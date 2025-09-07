3 Zodii își regăsesc fericirea după Luna Plină în Pești din 7 Septembrie 2025
Jurnalul.ro, 7 septembrie 2025 06:10
Luna Plină în Pești aduce claritate și bucurie pentru trei semne zodiacale
• • •
Dacă ești fan pepene roșu și vrei să-i descoperi gustul și într-o altă formă decât cea clasică, îți propunem o rețetă simplă, dar spectaculoasă: budinca de pepene roșu.
Pe măsură ce sezonul de toamnă a început, mulți dintre noi simțim o schimbare în modul în care vrem să abordăm spațiile de locuit. Odată cu sfârșitul verii, toamna ne poate împinge adesea să ne aranjăm lucrurile și să dorim o reîmprospătare - în special în ceea ce privește organizarea.
În ultima lună, dacă ai deschis televizorul, ai citit ziarele sau ai intrat pe rețelele sociale, cuvântul „austeritate” probabil ți-a sărit în ochi la fiecare pas. Este, poate, unul dintre cei mai folosiți termeni în România în această perioadă.
Papa va canoniza duminică un adolescent născut la Londra, supranumit „influencerul lui Dumnezeu”, care a murit la 15 ani din cauza leucemiei. Carlo Acutis va deveni primul sfânt milenar al Bisericii Catolice, scrie The Guardian.
Naționala de fotbal a României zboară astăzi în Cipru, pentru meciul din preliminariile CM 2026 # Jurnalul.ro
Naționala de fotbal a României zboară duminică în Cipru, pentru meciul cu reprezentativa țării gazdă din preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026.
Pe 7 septembrie 2025, eclipsa de Lună în Pești aduce un mesaj important pentru patru semne zodiacale. Eclipsa este un moment cosmic de adevăr, eliberare și intuiție intensă.
Un bărbat atacat de un rechin pe o plajă din Sydney a murit din cauza rănilor suferite, a anunțat sâmbătă poliția, scrie Reuters.
Un exercițiu de echilibru poate indica riscul de boli sau chiar deces prematur, spun experții.
Ministerul Transporturilor anunță că începutul lunii septembrie este marcat de semnarea Autorizației de construire pentru Faza I a lucrărilor de modernizare, consolidare și reabilitare a Stației CF Gara de Nord București, una dintre cele mai importante investiții în infrastructura feroviară.
Un bărbat care a fost dat dispărut de familie a fost găsit spânzurat de un copac în apropierea fermei sale, anunță IPJ Timiș.
Muzeul Național de Artă al României (Calea Victoriei 49-53) vă invită la vernisajul expoziției „Covoare Zburătoare – Thomas Ruff & Transilvania & Anatolia”, joi, 18 septembrie 2025, de la ora 18:00.
Intitulat „Superman: Man of Tomorrow”, filmul îl va pune pe kryptonian împotriva inamicului său principal, omul de știință Lex Luthor.
Tată, mamă, soră, frate”, tripticul despre relații, ușor umoristic, regizat de Jim Jarmusch, a câștigat sâmbătă marele premiu la Festivalul de Film de la Veneția, potrivit AP . Filmul îi are în distribuție pe Adam Driver, Vicky Krieps și Cate Blanchett.
Un bărbat de 75 de ani din Topoloveni, județul Argeș a murit la spital, unde ajunsese după o încăierare cu ginerele său. Ambii erau sub influența alcoolului.
În România există o structură care oferă soluții amiabile, rapide și echilibrate între consumatori și operatorii economici, chiar și atunci când legea nu oferă un răspuns clar.
Ministrul Sănătății: Dezinformarea medicală este un atac direct la sănătatea românilor # Jurnalul.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a denunțat răspândirea dezinformării medicale și a cerut sancțiuni împotriva medicilor care promovează falsuri. Acesta a subliniat că adevărul și sănătatea pacienților nu pot fi compromise.
Conţinutul de umiditate în ogor se va situa în limite scăzute şi deosebit de scăzute în următoarea săptămână în aproape toată ţara, astfel că lucrările agricole în câmp se vor desfăşura cu dificultate, starea de vegetaţie a plantelor depreciindu-se în continuare, îndeosebi în sudul, sud-estul, estul şi vestul ţării, potrivit prognozei agrometeorologice emisă de Administraţia Naţională de Meteorologie pentru perioada 6 - 12 septembrie.
Ministrul de Interne, și prim-vicepreședinte PNL, Cătălin Predoiu, propune o strategie economică pe două fronturi pentru ieșirea din criză: reducerea cheltuielilor nejustificate și accelerarea economiei prin investiții, producție și noi proiecte.
