-a dat demisia. De asemenea, părinții elevilor de clasa a III-a sunt
VIDEO | „Două mașini pe câmp, în flăcări" Accident grav pe Autostrada A1, sensul spre București
Un accident deosebit de grav a avut loc în urmă cu scurt timp pe Autostrada A1, sensul dinspre Pitești spre București. Un martor anunță că două mașini ar fi fost implicate în evenimentul rutier, iar
Bucureștean disperat de situația din parcare, din S3: „Ce ne facem cu Negoiță, doamnelor și domnilor? În curând, n-o să mai putem chema pe nimeni în vizită!"
Situația din parcare, din Sectorul 3 al Capitalei, l-a adus pe un bucureștean la capătul răbdării: Bărbatul îi întreabă pe vecini „ce ne mai facem cu Negoiță", asta pentru că, potrivit lui, se dau avertismente
Eclipsa totală de Lună se vede și din București, duminică, pe terasa de la mall ParkLake Programul spectaculosului fenomen astronomic
Iubitorii de astronomie trebuie să știe că duminică, 7 septembrie 2025, este eclipsa totală de lună, iar aceasta se vede și din București, pe terasa de la mall Park Lake. Evenimentul începe la ora 19:00,
Pădurea Băneasa, tot mai aproape să devină arie naturală protejată. Oamenii din Greenfield ar trebui să aibă acces în București, dar nu prin pădure, spune ministra Mediului
Pădurea Băneasa este tot mai aproape să devină arie naturală protejată de interes național. Autoritățile au ajuns la acest consens, în urma dezbaterii publice organizate de Ministerul Mediului. În ceea ce privește drumul forestier din
Copiii sunt așteptați în Piațeta Favorit, diseară, cu o mulțime de activități. PS6: Îi distrăm înainte de școală și grădi
Piațeta Favorit se transformă în loc de distracție pentru copiii din Sectorul 6 și nu numai. Primăria Sectorului 6 a pregătit, în această seară, 6 septembrie, o mulțime de activități distractive pentru cei mici, astfel
Echipa B&B în acțiune: Bujduveanu și Băluță merg azi în vizită de lucru și inspecție la Șantierul de la Planșeul Unirii. Conferință de presă la ora 12:00
Oficialii vor să ne arate că nu se opresc din treabă nici măcar în weekend, iar reprezentanții municipalității anunță că, azi, 6 septembrie, Stelian Bujduveanu și Daniel Băluță merg într-o vizită de lucru la Șantierul
Nimeni, nimic. Piedone: „Sunt bine, mulțumesc, am demisionat din PUSL". Demisul șef al ANPC anunță că vrea și el un partid al lui, pe care îl va și face
Într-o aparent oarecare dimineață de sâmbătă, la ora la care noi dormim fiindcă e ziua aia în care în sfârșit nu punem ceasul să sune, domnul Piedone (cel dispărut de pe internet de când cu
FOTO | Gata cu termo-șantierul de pe Kiseleff, care a îngustat subit șoseaua la 2 din 4 benzi și-a adus restricții. „Conductele, înlocuite în timp record"
Cine a avut drum pe șoseaua Kiseleff în ultima săptămână a avut supriza să descopere, subit, restricții de circulație pe porțiunea de șosea dintre Muzeul Antipa și Muzeul de Geologie, din cauza unui nou termo-șantier.
„Hruba lui Scaraoțchi" din București. De ce se spune despre minunata Casa Vernescu că este bântuită
Aflată pe Calea Victoriei și imposibil de ratat de către trecătorii și turiștii plimbăreți din centrul Capitalei, Casa Vernescu este un simbol perfect al arhitecturii eclectice de sorginte franceză de la începutul secolului al XIX-lea.
