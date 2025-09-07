România U19 a remizat cu Suedia U19. Pe cine a folosit Adrian Dulcea

15:40

Mario Tudose, subiectul principalei telenovele a finalului de mercato, e ademenit la FCSB cu un salariu de peste 17.000 de euro. Cât câștigă în prezent fundașul de 20 de ani al celor de la FC Argeș? Tot tabloul, în rândurile de mai jos. În decurs de câteva săptămâni, de când evoluțiile convingătoare din Superligă l-au propulsat în atenția celor mai potente echipe din România, Mario Tudose a devenit rapid unul dintre numele cel mai des pronunțate de pe radarul autohton. ...