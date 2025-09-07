Fată răpită de pe stradă în Baia Mare după ce s-a întâlnit cu doi bărbați din online

Newsweek.ro, 7 septembrie 2025 13:20

Fată răpită de pe stradă în Baia Mare după ce s-a întâlnit cu doi bărbați din online. Bărbații, din ...

Acum 5 minute
13:40
Tânără acuzată de furt chiar de tatăl ei. I-ar fi furat bani și bijuterii în valoare de 300.000 lei Newsweek.ro
Tânără acuzată de furt chiar de tatăl ei. I-ar fi furat bani și bijuterii în valoare de 300.000 lei....
Acum 30 minute
13:20
Fată răpită de pe stradă în Baia Mare după ce s-a întâlnit cu doi bărbați din online Newsweek.ro
Fată răpită de pe stradă în Baia Mare după ce s-a întâlnit cu doi bărbați din online. Bărbații, din ...
Acum 2 ore
12:40
Turist de 58 de ani rănit după ce a căzut 30 de metri pe Valea Cerbului. În ce stare e? Newsweek.ro
Turist de 58 de ani rănit după ce a căzut 30 de metri pe Valea Cerbului. În ce stare e? Cum l-au sal...
12:30
Un bărbat s-a sinucis după ce a plonjat cu mașina într-un giratoriu. De ce a făcut asta? Newsweek.ro
Un bărbat s-a sinucis după ce a plonjat cu mașina într-un giratoriu. De ce a făcut asta? Ce spun pol...
12:00
Doi studenți au murit carbonizați într-un accident înfiorător în Budeasa. Totul a fost filmat Newsweek.ro
Doi studenți au murit carbonizați într-un accident înfiorător în Budeasa. Totul a fost filmat. Cum s...
11:50
Insula care a ajuns să facă milioane de dolari cu Inteligența Artificială. Cum trăiesc oamenii? Newsweek.ro
Insula care a ajuns să facă milioane de dolari cu Inteligența Artificială. Cum trăiesc oamenii? Câți...
Acum 4 ore
11:30
Doi adolescenți rămași blocați pe creasta Bucșoiului Mic. Au fost salvați cu elicopterul Newsweek.ro
Doi adolescenți rămași blocați pe creasta Bucșoiului Mic. Au fost salvați cu elicopterul. Cum au aju...
11:10
Moarte cumplită pentru doi tineri, după ce au intrat cu mașina într-o curbă. N-au avut șanse Newsweek.ro
Moarte cumplită pentru doi tineri, după ce au intrat cu mașina într-o curbă. N-au avut șanse. Cum s-...
10:50
Nou record la CFR. 80 de km parcurși în 12 ore pe șinele din țară. Defecțiuni în lanț Newsweek.ro
Nou record la CFR. 80 de km parcurși în 12 ore pe șinele din țară. Defecțiuni în lanț. Ce s-a întâmp...
10:40
560 de copii au participat la competiția națională „Legendele Rugbyului Românesc” Newsweek.ro
Ultima etapă a Circuitului Național de MiniRugby ediția 2025, denumită „Legendele Rugbyului Românes...
10:30
Accident grav pe o șosea din Maramureș, provocat de un șofer beat. Trei oameni au ajuns la spital Newsweek.ro
Accident grav pe o șosea din Maramureș, provocat de un șofer beat. Trei oameni au ajuns la spital. M...
10:20
VIDEO Ce trebuie să mânânci și să bei când e foarte cald afară. Berea este bună, dar cu măsură Newsweek.ro
Pentru a trece mai ușor peste zilele călduroase, trebuie să fie atenți și la ceea ce bem și mânâncăm...
10:00
Extremistul Dan Tănasă (AUR), atac la Nicușor Dan: „Când votezi psihopați rămâi cu banane…” Newsweek.ro
Extremistul Dan Tănasă (AUR) îl atacă pe președintele Nicușor Dan pe motiv că nu are încă stabilită ...
10:00
Ce semnifică sărbătoarea de pe 8 septembrie și de ce i se spune Sfânta Maria Mică? Newsweek.ro
Pe 8 septembrie, creștinii sărbătoresc Nașterea Maicii Domnului, cunoscută în popor drept Sfânta Mar...
Acum 6 ore
09:40
Cine ar putea fi noul șef al Rezervei Federale? Trump își conturează lista scurtă Newsweek.ro
Preşedintele american Donald Trump analizează trei finalişti pentru a-l înlocui pe Jerome Powell la ...
