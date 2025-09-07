Interesele Ungariei și ale României în domeniul energiei sunt „pe deplin aliniate”, afirmă ministrul ungar de externe: „Vom continua să colaborăm îndeaproape”
CaleaEuropeana, 7 septembrie 2025 08:50
Interesele Ungariei și ale României în domeniul energiei sunt „deplin aliniate”, iar cele două țări vor coopera mai strâns în viitor, a declarat sâmbătă, într-o postare pe Facebook, ministrul ungar de externe și al comerțului, Peter Szijjarto, consemnează agenția MTI, potrivit Agerpres. După o discuție telefonică cu ministrul român al energiei, Bogdan Ivan, Szijjarto a […] The post Interesele Ungariei și ale României în domeniul energiei sunt „pe deplin aliniate”, afirmă ministrul ungar de externe: „Vom continua să colaborăm îndeaproape” appeared first on caleaeuropeana.ro.
• • •
Acum 30 minute
08:50
Acum 24 ore
16:30
Trump amenință UE cu represalii după ce Comisia Europeană a amendat Google: „UE trebuie să înceteze aceste practici împotriva companiilor americane” # CaleaEuropeana
„Europa a atacat astăzi o altă mare companie americană importantă, Google”, a protestat vineri președintele american Donald Trump pe rețeaua sa Truth Social, amenințând că va riposta cu sancțiuni comerciale, notează AFP, potrivit Agerpres. În același mesaj, președintele american a asigurat că, dacă Uniunea Europeană nu revine asupra amenzilor „nedrepte” impuse Google, dar și Apple, […] The post Trump amenință UE cu represalii după ce Comisia Europeană a amendat Google: „UE trebuie să înceteze aceste practici împotriva companiilor americane” appeared first on caleaeuropeana.ro.
15:20
UE își propune să renunțe la combustibilii fosili din Rusia și să accelereze tranziția către o energie curată: „Trebuie să închidem definitiv ușa, astfel încât gazul rusesc să nu mai poată intra în UE” # CaleaEuropeana
Președinția daneză a Consiliului UE anunță că Europa își propune să renunțe la combustibilii fosili din Rusia și să accelereze tranziția către energie curată, sprijinită de o infrastructură mai solidă și de integrarea surselor nucleare și regenerabile. „Adio combustibililor fosili din Rusia, bun venit energiei europene. Pentru aceasta este nevoie de multă energie curată, de […] The post UE își propune să renunțe la combustibilii fosili din Rusia și să accelereze tranziția către o energie curată: „Trebuie să închidem definitiv ușa, astfel încât gazul rusesc să nu mai poată intra în UE” appeared first on caleaeuropeana.ro.
15:00
Doi senatori americani cer Meta și Google să blocheze propaganda rusă înainte de alegerile din Republica Moldova: „Viitorul său trebuie să fie decis de cetățeni, nu de dezinformarea Moscovei” # CaleaEuropeana
Doi senatori americani, Jeanne Shaheen și Thom Tillis, au transmis scrisori oficiale către companiile Meta și Google, solicitându-le să ia măsuri urgente pentru a bloca propaganda rusă și finanțările ilegale care vizează campania electorală din Republica Moldova, înaintea alegerilor din 28 septembrie, transmite MOLDPRES, citat de Agerpres. În atenția autorităților americane se află oligarhul fugar […] The post Doi senatori americani cer Meta și Google să blocheze propaganda rusă înainte de alegerile din Republica Moldova: „Viitorul său trebuie să fie decis de cetățeni, nu de dezinformarea Moscovei” appeared first on caleaeuropeana.ro.
14:30
Agenția Fitch a revizuit perspectiva asociată ratingului Poloniei la „negativă” din cauza deteriorării finanțelor publice # CaleaEuropeana
Agenția de evaluare financiară Fitch a anunțat vineri că a revizuit perspectiva ratingului suveran pe termen lung al Poloniei, exprimat în valută străină, de la „stabilă” la „negativă”, confirmând totodată calificativul la nivelul „A-”. Decizia reflectă în principal deteriorarea finanțelor publice ale țării, se arată în comunicatul oficial. Potrivit Agenției Fitch, derapajul fiscal substanțial din […] The post Agenția Fitch a revizuit perspectiva asociată ratingului Poloniei la „negativă” din cauza deteriorării finanțelor publice appeared first on caleaeuropeana.ro.