ESENȚIAL | Azi încep lucrările la șina de tramvai de pe Bd. Theodor Pallady. STB anunță trasee modificate pentru liniile 19, 27, 49 și 640 + alte măsuri de reorganizare a transportului
Bucureștenii trebuie să știe că azi, 6 septembrie 2025, încep lucrările de modernizare la șina de tramvai de pe Bd. Theodor Pallady. Astfel, călătorii STB trebuie să știe că vor exista măsuri de reorganizare a
HARTĂ | O nouă linie STV va duce călătorii de la Pasarela Metrou Berceni la Metrou Nicolae Teclu. Autobuzele 480 intră pe traseu sâmbătă
Vești bune pentru bucureștenii care folosesc transportul în comun. Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (TPBI) a anunțat că va fi înființată o nouă linie STV. Aceasta va avea numărul 480
FOTO | 70 de câini au plecat de la București spre noi familii din Franța. ASPA: Au fost adoptați patrupezi care așteptau și de 6 ani în adăpost
70 de câini din adăposturile Autorității pentru Supravegherea și Protecția Animalelor (ASPA) au plecat de la București spre Franța, la sfârșitul lunii august. Acum, cu sprijinul asociațiilor partenere, patrupezii au ajuns în noi cămine primitoare.
Au început meciurile de hochei la Patinoarul Berceni Arena, în cadrul Campionatului Național. În acest weekend au loc 3 partide pe gheață️
Daniel Băluță, primarul Sectorului 4 a invitat bucureștenii la câteva meciuri de hochei de la Patinoarul Berceni Arena, în cadrul Campionatului Național. Acestea vor avea loc în acest weekend. Au început meciurile de hochei de
O femeie a fost prinsă în timp ce tăia frânele și sistemele de alarmă de la o trotinetă, în Centrul Vechi al Capitalei. Ea a fost dusă la secția de poliție
O femeie a fost surprinsă de jandarmii bucureșteni, joi seara, în timp ce tăia frânele unei trotinete electrice în Centrul Vechi al Capitalei. Femeia a tăiat cu un cuțit frânele unei trotinete electrice și sistemele
FOTO | Gestul periculos al unui bărbat care plimbă 4 copii pe scuter, prin Colentina. Un puști purta un rucsac voluminos în spate. Bucureșteancă: „Nu e prima dată când îi văd"
Un bărbat a fost surprins, în traficul din București, în timp ce se afla pe un scuter alături de patru copii. Gestul periculos a fost surprins de o bucureșteancă, care a publicat mai multe imagini
Octavian Berceanu nu mai candidează pentru funcția de primar general al Capitalei. El a renunțat și la șefia partidului REPER
Octavian Berceanu demisionează de la șefia Partidului REPER și că renunță și la candidatura la Primăria București. Anunțul a fost făcut astăzi, 5 septembrie, pe pagina lui de Facebook. Octavian Berceanu a decis să demisioneze
Ducesa de Kent a Marii Britanii a murit la vârsta de 92 de ani. Ea era cunoscută și pentru asocierea sa cu turneul de tenis Wimbledon
Ducesa de Kent a Marii Britanii a murit la vârsta de 92 de ani, la Palatul Kensington, anunță Palatul Buckingham. Ea a fost soția vărului defunctei regine Elisabeta a II-a, fiind cunoscută mai ales pentru lunga
FOTO | Colegiul Național Tudor Vladimirescu și două grădinițe din Sectorul 6 vor fi reabilitate. PS6 vrea să le modernizeze cu bani europeni
Administrația de sector anunță că, în curând, Colegiul Național Tudor Vladimirescu și două grădinițe din Sectorul 6 vor fi reabilitate și modernizate. Primăria Sectorului 6 își dorește să obțină finanțări pentru lucrări din bani europeni
VIDEO | Tronsonul cel mai periculos din Herăstrău a fost pus în siguranță. Bujduveanu: „Oamenii au venit la alergat. În toamnă, reparăm tot parcul"
Tronsonul cel mai periculos din Herăstrău a fost pus în siguranță. Iar de astăzi, 5 septembrie, trecătorii se pot bucura de plimbările pe lângă lac. Tronsonul cel mai periculos din Parcul Herăstrău a fost pus
Circulația pe Splaiul Independenței se deschide, în zona Pieței Unirii, în weekend. Autobuzele STB 104, 123, N110 și N115 revin pe traseele de bază de sâmbătă
Din acest weekend, liniile 104, 123, N110 și N115 revin pe traseele
Restricții de trafic pentru meciul de fotbal România – Canada, care se joacă diseară pe Arena Națională. TPBI: Liniile 1, 10, 86, 90, 104 și 311 au programul de circulație prelungit # B365.ro
Astăzi, 5 septembrie, va avaea loc meciul de fotbal dintre România și Canada. Acesta va începe de la ora 21:00 pe Arena Națională. Pentru o bună desfășurare a meciului au fost anunțate și restricții de […] Articolul Restricții de trafic pentru meciul de fotbal România – Canada, care se joacă diseară pe Arena Națională. TPBI: Liniile 1, 10, 86, 90, 104 și 311 au programul de circulație prelungit apare prima dată în B365.
