Polițistul înjunghiat de la spitalul din Lupeni, Hunedoara, a fost operat. Agresorul ar fi vrut să îl înjunghie pe iubitul violent al fiicei lui
Gândul, 7 septembrie 2025 10:20
Un incident revoltător a avut loc în județul Hunedoara, unde un polițist în vârstă de 34 de ani a fost rănit cu un cuțit în vreme ce încerca să oprească un scandal. Totul s-a întâmplat în incinta spitalului în care era internată fiica agresorului. Individul ar fi vrut, de fapt, să îl înjunghie pe iubitul […]
• • •
Acum 30 minute
10:20
10:10
Ochii sunt ațintiți pe Ucraina, dar necunoscuta „Taiwan” provoacă frisoane. „Cu SUA implicate în Indo-Pacific, țările europene NATO ar fi vulnerabile” # Gândul
Un conflict în regiunea Indo-Pacific nu este inevitabil, consideră analiștii militari, dar este suficient de plauzibil pentru ca SUA și Europa să fie pregătite. Un război în zonă ar putea crea condiții care să mărească semnificativ riscul unei acțiuni directe a Rusiei împotriva unui stat membru NATO. Pentru europeni, vestea bună este că „golurile” pe […]
10:10
Noul an școlar: La Albac, Apuseni, se închid două școli primare, după reorganizare. Copiii merg pe jos 2 kilometri, pe vreme rea # Gândul
Reorganizarea unităților de învățământ lovește, în unele cazuri chiar în copiii care abia iau contact cu școala. La Albac, județul Alba, o comună risipită din Apuseni, două școli primare, cu câte patru copii, se închid, din acest an. Microbuz ca să-i ducă pe copii la școala mare din comună ar exista, însă mașina nu poate […]
Acum o oră
09:40
Ziua RECORDURILOR în Parlament. 4 moțiuni de cenzură împotriva Cabinetului Bolojan. Calcule de ultimă oră # Gândul
Plenul comun al Camerei Deputaților și Senatului se reunește duminică, la ora 13:00. Pe ordinea de zi: dezbaterea și votul celor patru moțiuni de cenzură depuse de opoziție împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan. AUR, SOS și POT au depus miercuri seara patru moțiuni de cenzură. Ele vizează patru din cele cinci proiecte de lege […]
09:40
Duminică seară va avea loc un eveniment astronomic rar, și anume, o eclispă totală de Lună, care va fi vizibilă și în România. În faza de totalitate, Luna va căpăta o culoare roșiatică. Observatorul Astronomic din București a anunțat că va fi deschis publicului larg între ore 20:00 – 24:00, însă a avertizat că este […]
Acum 2 ore
09:20
Mănânci pâine feliată KB din supermarket? Din ce este făcută, de fapt, potrivit lui Dragoș Pătraru # Gândul
Tu mănânci pâine feliată KB din supermarket? Iată din ce este făcută, de fapt, potrivit lui Dragoș Pătraru. Dragoș Pătraru a analizat „pâinea noastră, cea de toate zilele”. Studiile arată că românii consumă multă pâine, aproxinativ 26 de franzele lunar. În plus, pe lângă producția internă, vine destulă pâine și din afară, deja congelată și […]
09:10
Legea epuizării fizice la locul de muncă. Cristian Jura (CNCD), după obiecțiile angajatorilor: „Trebuie elaborate definiții lipsite de ambiguitate” # Gândul
Asociația Hacking Work a lansat o petiție online intitulată „Vrem legea burnout”. Totodată, o inițiativă legislativă – „Propunere legislativă pentru modificarea si completarea unor acte normative pentru reglementarea epuizării profesionale (burnout)” a fost depusă și, ulterior, retrasă de inițiatori. Burnout-ul – sindromul de epuizare profesională – este o stare de epuizare emoțională, fizică și mentală […]
09:00
Șanse INFIME pentru tricolori să mai prindă CM 2026 de fotbal! Ce au făcut adversarele din grupă # Gândul
Austria și Bosnia-Herțegovina, adversarele României în Grupa H a preliminariilor Cupei Mondiale de fotbal din 2026, au obținut victorii în meciurile jucate sâmbătă seara. Austria a trecut de selecționata Ciprului cu scorul de 1-0, la Linz, prin golul marcat de Marcel Sabitzer (54 – penalty). Șanse infime pentru tricolori să mai prindă CM 2026 de […]