09:30
O femeie care a dormit cu aerul condiționat pornit a ajuns la spital. De ce e periculos pentru corp Newsweek.ro
O tânără a ajuns în stare gravă la spital, cu amigdalită acută, după ce a dormit toată noaptea cu ae...
09:20
Ce spune Zelenski despre armele folosite în războiul cu Rusia. Unde sunt produse? Newsweek.ro
Președintele Volodimir Zelenski a spus unde sunt produse mai mult de jumătate din armele folosite în...
09:10
Alimente cu puține calorii, care te țin sătul mult timp. Ce să mănânci, dacă ții dietă Newsweek.ro
Unele alimente cu aport caloric redus oferă sațietate de durată. Acestea permit gestionarea mai ușoa...
09:00
Scandal în Sănătate după ce mai mulți medici au participat la o conferință la Brașov Newsweek.ro
Ministrul Sănătății cere sancțiuni pentru mai mulți medici care au participat la o conferință desfăș...
09:00
Leguma din bucătărie care face geamurile să strălucească în 60 de secunde. E iute Newsweek.ro
Nu ai nevoie de detergenți scumpi și nici de ore întregi de frecat. O legumă banală, pe care o ai de...
08:30
Zi decisivă în Parlament. Opoziția vrea să dea jos guvernul cu 4 moțiuni. De câte voturi are nevoie? Newsweek.ro
Patru moțiuni de cenzură, depuse de Opoziție, la adresa guvernului, sunt dezbătute azi în Parlament....
08:20
AMENDĂ de 500 de lei pentru șoferii care vor să salute. Gestul care te costă scump Newsweek.ro
Un gest mic la volan, făcut din obișnuință sau prietenie, poate să se transforme într-o surpriză nep...
08:10
Istoria rechizitelor școlare. De la tabla cu cretă la cea inteligentă. Stiloul, inventat de un român Newsweek.ro
Este perioada de începere a școlii, ceea ce înseamnă că este timpul să vă aprovizionați cu rechizite...
08:00
Horoscop 8 septembrie. Luna în Pești strică rutina Balanțelor. Scorpionii au surprize în dragoste Newsweek.ro
Horoscop 8 septembrie 2025. Luna în Pești strică rutina Balanțelor. Scorpionii au surprize în dragos...
Acum 8 ore
07:30
Greșeala banală care îți murdărește casa chiar când crezi că faci curat. Ce are mopul? Newsweek.ro
Iată care este greșeala frecventă pe care o faci atunci când crezi că faci curat prin casă. Foloseșt...
07:30
Resturi de virusuri antice reprezintă 40% din ADN-ul nostru. Cum pot distruge creierul? Newsweek.ro
Oamenii de știință au descoperit resturi de virusuri antice în ADN-ul oamenilor din prezent. Acestea...
07:20
Ce nu ai voie să faci de Sfânta Maria Mică. Tradiția spune că îți aduci singur necazul Newsweek.ro
În fiecare an, pe 8 septembrie, creștinii ortodocși prăznuiesc Nașterea Maicii Domnului, cunoscută î...
07:00
700 lei în plus la pensie la trecerea la „limită de vârstă”. Pensionarul va lua și 8.000 lei bonus Newsweek.ro
Pensionarii pot primi bani în plus la pensie dacă depun anumite acte doveditoare la casele de pensii...
Acum 24 ore
21:00
Un jihadist adolescent care plănuia să atace Parlamentul European, ambasade a fost arestat Newsweek.ro
Un adolescent în vârstă de 17 ani a fost arestat vineri în oraşul francez Le Mans de către serviciil...
20:20
Ambasadorul României în SUA: Nimeni nu are aici o relație de colaborare cu Călin Georgescu Newsweek.ro
Andrei Muraru admite că momentul anulării primului tur de scrutin prezidenţial în România, anul trec...
20:00
Demisie în bloc a directorilor celei mai mari școli din București. Mai sunt 2 zile și începe școala Newsweek.ro
Situație excepțională la Școala 195 „Hamburg”, din sectorul 3 al Capitalei. Conducerea școlii, cea m...
19:40
17 ani de la moartea lui Ilarion Ciobanu. Traian Brad din filmele cu ardeleni, însurat de patru ori Newsweek.ro
E greu să crezi că Ilarion Ciobanu nu mai e printre noi de 17 ani, dintr-o zi de 7 septembrie 2008. ...
19:10
Europa nu poate garanta securitatea Ucrainei fără SUA. „Depindem de sistemele de apărare Patriot” Newsweek.ro
Europa are prea puține sisteme proprii de informații și de apărare antirachetă, ceea ce o face depen...
