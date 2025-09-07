Argentina: Rosa Roisinblit, figură emblematică a organizaţiei Bunicile din Plaza de Mayo, a murit la 106 ani
News.ro, 7 septembrie 2025 06:30
Figura emblematică a organizaţiei Bunicile din Plaza de Mayo şi a luptei împotriva dictaturii argentiniene, Rosa Roisinblit a murit, sâmbătă, la vârsta de 106 ani, relatează AFP.
• • •
Acum 15 minute
07:20
Un soldat canadian care servea în Letonia şi a cărui dispariţie fusese anunţată la 2 septembrie de armata letonă a fost găsit mort, a anunţat, sâmbătă, armata canadiană.
Acum 30 minute
07:10
Prinţul Hisahito al Japoniei este primul membru masculin al familiei regale care a ajuns la maturitate în ultimii 40 de ani. El ar putea fi şi ultimul # News.ro
Prinţul Hisahito al Japoniei este primul membru masculin al familiei regale care a ajuns la vârsta adultă în ultimii 40 de ani. Mulţi japonezi se tem că el ar putea fi şi ultimul, relatează AP.
Acum o oră
06:50
US Open cere posturilor de televiziune să evite reacţiile publicului faţă de Trump în timpul finalei masculine dintre Jannik Sinner şi Carlos Alcaraz # News.ro
Ultima dată când preşedintele Trump a asistat la un meci de la US Open, în calitate de candidat la preşedinţie în 2015, huiduielile au fost atât de puternice încât mai multe agenţii de ştiri au scris articole despre reacţia critică a publicului. Transmisia în direct a ESPN a insistat asupra imaginilor cu Trump în timpul unui meci din sferturile de finală. Trump va reveni duminică după-amiază, pentru a asista la finala masculină, ceea ce ridică o întrebare: ce va transmite ABC şi cum?
06:50
Războiul pentru talente în AI: giganţii tehnologici plătesc milioane pentru a recruta specialişti # News.ro
Industria inteligenţei artificiale trece printr-o adevărată ”cursă a înarmării”, iar companii precum Meta, Google şi Microsoft se întrec în oferte de zeci şi chiar sute de milioane de dolari pentru a atrage un număr redus de experţi, relatează CNBC.
Acum 2 ore
06:30
06:20
Google şi Apple impulsionează megacapitalizările companiilor tehnologice la 21.000 de miliarde dolari # News.ro
Giganţii tehnologici americani au încheiat o săptămână spectaculoasă pe bursă, adăugând împreună 420 de miliarde de dolari la capitalizarea lor de piaţă şi ridicând valoarea totală a celor opt companii din clubul ”trilionarelor” la 21.000 de miliarde dolari, transmite CNBC.
06:10
Cele patru moţiuni de cenzură depuse de Opoziţie împotriva Guvernului Bolojan, în urma angajării răspunderii pe pachetul doi de măsuri fiscale, dezbătute duminică în Parlament / Opoziţiei îi lipsesc peste 100 de voturi pentru a demite Guvernul # News.ro
Plenul comun al Parlamentului dezbate şi votează, duminică, cele patru moţiuni de cenzură depuse de AUR, S.O.S România şi POT la adresa Guvernului Ilie Bolojan, în urma angajării răspunderii pe cinci proiecte de lege care cuprind măsurile din pachetul doi de reformă. Opoziţia a decis să nu depună moţiune de cenzură pe proiectul privind pensionarea magistraţilor. Şansele ca moţiunile să fie adoptate şi guvernul să fie demis sunt mici, în condiţiile în care Opoziţiei îi lipsesc peste 100 de voturi.
06:10
Statele Unite: Donald Trump ameninţă din nou Chicago cu o intervenţie militară, guvernatorul denunţă un „dictator în devenire” # News.ro
Donald Trump a ameninţat din nou cu o intervenţie militară în Chicago, al treilea oraş ca mărime din Statele Unite, menţionând noul nume dat Pentagonului, în timp ce opoziţia democrată denunţă un „dictator în devenire”.
