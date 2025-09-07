Război în Ucraina: Cel puţin 8 răniţi la Kiev în urma unui atac cu drone ruseşti asupra clădirilor rezidenţiale

22:10

Preşedintele CNAS, Horaţiu-Remus Moldovan, vine sâmbătă cu un mesaj către pacienţi, în urma opiniilor legate de sănătate care nu au la bază dovezi ştiinţifice, apărute în spaţiul public, în contextul conferinţei organizate la Braşov, de un grp de medici, el arătând că astfel de informaţii nefondate reprezintă un pericol real pentru sănătatea populaţiei. Moldovan le mai transmite pacienţilor că, atunci când apar mesaje contradictorii, cel mai sigur pas este să discute direct cu medicul de familie sau cu specialistul care le urmăreşte cazul şi îi îndeamnă să nu se lase influenţaţi de opinii răspândite fără fundament.