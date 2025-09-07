Cauza accidentului de funicular din Lisabona: Cablul dintre cele două cabine s-a deconectat
SportMedia, 7 septembrie 2025 08:50
Deraierea funicularului Gloria din Lisabona, produsă miercuri și soldată cu 16 morți, a fost cauzată de „deconectarea cablului dintre cele două cabine” care îl legau, potrivit unei note publicate sâmbătă seara de Biroul pentru Prevenirea și Investigarea Accidentelor Aeriene și Feroviare (GPIAAF), citat de AFP. Anchetatorii au precizat că „inspecția vizuală programată, efectuată în dimineața … The post Cauza accidentului de funicular din Lisabona: Cablul dintre cele două cabine s-a deconectat appeared first on spotmedia.ro.
• • •
Alte ştiri de SportMedia
Acum 30 minute
08:50
De la ciuperci la noua arhitectură: Ascensiunea clădirilor vii, cu capacitate de autoreparare # SportMedia
În biroul său din Țările de Jos, profesorul Han Wösten prezintă un bloc dur cu aspect de burete. Este un material pe care l-a realizat în 2012 folosind o rețea complexă de filamente radiculare ale ciupercilor. El face previziuni îndrăznețe despre potențialul acestui material. „În zece ani, vom avea probabil primele clădiri realizate din ciuperci”, a afirmat … The post De la ciuperci la noua arhitectură: Ascensiunea clădirilor vii, cu capacitate de autoreparare appeared first on spotmedia.ro.
08:50
Parlamentul dezbate azi cele patru moțiuni de cenzură împotriva Guvernului Bolojan. Opoziției îi lipsesc peste 100 de voturi pentru a demite Executivul # SportMedia
Plenul comun al Parlamentului dezbate și votează azi cele patru moțiuni de cenzură depuse de AUR, S.O.S România și POT împotriva Guvernului Ilie Bolojan. Acestea vin după angajarea răspunderii pe cinci proiecte de lege care alcătuiesc pachetul doi de reforme fiscale. Singurul proiect asupra căruia nu a fost depusă moțiune vizează pensiile magistraților. Titlurile moțiunilor … The post Parlamentul dezbate azi cele patru moțiuni de cenzură împotriva Guvernului Bolojan. Opoziției îi lipsesc peste 100 de voturi pentru a demite Executivul appeared first on spotmedia.ro.
08:50
Cauza accidentului de funicular din Lisabona: Cablul dintre cele două cabine s-a deconectat # SportMedia
Deraierea funicularului Gloria din Lisabona, produsă miercuri și soldată cu 16 morți, a fost cauzată de „deconectarea cablului dintre cele două cabine” care îl legau, potrivit unei note publicate sâmbătă seara de Biroul pentru Prevenirea și Investigarea Accidentelor Aeriene și Feroviare (GPIAAF), citat de AFP. Anchetatorii au precizat că „inspecția vizuală programată, efectuată în dimineața … The post Cauza accidentului de funicular din Lisabona: Cablul dintre cele două cabine s-a deconectat appeared first on spotmedia.ro.
Acum 6 ore
04:50
Problemele unei țări invadate de biciclete electrice modificate: Disperare, livratori exploatați și un pericol de neimaginat # SportMedia
Bicicletele electrice pot circula legal în Marea Britanie cu 25 km/h. Dar cea mai rapidă pe care poliția a confiscat-o putea atinge viteza de 112 km/h. Cum poate fi oprită invazia acestor vehicule modificate și potențial fatale? Într-o dimineață aglomerată de miercuri în Bishopsgate, în Londra, sergentul de poliție Stuart Ford îi urmărește pe posibilii … The post Problemele unei țări invadate de biciclete electrice modificate: Disperare, livratori exploatați și un pericol de neimaginat appeared first on spotmedia.ro.
04:50
Inteligența artificială transformă sub ochii noștri piața muncii. În Statele Unite, studiile arată deja o scădere a angajărilor în rândul tinerilor în domenii vulnerabile la automatizare, precum ingineria software, marketingul sau serviciile pentru clienți. Conform unui studiu al Universității Stanford, tinerii au mai multe șanse să găsească oportunități de angajare în domenii mai puțin expuse … The post Fenomenul a început deja în SUA. Va avea AI același impact pe piața muncii din Europa? appeared first on spotmedia.ro.