08:40
Dacă e duminică, este momentul să te delectezi cu un nou banc haios. Bancul „explică” în puține cuvinte, situația elevilor, studenților și a angajaților. Iată despre ce este vorba. Elevii cred că e mai bine la facultate. Studenții cred că e mai bine să fii angajat. Și numai cei care lucrează știu că cel mai […]
Acum 4 ore
08:30
Cu cât a ajuns să se vândă o bancnotă cu eclipsa din 1999, acum, în septembrie 2025. Suma este uriașă! # Gândul
Iată cu cât a ajuns să se vândă o bancontă cu eclipsa din 1999, acum, în septembrie 2025. Suma este uriașă! Eclipsa din 7 septembrie 2025 le-a dat prilej românilor să caute prin sertare tot felul de obiecte care au legătură cu aceasta. Spre exemplu, un român a postat un anunț de vânzare al unei […]
08:30
BANC | Bulă, Bubulina și bancnotele mototolite. Iată „bancul financiar” de duminică. – Bulă, ai mai văzut vreodată o bancnotă de 10 euro foarte mototolită? – Da, Bubulino. – Dar o bancnotă de 100 de euro foarte mototolită, ai mai văzut? – Da, Bubulino – Hmm, dar 30.000 de euro extrem de mototoliți, ai mai […]
08:20
Reacția acestui turist când a văzut cât costă o simplă felie de pizza în Aeroportul Otopeni. A crezut că este o eroare # Gândul
Reacția acestui turist când a văzut cât costă o simplă felie de pizza în Aeroportul Otopeni. A crezut că este o eroare. Reacția acestui turist când a văzut cât costă o simplă felie de pizza în Aeroportul Otopeni O felie de pizza prosciutto (280g) costă 58 de lei pe Aeroportul Otopeni, potrivit filmării turistului. Cei […]
08:00
TEST IQ | Doar 1 dintre 20 de oameni poate descoperi toate cele 3 diferențe în maximum 17 secunde # Gândul
TEST IQ | Doar 1 dintre 20 de oameni poate descoperi toate cele 3 diferențe în maximum 17 secunde TEST IQ Ești atent la detalii? Găsește trei diferențe între fotografiile cu acvariul în 17 secunde, pentru a-ți testa abilitățile. Identificarea diferențelor între imagini asemănătoare reprezintă unul din cele mai populare „jocuri pentru creier” de pe […]
08:00
Cele 3 electrocasnice care te „rup” la bani noaptea. Aceste aparate îți dublează factura la curent, fără să-ți dai seama # Gândul
În fiecare casă există aparate electrocasnice ce continuă să consume energie chiar și atunci când nu sunt folosite activ. Deși aparatele par inofensive, ele contribuie semnificativ la creșterea facturilor lunare la electricitate. Iată care sunt acestea. Trei dintre cele mai comune aparate care consumă curent pe timpul nopții sunt: cuptorul cu microunde, încărcătorul de telefon […]
07:40
07:40
Dacă e duminică, încheiem săptămâna cu un nou banc spumos. Bancul se numește, sugestiv, „Un băiat simplu și sărac”. Iată de ce! –Bună, frumoaso, ți-o spun direct ca să nu ne lungim, îmi place de tine și vreau să fim împreună. Eu sunt un băiat simplu și sărac deocamdată, n-am avere, dar am patru ouă […]
07:40
Arina Sabalenka, numărul unu mondial în clasamentul WTA, a câştigat un nou titlu de Mare Șlem în 2025, dominând-o pe americanca Amanda Anisimova, cap de serie 8, sâmbătă, în finala US Open, scor 6-3, 7-6(3). Meciul a durat o oră şi 34 de minute. Acesta e al patrulea titlu de Grand Slam care îi permite, […]
07:20
7 SEPTEMBRIE, calendarul zilei: Angela Gheorghiu împlinește 60 de ani/ Moare Keith Moon, la 32 de ani # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de duminică, 7 septembrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Angela Gheorghiu, născută pe 7 septembrie 1965 în Adjud, este una dintre cele mai renumite soprane ale lumii, apreciată pentru vocea sa caldă, expresivă și pentru prezența scenică deosebită. Absolventă a Conservatorului […]
07:20
Zodiile răsfățate de Univers pentru următorii trei ani. Primesc daruri divine: bani, reușite în carieră, fericire # Gândul