13:30
Zelenski îi răspunde lui Putin și propune, la rândul său, Kievul ca posibil loc de întâlnire: „Eu nu mă pot duce la Moscova” # CaleaEuropeana
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a replicat propunerii președintelui rus Vladimir Putin, care insistă ca locul unei eventuale întrevederi între ei doi să fie Moscova, propunând la rândul său Kievul drept posibil loc de întâlnire, informează dpa, potrivit Agerpres. „El poate veni la Kiev”, a declarat Zelenski pentru canalul american ABC News într-un interviu difuzat sâmbătă. […] The post Zelenski îi răspunde lui Putin și propune, la rândul său, Kievul ca posibil loc de întâlnire: „Eu nu mă pot duce la Moscova” appeared first on caleaeuropeana.ro.
11:00
Donald Trump a semnat ordinul care restaurează “Departamentul de Război”, iar șeful Pentagonului devine “Secretar al Războiului” # CaleaEuropeana
Președintele american Donald Trump a semnat vineri, în Biroul Oval, un ordin executiv pentru a restaura denumirea istorică „Departamentul de Război” ca titlu secundar pentru Departamentul Apărării. Acesta este cel de-al 200-lea ordin executiv semnat de președinte de la preluarea mandatului. „Acest lucru transmite un mesaj de victorie” și „un mesaj de forță” aliaților și […] The post Donald Trump a semnat ordinul care restaurează “Departamentul de Război”, iar șeful Pentagonului devine “Secretar al Războiului” appeared first on caleaeuropeana.ro.
09:30
Comisia Europeană amendează Google cu 2,95 miliarde de euro pentru încălcarea regulilor concurenței în domeniul publicității # CaleaEuropeana
Comisia Europeană a amendat Google cu 2,95 miliarde de euro pentru încălcarea regulilor antitrust ale UE, prin denaturarea concurenței în industria tehnologiilor publicitare („adtech”). Potrivit comunicatului oficial, Google și-a favorizat propriile sale servicii de publicitate în detrimentul unor furnizori concurenți. Comisia Europeană a dispus ca Google să pună capăt acestor practici de auto-preferință și să […] The post Comisia Europeană amendează Google cu 2,95 miliarde de euro pentru încălcarea regulilor concurenței în domeniul publicității appeared first on caleaeuropeana.ro.
Ieri
08:40
Zelenski și Fico au discutat despre dezacordurile dintre Ucraina și Slovacia, inclusiv despre importurile de petrol rusesc și atacurile asupra conductei Drujba # CaleaEuropeana
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski și premierul slovac Robert Fico s-au întâlnit vineri, la Ujgorod, pentru a discuta despre importurile Slovaciei de petrol rusesc și despre recentele atacuri ucrainene asupra conductei Drujba, care transportă petrol din Rusia către Ungaria și Slovacia. Aceste subiecte reprezintă în prezent un motiv de tensiune între Ucraina, pe de o parte, […] The post Zelenski și Fico au discutat despre dezacordurile dintre Ucraina și Slovacia, inclusiv despre importurile de petrol rusesc și atacurile asupra conductei Drujba appeared first on caleaeuropeana.ro.
5 septembrie 2025
16:50
Donald Trump, comentariu la adresa triunghiului Xi-Putin-Modi: “Am pierdut India și Rusia în bezna cea mai adâncă a Chinei” # CaleaEuropeana
Președintele american Donald Trump a declarat vineri că India și Rusia par să fi fost „pierdute” în favoarea Chinei, după ce liderii lor s-au întâlnit în această săptămână cu președintele chinez Xi Jinping, exprimându-și nemulțumirea față de New Delhi și Moscova în timp ce Beijingul promovează o nouă ordine mondială. „Se pare că am pierdut […] The post Donald Trump, comentariu la adresa triunghiului Xi-Putin-Modi: “Am pierdut India și Rusia în bezna cea mai adâncă a Chinei” appeared first on caleaeuropeana.ro.
16:30
Estonia avertizează că țările de pe flancul estic al NATO “trebuie să fie pregătite pentru scenariul” reducerii trupelor SUA în regiune # CaleaEuropeana
Țările europene care se învecinează cu Rusia ar trebui să se pregătească pentru posibilitatea ca Washingtonul să își reducă numărul de trupe din zonă, prin consolidarea propriei capacități militare, a declarat președintele Estoniei pentru Politico Europe. Alar Karis a spus că i-a prezentat președintelui american Donald Trump importanța menținerii trupelor în Europa de Est, atunci […] The post Estonia avertizează că țările de pe flancul estic al NATO “trebuie să fie pregătite pentru scenariul” reducerii trupelor SUA în regiune appeared first on caleaeuropeana.ro.