04:50
De-a lungul anilor de război, serviciile de securitate ale Ucrainei și Rusiei au descoperit o resursă ieftină și accesibilă – tineri care pot fi recrutați pentru atacuri secrete unice, adesea fără să știe măcar pentru cine lucrează. Este o evoluție șocantă în acest război brutal: transformarea copiilor în arme. În zorii zilei de 8 mai … The post Războiul din Ucraina are o nouă armă șocantă appeared first on spotmedia.ro.
04:50
Jean Piaget, unul dintre cei mai importanți psihologi ai secolului XX, a propus o teorie clară și logică despre cum se dezvoltă gândirea copilului. Potrivit lui, fiecare copil parcurge etape firești, de la gândirea concretă la cea abstractă, iar aceste etape nu pot fi „sărite” doar prin presiune sau dorința adulților. Fiecare nivel de înțelegere … The post Învățarea copiilor nu e o cursă: de ce echilibrul contează mai mult decât performanța appeared first on spotmedia.ro.
04:50
Asaltul pe care Rusia îl dă zilele acestea în Republica Moldova are o intensitate comparabilă cu cel dus în Ucraina, înainte de invazia fizică, iar obiectivele, odată atinse, i-ar aduce Rusiei la țintă mult mai mult. În acest moment, președinta Maia Sandu este cea care ține Moldova în afara războiului, spune Corneliu Bjola, profesor de … The post Cum adică Maia Sandu ne ține în afara războiului appeared first on spotmedia.ro.
Acum 12 ore
00:40
Cu o zi înaine de începerea școlii, sindicatele cer profesorilor să protesteze până vor fi abrogate măsurile de austeritate # SportMedia
Cu o zi înainte de începerea anului școlar, Federația Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI) îi cheamă pe profesori la proteste, care să dureze până când vor fi abrogate măsurile de austeritate adoptate prin Legea 141/2025. „Dacă nu suntem toți, educația va fi distrusă iremediabil de Guvernul Bolojan”, afirmă liderul FSLI, Simion Hăncescu, într-un mesaj postat … The post Cu o zi înaine de începerea școlii, sindicatele cer profesorilor să protesteze până vor fi abrogate măsurile de austeritate appeared first on spotmedia.ro.
00:40
În urma taxelor vamale impuse de Trump, 88 de operatori poștali și-au suspendat serviciile către SUA # SportMedia
88 de operatori poștali și-au suspendat total sau parțial serviciile cu SUA, inclusiv societatea germană Deutsche Post și cea britanică Royal Mail, ceea ce a condus la o scădere cu peste 80% a expedierilor poștale către această țară în urma noilor taxe vamale decise de președintele american Donald Trump. Anunțul a fost făcut, sâmbătă, de … The post În urma taxelor vamale impuse de Trump, 88 de operatori poștali și-au suspendat serviciile către SUA appeared first on spotmedia.ro.
00:40
Reuters retrage videoclipul în care Putin și Xi Jinping vorbesc despre transplanturi și nemurire # SportMedia
Agenția de presă Reuters a anunțat că a retras videoclipul în care președintele rus Vladimir Putin și liderul chinez Xi Jinping discutau despre posibilitatea ca oamenii să trăiască până la 150 de ani, transplanturi și nemurire, după ce televiziunea de stat chineză China Central Television (CCTV) a ridicat obiecții legale. Clipul de patru minute, difuzat … The post Reuters retrage videoclipul în care Putin și Xi Jinping vorbesc despre transplanturi și nemurire appeared first on spotmedia.ro.