05:40
UPDATE - Război în Ucraina: Un mort şi cel puţin 11 răniţi la Kiev în urma unui atac cu drone ruseşti asupra clădirilor rezidenţiale # News.ro
Rusia a lansat sute de drone de atac şi o serie de rachete către oraşele ucrainene în noaptea de 6 spre 7 septembrie, lovind mai multe clădiri rezidenţiale din Kiev, relatează kyivindependent.com.
05:40
Arina Sabalenka a învins-o pe Amanda Anisimova şi a câştigat titlul la US Open. Este prima sportivă care îşi păstrează titlul la Flushing Meadows, după Serena Williams în 2014 # News.ro
Învinsă de două ori în finala unui turneu de Grand Slam în acest sezon, numărul unu mondial Arina Sabalenka a câştigat în sfârşit titlul major din 2025, dominând-o pe americanca Amanda Anisimova, cap de serie 8, sâmbătă, în finala US Open, scor 6-3, 7-6(3).
Acum 4 ore
05:20
Acum 8 ore
00:00
Vâlcea: Doi motociclişti care s-au rătăcit pe munte, în zona staţiunii Voineasa, în timp ce făceau enduro, recuperaţi de către jandarmi - FOTO # News.ro
Doi tineri care au mers, sâmbătă, pe munte, în zona staţiunii Voineasa din judeţul Vâlcea, pentru a practica enduro, au solicitat intervenţia autorităţilor, după ce s-au rătăcit. Un echipaj al Jandarmeriei Vâlcea a intervenit şi i-a recuperat pe cei doi, ei fiind conduşi, în siguranţă, la locul de cazare.
00:00
Poliţia britanică a arestat 425 de persoane la o manifestaţie în sprijinul Palestine Action # News.ro
Poliţia britanică a arestat sâmbătă 425 de persoane la o manifestaţie în sprijinul Palestine Action. Este ultima rundă de arestări ale susţinătorilor grupării pro-palestiniene, care a fost interzisă de guvern fiind considerată organizaţie teroristă, relatează Reuters.
00:00
Cupa Mondială 2026 – calificări: În grupa României, Bosnia a făcut un galop de sănătate în San Marino, Austria s-a chinuit cu Cipru / Irlandezii au revenit de la 0-2 cu Ungaria # News.ro
Echipa naţională a Austriei a învins sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 1-0, echipa naţională a Ciprului, în grupa H a calificărilor europene pentru Cupa Mondială 2026. Tot în grupa României, Bosnia a dispus cu 6-0 în San Marino. În grupa F, Irlanda a fost condusă cu 2-0 de Ungaria, dar a egalat în prelungiri, scor 2-2.
6 septembrie 2025
23:50
The Guardian - Un medic foloseşte discursul de la conferinţa partidului Reform UK, condus de Nigel Farage, pentru a lega cancerul regelui Charles de vaccinul anti-Covid # News.ro
Un medic controversat, invitat principal la conferinţa partidului Reform UK, condus de Nigel Farage, a folosit discursul său de pe scena principală pentru a susţine că vaccinul anti-Covid a cauzat cancer în familia regală, relatează The Guardian.
23:50
Accidentul de funicular de la Lisabona: Un prim raport arată că un cablu de legătură era rupt. Totul s-a întâmplat în mai puţin de 50 de secunde # News.ro
Oficialii portughezi care investighează accidentul de funicular de miercuri, din Lisabona, au dat publicităţii un raport preliminar cu privire la tragedie, în care precizează că un cablu de legătură era rupt, dar restul mecanismului funcţiona corect, relatează BBC şi AFP.
23:50
Trei persoane au fost rănite şi au ajuns la spital, sâmbătă după amiază, după ce autoturismul în care erau pasageri a derapat, a lovit un autoturism parcat şi a ricoşat în gardul unui imobil, în judeţul Maramureş. Poliţiştii care au ajuns la locul accidentului au constatat că şoferul care conducea maşina era beat, având o alcoolemie de peste unu la mie în aerul expirat.