Weekend plin de evenimente și de restricții de circulație în București Brigada Rutieră anunță străzile închise și rutele alternative # B365.ro
Luna septembrie aduce în București numeroase evenimente culturale și artistice, care vor avea loc pe mai multe străzi din oraș. În consecință, Brigada Rutieră informează că traficul rutier va fi restricționat în acest weekend în […] Articolul Weekend plin de evenimente și de restricții de circulație în București Brigada Rutieră anunță străzile închise și rutele alternative apare prima dată în B365.
Protestul profesorilor de luni, din fața Guvernului, deviază patru linii de autobuz. Cadrele didactice vor pleca în marș din Piața Victoriei spre Piața Leu # B365.ro
Profesorii vor să protesteze luni, 8 septembrie, în prima zi de școală, față de creșterea normei didactice, comasarea unităților de învățământ, mărirea efectivelor de elevi la clasă și creșterea obligației de catedră pentru directori și […] Articolul Protestul profesorilor de luni, din fața Guvernului, deviază patru linii de autobuz. Cadrele didactice vor pleca în marș din Piața Victoriei spre Piața Leu apare prima dată în B365.
Străzi Deschise ajunge și pe Strada Bârcă în ultimul weekend înainte de începerea școlii. Vor fi parade cu personaje din povești, concerte, activități sportive și altele # B365.ro
Străzi Deschise revine și weekendul acesta în Capitală. Bucureștenii se vor putea bucura de expozițiile de la Casa Filipescu-Cesianu, demonstrații de pictură în aer liber, paradelor de personaje de poveste aduse de Opera Comică pentru […] Articolul Străzi Deschise ajunge și pe Strada Bârcă în ultimul weekend înainte de începerea școlii. Vor fi parade cu personaje din povești, concerte, activități sportive și altele apare prima dată în B365.
Sărbătoarea „Sf. Mărie Mică”, de pe 8 septembrie, reprezintă pretextul perfect pentru a surprinde femeile importante din viața ta. Ți-am pregătit câteva sugestii, pentru a-ți face viața mai ușoară: ceva util pentru colegă, un parfum […] Articolul Pregătit pentru Sf. Mărie Mică? Cadourile cu care nu poți da greș pe 8 Septembrie (P) apare prima dată în B365.
ESENȚIAL | Sindicaliștii din educație, către directori și inspectori școlari: Nu-i amenințați pe colegii care vor să vină la mitingul și marșul de luni din București! # B365.ro
Sindicaștiid in Educație – mai exact, organizațiile sindicale FSLI și FSE ”Spiru Haret” – vin azi cu un un mesaj pentru directorii de școli și pentru inspectorii școlari, cărora le cer „să nu îi oprească […] Articolul ESENȚIAL | Sindicaliștii din educație, către directori și inspectori școlari: Nu-i amenințați pe colegii care vor să vină la mitingul și marșul de luni din București! apare prima dată în B365.
ESENȚIAL | Gata cu restricțiile de pe Splaiul Independenței, cele pentru Șantierul de la Planșeu. Băluță: Se fac ultimele pregătiri pentru darea în trafic # B365.ro
Primarul Sectorului 4 îi asigură pe șoferi de promisiunea făcută și le spune că restricțiile de circulație de pe Splaiul Independenței, dinspre Piața Națiunile Unite spre Piața Unirii, vor fi ridicate înainte de începerea anului […] Articolul ESENȚIAL | Gata cu restricțiile de pe Splaiul Independenței, cele pentru Șantierul de la Planșeu. Băluță: Se fac ultimele pregătiri pentru darea în trafic apare prima dată în B365.