00:40
Festivalul de la Veneția: Jim Jarmusch câștigă Leul de Aur. Ceremonia, marcată de mesaje pro-Palestina și apeluri la solidaritate # SportMedia
Filmul „Father Mother Sister Brother” al regizorului american Jim Jarmusch a câștigat sâmbătă Leul de Aur la cea de-a 82-a ediție a Festivalului Internațional de Film de la Veneția. Ceremonia de premiere a fost dominată de discursuri cu accente politice, în special mesaje de solidaritate cu Palestina și apeluri împotriva războiului din Ucraina. „Arta nu … The post Festivalul de la Veneția: Jim Jarmusch câștigă Leul de Aur. Ceremonia, marcată de mesaje pro-Palestina și apeluri la solidaritate appeared first on spotmedia.ro.
6 septembrie 2025
22:40
Demisie în bloc la cea mai mare școală din Capitală. Peste 230 de părinți merg în instanță # SportMedia
Conducerea Școlii Gimnaziale nr. 195 „Hamburg” din Sectorul 3, cea mai mare școală din București, cu peste 2.000 de elevi, și-a dat demisia în bloc, a confirmat pentru edupedu.ro directoarea Ștefania Voicu. Decizia vine cu doar două zile înainte de începerea cursurilor, programată pentru luni, 8 septembrie. În paralel, scrie edupedu.ro, peste 230 de părinți … The post Demisie în bloc la cea mai mare școală din Capitală. Peste 230 de părinți merg în instanță appeared first on spotmedia.ro.
22:40
Conferință cu teorii conspiraționiste la Brașov. Ministrul Sănătății cere sancțiuni pentru medicii implicați # SportMedia
Mai mulți medici din spitale publice și clinici private au participat sâmbătă, la Brașov, la o conferință intitulată „COVID-19 și convergența bio-digitală”, prezentată drept dezbatere medicală, dar în realitate transformată într-o tribună pentru teorii conspiraționiste. Evenimentul nu este acreditat de Colegiul Medicilor. Iar ministrul Sănătății cere sancțiuni pentru medicii implicați. „Explozie de cancere post-vaccinare” și … The post Conferință cu teorii conspiraționiste la Brașov. Ministrul Sănătății cere sancțiuni pentru medicii implicați appeared first on spotmedia.ro.
22:40
Prahova: Incendiu cu degajări mari de fum, în apropiere de Ploiești. Focul s-a extins pe 80 de hectare # SportMedia
Un incendiu de vegetaţie uscată izbucnit sâmbătă după amiază pe un teren situat în apropiere de Ploieşti s-a extins pe o suprafaţă de 80 de hectare. Pompierii acţionează de câteva ore pentru stingerea flăcărilor. Incendiul a izbucnit în zona localităţilor Brazi şi Berceni, situate în apropiere de municipiul Ploieşti. Focul s-a extins pe o suprafaţă … The post Prahova: Incendiu cu degajări mari de fum, în apropiere de Ploiești. Focul s-a extins pe 80 de hectare appeared first on spotmedia.ro.
20:40
Lucrările la Planșeul Unirii: Circulația rutieră pe Splaiul Independenței a fost reluată (Video) # SportMedia
Circulația rutieră pe Splaiul Independenței din București, între Piața Națiunile Unite și Piața Unirii, a fost redeschisă sâmbătă, mai devreme decât termenul inițial, pentru a evita blocajele de trafic odată cu începerea noului an școlar. „Faza cea mai importantă a acestei lucrări, și anume blocarea circulației, a fost depășită. Celelalte etape se vor desfășura fără … The post Lucrările la Planșeul Unirii: Circulația rutieră pe Splaiul Independenței a fost reluată (Video) appeared first on spotmedia.ro.
20:40
Louis Munteanu a părăsit cantonamentul naționalei României. A doua zi după meciul contra Canadei, atacantul lui CFR Cluj a efectuat mai multe investigații medicale, iar verdictul medicilor a confirmat o leziune musculară la gamba stângă. În urma acestui diagnostic, Munteanu a părăsit imediat lotul naționalei și nu va face deplasarea în Cipru, unde marți România … The post Louis Munteanu a părăsit cantonamentul naționalei României appeared first on spotmedia.ro.