Care sunt zodiile răsfățate de Univers pentru următorii trei ani. Acestea primesc daruri divine: bani, reușite în carieră și fericire. Astfel, vreme de trei ani, aceste semne zodiacale vor beneficia de oportunități majore. Care sunt acestea: Leu Leii se află printre cei mai răsfățați ai Universului. Proiectele lor profesionale vor fi recunoascute, veniturile le vor […]
07:10
RECORD pentru finul lui Adi Mutu. Interlopul Alex „Copil Bătrân” se întoarce în arest după doar 16 ore de libertate/Ce acuzații grave i se aduc # Gândul
Interlopul Alexandru Mihăilescu – zis și Alex „Copil Bătrân” sau Alex Santiago – a ajuns din nou după gratii, după ce a fost luat în vizor de ofițerii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate (BCCO). Finul celebrului Adrian Mutu s-a bucurat de doar 16 ore de libertate, după ce a fost condamnat la 7 ani […]
Acum 6 ore
06:10
Numerele extrase la LOTO, duminică, 7 septembrie 2025. Loteria Română a anunțat că reportul la Loto 6/49 la categoria I este de peste 5,40 milioane de euro. Tragerile Loto au loc live la RTV, astăzi, începând cu ora 18:30. Pot fi urmărite numerele pentru Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. […]
Acum 12 ore
23:00
Confuzie la început de an școlar. Lideri sindicali: „Noi nu le-am spus niciodată profesorilor să nu meargă luni la școală” # Gândul
Este confuzie totală la început de an școlar. În timp ce unii lideri sindicali susțin că nu le-ar fi transmis cadrelor didactice să nu se prezinte la școală, unele unități de învățământ caută înlocuitori. Începutul noului an școlar se află pe un teren cu nisip mișcător. În timp ce unii lideri sindicali susțin că nu […]
22:20
Peste 1.000 de angajați sunt vizați de disponibilizări la OMV Petrom. Sindicaliștii au aflat din presă: „Am fost șocați” # Gândul
Peste 1.000 de angajați sunt vizați de disponibilizări la OMV Petrom. Sindicaliștii au aflat din presă de această situație și s-au arătat „șocați”. Ziua de vineri, 5 septembrie 2025, avea să aducă în spațiul public o nouă informație care să „zguduie” piața petrolieră. Filiala din România a gigantului petrolier OMV va fi afectată de măsura […]
21:50
Grădini românești cu arbuşti şi pomi fructiferi exotici. Clima din România ar putea permite cultivarea bananelor, curmalelor sau a rodiilor # Gândul
În tot mai multe grădini românești pot fi regăsiți arguști și pomi fructiferi exotici. Clima României ar putea permite cultivarea bananelor, curmalelor sau a rodiilor, în curând, explică specialiștii. Cercetătorii au reușit să adapteze astfel de plante la condițiile climatice prezente. Clima din România ar putea să permită, în curând, cultivarea unor plante și arbuști […]
Acum 24 ore
21:20
Federația Sindicatelor Libere din Învățământ: „Dacă nu suntem toți, educația va fi distrusă iremediabil de Guvernul Bolojan” # Gândul
Federația Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI) a transmis un comunicat de presă prin care menționează, printre altele, că sistemul de învățământ românesc traverseză o perioadă dificilă și că „avem datoria să continuăm protestele”. De altfel, îndeamnă cadrele didactice să se alăture protestelor împotriva măsurilor de austeritate care au fost impuse sistemului educațional din România. În […]
20:50
Un cetățean român a fost arestat în SUA pentru fraude la bancomat. Metoda de blocare a banilor i-a uimit până și pe polițiști # Gândul
Un cetățean român, în vârstă de 32 de ani, a fost arestat în SUA pentru fraude la bancomat (metoda „Skimming”). Metoda de blocare a banilor pe care o utiliza a creat uimire până și în rândul polițiștilor din Houston. „Lucrez de 32 de ani și n-am mai văzut așa ceva”, a spus unui dintre ofițeri. […]
20:20
Incendiu de vegetație în Prahova extins pe o suprafață de 80 de hectare. Pompierii au intervenit de urgență # Gândul