Acum 12 ore
22:50
Donald Trump avertizează că avioanele venezuelene vor fi doborâte dacă vor pune în pericol navele americane # News.ro
Preşedintele american Donald Trump a avertizat că, dacă avioanele venezuelene vor survola navele militare americane şi le "vor pune într-o situaţie periculoasă, vor fi doborâte”, relatează BBC.
22:50
Marcel Granollers şi Horacio Zeballos s-au impus sâmbătă în turneul de dublu masculin de la US Open, învingând în finală cuplul Joe Salisbury / Neal Skupski.
22:30
Protest în Washington DC faţă de mobilizarea Gărzii Naţionale în oraş de către Trump. "Sunt aici pentru a protesta faţă de ocuparea Washingtonului” - VIDEO # News.ro
Mii de locuitori din Washington D.C. au mărşăluit sâmbătă pentru a-i cere preşedintelui american Donald Trump să anuleze mobilizarea trupelor Gărzii Naţionale care patrulează în prezent străzile capitalei SUA, relatează Reuters.
22:30
Fotbal: Fanii denunţă relocarea meciurilor din La Liga şi Serie A - „Un atac direct asupra esenţei fotbalului” # News.ro
Peste 430 de grupuri de fani din întreaga Europă s-au unit sub sloganul „Păstraţi fotbalul acasă” pentru a denunţa relocarea meciurilor din campionatele Italiei şi Spaniei (La Liga şi Serie A) în diverse părţi ale lumii.
22:20
Argeş: Bătrân mort, în urma unui conflict cu ginerele său. Cei doi s-au agresat reciproc, ajungând la spital, unde bărbatul mai în vârstă a muri t/ Ginerele se află în custodia Poliţiei # News.ro
Un conflict izbucnit într-o familie din Topoloveni, judeţul Argeş, s-a încheiat tragic, sâmbătă seară. Doi bărbaţi, socru şi ginere, s-au luat la ceartă, de la ceartă s- a ajuns la bătaie şi, în cele din urmă amândoi au ajuns la spital, unde socrul a murit.
22:20
Festivalul de Film de la Veneţia - „Father Mother Sister Brother”, de Jim Jarmusch, a câştigat Leul de Aur. Discursuri pro-Palestina la gala de închidere/ Lista câştigătorilor # News.ro
„Father Mother Sister Brother”, de Jim Jarmusch, a câştigat, sâmbătă, Leul de Aur la cea de-a 82-a ediţie a Festivalului Internaţional de Film de la Veneţia.
22:10
Preşedintele CNAS, Horaţiu-Remus Moldovan, mesaj către pacienţi, în urma opiniilor legate de sănătate care nu au la bază dovezi ştiinţifice: Astfel de informaţii nefondate reprezintă un pericol real pentru sănătatea populaţiei # News.ro
Preşedintele CNAS, Horaţiu-Remus Moldovan, vine sâmbătă cu un mesaj către pacienţi, în urma opiniilor legate de sănătate care nu au la bază dovezi ştiinţifice, apărute în spaţiul public, în contextul conferinţei organizate la Braşov, de un grp de medici, el arătând că astfel de informaţii nefondate reprezintă un pericol real pentru sănătatea populaţiei. Moldovan le mai transmite pacienţilor că, atunci când apar mesaje contradictorii, cel mai sigur pas este să discute direct cu medicul de familie sau cu specialistul care le urmăreşte cazul şi îi îndeamnă să nu se lase influenţaţi de opinii răspândite fără fundament.
21:50
Balonul de Aur: "Ar fi complicat ca trofeul să nu ajungă la un jucător de la PSG”, spune Rodri # News.ro
Mijlocaşul spaniol Rodri, câştigător al Balonului de Aur 2024, a declarat sâmbătă că jucătorii de la Paris Saint-Germain Ousmane Dembélé şi Vitinha, care au câştigat pentru prima dată titlul de campioni europeni, ar merita trofeul în acest an, relatează AFP.