20:40
Summitul G20 de anul viitor va avea loc la un resort al lui Donald Trump din Miami (Video) # SportMedia
Președintele american Donald Trump a anunțat vineri că Statele Unite vor găzdui anul viitor summitul G20 la complexul său Trump National Doral, un teren de golf din Miami, Florida. „Vom avea onoarea de a găzdui summitul G20 chiar aici, în America, pentru prima dată în aproape 20 de ani”, a declarat Trump la Casa Albă, … The post Summitul G20 de anul viitor va avea loc la un resort al lui Donald Trump din Miami (Video) appeared first on spotmedia.ro.
20:40
Xi Jinping cere lumii să aleagă între „pace sau război”. Dar încotro se îndreaptă China? # SportMedia
Spectacolul de forță organizat de Beijing a lăsat puține locuri pentru interpretări. La parada militară din Piața Tiananmen, liderul chinez Xi Jinping a apărut flancat de președintele rus Vladimir Putin și de liderul nord-coreean Kim Jong Un, alături de alți oficiali din Iran, Pakistan, Belarus și Myanmar. În fața a 50.000 de spectatori și sub … The post Xi Jinping cere lumii să aleagă între „pace sau război”. Dar încotro se îndreaptă China? appeared first on spotmedia.ro.
Acum 24 ore
18:40
FCSB i-a oferit un nou rol lui Vlad Chiricheș după ce fotbalistul a intrat în dizgrație. Roș-albaștrii l-au scos pe Chiricheș de pe lista UEFA și urmează să-l scoată și de pe cea pentru prima ligă. În aceste condiții, el va mai putea să joace doar în Cupa României. Totuși, FCSB i-a făcut o altă … The post FCSB i-a pregătit un nou rol lui Vlad Chiricheș: Oferta făcută fundașului appeared first on spotmedia.ro.
18:40
Accident grav pe A1 București-Pitești: o mașină s-a răsturnat și a luat foc. Șoferița a fost salvată de alți participanți la trafic # SportMedia
Un accident grav s-a produs sâmbătă, pe autostrada A1 Bucureşti-Piteşti, la kilometrul 74, pe sensul de mers spre Capitală, în zona localităţii Petreşti, judeţul Dâmboviţa. Potrivit Centrului INFOTRAFIC al Poliţiei Române, în coliziune au fost implicate o autoutilitară şi un autoturism. În urma impactului, autoturismul s-a răsturnat în afara carosabilului, iar la scurt timp a … The post Accident grav pe A1 București-Pitești: o mașină s-a răsturnat și a luat foc. Șoferița a fost salvată de alți participanți la trafic appeared first on spotmedia.ro.
18:40
Senatori americani cer Meta și Google să blocheze propaganda rusă și finanțările ilegale, înainte de alegerile din Republica Moldova # SportMedia
Doi senatori americani, Jeanne Shaheen (democrată, New Hampshire) și Thom Tillis (republican, Carolina de Nord), au transmis scrisori oficiale către companiile Meta și Google, solicitându-le să ia măsuri urgente pentru a împiedica propaganda rusă și finanțările ilegale care vizează campania electorală din Republica Moldova, înaintea scrutinului parlamentar din 28 septembrie. În atenția autorităților americane, scrie … The post Senatori americani cer Meta și Google să blocheze propaganda rusă și finanțările ilegale, înainte de alegerile din Republica Moldova appeared first on spotmedia.ro.
18:40
Uneori, nu ceea ce se spune contează cel mai mult, ci reacţia. La Forumul Economic de la Vladivostok, preşedintele rus Vladimir Putin a lansat un avertisment Occidentului: să nu se gândească să trimită soldaţi, nici măcar sub formă de forţe de menţinere a păcii, în Ucraina, scrie Steve Rosenberg, într-o analiză pentru BBC, de la … The post De ce sfidează Putin când vine vorba de Ucraina appeared first on spotmedia.ro.