Scandalul care zguduie Poliția Constanța: Agenți fără echipament minim, în plin sezon estival. IPJ răspunde acuzațiilor # Jurnalul.ro
Sindicatul Europol a lansat un atac dur la adresa conducerii Inspectoratului de Poliție Județean Constanța pe care o acuză că trimite sute de noi polițiști la intervenții fără echipamentul esențial.
Un tânăr de 18 ani din județul Mureș ce conducea un ATV a fugit de Poliție, fiind în cele din urmă accidentat după ce a intrat cu ATV-ul în mașina polițiștilor care-l urmăreau. Tânărul nu are permis de conducere, iar ATV-ul nu este înmatriculat.
Joe Biden lansează o campanie de strângere de fonduri pentru construirea bibliotecii prezidențiale # Jurnalul.ro
Fostul președinte Joe Biden a decis să își construiască biblioteca prezidențială în Delaware și a apelat la un grup de foști consilieri, prieteni și aliați politici pentru a începe o strângere de fonduri și de identificare a unui loc pentru muzeu și arhivă, scrie AP.
Bărbatul a călătorit cu acte de identitate false și a fost identificat pe Aeroportul Internațional Iași la coborârea dintr-o cursă aeriană din Marea Britanie.
Un bărbat de 51 de ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile pentru agresiune sexuală asupra unui minor și tentativă de agresiune sexuală asupra unui minor.
Tensiuni între SUA şi Venezuela. Trump a avertizat că avioanele venezuelene vor fi doborâte dacă pun în pericol navele americane # Jurnalul.ro
Președintele Donald Trump a avertizat că, dacă avioanele venezuelene vor survola navele militare americane și „ne vor pune într-o situație periculoasă, vor fi doborâte”.
Federația Sindicatelor Libere din Învățământ face apel la solidaritate și îndeamnă cadrele didactice să se alăture protestelor împotriva măsurilor de austeritate impuse sistemului de educație.
Tenismanul sârb Novak Djokovic, învins vineri în semifinalele turneului US Open, a declarat că nu renunţă să lupte pentru un al 25-lea său titlu de Mare Şlem, la cei 38 de ani ai săi, transmite AFP.
Un program variat cu filme sub cerul liber, muzică live şi ateliere creative, cu acces gratuit, promite Weekend Sessions, care se va desfăşura sâmbătă şi duminică, între orele 16:00 şi 22:00, în Parcul Kretzulescu.
Pe 7 septembrie 2025, are loc Eclipsa de Lună Plină în Pești, un moment astrologic cu energie intensă și transformatoare. Eclipsa aduce încheieri, eliberări și claritate, fiind ideală pentru a lăsa în urmă ceea ce nu ne mai servește și a face loc unui nou început.
Meteorologii au emis o avertizare Cod portocaliu de vreme rea, pentru zone din două județe, pentru sâmbătă seara. Populația a fost atenționată prin sistemul Ro-Alert.
Pe 7 septembrie 2025, eclipsa de Lună în Pești aduce pentru fiecare zodie un moment de eliberare și încheiere. Este timpul să renunțăm la ce ne trage înapoi și să deschidem ușa către un nou capitol.
Ministrul Transporturilor și Infrastructurii, Ciprian Șerban, a anunțat sâmbătă lansarea primei proceduri de achiziție din cadrul proiectului strategic Fast Danube 2, destinat îmbunătățirii condițiilor de navigație pe sectorul comun româno-bulgar al Dunării.
Polițist înjunghiat în timp ce aplana un conflict între doi bărbați la spitalul din Lupeni # Jurnalul.ro
Un polițist a fost înjunghiat sâmbătă în timp ce intervenea pentru aplanarea unui scandal care izbucnise între doi bărbați în incinta spitalului din Lupeni.
Plase ilegale de pescuit lungi de 1,5 km confiscate de Garda de Mediu în Delta Dunării în doar 3 zile # Jurnalul.ro
Garda Națională de Mediu (GNM) a anunțat rezultatele unei noi acțiuni de combatere a braconajului piscicol desfășurate în primele trei zile din septembrie în Delta Dunării, în colaborare cu Postul de Poliție Crișan și Secția 1 de Poliție Rurală Tulcea.
Stelian Bujduveanu a declarat, sâmbătă, că cea mai bună soluţie pentru rezolvarea problemei apei calde din Bucureşti este ca fuziunea dintre ELCEN şi Termoenergetica să se realizeze cât mai curând.
O confruntare între două dintre cele mai puternice jucătoare de tenis îi așteaptă pe fani în finala feminină de sâmbătă a US Open, unde Amanda Anisimova speră să o împiedice pe Aryna Sabalenka să-și apere titlul, scrie Reuters.
