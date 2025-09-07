Haos la început de an şcolar! În multe unităţi de învăţământ sălile de clasă vor fi în data de 8 septembrie goale
Jurnalul.ro, 7 septembrie 2025 14:50
Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ (FSLI) susţine că noul an şcolar, care începe luni, debutează "fără bucurie, fără optimism şi fără sărbătoare', fiind marcat de proteste, săli de clasă goale, tăieri mascate de salarii şi sacrificarea educaţiei copiilor, potrivit unui comunicat de presă.
• • •
Alte ştiri de Jurnalul.ro
Acum 15 minute
15:00
George Simion, liderul AUR, partidul care a depus patru moțiuni împotriva Guvernului, avertizează duminică în plenul Parlamentului că nu va fi cvorum.
Acum 30 minute
14:50
Haos la început de an şcolar! În multe unităţi de învăţământ sălile de clasă vor fi în data de 8 septembrie goale # Jurnalul.ro
Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ (FSLI) susţine că noul an şcolar, care începe luni, debutează "fără bucurie, fără optimism şi fără sărbătoare', fiind marcat de proteste, săli de clasă goale, tăieri mascate de salarii şi sacrificarea educaţiei copiilor, potrivit unui comunicat de presă.
Acum o oră
14:30
„PSD respinge toate moțiunile AUR. PSD nu va vota nicio moțiune, pentru că refuzăm haosul”, a spus, duminică, în plenul Parlamentului, Sorin Grindeanu, liderul interimar al PSD.
Acum 2 ore
14:10
Cele mai importante 6 vaccinuri recomandate persoanelor peste 60 de ani. Sfaturile medicilor pentru un sezon rece în siguranță # Jurnalul.ro
Sezonul gripal bate la ușă, iar medicii avertizează că persoanele de peste 60 de ani trebuie să fie deosebit de atente la schema de vaccinare. Pe lângă gripă, și alte boli respiratorii sau infecțioase pot deveni extrem de periculoase la vârste înaintate. Specialiștii subliniază că imunizarea regulată reduce semnificativ riscul de complicații grave și chiar deces.
14:10
Nu mai blocați munca Guvernului cu moțiuni de tip Cațavencu în care primiți să se revizuiască, dar numai în părțile neesențiale, le-a spus duminică în plenului Parlamentului Ilie Bolojan inițiatorilor moțiunilor de cenzură.
13:50
Reportul la Loto 6/49 depăşeşte 5,4 milioane de euro, iar la Joker 6 milioane de euro, la tragerile de duminică # Jurnalul.ro
Reportul la Loto 6/49, la categoria I, depăşeşte 27,43 milioane de lei (5,4 milioane de euro), iar la Joker, tot la prima categorie, reportul este de 30,67 milioane de lei (6,04 milioane de euro), informează Loteria Română.
13:20
Opoziția refuză să intre în plen. Simion: Un vot într-o zi de duminică nu înseamnă respect # Jurnalul.ro
Parlamentarii AUR; POT și SOS refuză să intre în plenul Parlamentului pentru dezbaterea moțiunilor de cenzură depuse de AUR. „Un vot într-o zi de duminică nu înseamnă respect”, a declarat liderul AUR, George Simion, care cere ca dezbaterile să aibă loc luni.
Acum 4 ore
13:10
Această săptămână aduce un val de noroc în viața romantică a 5 semne zodiacale deoarece totul pare să se așeze ca prin magie.
12:50
Când începe școala? Mesajul ministrul Educației pentru părinți: Îi așteptăm luni pe copii și părinți # Jurnalul.ro
„Cred că școala este în primul rând a copiilor, așa că îi așteptăm luni, împreună cu părinții. Cadrele didactice și personalul auxiliar/administrativ îi vor primi în școli și în clase”, susține ministrul Educației, Daniel David, în contextul protestelor anunțate de sindicaliști.
12:30
Eclipsă totală de Lună, vizibilă din România în această noapte. La ce oră începe fenomenul? # Jurnalul.ro
O eclipsă totală de Lună va fi vizibilă din România, în noaptea de duminică spre luni. Observatorul Astronomic „Amiral Vasile Urseanu” va fi deschis pentru public duminică seara.
12:30
Imagini cu agresorul câinilor de la adăpostul din Giurgiu, trimise Poliției. Angajatul, surprins când lovește fără milă animalele # Jurnalul.ro
Primăria Municipiului Giurgiu a anunţat că a trimis Poliţiei imagini apărute în spaţiul public cu un angajat care agresa câinii de la adăpostul societăţii Giurgiu Servicii Locale, potrivit Agerpres.
12:10
Muzeul Național de Artă al României, alături de Muzeul Județean de Artă „Centrul Artistic Baia Mare”, vă invită la vernisajul expoziției „József Klein și Școala de la Baia Mare”, care va avea loc joi, 18 septembrie 2025, de la ora 18:00, la parterul Galeriei Naționale (A4), Calea Victoriei 49-53.