18:40
Disponibilizări masive la OMV Petrom: peste 1.000 de angajați ar putea rămâne fără locuri de muncă. Sindicatele nu au fost anunțate # SportMedia
OMV Petrom, cel mai mare producător de petrol și gaze din România, dar și din regiune, se pregătește pentru o restructurare majoră, în urma unei decizii luate la nivelul grupului austriac OMV. Potrivit informațiilor publicate de Profit.ro, în România ar putea fi disponibilizați aproximativ 1.000 de angajați din totalul de peste 10.000, în cadrul unui … The post Disponibilizări masive la OMV Petrom: peste 1.000 de angajați ar putea rămâne fără locuri de muncă. Sindicatele nu au fost anunțate appeared first on spotmedia.ro.
18:40
Pilotul francez Pierre Gasly și-a prelungit contractul cu Alpine până la finalul sezonului 2028, a anunțat, sâmbătă, echipa franco-britanică de Formula 1, citată de AFP. Acordul ”întărește convingerea echipei Alpine că Pierre este pilotul care o va conduce în noua eră din 2026”, a scris echipa într-un comunicat, înaintea Marelui Premiu al Italiei, care are … The post Formula 1: Pierre Gasly și-a decis viitorul appeared first on spotmedia.ro.
16:40
Angajații Primăriei Capitalei, chemați la lucru de la 7 dimineața. Motivul pentru care s-a luat decizia # SportMedia
Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a anunțat sâmbătă că, odată cu începerea noului an școlar, Primăria va implementa un proiect pilot pentru a reduce aglomerația din trafic la primele ore ale dimineții. Aproape 10.000 de angajați ai instituției vor începe programul fie de la ora 7, fie de la 9, pentru a evita … The post Angajații Primăriei Capitalei, chemați la lucru de la 7 dimineața. Motivul pentru care s-a luat decizia appeared first on spotmedia.ro.
16:40
Sâmbătă este o zi decisivă pentru ultimul transfer pe care FCSB vrea să-l facă în această vară. Roș-albaștrii vor purta astăzi negocierile finale pentru transferul fundașului central Mario Tudose de la FC Argeș. Conducerea lui FC Argeș a anunțat că ultimul cuvânt îl va avea Mario Tudose. Dacă FCSB îl va convinge, jucătorul va ajunge … The post Zi decisivă pentru ultimul transfer de la FCSB: „Probabil vom găsi o soluție” appeared first on spotmedia.ro.
16:40
Gara de Nord intră în reparații capitale: cum va arăta cea mai importantă stație CFR după modernizare # SportMedia
Ministerul Transporturilor și Infrastructurii (MTI) a emis vineri, 5 septembrie, autorizația de construire pentru modernizarea Gării de Nord din București – Faza I. Cea mai importantă stație de cale ferată din România, monument istoric și punct central pentru transportul feroviar, urmează să intre în reabilitare. Valoarea lucrărilor autorizate pentru prima etapă de modernizare depășește 500 … The post Gara de Nord intră în reparații capitale: cum va arăta cea mai importantă stație CFR după modernizare appeared first on spotmedia.ro.
16:40
Tenismanul sârb Novak Djokovic, învins vineri în semifinalele turneului US Open, a declarat că nu renunță să lupte pentru un al 25-lea său titlu de Mare Șlem, la cei 38 de ani ai săi, transmite AFP. ”Va fi foarte dificil să depășesc obstacolele” reprezentate de primii doi jucători ai lumii, italianul Jannik Sinner și spaniolul … The post Promisiunea făcută de Novak Djokovic după ce a fost eliminat de la US Open appeared first on spotmedia.ro.
14:40
CFR Cluj a început curățenia după ce a ratat prezența în Conference League. Ardelenii au reziliat contractul cu fundașul dreapta Antonio Bosec, adus doar în urmă cu câteva luni. ”Mulțumim, Antonio Bosec! Clubul CFR 1907 Cluj și jucătorul Antonio Bosec au ajuns la un acord privind încetarea colaborării Mult succes în carieră, … The post CFR Cluj a început curățenia: Primul jucător pe care l-a dat afară appeared first on spotmedia.ro.