16:20
15:10
Din Ucraina, președintele Consiliului European anunță că o echipă europeană se va deplasa la Washington pentru a discuta cu „prietenii americani” despre sancțiuni suplimentare contra Rusiei # CaleaEuropeana
O echipă europeană se va deplasa la Washington pentru a colabora cu „prietenii noștri europeni” pe marginea unor sancțiuni suplimentare asupra Rusiei, a dezvăluit președintele Consiliului European, Antonio Costa, prezent la Uzhhorod, o regiune din vestul Ucrainei la finalul primei sale săptămâni din „turneul capitalelor” europene care a inclus și un popas la București. „Bombele […] The post Din Ucraina, președintele Consiliului European anunță că o echipă europeană se va deplasa la Washington pentru a discuta cu „prietenii americani” despre sancțiuni suplimentare contra Rusiei appeared first on caleaeuropeana.ro.
14:40
MApN: Un grup de drone, detectat la 66 de kilometri nord-est de Sulina. Două aeronave de luptă germane au survolat zona # CaleaEuropeana
Două aeronave de luptă Eurofighter Typhoon ale Forțelor Aeriene Germane, dislocate la Baza 57 Aeriană de la Mihail Kogălniceanu, au survolat zona din proximitatea frontierei cu Ucraina, după ce sistemele de supraveghere radar ale MApN au detectat, în cursul serii de 4 septembrie, un grup de drone aeriene la aproximativ 36 mile marine (66 de […] The post MApN: Un grup de drone, detectat la 66 de kilometri nord-est de Sulina. Două aeronave de luptă germane au survolat zona appeared first on caleaeuropeana.ro.
14:10
Israelul „condamnă cu fermitate acuzațiile nefondate aduse de vicepreședinta executivă a Comisiei Europene”: Prin acuzația de „genocid” în Gaza, s-a transformat într-un purtător de cuvânt al Hamas # CaleaEuropeana
Ministerul israelian de externe a criticat-o dur pe vicepreședinta executivă a Comisiei Europene, Teresa Ribera, calificând-o drept marioneta Hamasului, după ce aceasta a descris acțiunile Israelului în Gaza drept genocid, informează Politico Europe. „Condamnăm cu fermitate acuzațiile nefondate aduse de vicepreședinta executivă a Comisiei Europene. Prin acest gest, Ribera s-a transformat într-un purtător de cuvânt […] The post Israelul „condamnă cu fermitate acuzațiile nefondate aduse de vicepreședinta executivă a Comisiei Europene”: Prin acuzația de „genocid” în Gaza, s-a transformat într-un purtător de cuvânt al Hamas appeared first on caleaeuropeana.ro.
14:00
Vicepreședinta Comisiei Europene, Roxana Mînzatu, subliniază necesitatea urgentă a parcărilor securizate pentru camioane # CaleaEuropeana
Vicepreședinta executivă a Comisiei Europene, Roxana Mînzatu, a vizitat în cursul acestei săptămâni mai multe parcări pentru camioane din Belgia pentru a vedea la fața locului diferențele dintre facilitățile de ultimă generație și amplasamentele lipsite chiar și de servicii de bază, se arată într-un comunicat al Uniunii Internaționale a Transportului Rutier (IRU), potrivit Agerpres. „Parcarea […] The post Vicepreședinta Comisiei Europene, Roxana Mînzatu, subliniază necesitatea urgentă a parcărilor securizate pentru camioane appeared first on caleaeuropeana.ro.
13:50
China respinge apelul lui Trump către UE pentru presiuni economice și reafirmă neutralitatea în războiul din Ucraina # CaleaEuropeana
Beijingul a reacționat vineri, respingând categoric orice tentativă de presiune, după ce președintele american Donald Trump a îndemnat statele europene să aplice măsuri economice împotriva Chinei în contextul războiului din Ucraina, relatează AFP și Agerpres. Cu o zi înainte, Trump solicitare liderilor europeni „să exercite presiuni economice asupra Chinei pentru sprijinul acordat efortului militar rus”, […] The post China respinge apelul lui Trump către UE pentru presiuni economice și reafirmă neutralitatea în războiul din Ucraina appeared first on caleaeuropeana.ro.
13:30
Europa intră în liga mondială a calculului de înaltă performanță. UE a inaugurat supercomputerul JUPITER, primul sistem european care atinge pragul exascale # CaleaEuropeana
Noul supercomputer JUPITER, inaugurat de comisarul european Ekaterina Zaharieva și de cancelarul german Friedrich Merz, a devenit oficial primul sistem european care a atins pragul exascale – și anume, efectuarea a mai mult de un cvintilion (1018) de operațiuni pe secundă, un nivel de putere de calcul comparabil cu agregarea capacităților de calcul ale unui […] The post Europa intră în liga mondială a calculului de înaltă performanță. UE a inaugurat supercomputerul JUPITER, primul sistem european care atinge pragul exascale appeared first on caleaeuropeana.ro.
