Ministrul ungar de Externe: „În domeniul energiei, interesele României și Ungariei se suprapun”

Mai sunt doar două zile până la începerea anului şcolar, însă nici elevii şi nici părinţii nu ştiu ce se va întâmpla mai exact luni. Sindicatele din învăţământ îi îndeamnă pe profesori să boicoteze şi să nu ţină orele, iar ministrul Educaţiei le cere cadrelor didactice să îi primească pe elevi în săli. Peste 30.000 […] Articolul Harta haosului. Unde începe școala luni și unde nu. Situația în fiecare județ după ce profesorii au anunțat proteste apare prima dată în PS News.