14:40
Povara cheltuielilor zilnice: Un român din șapte a rămas în urmă cu facturile anul trecut # SportMedia
Aproape 15% dintre gospodăriile din România au declarat că, în 2024, nu au putut achita la timp cel puțin o cheltuială curentă importantă, precum întreținerea locuinței, rate la împrumuturi sau plata utilităților, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS). Cele mai frecvente restanțe (94,9%) au fost la întreținerea locuinței – apă, gaz, căldură … The post Povara cheltuielilor zilnice: Un român din șapte a rămas în urmă cu facturile anul trecut appeared first on spotmedia.ro.
14:40
Cât de greu se vor adapta bugetarii concediați la locurile de muncă din privat. Sfaturi de la un specialist în recrutare # SportMedia
Tranziția angajaților concediați din sistemul bugetar către sectorul privat nu va fi una simplă, avertizează Melania Pop, managing partner la International Work Finder (IWF), companie de recrutare și plasare de personal. Ea subliniază că, spre deosebire de stat, mediul privat este mai competitiv, mai dinamic și mai puțin standardizat, ceea ce înseamnă că viitorii candidați … The post Cât de greu se vor adapta bugetarii concediați la locurile de muncă din privat. Sfaturi de la un specialist în recrutare appeared first on spotmedia.ro.
14:40
Perechea Gabriela Dabrowski (Canada)/Erin Routliffe (Noua Zeelandă) a câștigat pentru a doua oară titlul în proba feminină de dublu a turneului de tenis US Open, ultimul de Mare Șlem al anului, după ce a învins în finală Katerina Siniakova (Cehia)/Taylor Townsend (SUA), cap de serie numărul unu, cu 6-4, 6-4, vineri, la New York. Dabrowski … The post S-au stabilit campioanele probei de dublu de la US Open appeared first on spotmedia.ro.
14:40
Ce șanse mai au românii să călătorească în SUA fără viză. Ambasadorul Andrei Muraru: Sunt rezervat optimist # SportMedia
Andrei Muraru, ambasadorul României în SUA, declară că este ”rezervat optimist” pe tema aderării la programul Visa Waiver. ”Nu aş vrea să ofer aici niciun termen, dar pot să vă spun că suntem foarte ancoraţi în acest lucru”, a spus Andrei Muraru, la Prima TV. La începutul anului, sub conducerea lui Joe Biden, SUA au … The post Ce șanse mai au românii să călătorească în SUA fără viză. Ambasadorul Andrei Muraru: Sunt rezervat optimist appeared first on spotmedia.ro.
12:40
Sindicatul Europol: IGPR vrea să închidă secții de poliție după ora 16.00 și să reducă la jumătate numărul de funcții din dispecerate # SportMedia
Sindicatul Europol acuză Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR) că le impune șefilor de inspectorate să reducă la jumătate numărul de funcții din dispecerate și să închidă unele secții sau poliții orășenești după ora 16.00. Reprezentanții sindicali susțin că au intrat în posesia unui document transmis în teritoriu de conducerea Poliției Române, care ar confirma … The post Sindicatul Europol: IGPR vrea să închidă secții de poliție după ora 16.00 și să reducă la jumătate numărul de funcții din dispecerate appeared first on spotmedia.ro.
12:40
Selecționerul echipei naționale de fotbal a României, Mircea Lucescu, a declarat, vineri seara, după înfrângerea cu 3-0 suferită în meciul amical cu selecționata Canadei, că rezultatul este unul rușinos, însă consideră că jocul nu a fost catastrofal și că nu are niciun motiv de îngrijorare. ‘În primul rând este un rezultat rușinos, nu poți să … The post Concluziile trase de Mircea Lucescu după înfrângerea contra Canadei appeared first on spotmedia.ro.
12:40
Greșelile părinților privind alimentația la copii. Nutriționistul Mihaela Bilic spune cum arată un meniu echilibrat # SportMedia
În primii șapte ani de viată învățăm să mâncăm. Ce învățăm – bine sau mai puțin bine – vom repeta zi de zi. Luna septembrie este despre întoarcerea la școală, lecții și învățat. Învățăm să scriem și să citim, trebuie să învățăm și să mâncăm, iar asta se face în copilărie, la școală și în … The post Greșelile părinților privind alimentația la copii. Nutriționistul Mihaela Bilic spune cum arată un meniu echilibrat appeared first on spotmedia.ro.