11:50
Salvamontiștii din întreaga țară au salvat sâmbătă 17 persoane afalte în zone de risc în zonele montane. Șapte dintre acestea au fost duse direct la spital.
11:30
Administraţia Naţională de Meteorologie a emis, duminică, o atenţionare nowcasting Cod galben de averse torenţiale şi grindină pentru localităţi din judeţele Arad şi Bihor, valabilă în ora următoare.
Acum 6 ore
11:10
Horoscop zilnic, 8 Septembrie 2025: Conflicte pentru Gemeni și presiune pentru Scorpioni # Jurnalul.ro
Horoscop zilnic, 8 Septembrie 2025: Tensiune la job pentru Berbeci, zi haotică pentru Tauri și blocaje pentru Vărsători.
10:50
Sfânta Maria Mică 2025: Semnificații, tradiții și superstiții de Nașterea Maicii Domnului # Jurnalul.ro
Pe 8 septembrie, creștinii ortodocși și catolici sărbătoresc Nașterea Maicii Domnului, cunoscută în popor drept Sfânta Maria Mică.
10:30
Doi șoferi au murit duminică dimineața într-un accident produs pe un drum județean din Argeș.
10:10
La început de toamnă, Cinema sub clar de lună transformă terasa Promenada Mall într-un cinematograf în aer liber.
09:50
Legenda și simbolistica rândunelelor – între credință, știință și tradiție. O pasăre mică, dar cu o poveste mare!
09:40
Organizatorii US Open au cerut posturilor de televiziune să nu evidențieze reacțiile negative la adresa președintelui Donald Trump în timpul finalei de duminică la simplu masculin, dintre Alcaraz și Sinner, scrie BBC.
09:40
„Știința nu se negociază!” Ministrul Sănătății cere sancțiuni după conferința medicilor conspiraționiști de la Brașov # Jurnalul.ro
Conferință controversată la Brașov, condamnată de autorități
09:30
Cum prepari dulceață de guturi delicioasă și aromată. Trucuri pentru un desert savuros # Jurnalul.ro
Dulceața de gutui este un desert tradițional, apreciat pentru aroma sa distinctă, însă succesul preparării depinde de câțiva pași esențiali, în special timpul de fierbere și echilibrul corect între ingrediente.
Acum 8 ore
09:10
Între 8 și 14 septembrie 2025, trei zodii vor beneficia de oportunități importante pentru succes financiar și stabilitate materială. Energia astrală a săptămânii aduce idei inovatoare, șanse de investiții și claritate în luarea deciziilor legate de bani.
09:00
Funicularul Gloria, Lisabona: cum s-a produs accidentul care a ucis 16 oameni. Raport oficial # Jurnalul.ro
Oficialii portughezi care anchetează accidentul mortal al funicularului de miercuri din Lisabona spun că un cablu s-a rupt, dar restul mecanismului funcționa corect, scrie BBC.
08:50
Locuința ta ar trebui să fie un sanctuar al liniștii, dar în realitate poate ascunde factori nocivi pentru sănătate. De la praf și mucegai, până la produse de curățenie sau aerul pe care îl respiri, numeroși „dușmani invizibili” îți pot provoca alergii, oboseală sau probleme respiratorii. Iată care sunt cele mai frecvente riscuri din casă și cum le poți preveni.
08:50
Cabluri submarine tăiate în Marea Roșie. Accesul la internet, întrerupt în Asia și Orientul Mijlociu # Jurnalul.ro
Tăierea unor cabluri submarine din Marea Roșie a întrerupt accesul la internet duminică în unele părți din Asia și Orientul Mijlociu, au declarat experții, deși nu a fost clar imediat ce a cauzat incidentul, scrie AP.
08:40
Parlamentul lucrează duminică. Astăzi se votează cele patru moțiuni de cenzură ale AUR # Jurnalul.ro
Parlamentul României se întrunește duminică, la ora 13.00, pentru votul asupra celor patru moțiuni de cenzură depuse de Alianța pentru Unirea Românilor.
08:40
Jucătoarea belarusă Aryna Sabalenka și-a apărat titlul la US Open, impunându-se în finala de la Flushing Meadows împotriva americancei Amanda Anisimova, scor 6-3, 7-6 (3).
08:30
Îmbătrânirea nu trebuie să însemne și pierderea clarității mentale. Studiile arată că felul în care ne menținem sănătatea creierului depinde mult de alegerile și obiceiurile zilnice.
08:10
Acesta este mesajul pe care fiecare zodie trebuie să-l citească înainte de a se căsători.
07:50
Toți avem plăceri vinovate – de la stat prea mult pe rețelele sociale și mâncat fast-food, până la binge-watching (vizionarea maraton de seriale) sau citit cărți ore în șir. De obicei, sunt privite ca obiceiuri nesănătoase, dar ce-ar fi dacă unele dintre ele chiar ne-ar face bine?