13:20
Volodimir Zelenski cere ca punerea în aplicare a garanțiilor de securitate „să înceapă acum, nu când conflictul se va termina” # CaleaEuropeana
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a subliniat vineri că este important ca garanțiile de securitate acordate Ucrainei de Coaliția de Voință „să înceapă acum și nu doar când conflictul se va termina”, informează EFE, citat de Agerpres. „Există 35 de țări în Coaliția de Voință, iar 26 sunt gata să garanteze un sprijin real, iar Italia […] The post Volodimir Zelenski cere ca punerea în aplicare a garanțiilor de securitate „să înceapă acum, nu când conflictul se va termina” appeared first on caleaeuropeana.ro.
12:10
MAE salută decizia CJUE prin care a stabilit că cei care fug de justiția din România nu se mai pot adăposti în state prietene care să le ofere arest la domiciliu, fără acordul țării noastre # CaleaEuropeana
Ministerul Afacerilor Externe salută decizia Curții de Justiție a Uniunii Europene, pronunțată la 4 septembrie, prin care s-a stabilit că instanțele judecătorești ale unui stat membru care refuză executarea unui mandat european de arestare, pentru ca pedeapsa să fie executată pe teritoriul său, trebuie să obțină consimțământul instanțelor din statul membru emitent pentru preluarea executării […] The post MAE salută decizia CJUE prin care a stabilit că cei care fug de justiția din România nu se mai pot adăposti în state prietene care să le ofere arest la domiciliu, fără acordul țării noastre appeared first on caleaeuropeana.ro.
12:00
„Putin pretinde că nu are nevoie de pace, dar presiunea globală poate determina Rusia să fie interesată de încheierea războiului”, subliniază Volodimir Zelenski # CaleaEuropeana
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat că a avut o „conversație substanțială” cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, în urma reuniunii liderilor europeni ai statelor din Coaliția de Voință, la care a participat, prin videoconferință, și președintele american Donald Trump. „Este important să acționăm mai rapid în ceea ce privește garanțiile de securitate pentru […] The post „Putin pretinde că nu are nevoie de pace, dar presiunea globală poate determina Rusia să fie interesată de încheierea războiului”, subliniază Volodimir Zelenski appeared first on caleaeuropeana.ro.
11:30
Friedrich Merz, “apăsat” că Europa “nu își asumă rolul în lume”: Depindem de ajutorul SUA pentru a pune presiune pe Putin să pună capăt războiului # CaleaEuropeana
Cancelarul german Friedrich Merz și-a exprimat îngrijorarea că Europa nu joacă pe scena mondială rolul pe care și-l dorește și pe care ar trebui să și-l asume pentru a-și proteja în mod corespunzător interesele, informează vineri dpa. “Ceea ce mă îngrijorează și trebuie să recunosc că mă apasă este că noi, europenii, nu ne asumăm […] The post Friedrich Merz, “apăsat” că Europa “nu își asumă rolul în lume”: Depindem de ajutorul SUA pentru a pune presiune pe Putin să pună capăt războiului appeared first on caleaeuropeana.ro.
11:10
Comisia Europeană pregătește un amplu plan de restructurare a aparatului administrativ pentru a eficientiza activitatea și a reduce costurile # CaleaEuropeana
Comisia Europeană pregătește un amplu plan de restructurare, care ar urma să fie prezentat cel târziu la sfârșitul anului viitor, conform unor documente divulgate, și care urmărește să facă funcția publică, extrem de complexă, mai eficientă și mai rentabilă. Potrivit unui document consultat de Politico, Piotr Serafin, responsabilul blocului pentru buget și administrație publică, a […] The post Comisia Europeană pregătește un amplu plan de restructurare a aparatului administrativ pentru a eficientiza activitatea și a reduce costurile appeared first on caleaeuropeana.ro.
11:00
Parlamentul European încearcă să impute 4 milioane de euro grupului Patrioți pentru Europa. Banii ar fi fost cheltuiți abuziv de fostul grup de extremă dreaptă Identitate și Democrație # CaleaEuropeana
Parlamentul European a decis joi să facă un pas către recuperarea a peste 4 milioane de euro, sumă pe care fostul grup de extremă dreaptă Identitate și Democrație (ID) ar fi cheltuit-o abuziv în legislatura trecută. Conducerea instituției încearcă acum să impute această sumă noului grup suveranist Patrioți pentru Europa (PfE), considerat drept succesorul legal […] The post Parlamentul European încearcă să impute 4 milioane de euro grupului Patrioți pentru Europa. Banii ar fi fost cheltuiți abuziv de fostul grup de extremă dreaptă Identitate și Democrație appeared first on caleaeuropeana.ro.
