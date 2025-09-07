Alexandru Muraru (PNL): Nu particip la moţiunea de cenzură a partidului de sorginte infracţională, coordonat şi finanţat de Kremlin. Nu voi face niciodată jocul celor care luptă împotriva României

11:00

Noul an şcolar debutează într-un climat de frustrare şi nesiguranţă, marcat de măsuri legislative contestate şi de o nemulţumire generalizată a cadrelor didactice. Profesorul Merito Cătălin Zaman, recunoscut pentru activitatea sa inovatoare la clasă şi pentru sprijinul constant acordat elevilor în competiţiile şcolare, avertizează că transformările recente afectează grav întregul proces educaţional. El nu este însă de acord cu unele forme de protest, respectiv cu faptul că că unele cadre didactice se gândesc să meargă şi să scrie titlul lecţiei pe tablă, fără să predea.. „Indiferent de transformările pe care le va suferi Educaţia, este obligatoriu ca standardele actului educativ să fie unele ridicate, demne de categoria pe care o reprezentăm. Le suntem datori asta copiilor, părinţilor şi, nu în ultimul rând, nouă. Să nu uităm nicio clipă DE CE AM ALES SĂ FACEM ASTA!”, este mesajul său către colegi.