12:40
Ziua 1291 Sistem rusesc Buk-M2, făcut zob de ucraineni (Video). 2.500 de militari ucraineni, prizonieri în Rusia. Zelenski: „Să vină Putin la Kiev” # SportMedia
Dronele Shahed au lovit ținte în Dnipropetrovsk, Herson, Harkov și Donetsk, unde au fost distruse spitale, școli și locuințe. La Synelnykove au fost găsite trupurile a trei persoane ucise anterior într-un bombardament. În Herson, un copil se numără printre răniți. În Donetsk, patru civili au murit, bilanțul total al victimelor din regiune depășind 3.500. Infrastructura … The post Ziua 1291 Sistem rusesc Buk-M2, făcut zob de ucraineni (Video). 2.500 de militari ucraineni, prizonieri în Rusia. Zelenski: „Să vină Putin la Kiev” appeared first on spotmedia.ro.
12:40
Mircea Lucescu a băgat un jucător în ședință direct pe teren în timpul meciului cu Canada, pierdut cu 0-3. Selecționerul a fost nemulțumit total de atitudinea arătată de Denis Drăguș și l-a certat în văzul tuturor. În momentul schimbării, Drăguș a fost oprit pe marginea terenului de Mircea Lucescu. Timp de un minut, Lucescu i-a … The post Jucătorul certat de Mircea Lucescu direct pe teren: Selecționerul s-a supărat pe el appeared first on spotmedia.ro.
12:40
Deputatul PSD Mihai Fifor critică decizia de amânare a lucrărilor la drumul expres Arad-Oradea, parte a coridorului strategic Via Carpathia, catalogând-o drept „un atentat marca Bolojan la dezvoltarea Vestului României”. El susține că, în loc să sprijine investițiile, premierul Ilie Bolojan guvernează „cu o singură idee fixă: să dea afară oameni, cât mai mulți”. „Austeritatea … The post Bolojan, atacat din PSD: Un atentat la dezvoltarea Vestului României appeared first on spotmedia.ro.
10:40
Online-ul nu mai joacă după vechile reguli. Vizibilitatea în Google nu-ți mai garantează nici trafic, nici vânzări. Ca să exiști pe internet, trebuie să te găsească și să te citeze inteligența artificială. Abia de aici încolo vorbim despre șansa la succes. Cum faci asta? A explicat la Digital Shift Doina Vîlceanu, fondatoarea ContentSpeed, prima agenție … The post Doina Vîlceanu, ContentSpeed: Vrei succes online? Învață AEO și GEO! appeared first on spotmedia.ro.
10:40
Donald Trump și Vladimir Putin sunt din nou pe aceeași lungime de undă. Președinții SUA și Rusiei dau acum vina pe Europa, în timp ce procesul pentru oprirea războiului din Ucraina bate pasul pe loc, la trei săptămâni după summitul lor foarte mediatizat, dar cu impact redus, din Alaska. Trump presează Europa să facă mai … The post Trump și Putin dau vina pe Europa pentru stagnarea negocierilor de pace în Ucraina appeared first on spotmedia.ro.
10:40
Premierul britanic Keir Starmer a anunțat vineri o amplă remaniere guvernamentală, după demisia viceprim-ministrei Angela Rayner, implicată într-un scandal fiscal. Mișcarea, descrisă drept „o reorganizare profundă”, vine într-un moment delicat pentru laburiști, aflați în scădere în sondaje și presați de ascensiunea partidului Reform UK condus de Nigel Farage. Demisia Angelei Rayner, o lovitură pentru guvern … The post Remaniere majoră la Londra: Keir Starmer schimbă miniștri după demisia Angelei Rayner appeared first on spotmedia.ro.