11:00
SUA Un fost lider republican avertizează că lumea în timpul celui de-al doilea mandat Trump este „cea mai periculoasă de după cel de-al Doilea Război Mondial” # CaleaEuropeana
Lumea, în timpul celui de-al doilea mandat prezidențial al lui Donald Trump, a intrat într-o perioadă de pericol cu „anumite similitudini cu anii ’30”, a declarat senatorul american Mitch McConnell, un veteran al Partidului Republican și fost lider al Senatului, relatează The Guardian. McConnell a făcut aceste comentarii, referindu-se în principal la tarife și la […] The post SUA Un fost lider republican avertizează că lumea în timpul celui de-al doilea mandat Trump este „cea mai periculoasă de după cel de-al Doilea Război Mondial” appeared first on caleaeuropeana.ro.
10:30
Pentagonul va redeveni “Departamentul de Război”: Trump semnează vineri un ordin executiv pentru a restabili “denumirea istorică ca a doua denumire pentru Departamentul Apărării” # CaleaEuropeana
Președintele american Donald Trump va semna vineri un ordin executiv pentru a redenumi Departamentul Apărării al SUA în Departamentul de Război, așa cum a promis recent, a anunțat Casa Albă, potrivit Politico. Donald Trump urmează să semneze “un ordin executiv pentru a restabili denumirea istorică Departamentul de Război ca a doua denumire pentru Departamentul Apărării”, […] The post Pentagonul va redeveni “Departamentul de Război”: Trump semnează vineri un ordin executiv pentru a restabili “denumirea istorică ca a doua denumire pentru Departamentul Apărării” appeared first on caleaeuropeana.ro.
10:20
După discuțiile cu lideri europeni și cu Volodimir Zelenski, Donald Trump spune că va discuta în curând cu Vladimir Putin # CaleaEuropeana
Președintele american Donald Trump a declarat joi că va vorbi în curând cu președintele rus Vladimir Putin, după ce, anterior, a discutat cu omologul ucrainean Volodimir Zelenski și cu mai mulți lideri europeni, anunță AFP, citat de Agerpres. „Da, voi vorbi cu el”, a declarat președintele american unui reporter care l-a întrebat dacă va discuta […] The post După discuțiile cu lideri europeni și cu Volodimir Zelenski, Donald Trump spune că va discuta în curând cu Vladimir Putin appeared first on caleaeuropeana.ro.
10:20
Volodimir Zelenski afirmă că Donald Trump este „foarte nemulțumit” de faptul că Ungaria și Slovacia cumpără petrol rusesc # CaleaEuropeana
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat joi, la Paris, că liderul american Donald Trump s-a arătat „foarte nemulțumit” de faptul că statele Uniunii Europene continuă să cumpere petrol din Rusia. Declarația a fost făcută după o nouă reuniune a „Coaliției Voinței”, la care au participat liderii țărilor care susțin Ucraina și care a inclus și […] The post Volodimir Zelenski afirmă că Donald Trump este „foarte nemulțumit” de faptul că Ungaria și Slovacia cumpără petrol rusesc appeared first on caleaeuropeana.ro.
10:20
Mai mult de 2 zile în urmă
08:50
Iulian Chifu: Marea confuzie a relaționărilor strategice, cu certitudinile UE, NATO și amenințarea rusă. Rezultatele Sondajului GLOBSEC # CaleaEuropeana
de Iulian Chifu* Înaintea lansării oficiale, reprezentanții Globsec au distribuit în premieră rezultatele sondajului făcut în Europa Centrală și de Est, în statele din linia întâi, din flancul estic al NATO și UE. Un sondaj extrem de informativ, care subliniază confuzia stârnită de valul suveranist și creșterea influenței maligne ruse în social media din regiune. […] The post Iulian Chifu: Marea confuzie a relaționărilor strategice, cu certitudinile UE, NATO și amenințarea rusă. Rezultatele Sondajului GLOBSEC appeared first on caleaeuropeana.ro.
4 septembrie 2025
21:50
Administrația Trump va renunța treptat la programele de asistență de securitate pentru flancul estic al NATO. Casa Albă afirmă că “Europa a făcut pași înainte” # CaleaEuropeana
Administrația Trump intenționează să pună capăt programelor de asistență în domeniul securității pentru Europa derulate de mult timp, inclusiv o inițiativă menită să întărească flancul estic al continentului împotriva unei posibile agresiuni ruse, în cadrul unui demers de a reconfigura rolul Washingtonului în NATO, potrivit a șase persoane familiare cu subiectul, relatează The Washington Post. […] The post Administrația Trump va renunța treptat la programele de asistență de securitate pentru flancul estic al NATO. Casa Albă afirmă că “Europa a făcut pași înainte” appeared first on caleaeuropeana.ro.