21:30
Preşedintele FSLI, Simion Hăncescu, apel către profesori: Avem datoria să continuăm protestele, până când măsurile de austeritate vor fi abrogate, altfel se vor lua şi alte măsuri împotriva cadrelor didactice # News.ro
Preşedintele FSLI, Simion Hăncescu, face sâmbătă un apel către profesori, la solidaritate: Dacă nu suntem toţi, educaţia va fi distrusă iremediabil de Guvernul Bolojan!, spune liderul sindicatului. El mai arată că au datoria să continue protestele, până când măsurile de austeritate vor fi abrogate, altfel se vor lua şi alte măsuri împotriva cadrelor didactice.
21:20
Un obiect neidentificat, probabil o dronă, a căzut în apropierea unei localităţi din estul Poloniei # News.ro
Un obiect neidentificat, probabil o dronă, a căzut în apropierea localităţii Majdan-Sielec din estul Poloniei, a anunţat sâmbătă postul de radio RMF FM, potrivit Reuters.
21:20
Mureş: Tânăr care conducea un ATV, urmărit de Poliţie după ce a refuzat să oprească la semnalul agenţilor. Ajuns pe un drum forestier, el a intrat cu ATV-ul în maşina Poliţiei # News.ro
Un tânăr de 18 ani din judeţul Mureş este cercetat pentru comiterea mai multor infracţiuni, după ce a refuzat să tragă pe dreapta ATV-ul pe care îl conducea, poliţiştii pornind în urmărirea lui. Ajuns pe un drum forestier, tânărul a intrat cu ATV-ul în autospeciala Poliţiei, după care a încercat să fugă, moment în care a fost prins şi încătuşat.
21:10
UPDATE - Accident pe un drum forestier din judeţul Vaslui. Două persoane, tată şi fiu, au căzut cu un ATV / Victimele au fost găsite conştiente, cu diverse contuzii # News.ro
Un accident aparent grav s-a produs, sâmbătă după amiază, pe un drum forestier din judeţul Vaslui, unde două persoane au căzut cu un ATV. Victimele sunt tată şi fiu, iar primele date de la faţa locului aratau că fiul este inconştient. Victimele au fost găsite ulterior conştiente şi coerente, cu diverse contuzii.
21:00
Cupa Mondială 2026 – calificări: Portugalia a câştigat în Armenia, scor 5-0 / Ronaldo a reuşit golul cu numărul 140 pentru echipa naţională # News.ro
Echipa naţională a Portugaliei a învins sâmbătă seara, în deplasare, scor 5-0, echipa naţională a Armeniei, într-un meci din grupa F a calificărilor Cupei Mondiale 2026.
20:50
Bărbat prins pe aeroportul Iaşi, el fiind căutat după ce fusese condamnat la aproape 11 ani de închisoare. Avea acte de identitate false şi venea din Marea Britanie # News.ro
Un bărbat condamnat la zece ani şi opt luni de închisoare pentru tentativă de omor a fost prins sâmbătă pe aeroportul din Iaşi, după ce coborâse dintr-un avion care venise din Marea Britanie. El le-a prezentat poliţiştilor de frontieră documente de identitate false.
20:30
UPDATE - Ministrul Sănătăţii cere Colegiului Medicilor mǎsuri de urgenţǎ după o conferinţă unde au fost promovate ”minciuni periculoase” împotriva tratamentelor medicale: Condamn aceste manifestări care pun în pericol viaţa pacienţilor/ Reacţia Colegiului # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a reacţionat sâmbătă, după organizarea unei conferinţe, la Braşov, unde au fost promovate minciuni periculoase împotriva tratamentelor medicale moderne, el arătând că condamnă categoric aceste manifestări care pun în pericol viaţa pacienţilor şi subminează încrederea în medicină. Ministrul mai spune că dezinformarea medicală este un atac direct la sănătatea românilor. Ministrul solicită societăţilor profesionale să analizeze prin comisiile de etică comportamentul medicilor care aleg să răspândească falsuri în spaţiul public, inclusiv prin ”pseudoconferinţe” golite de orice conţinut ştiinţific. El cere Colegiului Medicilor din România să ia mǎsuri de urgenţǎ şi precizează că autorităţile statului care au responsabilităţi în protecţia publicului în faţa acţiunilor de răspândire a informaţiilor false trebuie să se sesizeze.