10:40
Propuneri de top pentru FCSB: Doi foști jucători de la Chelsea, oferiți la pachet campioanei # SportMedia
Doi foști jucători de la Chelsea Londra și-au dorit să joace pentru FCSB. Totuși, Mihai Stoica a declarat că i-a refuzat pe Victor Moses și Tiémoué Bakayoko. „Mie mi se propune obsesiv Victor Moses, care a fost la Chelsea. Nu e foarte bătrân, în niciun caz nu are mai mult de 33-34, dacă nu cumva … The post Propuneri de top pentru FCSB: Doi foști jucători de la Chelsea, oferiți la pachet campioanei appeared first on spotmedia.ro.
Ieri
08:40
Mii de sârbi au ieșit în stradă împotriva lui Vucic: cer scrutin anticipat. Poliția i-a împrăștiat cu gaze lacrimogene (Video) # SportMedia
Poliţia din Serbia a folosit vineri gaze lacrimogene şi grenade paralizante în campusul unei universităţi din Novi Sad pentru a dispersa protestatarii care cereau alegeri anticipate, în speranţa că acestea îl vor înlătura pe preşedintele Aleksandar Vučić şi Partidul Progresist Sârb (SNS) aflat la guvernare, conform CNN. Vineri seara, mii de oameni s-au adunat în … The post Mii de sârbi au ieșit în stradă împotriva lui Vucic: cer scrutin anticipat. Poliția i-a împrăștiat cu gaze lacrimogene (Video) appeared first on spotmedia.ro.
08:40
Țara din Europa care a ajuns un magnet pentru super-bogații lumii. Ce îi atrage aici pe milionari # SportMedia
O destinație europeană a devenit în ultimii ani un adevărat magnet pentru super-bogații lumii, datorită unui regim fiscal extrem de prietenos și unei piețe imobiliare aflate pe val. În timp ce alte state înăspresc regulile pentru milionari, aici se aplică o taxă forfetară fixă pentru veniturile din străinătate, ceea ce a atras mii de rezidenți … The post Țara din Europa care a ajuns un magnet pentru super-bogații lumii. Ce îi atrage aici pe milionari appeared first on spotmedia.ro.
08:40
În noaptea de vineri spre sâmbătă s-a stabilit finala de la US Open. În ultimul act se vor întâlni primii doi jucători din clasamentul ATP, Jannik Sinner și Carlos Alcaraz. Carlos Alcaraz a trecut în semifinale de Novak Djokovic (7 ATP) după un meci pe care l-a dominat în totalitate. Alcaraz s-a impus în trei … The post S-a stabilit finala de la US Open 2025: Duel de 5 stele la Flushing Meadows appeared first on spotmedia.ro.
08:40
Mircea Lucescu a anunțat decizia luată în cazul lui Horațiu Moldovan după gafa pe care acesta a comis-o în meciul cu Canada. România a încasat al doilea gol după ce Horațiu Moldovan a driblat în careu și a pierdut mingea. Chiar și așa, Lucescu a anunțat că va continua să apere, deși este rezervă în … The post Mircea Lucescu a decis soarta lui Horațiu Moldovan după gafa din meciul contra Canadei appeared first on spotmedia.ro.
08:40
FCSB a anunțat că a rezolvat ultimul transfer din această vară. Conducerea campioanei a transmis că s-a înțeles cu FC Argeș pentru transferul fundașului central Mario Tudose. De asemenea, există un acord de transfer și cu jucătorul. ”Gigi s-a înţeles cu Dani Coman, nu s-a semnat, dar au ajuns la o înţelegere. Cu jucătorul, cu … The post Transfer rezolvat la FCSB: Roș-albaștrii aduc ultimul jucător din această vară appeared first on spotmedia.ro.
04:30
Ce se întâmplă cu adulții de vârstă mijlocie și înaintată care consumă micul dejun mai târziu – studiu # SportMedia
Rezultatele unei cercetări recente arată că un mic dejun întârziat este asociat cu un risc mai mare de probleme fizice și psihologice, dar și cu o creștere a mortalității în rândul adulților aflați la vârsta mijlocie și înaintată mai în vârstă. Dacă studiile pe această temă s-au concentrat până acum pe copii sau adulți tineri, … The post Ce se întâmplă cu adulții de vârstă mijlocie și înaintată care consumă micul dejun mai târziu – studiu appeared first on spotmedia.ro.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.