21:30
Nicușor Dan: România nu va trimite trupe în Ucraina. Vom sprijini logistic, cu bazele noastre, operațiunile de menținere a păcii # CaleaEuropeana
Președintele Nicușor Dan a afirmat, joi, că România nu va trimite trupe în Ucraina, dar va sprijini operațiunile de menținere a păcii atunci când condiții pentru pace vor fi îndeplinite. “Multe din țările care sunt aici, în proximitatea Rusiei, au aceeași decizie pe care o avem și noi – de a nu trimite oameni în […] The post Nicușor Dan: România nu va trimite trupe în Ucraina. Vom sprijini logistic, cu bazele noastre, operațiunile de menținere a păcii appeared first on caleaeuropeana.ro.
20:10
Trump le cere europenilor să nu mai cumpere petrol rusesc și să pună presiune pe China să nu mai finanțeze efortul de război al Rusiei # CaleaEuropeana
Președintele american Donald Trump le-a spus joi liderilor europeni că țările lor trebuie să înceteze să mai cumpere petrol rusesc, argumentând că acest comerț ajută Rusia să finanțeze războiul în Ucraina, și să pună presiune economică asupra Chinei pentru ca Beijingul să nu mai finanțeze efortul de război al Rusiei, a declarat un oficial al […] The post Trump le cere europenilor să nu mai cumpere petrol rusesc și să pună presiune pe China să nu mai finanțeze efortul de război al Rusiei appeared first on caleaeuropeana.ro.
19:50
Coaliția de Voință pentru Ucraina: 26 de țări s-au “angajat să participe la o forță de reasigurare” și să fie “prezente la sol, pe mare sau în aer”, anunță Macron # CaleaEuropeana
Douăzeci și șase de țări s-au “angajat să participe la o forță de reasigurare” în cadrul unei viitoare încetări a focului între Ucraina și Rusia, desfășurând trupe în Ucraina sau fiind “prezente la sol, pe mare sau în aer”, a anunțat joi președintele francez Emmanuel Macron, după un nou summit al „Coaliției Voinței”, desfășurat la […] The post Coaliția de Voință pentru Ucraina: 26 de țări s-au “angajat să participe la o forță de reasigurare” și să fie “prezente la sol, pe mare sau în aer”, anunță Macron appeared first on caleaeuropeana.ro.
19:40
17:30
Vicepreședinte executiv al Comisiei Europene folosește termenul „genocid” pentru a descrie acțiunile Israelului în Gaza: „Dezvăluie eșecul Europei de a acționa și de a vorbi la unison” # CaleaEuropeana
Vicepreședintele executiv al Comisiei Europene, Teresa Ribera, a descris acțiunile Israelului în Gaza drept genocid, cea mai puternică condamnare exprimată până acum la Bruxelles, informează Politico Europe. Aceasta a mai spus că Europa este prea divizată pentru a putea face ceva în această privință. „Genocidul din Gaza dezvăluie eșecul Europei de a acționa și de […] The post Vicepreședinte executiv al Comisiei Europene folosește termenul „genocid” pentru a descrie acțiunile Israelului în Gaza: „Dezvăluie eșecul Europei de a acționa și de a vorbi la unison” appeared first on caleaeuropeana.ro.
17:10
Bulgaria retractează acuzațiile privind bruiajul rusesc al avionului Ursulei von der Leyen după verificarea înregistrărilor aeronavei # CaleaEuropeana
Guvernul bulgar a revenit joi asupra declarațiilor inițiale și a precizat că nu are dovezi că Rusia ar fi bruiat semnalele GPS ale avionului președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, la aterizarea pe un aeroport local duminică, deși inițial premierul bulgar a lansat acest scenariu. Joi, premierul bulgar Rosen Zhelyazkov a declarat în parlament […] The post Bulgaria retractează acuzațiile privind bruiajul rusesc al avionului Ursulei von der Leyen după verificarea înregistrărilor aeronavei appeared first on caleaeuropeana.ro.
17:00
Zelenski le sugerează aliaților modelul sud-coreean sprijinit de SUA pentru Ucraina postbelică: Principala garanție de securitate este o armată ucraineană puternică # CaleaEuropeana
Principala garanție de securitate pentru Ucraina este o armată ucraineană puternică, a afirmat președintele Volodimir Zelenski după reuniunea Coaliției de Voință, desfășurată joi la Paris, atât cu participarea fizică a liderilor, cât și online. Aflat în capitala Franței, Zelenski a acordat și un interviu pentru presa franceză, unde a subliniat că traiectoria economică postbelică a […] The post Zelenski le sugerează aliaților modelul sud-coreean sprijinit de SUA pentru Ucraina postbelică: Principala garanție de securitate este o armată ucraineană puternică appeared first on caleaeuropeana.ro.