20:30
Preşedintele sud-coreean promite sprijin pentru conaţionalii arestaţi în urma unei razii a agenţilor de imigrare din SUA # News.ro
Preşedintele sud-coreean Lee Jae Myung a dispus sâmbătă demararea tuturor eforturilor necesare pentru a răspunde rapid la arestarea a sute de cetăţeni ai ţării în cadrul unei razii a serviciilor de imigrare americane la o fabrică de baterii auto Hyundai Motor, relatează Reuters.
20:20
19:50
Colegiul Medicilor din România: Aflăm cu îngrijorare că astăzi are loc la Braşov o aşa zisă conferinţă, în fapt o manifestare “pseudo-ştiinţifică” în raport cu tot ce înseamnă sănătatea publică, sistemul de sănătate şi profesia medicală # News.ro
Colegiul Medicilor din România transmite că a aflat cu îngrijorare că sâmbătă are loc la Braşov o aşa zisă conferinţă, în fapt o manifestare “pseudo-ştiinţifică” în raport cu tot ce inseamna sănătatea publică, sistemul de sănătate şi cu ceea ce trebuie să reprezinte profesia medicală. Potrivit instituţiei ”dezinformarea si răspândirea unor falsuri ştiinţifice sau a unor zvonuri neintemeiate pe nicio evidenţă sunt de natură să diminueze încrederea în ştiinţă şi profesionişti iar propagarea acestor informaţii în rândurile populaţiei constituie un risc imens pentru sănătatea publică”.
19:30
19:30
Prahova: Incendiu cu degajări mari de fum, în apropiere de Ploieşti. Focul s-a extins pe 80 de hectare # News.ro
Un incendiu de vegetaţie uscată izbucnit sâmbătă după amiază pe un teren situat în apropiere de Ploieşti s-a extins pe o suprafaţă de 80 de hectare, focul cuprinzând vegetaţie uscată, mărăciniş, dar şi deşeuri din plastic. Pompierii acţionează de câteva ore pentru stingerea flăcărilor.
19:20
Louis Munteanu nu va putea evolua în meciul României cu Cipru, din preliminariile Cupei Mondiale, după ce a ratat şi confruntarea amicală împotriva Canadei.
19:20
Volei masculin: Filipine – România, scor 3-1, în meci amical la Manila, gazda Campionatului Mondial # News.ro
Naţionala României a disputat încă un amical înaintea participării la Campionatul Mondial, la care s-a calificat după 43 de ani. Aflaţi deja la Manila, tricolorii au întâlnit chiar gazda competiţiei, Filipine, dar au pierdut cu 1-3.
19:00
Ministrul Sănătăţii cere Colegiului Medicilor să ia mǎsuri de urgenţǎ, după conferinţa unde au fost promovate minciuni periculoase împotriva tratamentelor medicale: Condamn categoric aceste manifestări care pun în pericol viaţa pacienţilor # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a reacţionat sâmbătă, după organizarea unei conferinţe, la Braşov, unde au fost promovate minciuni periculoase împotriva tratamentelor medicale moderne, el arătând că condamnă categoric aceste manifestări care pun în pericol viaţa pacienţilor şi subminează încrederea în medicină. Ministrul mai spune că dezinformarea medicală este un atac direct la sănătatea românilor. Ministrul solicită societăţilor profesionale să analizeze prin comisiile de etică comportamentul medicilor care aleg să răspândească falsuri în spaţiul public, inclusiv prin ”pseudoconferinţe” golite de orice conţinut ştiinţific. El cere Colegiul Medicilor din România să ia mǎsuri de urgenţǎ şi precizează că autorităţile statului care au responsabilităţi în protecţia publicului în faţa acţiunilor de răspândire a informaţiilor false trebuie să se sesizeze.
