Polițistul înjunghiat de la spitalul din Lupeni, Hunedoara, a fost operat. Agresorul ar fi vrut să îl înjunghie pe iubitul violent al fiicei lui

15:50

Mai mulți fani i-au reproșat lui Marian Godină, polițist brașovean cunoscut pentru postările pe Facebook, că încearcă să „cerșească bani” pentru ceva ce până acum oferea gratuit pe rețelele de socializare. „Cum merge cerșitul, fra?”, l-a întrebat un comentator, în timp ce altul a scris că „trebuie să fii nebun să mai dai bani să […]