16:50
Guvernul a adoptat un memorandum cu măsuri de reformă privind reducerea etapizată a prețului la energia electrică # CaleaEuropeana
Guvernul a adoptat, joi, un memorandum cu măsuri de reformă a pieţei de energie pe termen scurt, despre care spune că vizează preţuri corecte la consumatorii finali și care include reducerea etapizată a preţului la energia electrică şi dezvoltarea unei „piețe mature”, funcţionale de energie, transmite Agerpres. Măsurile vizează: operaţionalizarea mecanismului Market Maker – selectarea […] The post Guvernul a adoptat un memorandum cu măsuri de reformă privind reducerea etapizată a prețului la energia electrică appeared first on caleaeuropeana.ro.
15:40
Nicușor Dan, la reuniunea “Coaliției de Voință”: Securitatea Ucrainei și prezența NATO la Marea Neagră “merg mână în mână”. Sprijinul pentru “calea europeană a R. Moldova”, la fel de important # CaleaEuropeana
Președintele Nicușor Dan a anunțat joi, într-o postare pe rețeaua de socializare X, că a participat la o reuniune „foarte bună și substanțială” a „Coaliției de Voință”, prezidată de președintele Franței, Emmanuel Macron, și premierul Marii Britanii, Keir Starmer, cu privire la definirea și acordarea unor garanții solide de securitate pentru Ucraina. Șeful statului a […] The post Nicușor Dan, la reuniunea “Coaliției de Voință”: Securitatea Ucrainei și prezența NATO la Marea Neagră “merg mână în mână”. Sprijinul pentru “calea europeană a R. Moldova”, la fel de important appeared first on caleaeuropeana.ro.
15:30
Ministrul Energiei dezminte zvonurile potrivit cărora România ar furniza energie electrică Republicii Moldova la jumătate de preț # CaleaEuropeana
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a dezmințit joi informațiile false potrivit cărora România ar furniza gratuit sau la jumătate de preț energie electrică Republicii Moldova. El a precizat că, în luna august, România a importat energie la un preț mediu de 78 euro/MWh și a exportat către Republica Moldova la 115 euro/MWh, adică mai scump decât […] The post Ministrul Energiei dezminte zvonurile potrivit cărora România ar furniza energie electrică Republicii Moldova la jumătate de preț appeared first on caleaeuropeana.ro.
15:30
ICI București va colabora cu distribuitorii și patronatul comercianților echipamentelor de marcat electronice fiscale pentru ca tehnicienii din domeniu să aibă acces la cursuri de perfecționare # CaleaEuropeana
ICI București a semnat miercuri un protocol de colaborare cu Asociația Distribuitorilor de Aparate de Marcat Electronice Fiscale (ADAMEF) și Patronatul Comercianților și Servisanților Caselor de Marcat din România (Patronat Case de Marcat – PCSCMR). Potrivit unui comunicat al institutului, parteneriatul are ca obiectiv inițierea procedurilor de acreditare a cursurilor de perfecționare destinate tehnicienilor din […] The post ICI București va colabora cu distribuitorii și patronatul comercianților echipamentelor de marcat electronice fiscale pentru ca tehnicienii din domeniu să aibă acces la cursuri de perfecționare appeared first on caleaeuropeana.ro.
14:50
Comisia Europeană plătește R. Moldova o sumă suplimentară de 18,9 milioane de euro din cadrul Facilității de creștere și reformă și invită companiile să investească în această țară # CaleaEuropeana
Comisia Europeană a plătit Republicii Moldova o sumă suplimentară de 18,9 milioane de euro în cadrul Facilității pentru reformă și creștere economică, reafirmând sprijinul ferm al UE pentru procesul de reformă al țării, înainte de alegerile parlamentare din 28 septembrie. În același timp, Comisia Europeană constată progresele semnificative înregistrate de Republica Moldova în eforturile sale […] The post Comisia Europeană plătește R. Moldova o sumă suplimentară de 18,9 milioane de euro din cadrul Facilității de creștere și reformă și invită companiile să investească în această țară appeared first on caleaeuropeana.ro.
14:50
Donald Trump își menține angajamentul de a obține un acord de pace între Rusia și Ucraina: „Cred că vom rezolva totul” # CaleaEuropeana
Președintele american Donald Trump a declarat că își menține angajamentul de a obține un acord de pace între Rusia și Ucraina, în ciuda incertitudinii privind perspectiva unor discuții față în față între președintele rus Vladimir Putin și președintele ucrainean Volodimir Zelenski, a relatat joi CBS News, citat de Reuters. „Am urmărit, am văzut și am […] The post Donald Trump își menține angajamentul de a obține un acord de pace între Rusia și Ucraina: „Cred că vom rezolva totul” appeared first on caleaeuropeana.ro.