19:00
Cum vor deveni maşinile recife de corali, pe fundul mării? Din ce sunt confecţionate ele? Newsweek.ro
Cum vor deveni zeci de maşini recife de corali, pe fundul mării? Din ce sunt confecţionate ele, în p...
18:40
Cătălin Predoiu: Rămânem uniţi, trecem peste moţiunile de cenzură şi continuăm Newsweek.ro
Cătălin Predoiu spune că liberali rămân uniţi, trec peste moţiunile de cenzură şi continuă şi cu pol...
18:10
Acţionarii Nuclearelectrica au respins acordul pentru SMR-urile de la Doiceşti Newsweek.ro
Acţionarii din AGEA Nuclearelectrica au respins acordul pentru SMR-urile de la Doiceşti, ceea ce est...
17:40
Meteo. Când încep ploile? Cum va fi vremea în următoarea săptămână Newsweek.ro
Prognoza meteo este de data aceasta despre când încep ploile. Cum va fi vremea în următoarea săptămâ...
16:50
De frica disponibilizărilor anunțate de Bolojan, tot mai multe comune renunță la petrecerile la Iași Newsweek.ro
Comunelor nu le mai arde să-și sărbătorească ziua. Cel puțin 9 dintre cele 93 din județ au ziua comu...
16:50
100 milioane de lei cu epicentrul la Iași. În caz este implicat un inspector de la Finanțele Publice Newsweek.ro
Un inspector fiscal extrem de prietenos, care anunța companiile când urmau să aibă loc inspecțiile ș...
16:10
Pensii speciale, mărite cu 4.000 lei în 2 ani. Indexarea pensilor contributive cu 200 lei, anulată Newsweek.ro
Cifre incredibile: Pensiile speciale au fost mărite cu 4.000 lei în doar 2 ani. Indexarea pensiilor ...
16:00
Accident cu opt persoane implicate, inclusiv minori, la Coşereni; a fost activat Planul Roşu Newsweek.ro
Un accident rutier în care au fost implicate patru autoturisme s-a produs, sâmbătă, în localitatea i...
15:40
F1: Lando Norris (Mclaren) a dominat ultimul antrenament dinaintea Marelui Premiu al Italiei Newsweek.ro
Pilotul britanic Lando Norris (McLaren) a dominat, sâmbătă, ultima sesiune de antrenamente libere di...
15:20
Serbia: 42 de persoane au fost arestate după o manifestaţie împotriva guvernului la Novi Sad Newsweek.ro
Patruzeci şi două de persoane au fost arestate în Serbia după o manifestaţie care a avut loc vineri ...
15:00
CNAIR: Emiterea rovinietelor va fi suspendată, pentru o oră, în noaptea de duminică spre luni Newsweek.ro
Emiterea rovinietelor în punctele de distribuţie, prin intermediul portalurilor web, SMS şi a dispoz...
14:30
MotoGP: Alex Marquez va pleca din pole position în Marele Premiu al Cataloniei Newsweek.ro
Pilotul spaniol Alex Marquez (Ducati-Gresini) va pleca din pole position în Marele Premiu al Catalon...
14:20
Senatori americani cer Meta şi Google să blocheze propaganda rusă la alegerile din Republica Moldova Newsweek.ro
Doi senatori americani, Jeanne Shaheen şi Thom Tillis, au cerut companiilor Meta şi Google să ia măs...
14:00
Zelenski îi răspunde lui Putin. Președintele ucrainean propune Kievul drept loc de întâlnire Newsweek.ro
Zelenski îi răspunde lui Putin. Președintele ucrainean propune Kievul drept loc de întâlnire. Lideru...
Ieri
13:40
O elevă de 9 ani din Franța a obținut diploma de bacalaureat, în iulie Newsweek.ro
O fetiță a reușit, în luna iulie, să obțină diploma de bacalaureat la doar 9 ani, devenind cea mai t...
13:20
Doi șoferi s-au luat la întrecere, pe străzile din Dolj. Tinerii au acum dosare penale Newsweek.ro
Doi tineri din județul Dolj, implicați în organizarea unei întreceri auto pe un drum național, fac o...
13:00
Restricţiile de circulaţie impuse pe Splaiul Independenţei din București, ridicate de sâmbătă Newsweek.ro
Restricţiile de circulaţie impuse pe Splaiul Independenţei pentru realizarea lucrărilor la planşeul ...