Un incendiu de vegetație a izbucnit în Prahova, în cursul după-amiezii de sâmbătă, 6 septembrie 2025. Pompierii au intervenit de urgență pentru a stinge deflagrația. Incendiul s-a extins pe o suprafață de 80 de hectare și este situat în zona localităţilor Brazi şi Berceni, în apropiere de municipiul Ploiești. Un incendiu de vegetație a izbucnit […]
20:00
Giorgio Armani a fost omagiat de zeci de celebrități. Printre acestea s-au aflat Donatella Versace, Ralph Lauren, Julia Roberts și Leonardo DiCaprio # Gândul
Giorgio Armani a fost omagiat de zeci de celebrități. Printre acestea s-au aflat Donatella Versace, Ralph Lauren, Julia Roberts și Leonardo DiCaprio, dar și Giuseppe Sala (primarul din Milano), Angela Missoni și Anna Wintour. Miliardarul italian s-a stins din viață la vârsta de 91 de ani, joi, 4 septembrie 2025. Giorgio Armani s-a stins din […]
19:40
Ministrul Sănătății îi amenință pe medicii care au participat la o conferință despre efectele adverse ale vaccinării anti-COVID-19: „Să se ia măsuri de urgență” / Reacția Colegiului medicilor # Gândul
Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, „s-a autosesizat” astăzi, după ce a descoperit că la Brașov are loc o conferință susținută de mai mulți medici care vorbesc despre efectele adverse ale vaccinării anti-COVID-19. „Astăzi, la Brașov, a avut loc o conferință fără nicio bază științifică, unde au fost promovate minciuni periculoase împotriva tratamentelor medicale moderne. Condamn categoric […]
19:30
CSM a sesizat PICCJ cu privire la instigarea publică a mai multor magistrați prin mesaje amenințătoare cu moartea sau agresiune sexuală a copiilor lor # Gândul
În plin protest al magistraților față de legea privind pensiile lor adoptată prin asumarea răspunderii de Guvernul Bolojan, mai mulți judecători au trimis la Consiliul Superior al Magistraturii sesizări legate de multe amenințări în cascadă pe care aceștia le primesc în ultima vreme de la diverși cetățeni. Printre cei agresați se numără și președintele Judecătoriei […]
19:10
Conferință controversată la Brașov. Au fost promovate teorii conspiraționiste despre vaccinarea anti-COVID, morți subite și controlul maselor # Gândul
O conferință controversată cu medici a avut loc sâmbătă, 6 septembrie 2025, la Brașov. În cadrul evenimentului cu temă medicală au fost promovate teorii conspiraționiste despre vaccinarea anti-COVID, morți subite și controlul maselor. La conferință au participat medici din spitale publice și clinici private din țară. În cursul zilei de sâmbătă, 6 septembrie 2025, a […]
18:50
Ministrul Sănătății declară război total dezinformării medicale : „Sănătatea nu se joacă” / Rogobete cere Colegiului Medicilor să se sesizeze # Gândul
Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, ia atitudine în fața dezinformării medicale, precizând că marele perdant în aceste cazuri este pacientul. Oficialul de la Sănătate a precizat, într-un mesaj postat pe pagina sa de facebook, faptul că dezinformarea medicală este un atac direct la sănătatea românilor. ” În fața manipulării, nu există neutralitate„ Ministrul recunoaște că nu […]
18:30
Îți amintești de Nicole Eggert din „Baywatch”? Actrița suferă de o boală cumplită: „Tumora ocupa tot mai mult spațiu” # Gândul
Îți amintești de Nicole Eggert din „Baywatch”? Actrița în vârstă de 53 de ani a fost adorată și urmărită pe micile și marile ecrane de mulți cinefili, însă nu toți cunosc momentele cumplite pe care le traversează. Nicole Eggert este una dintre actrițele care au apărut în celebrul serial „Baywatch”, difuzat între 1989 și 2001. […]
18:10
CFR Cluj l-a adus pe Zouma, dar face ORDINE în curtea lui Mandorlini! Fotbalistul cu doar 6 meciuri bifate, pus pe liber # Gândul