14:10
Eurodeputatul Gheorghe Falcă sprijină „colaborarea strânsă între mediul de afaceri din România și Parlamentul European” # CaleaEuropeana
Europarlamentarul Gheorghe Falcă își menține angajamentul de a susține mediul de afaceri românesc și de a promova o colaborare activă între reprezentanții României în Parlamentul European și sectorul privat. Potrivit unui comunicat remis CaleaEuropeană.ro, acesta a fost prezent la întâlnirea Confederației Patronale UNPR (Uniunea Națională a Patronatului Român) cu europarlamentarii români, desfășurată la Bruxelles. „Am […] The post Eurodeputatul Gheorghe Falcă sprijină „colaborarea strânsă între mediul de afaceri din România și Parlamentul European” appeared first on caleaeuropeana.ro.
14:00
Nu Rusia este cea care trebuie să decidă dacă Occidentul poate sau nu să trimită trupe în Ucraina, afirmă secretarul general al NATO # CaleaEuropeana
Nu Rusia este cea care trebuie să „decidă” dacă Occidentul poate sau nu să trimită trupe în Ucraina, a afirmat joi secretarul general al NATO, Mark Rutte, informează AFP, potrivit Agerpres. „De ce să ne intereseze ce gândește Rusia cu privire la trupele din Ucraina? (…) Nu ei sunt cei care decid”, a afirmat Mark […] The post Nu Rusia este cea care trebuie să decidă dacă Occidentul poate sau nu să trimită trupe în Ucraina, afirmă secretarul general al NATO appeared first on caleaeuropeana.ro.
13:50
Avocatul general al CJUE: Statul membru de origine al unei persoane transgen are obligația de a e elibera documente de identitate conforme cu identitatea de gen trăită # CaleaEuropeana
Statul membru de origine al unei persoane transgen are obligația de a e elibera documente de identitate conforme cu identitatea de gen trăită, fără a mai solicita prezentarea unor probe privind un tratament chirurgical, a pledat avocatul general al Curții de Justiție a Uniunii Europene, Richard de la Tour. Potrivit unui comunicat al instanței europene, […] The post Avocatul general al CJUE: Statul membru de origine al unei persoane transgen are obligația de a e elibera documente de identitate conforme cu identitatea de gen trăită appeared first on caleaeuropeana.ro.
13:30
CJUE a stabilit că o autoritate judiciară nu poate să refuze executarea unui mandat european de arestare și să preia executarea pedepsei fără consimțământul statului emitent # CaleaEuropeana
Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) a stabilit că o autoritate judiciară nu poate să refuze executarea unui mandat european de arestare și să preia ea însăși executarea pedepsei fără consimțământul statului care a emis acest mandat. Fără acest consimțământ, statul emitent poate să mențină mandatul european de arestare și să execute el însuși […] The post CJUE a stabilit că o autoritate judiciară nu poate să refuze executarea unui mandat european de arestare și să preia executarea pedepsei fără consimțământul statului emitent appeared first on caleaeuropeana.ro.
13:00
Amendamentele depuse de eurodeputatul Victor Negrescu care vizează prioritizarea sănătății în bugetul UE pentru 2026 au fost adoptate de Comisia de sănătate publică din Parlamentul European # CaleaEuropeana
Amendamentele depuse de eurodeputatul Victor Negrescu ce vizează prioritizarea sănătății în construcția bugetară europeană pentru anul 2026 au fost adoptate de Comisia de sănătate publică din Parlamentul European. „Obiectivul meu este să mă asigur că sănătatea rămâne o prioritate reală în construcția bugetară europeană. În prima reuniune a Comisiei de sănătate publică din această sesiune […] The post Amendamentele depuse de eurodeputatul Victor Negrescu care vizează prioritizarea sănătății în bugetul UE pentru 2026 au fost adoptate de Comisia de sănătate publică din Parlamentul European appeared first on caleaeuropeana.ro.
12:20
Franța amendează Shein cu 150 milioane de euro pentru utilizarea necorespunzătoare a cookie-urilor # CaleaEuropeana
Comerciantul online Shein a primit miercuri o amendă de 150 de milioane de euro (175,61 milioane de dolari) din partea autorității franceze pentru protecția datelor pentru utilizarea necorespunzătoare a cookie-urilor, o decizie contestată de companie, care a anunțat că va face apel, informează Reuters. Comisia Națională pentru Informatică și Libertăți (CNIL), un organism guvernamental însărcinat […] The post Franța amendează Shein cu 150 milioane de euro pentru utilizarea necorespunzătoare a cookie-urilor appeared first on caleaeuropeana.ro.
