Două proiectile trase din Gaza către Israel, a anunţat armata israeliană

Reorganizarea unităţilor de învăţământ, făcută pentru economii la buget şi „pe repede înainte”, după cum însuşi ministrul Educaţiei recunoaşte, loveşte, în unele cazuri, unde te aştepţi mai puţin: în copiii care abia iau contact cu şcoala. La Albac, în judeţul Alba, o comună risipită prin Apuseni, două şcoli primare, cu câte patru copii, se închid, din acest an. Microbuz ar fi să îi ducă pe elevi la şcoala mare, din comună, numai că maşina nu poate urca pe pantele abrupte şi neasfaltate, până la casele lor. Aşa că, pe vreme rea, şcolarii vor trebui să meargă pe jos vreo doi kilometri, până unde poate urca microbuzul. Iar de acolo, alţi doi-trei cu maşina, până la şcoală.