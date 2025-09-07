Interesele Ungariei și ale României în domeniul energiei sunt „pe deplin aliniate”, afirmă ministrul ungar de externe: „Vom continua să colaborăm îndeaproape”

12:10

Ministerul Afacerilor Externe salută decizia Curții de Justiție a Uniunii Europene, pronunțată la 4 septembrie, prin care s-a stabilit că instanțele judecătorești ale unui stat membru care refuză executarea unui mandat european de arestare, pentru ca pedeapsa să fie executată pe teritoriul său, trebuie să obțină consimțământul instanțelor din statul membru emitent pentru preluarea executării […]