Tenismanul italian Jannik Sinner, numărul unu mondial, îl va înfrunta pe spaniolul Carlos Alcaraz, numărul doi mondial, în finala turneului US Open, ultimul de Mare Șlem al anului, după victoriile obținute, vineri, în semifinalele desfășurate la New York.
Emiterea rovinietei și peajului prin SIEGMCR, suspendată o oră în noaptea de duminică spre luni # Jurnalul.ro
CNAIR anunță că în noaptea de duminică spre luni, între orele 23.30-0.30, emiterea rovinietelor și a peajelor în punctele de distribuție, prin intermediul portalurilor web/aplicațiii pentru telefoanele mobile, SMS și a dispozitivelor de procesare a plăților numerar/electronice va fi suspendată.
Motociclist căzut într-o râpă în Alba. Pompierii și Salvamont acționează pentru a-l salva # Jurnalul.ro
Detașamentul de Pompieri Sebeș și Salvamont Alba intervin pentru salvarea unui motociclist căzut într-o zonă greu accesibilă.
Președintele Donald Trump este așteptat duminică la finala de simplu masculin de la US Open, în ceea ce va fi prima sa vizită la turneul de tenis de Grand Slam din 2015.
Putin solicită industriei aerospațiale ruse să accelereze dezvoltarea motoarelor pentru rachete # Jurnalul.ro
Vladimir Putin le-a solicitat, vineri, liderilor din industria aerospațială să continue eforturile de dezvoltare a motoarelor pentru rachete și să valorifice reputația de lungă durată a Rusiei ca lider în tehnologia spațială, scrie Reuters.
Pliculețele, biluțele și gumele cu nicotină, produse care vizează în mod deosebit tinerii, vor fi interzise în Franța începând din martie 2026, conform unui decret publicat sâmbătă în Monitorul Oficial, scrie Le Figaro.
Accident cu opt persoane implicate, inclusiv minori, la Coşereni. A fost activat Planul Roşu de Intervenţie # Jurnalul.ro
Un accident rutier în care au fost implicate patru autoturisme s-a produs, sâmbătă, în localitatea ialomiţeană Coşereni, autorităţile activând Planul Roşu de Intervenţie.
Odată cu începutul noului an școlar se redeschide circulația pe Splaiul Independenței. Lucrările la Planșeul Unirii se vor face fără restricții de circulație # Jurnalul.ro
Primarul sectorului 4 al Bucureștiului, Daniel Băluță, a anunțat, sâmbată, că restricțiile pe Splaiul Independenței vor fi ridicate.
The Ticket: Spectacolul total al toamnei debutează astăzi, de la ora 20:00, la Antena1 # Jurnalul.ro
De la magie și circ, la recorduri Guinness și momente imposibil de încadrat – toate într-un show unde publicul plătește pentru talent pe loc: The Ticket
Prietenii sunt familia pe care ne-o alegem. Unii sunt sufletul petrecerii, alții sunt mereu acolo cu o vorbă bună sau cu un plan de acțiune. Dar tu, în gașca ta, ce rol joci?
Primarul Sectorului 4 al Capitalei, Daniel Băluță, este convins că Guvernul va aproba în următoarele săptămâni modificări legislative care să permită fuziunea Elcen și Termoenergetica.
Într-o societate în care imaginea publică și comportamentul demnitarilor sunt supuse unei analize constante, un incident aparent minor poate genera valuri de reacții și poate ridica întrebări fundamentale despre responsabilitate, moralitate și așteptările pe care le avem de la cei care ne reprezintă. Recentul eveniment de la meciul România-Canada, unde ministrul de externe, Oana Țoiu a fost surprinsă consumând bere pe stadion, alături de oficiali diplomatici, a provocat dezbateri aprinse și a scos la iveală tensiunile dintre viața personală și rolul public al unui demnitar.
Primarul sectorului 6 al Capitalei, Ciprian Ciucu, a transmis într-o postare pe Facebook, că nu înțelege motivul pentru care cetățenii blamează Franța. „Iar Rusia e ok...”, completează edilul.
Lansarea volumului Palatul de Justiție și sediile Înaltei Curți de Casație și Justiție – 130 de ani # Jurnalul.ro
Academia Română găzduiește miercuri, 10 septembrie 2025, lansarea volumului Palatul de Justiție și sediile Înaltei Curți de Casație și Justiție – 130 de ani, lucrare elaborată de prof. ing. Nicolae Noica, membru de onoare al Academiei Române și director general al Bibliotecii Academiei. Evenimentul va avea loc în Aula Academiei Române, începând cu ora 12, și este organizat în parteneriat cu Înalta Curte de Casație și Justiție.