07:30
Dacă ești fan pepene roșu și vrei să-i descoperi gustul și într-o altă formă decât cea clasică, îți propunem o rețetă simplă, dar spectaculoasă: budinca de pepene roșu.
Acum 12 ore
07:10
Pe măsură ce sezonul de toamnă a început, mulți dintre noi simțim o schimbare în modul în care vrem să abordăm spațiile de locuit. Odată cu sfârșitul verii, toamna ne poate împinge adesea să ne aranjăm lucrurile și să dorim o reîmprospătare - în special în ceea ce privește organizarea.
06:30
În ultima lună, dacă ai deschis televizorul, ai citit ziarele sau ai intrat pe rețelele sociale, cuvântul „austeritate” probabil ți-a sărit în ochi la fiecare pas. Este, poate, unul dintre cei mai folosiți termeni în România în această perioadă.
06:10
Luna Plină în Pești aduce claritate și bucurie pentru trei semne zodiacale
Acum 24 ore
00:50
Papa va canoniza duminică un adolescent născut la Londra, supranumit „influencerul lui Dumnezeu”, care a murit la 15 ani din cauza leucemiei. Carlo Acutis va deveni primul sfânt milenar al Bisericii Catolice, scrie The Guardian.
00:40
Naționala de fotbal a României zboară astăzi în Cipru, pentru meciul din preliminariile CM 2026 # Jurnalul.ro
Naționala de fotbal a României zboară duminică în Cipru, pentru meciul cu reprezentativa țării gazdă din preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026.
00:20
Pe 7 septembrie 2025, eclipsa de Lună în Pești aduce un mesaj important pentru patru semne zodiacale. Eclipsa este un moment cosmic de adevăr, eliberare și intuiție intensă.
00:20
Un bărbat atacat de un rechin pe o plajă din Sydney a murit din cauza rănilor suferite, a anunțat sâmbătă poliția, scrie Reuters.
00:10
Un exercițiu de echilibru poate indica riscul de boli sau chiar deces prematur, spun experții.
6 septembrie 2025
23:50
Ministerul Transporturilor anunță că începutul lunii septembrie este marcat de semnarea Autorizației de construire pentru Faza I a lucrărilor de modernizare, consolidare și reabilitare a Stației CF Gara de Nord București, una dintre cele mai importante investiții în infrastructura feroviară.
23:30
Un bărbat care a fost dat dispărut de familie a fost găsit spânzurat de un copac în apropierea fermei sale, anunță IPJ Timiș.
23:10
Muzeul Național de Artă al României (Calea Victoriei 49-53) vă invită la vernisajul expoziției „Covoare Zburătoare – Thomas Ruff & Transilvania & Anatolia”, joi, 18 septembrie 2025, de la ora 18:00.
22:50
Intitulat „Superman: Man of Tomorrow”, filmul îl va pune pe kryptonian împotriva inamicului său principal, omul de știință Lex Luthor.
22:50
Tată, mamă, soră, frate”, tripticul despre relații, ușor umoristic, regizat de Jim Jarmusch, a câștigat sâmbătă marele premiu la Festivalul de Film de la Veneția, potrivit AP . Filmul îi are în distribuție pe Adam Driver, Vicky Krieps și Cate Blanchett.
22:40
Un bărbat de 75 de ani din Topoloveni, județul Argeș a murit la spital, unde ajunsese după o încăierare cu ginerele său. Ambii erau sub influența alcoolului.
22:30
În România există o structură care oferă soluții amiabile, rapide și echilibrate între consumatori și operatorii economici, chiar și atunci când legea nu oferă un răspuns clar.
22:10
Ministrul Sănătății: Dezinformarea medicală este un atac direct la sănătatea românilor # Jurnalul.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a denunțat răspândirea dezinformării medicale și a cerut sancțiuni împotriva medicilor care promovează falsuri. Acesta a subliniat că adevărul și sănătatea pacienților nu pot fi compromise.
21:50
Conţinutul de umiditate în ogor se va situa în limite scăzute şi deosebit de scăzute în următoarea săptămână în aproape toată ţara, astfel că lucrările agricole în câmp se vor desfăşura cu dificultate, starea de vegetaţie a plantelor depreciindu-se în continuare, îndeosebi în sudul, sud-estul, estul şi vestul ţării, potrivit prognozei agrometeorologice emisă de Administraţia Naţională de Meteorologie pentru perioada 6 - 12 septembrie.
21:30
Ministrul de Interne, și prim-vicepreședinte PNL, Cătălin Predoiu, propune o strategie economică pe două fronturi pentru ieșirea din criză: reducerea cheltuielilor nejustificate și accelerarea economiei prin investiții, producție și noi proiecte.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.