Accident cumplit cu două mașini, din care una a luat foc, pe DN4 București – Oltenița. Trei oameni răniți, trafic oprit # B365.ro
Oamenii legii îi anunță pe șoferi că traficul este oprit în aceste momente pe DN4 București – Oltenița, în afara localității Popești Leordeni din județul Ilfov: a avut loc un accident între două mașini, apoi […] Articolul Accident cumplit cu două mașini, din care una a luat foc, pe DN4 București – Oltenița. Trei oameni răniți, trafic oprit apare prima dată în B365.
Clinica Alegria deschide porțile comunității: două zile dedicate sănătății mintale și echilibrului emoțional # B365.ro
Articol susținut de Clinica Alegria Sănătatea mintală a devenit una dintre cele mai importante teme de interes public în ultimii ani. Într-o lume în care ritmul alert, stresul și presiunile sociale își pun amprenta asupra […] Articolul Clinica Alegria deschide porțile comunității: două zile dedicate sănătății mintale și echilibrului emoțional apare prima dată în B365.
Ce se întâmplă sub Podul Basarab după ora prânzului: miros de mici și povești cu navetiști # B365.ro
Articol susținut de Kaufland Dacă Podul Basarab e acest Brooklyn Bridge al Capitalei, micăria de la Kaufland Grill Basarab este barul ăla din Seinfeld unde se adună cel mai interesant mix de oameni posibil: navetiști […] Articolul Ce se întâmplă sub Podul Basarab după ora prânzului: miros de mici și povești cu navetiști apare prima dată în B365.
Încă un accident cu trotinetă în București, de astă dată pe Șoseaua Chitilei. Dezbaterea „Pro sau Contra Troti”, o poveste fără sfârșit la noi în oraș # B365.ro
Încă un accident cu trotinetă electrică s-a produs în București, pe Șoseaua Chitilei, un accident în care au fost implicate un autoturism și acest mijloc de locomoție pe două roți. Un bucureștean, membru al comunității […] Articolul Încă un accident cu trotinetă în București, de astă dată pe Șoseaua Chitilei. Dezbaterea „Pro sau Contra Troti”, o poveste fără sfârșit la noi în oraș apare prima dată în B365.
Vreme de vară în primul weekend de toamnă Prognoza meteo emisă de ANM pentru București, în perioada 5-7 septembrie # B365.ro
ANM anunță că avem parte de vreme de vară în primul weekend de toamnă, în București. Meteorologii au prognoza pentru acest sfârșit de săptămână, 5-7 septembrie 2025. Va fi foarte cald în Capitală, parcă nici […] Articolul Vreme de vară în primul weekend de toamnă Prognoza meteo emisă de ANM pentru București, în perioada 5-7 septembrie apare prima dată în B365.
16 spații comerciale din Complexul Veteranilor, scoase la licitație. Prețurile pornesc de la 48 euro/mp, anunță Primăria S6 # B365.ro
Administrația locală are vești pentru comercianții care vor să vină în Complexul Comercial Veteranilor: 16 spații comerciale vor fi scoase la licitație. Acestea au fost modernizate și acum sunt aduse la standardele actuale de siguranță […] Articolul 16 spații comerciale din Complexul Veteranilor, scoase la licitație. Prețurile pornesc de la 48 euro/mp, anunță Primăria S6 apare prima dată în B365.
Se-nchide ieșirea pe scara rulantă din stația de metrou Basarab, cea dinspre gară. Cât durează situația și ce alternative avem # B365.ro
Metrorex anunță o modificare temporară importantă în stația de metrou Basarab, unde se închide ieșirea spre gară pe scara rulantă. Accesul C de aici va fi restricționat în perioada 15 septembrie 2025, de la ora […] Articolul Se-nchide ieșirea pe scara rulantă din stația de metrou Basarab, cea dinspre gară. Cât durează situația și ce alternative avem apare prima dată în B365.