18:50
O companie specializată în inteligenţă artificială intenţionează să reconstituie cele 43 de minute lipsă din filmul lui Orson Welles „The Magnificent Ambersons” # News.ro
O companie specializată în inteligenţă artificială va încerca să reconstruie porţiunile lipsă din legendarul film distrus al lui Orson Welles, „The Magnificent Ambersons”.
18:50
Turul Spaniei: Echipa Israel Premier Tech şi-a scos numele de pe echipament după ce manifestaţiile pro-palestiniene au perturbat competiţia # News.ro
Echipa de ciclism Israel Premier Tech a eliminat numele complet de pe tricourile cicliştilor pentru restul Turului Spaniei, după ce manifestanţii pro-palestinieni au perturbat sosirea în etapa a 11-a, relatează Reuters.
18:40
Acum 24 ore
18:30
Handbal feminin: Gloria Bistriţa - Storhamar Handball Elite, scor 29-26, la debutul în grupa A a Ligii Campionilor # News.ro
Echipa Gloria Bistriţa a învins sâmbătă, pe teren propriu, campioana Norvegiei, Storhamar Handball Elite, scor 29-26 (15-12), în primul meci din grupa A a Ligii Campionilor.
18:20
Pilotul olandez Max Verstappen (Red Bull) a terminat primul, sâmbătă, în calificările Marelui Premiu al Italiei, de la Monza, şi va pleca din pole-position. El a stabilit şi un nou record al circuitului italian.
17:50
Handbal masculin: Minaur Baia Mare, victorie cu UMF Stjarnan după aruncări de la 7 metri şi se califică în grupele European League # News.ro
Echipa Minaur Baia Mare s-a calificat în grupele European League, după ce a învins sâmbătă, în deplasare, formaţia islandeză UMF Stjarnan, scor 27-26 (14-13, 23-23), în manşa retur din primul tur preliminar al competiţiei. A fost nevoie de aruncări de la 7 metri pentru departajarea câştigătoarei.
17:50
Cătălin Predoiu: Rămânem uniţi, trecem peste moţiunile de cenzură şi continuăm şi cu politici de dezvoltare a României. Următorii paşi trebuie să fie concentraţi pe creşterea PIB / România a mers prea mult pe un singur motor, consumul # News.ro
Prim-vicepreşedintele PNL Cătălin Predoiu le-a transmis seniorilor din partid că rămân uniţi, trec peste moţiunile de cenzură şi continuă şi cu politici de dezvoltare a României, el precizând că următorii paşi trebuie să fie concentraţi pe creşterea PIB. El mai arată că România a mers prea mult pe un singur motor, consumul şi trebuie să repornim motorul clasic al producţiei, prin investiţii cu capital autohton, dar şi investiţii străine.
17:40
Un mort şi un rănit, în urma unui accident între o motocicletă şi un autoturism produs pe o şosea care leagă judeţele Giurgiu şi Dâmboviţa # News.ro
Un grav accident rutier a avut loc, sâmbătă după amiază, pe un drum care leagă judeţele Giurgiu şi Dâmboviţa. Un tânăr a murit şi altul a fost rănit după ce un autoturism şi o motocicletă s-au ciocnit frontal.
17:40
Spaniolul Marc Marquez (Ducati) a obţinut a 15-a victorie consecutivă câştigând cursa sprint a GP-ului Cataloniei, a 15-a etapă din cele 22 ale sezonului de MotoGP, sâmbătă, pe circuitul Catalunya. Ducati şi-a asigurat un nou titlu la constructori, relatează AFP.
17:30
Anamaria Gavrilă (POT): Ministrul Educaţiei întoarce părinţii împotriva profesorilor. Greva putea fi evitată prin dialog # News.ro
Preşedintele Partidului Oamenilor Tineri, Anamaria Gavrilă, critică apelul lansat de ministrul Educaţiei, Daniel David, către părinţi, prin care aceştia sunt chemaţi să îşi trimită copiii la şcoală pe 8 septembrie, în ciuda anunţului de grevă.