CFR 1907 Cluj şi fotbalistul Antonio Bosec au ajuns la un acord privind încetarea colaborării, a anunţat, sâmbătă, gruparea ardeleană. Bosec a venit la CFR Cluj în luna iunie, dar ratarea accesului în grupele Conference League l-a înfuriat pe patronul Neluțu Varga. CFR Cluj l-a adus pe Zouma, dar face ordine în curtea lui Mandorlini! […]
18:00
Gigi Becali a spus de ce a picat transferul lui Mario Tudose la FCSB. Omul de afaceri spune că jucătorul de la FC Argeș nu a mai semnat din cauza lui Dani Coman, președintele clubului argeșean, și a primarului din acest oraș. Becali a spus că s-a înțeles cu tatăl jucătorului, dar Dani Coman a […]
17:40
Cum a ajuns o femeie din Suceava să fie „scuturată” de 13.000 de euro de un „expert financiar”. Ce a descoperit Poliția # Gândul
Cum a ajuns o femeie din Suceava să fie „scuturată” de 13.000 de euro de un „expert financiar”. Suceveanca și-a dat seama abia la finalul transferurilor că lucrurile stau cu totul diferit față de „povestea” care i-a fost vândută. Vezi mai jos ce s-a întâmplat și ce a descoperit Poliția. O femeie din Suceava a […]
17:30
SCANDALUL momentului în politică. Makaveli vs. Șosoacă. Ce îi reproșează influencerul: „În ciuda ta, am făcut campanie lui Simion” # Gândul
S-au dus vremurile în care influencerul „Makaveli”, pe numele său real Alexandru Zidaru, defila prin Parlament, însoțit de Diana Șoșoacă. Momentele greu de uitat, în care influencerul o apăra cu „dârzenie” în fața jurnaliștilor pe președinta S.O.S, s-au stins încet, dar sigur. Astăzi, cei doi duc un „război” la scenă deschisă, în care „Makaveli” îi […]
17:10
Sfârșit tragic pentru o refugiată ucraineană. A fost înjunghiată mortal la metrou, în plină zi # Gândul
O refugiată ucraineană în vârstă de 23 de ani a avut parte de un final tragic. Tânăra a fost înjunghiată mortal la metrou, în plină zi, când se afla pe un scaun. Incidentul cutremurător a avut loc luna trecută, în Carolina de Nord. O tânără în vârstă de 23 de ani pe nume Charlotte, refugiată […]
16:50
Ai un hectar de teren arabil? Poți primi peste 10.000 de euro pentru a face o pădure și o subvenție de 190 euro/an timp de 12 ani # Gândul
Dacă ai un hectar de teren arabil, atunci ar putea exista posibilitatea să primești peste 10.000 de euro pentru a face o pădure. De altfel, ai putea primi și o subvenție de 190 euro/an timp de 12 ani. În prima etapă, au fost depuse, deja, o mie de proiecte, fiind semnate contracte pentru 11.000 de […]
16:40
Donald Trump, SURPRIZA de la finala US Open 2025. Președintele SUA, între Sinner și Alcaraz. Reacția primilor doi jucători din lume la tenis # Gândul
Donald Trump, președintele SUA, va fi prezent duminică, la finala de la US Open, care îi va aduce față în față pe Jannik Sinner și Carlos Alcaraz, primii doi jucători din lume la tenis. Spaniolul Carlos Alcaraz a declarat că venirea preşedintelui american este un privilegiu pentru turneul de Grand Slam de la New York. Reamintim […]
16:30
Începe sau NU școala? Haos total, înainte de primul clopoțel. Marius Nistor critică „tupeul” ministrului Educației: „Inacceptabil” # Gândul
Este haos în școala românească, iar elevii nu știu încă dacă luni vor începe cursurile. În timp ce guvernanții se „scaldă” în „balta” austerității, elevii și părinții așteaptă informații certe cu privire la începerea noului an școlar. Marius Nistor, președintele Federației „Spiru Haret”, a precizat că 80% dintre cadrele didactice vor protesta, precizând că unele […]
16:30
Bolojan a eliminat PE ASCUNS criteriile pentru numirea șefului Corpului de Control, într-o ordonanță a minerilor. Fost judecător CCR: „E o golăneală”. Cine este cel numit deja „MINERUL lui Bolojan” # Gândul
Premierul Ilie Bolojan a reușit o performanță mai puțin obișnuită chiar și pentru politica românească. A eliminat criteriile de numire pentru șefia Corpului de Control al prim-ministrului printr-o ordonanță care, oficial, trebuia să ajute minerii din Valea Jiului. Gândul prezintă pas cu pas cum au dispărut, peste noapte, aceste criterii. Povestea începe în ședința de […]