Becuri aprinse pe Amilcar Săndulescu, pentru prima dată în 40 de ani. Ciucu anunță că strada va fi gata curând, bucureșteni din S6 fac o listă cu alte necesități similare # B365.ro
Strada Amiclar Săndulescu din Sectorul 6, acum în plin proces de modernizare, a fost luminată pentru prima dată de când există ca drum de acces pentru bucureștenii din zonă, dar și pentru cei care o […] Articolul Becuri aprinse pe Amilcar Săndulescu, pentru prima dată în 40 de ani. Ciucu anunță că strada va fi gata curând, bucureșteni din S6 fac o listă cu alte necesități similare apare prima dată în B365.
VIDEO | Ce se mai întâmplă pe șantierul de la Lotul 1 Nord al A0. MT anunță când am putea circula pe Autostrada Bucureștiului și între Corbeanca și Mogoșoaia # B365.ro
Lucrările de la Lotul 1 Nord al A0 – Autostrada Bucureștiului au ajuns la un stadiu fizic de 21%, iar șantierul aparține Asocierii româno-italiană Pizzarotti – Retter. Anunțul a fost făcut de Ministrul Transporturilor, Ciprian […] Articolul VIDEO | Ce se mai întâmplă pe șantierul de la Lotul 1 Nord al A0. MT anunță când am putea circula pe Autostrada Bucureștiului și între Corbeanca și Mogoșoaia apare prima dată în B365.
Am găsit o alternativă sănătoasă la fast-food, lângă Therme București: Il Tacchino din Corbeanca # B365.ro
Il Tacchino din Corbeanca e noua jucărie-premium-casual fast food, de lângă Therme București. Adică un fast food „mai spălat” decâte tot ce găsești prin zonă. Și cum Otopeniul și Corbeanca vor deveni, fără îndoială, următoarele […] Articolul Am găsit o alternativă sănătoasă la fast-food, lângă Therme București: Il Tacchino din Corbeanca apare prima dată în B365.
Detaliul șocant din finala de la Insula Iubirii despre care nu vorbește nimeni, deși s-a văzut clar la televizor # B365.ro
O să ajung imediat și la detaliul șocant din finala de pe Insula Iubirii, dar înainte vreau să vă povestesc cum am văzut acum vreo două zile un video pe internet, o cioacă, practic. În […] Articolul Detaliul șocant din finala de la Insula Iubirii despre care nu vorbește nimeni, deși s-a văzut clar la televizor apare prima dată în B365.
VIDEO | „Pe aici nu se trece!” Împreună pentru Centura Verde cere Ministrei Mediului să oprească traficul din Pădurea Băneasa. Bucureștean: „Au distrus liniștea…” # B365.ro
„Pe aici nu se trece!” este mesajul Platformei Civice Împreună pentru Centura Verde, care solicită ministrei Mediului, Diana Buzoianu, oprirea traficului auto pe drumul forestier din Pădurea Băneasa. În ultimele zile, numeroase mașini au fost […] Articolul VIDEO | „Pe aici nu se trece!” Împreună pentru Centura Verde cere Ministrei Mediului să oprească traficul din Pădurea Băneasa. Bucureștean: „Au distrus liniștea…” apare prima dată în B365.
Doi fani CSA Steaua au fost reținuți, după ce le-au furat tricourile și eșarfele altor doi suporteri adversari. S-a întâmplat după meciul FCSB – Inter Club d’Escaldes # B365.ro
Doi bucureșteni, suporteri ai echipei CSA Steaua au fost reținuți de polițiști pentru 24 de ore. Aceștia au fost acuzați că au jefuit, cu violență, doi fani FCSB de tricouri și eșarfe cu însemnele clubului. […] Articolul Doi fani CSA Steaua au fost reținuți, după ce le-au furat tricourile și eșarfele altor doi suporteri adversari. S-a întâmplat după meciul FCSB – Inter Club d’Escaldes apare prima dată în B365.
