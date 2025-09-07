Doi studenți au murit într-un accident de groază la Budeasa. Momentul tragediei, filmat

19:50

Peste 2,5 milioane de români sunt alergici la ambrozie, iar luna septembrie este una critică pentru ei. Planta atinge perioada maximă de polenizare în această perioadă. Simptomele pornesc de la strănut, nas înfundat sau lăcrimare excesivă şi pot ajunge până la accese de tuse şi dureri îngrozitoare de cap. Autorităţile locale şi persoanele fizice sunt obligate să distrugă buruiana, în caz contrar se pot da amenzi de până la 5 mii de lei.