16:30
PLANUL roşu activat în Ialomița. Accident grav cu patru mașini / 11 persoane implicate, între care şi copii # Gândul
Autorităţile au activat planul roşu de intervenţie, sâmbătă, în judeţul Ialomiţa, după un accident rutier produs între patru maşini. În incidentul rutier au fost implicate 11 persoane, între care şi copii. Conform ISU Ialomiţa, accidentul a avut loc în localitatea Coşereni. Nu se cunosc, deocamdată, cauzele producerii impactului care a implicat mai multe mașini. Din primele […]
16:20
Ciprian Șerban: „A fost lansată prima procedură de achiziție din cadrul proiectului FAST DANUBE 2” # Gândul
Ciprian Șerban, ministrul Transporturilor și Infrastructurii, a anunțat că vineri, 5 septembrie 2025, a fost lansată prima procedură de achiziție din cadrul proiectului „FAST DANUBE 2”. Prin intermediul proiectului, România „își consolidează rolul de hub regional de transport”. De asemenea, se valorifică „cele mai importante atuuri naturale: Dunărea”, susține ministrul. Ministrul Transporturilor și Infrastructurii vine […]
16:00
Reacția Jandarmeriei, după ce Oana Țoiu a apărut cu un pahar de bere în mână, la partida România-Canada # Gândul
Oana Țoiu a fost observată pe Arena Națională, la partida România-Canada (scor final 0-3) care a avut loc vineri seara, 5 septembrie 2025, în timp ce ținea un pahar de bere în mână și privea către jucători. Șefa diplomației române nu a mers singură pe stadion, ci a fost însoțită și de Dragos Pîslaru, iar […]
15:50
Mai mulți fani i-au reproșat lui Marian Godină, polițist brașovean cunoscut pentru postările pe Facebook, că încearcă să „cerșească bani” pentru ceva ce până acum oferea gratuit pe rețelele de socializare. „Cum merge cerșitul, fra?”, l-a întrebat un comentator, în timp ce altul a scris că „trebuie să fii nebun să mai dai bani să […]
15:30
Emiterea rovinietelor și a peajelor în punctele de distribuție prin SIEGMCR va fi suspendată 60 de minute. Când nu va fi disponibilă platforma # Gândul
Emiterea rovinietelor și a peajelor în punctele de distribuție prin SIEGMCR va fi suspendată timp de 60 de minute, potrivit comunicatului transmis de CNAIR, sâmbătă, 6 septembrie 2025. CNAIR a comunicat faptul că emiterea rovinietelor și a peajelor prin SIEGMCR nu va fi posibilă, timp de 60 de minute, în noaptea de duminică spre luni, […]
15:20
„Dublă de foc” cu Franța la handbal feminin pe 18 și 20 septembrie! Cum arată lotul lui Florentin Pera # Gândul
Federația Română de Handbal a anunțat lotul convocat de selecționerul Florentin Pera pentru dubla de pregătire cu Franţa, programată la Oradea Arena, în zilele de 18 şi 20 septembrie 2025. Biletele pentru cele două partide sunt disponibile online pe platforma Eventim.ro. „Dublă de foc” cu Franța la handbal feminin pe 18 și 20 septembrie! Cum […]
15:10
O dorință puternică, dar imprevizibilă, te poate împinge la acțiune. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de duminică, 7 septembrie 2025. Berbec Este extrem de important să nu fii prea posesiv astăzi, mai ales când vine vorba de alte persoane. Ai relații importante cu oamenii din jurul tău și vei descoperi că, pentru a […]
15:10
A fi sau a nu fi ȘCOALĂ. Nesiguranță și haos, înainte de primul clopoțel. Marius Nistor critică „tupeul” ministrului Educației: „Inacceptabil” # Gândul
Este haos în școala românească, iar elevii nu știu încă dacă luni vor începe cursurile. Marius Nistor, președintele Federației „Spiru Haret”, a precizat că 80% dintre cadrele didactice vor protesta, precizând că unele dintre cadrele didactice vor fi în stradă, iar altele în unitățile de învățământ. Liderul de sindicat a precizat că mulți elevi sunt solidari […]