Piața Festivalului George Enescu aduce și anul acesta, în centrul Capitalei, artiști de muzică clasică și jazz. Concertele au loc între 17 și 21 septembrie # B365.ro
Ediția a VI-a ediție a „Pieței Festivalului George Enescu” are loc în perioada 17–21 septembrie 2025. Concertele din cadrul festivalului se desfășoară zilnic, în intervalul 18:00–21:30, în Piața George Enescu. Intrarea este liberă. „Piața Festivalului […] Articolul Piața Festivalului George Enescu aduce și anul acesta, în centrul Capitalei, artiști de muzică clasică și jazz. Concertele au loc între 17 și 21 septembrie apare prima dată în B365.
FOTO | Mai mulți polițiști bucureșteni au ajuns la spital, mușcați de ploșnițele de la serviciu. Poliția Capitalei e infestată, unii agenți și-au aruncat mobila și covoarele de acasă # B365.ro
Este infestație de ploșnițe la Poliția Capitalei, iar zeci de angajați au fost mușcați, unii chiar au ajuns la spital din cauza acestor insecte, informează Sindicatul Europol. Având în vedere această situație, se cer măsuri […] Articolul FOTO | Mai mulți polițiști bucureșteni au ajuns la spital, mușcați de ploșnițele de la serviciu. Poliția Capitalei e infestată, unii agenți și-au aruncat mobila și covoarele de acasă apare prima dată în B365.
Giorgio Armani, legendarul designer vestimentar intalian a murit la vârsta de 91 de ani. A murit Giorgio Armani la vârsta de 91 de ani Creatorul de modă italian și proprietarul miliardarului Giorgio Armani a murit […] Articolul Giorgio Armani a murit. Legendarul designer italian avea 91 de ani apare prima dată în B365.
VIDEO | Edsta, influencerul, s-a accidentat grav după ce a căzut de pe trotinetă, în centru Capitalei. ”Am vrut să sar o bordură și eu am zburat direct pe asfalt” # B365.ro
Edsta, un tânăr și cunoscut influencer s-a rănit foarte grav după ce a căzut de pe trotineta în București. Acesta a ajuns de direct la spital. Un tânăr s-a accidentat grav după ce a căzut […] Articolul VIDEO | Edsta, influencerul, s-a accidentat grav după ce a căzut de pe trotinetă, în centru Capitalei. ”Am vrut să sar o bordură și eu am zburat direct pe asfalt” apare prima dată în B365.
Cuvântul magic activat de mii de bucureșteni & co în criza “Google Down”. L-au tastat frenetic, cu orele, să verifice dacă marele motor de căutare s-a reparat # B365.ro
Evenimentul dominant de pe internetul zilei de azi este, fără îndoială, cel numit „Google Down” – adică sitiuația aceea complex neplăcută în care ne-am pomenit mulți: motorul de căutare a picat la un moment dat, […] Articolul Cuvântul magic activat de mii de bucureșteni & co în criza “Google Down”. L-au tastat frenetic, cu orele, să verifice dacă marele motor de căutare s-a reparat apare prima dată în B365.
ESENȚIAL | Reorganizări în transportul public din București, încep lucrările la șina de tramvai de pe Bd. Theodor Pallady. Ce linii sunt deviate, pe unde și care sunt alternativele # B365.ro
Acum chiar se întâmplă, e oficial – încep lucrările de modernizare a căii de rulare pe Bulevardul Theodor Pallady. Societatea de Transport București (STB) anunță că începând de sâmbătă, 6 septembrie, liniile 19, 27, 49 […] Articolul ESENȚIAL | Reorganizări în transportul public din București, încep lucrările la șina de tramvai de pe Bd. Theodor Pallady. Ce linii sunt deviate, pe unde și care sunt alternativele apare prima dată în B365.
Alertă de noi defrișări în Parcul IOR. „Au fost tăiați zeci de puieți de nuc și mulți lăstari”, avertizează bucureștenii din comunitatea „Aici a fost o pădure” # B365.ro
În zona retrocedată din Parcul IOR, cea care a fost lăsată fără copaci, au avut loc noi defrișări ilegale. Asociația „Aici a fost o pădure / Aici ar putea fi o pădure” anunță că au […] Articolul Alertă de noi defrișări în Parcul IOR. „Au fost tăiați zeci de puieți de nuc și mulți lăstari”, avertizează bucureștenii din comunitatea „Aici a fost o pădure” apare prima dată în B365.
