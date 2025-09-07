România U19 a remizat cu Suedia U19. Pe cine a folosit Adrian Dulcea
Gazeta Sporturilor, 7 septembrie 2025 16:20
România U19 a remizat cu Suedia U19, scor 1-1, într-un amical disputat în Danemarca. Elevii lui Adrian Dulcea au disputat al doilea meci de pregătire în cadrul turneului din Danemarca. Pe 4 septembrie au remizat cu naționala gazdă, 1-1, iar 3 zile mai târziu au înregistrat același scor cu Suedia.Mihai Boșneag, de la Augsburg, a marcat golul României U19 cu Suedia. ...
• • •
Alte ştiri de Gazeta Sporturilor
Acum 30 minute
16:20
România U19 a remizat cu Suedia U19, scor 1-1, într-un amical disputat în Danemarca. Elevii lui Adrian Dulcea au disputat al doilea meci de pregătire în cadrul turneului din Danemarca. Pe 4 septembrie au remizat cu naționala gazdă, 1-1, iar 3 zile mai târziu au înregistrat același scor cu Suedia.Mihai Boșneag, de la Augsburg, a marcat golul României U19 cu Suedia. ...
Acum o oră
16:00
Conflict tehnologic între China și Europa: ce se întâmplă săptămâna viitoare la Munchen # Gazeta Sporturilor
Săptămâna viitoare, Salonul Auto de la Munchen (IAA Mobility), cel mai important eveniment auto european, organizat bienal, va reuni producători europeni și chinezi într-o confruntare spectaculoasă, evidențiind tot mai clar ascensiunea Chinei pe piața vehiculelor electrice. Practic, după cum arată analiza întocmită de cei de la Reuters, evenimentul va fi un duel direct între piețele auto din China și Europa. ...
15:50
Săptămâna viitoare, Salonul Auto de la Munchen (IAA Mobility), cel mai important eveniment auto european, organizat bienal, va reuni producători europeni și chinezi într-o confruntare spectaculoasă, evidențiind tot mai clar ascensiunea Chinei pe piața vehiculelor electrice. Practic, după cum arată analiza întocmită de cei de la Reuters, evenimentul va fi un duel direct între piețele auto din China și Europa. ...
Acum 2 ore
15:40
Ce salariu are, de fapt, Mario Tudose la FC Argeș » Leafă-top pentru un puști de 20 de ani, dar o diferență majoră față de oferta FCSB # Gazeta Sporturilor
Mario Tudose, subiectul principalei telenovele a finalului de mercato, e ademenit la FCSB cu un salariu de peste 17.000 de euro. Cât câștigă în prezent fundașul de 20 de ani al celor de la FC Argeș? Tot tabloul, în rândurile de mai jos. În decurs de câteva săptămâni, de când evoluțiile convingătoare din Superligă l-au propulsat în atenția celor mai potente echipe din România, Mario Tudose a devenit rapid unul dintre numele cel mai des pronunțate de pe radarul autohton. ...
15:30
Casa unui internațional ucrainean, lovitură de rachete în ultimul atac al Rusiei! Soția însăcrinată era înăuntru # Gazeta Sporturilor
Atacurile Rusiei asupra Ucrainei continuă. Locuința lui Georgiy Sudakov din Kiev a fost lovită în timpul unui atac cu rachete în zorii zilei de 7 septembrie, a dezvăluit jucătorul Benficăi prin intermediul rețelelor sociale.Familia mijlocașului ucrainean se afla acasă când clădirea a fost ținta dronelor și rachetelor rusești. Cu toate acestea, în ciuda panicii trăite, au scăpat nevătămați din atac.GALERIE FOTO. ...
15:20
Dat afară de CFR Cluj după doar două luni, negociază transferul la adversara lui FCSB din Europa League # Gazeta Sporturilor
Antonio Bosec (28 de ani) s-a despărțit, ieri, de CFR Cluj, după doar două luni de la transferul său în Gruia. Din informațiile Gazetei Sporturilor, fundașul croat se află în tratative avansate pentru semnarea unui contract cu Dinamo Zagreb, viitoarea adversară a celor de la FCSB, din faza ligii Europa League. ...
15:10
Cronică din viitor cu AI la meciul Cipru – România: „A înscris printr-o lovitură fulgerătoare cu capul” + Cine vor fi eroii partidei # Gazeta Sporturilor
România va disputa marți seară o partidă crucială contra Ciprului, la Nicosia, iar suporterii așteaptă o victorie care să-i mențină pe „tricolori” pe linia de plutire în preliminarii. Până la ora meciului însă, Gazeta a întrebat ChatGPT ce previziuni are pentru întâlnirea din Insula Afroditei.După 0-1 cu Bosnia, 5-1 în San Marino și 1-2 în Austria, România dispută marți seara un meci vital pe drumul spre CM 2026 contra Ciprului. ...
15:00
Începe etapa a 6-a din preliminariile CM 2026 » Germania, Spania și Belgia, în prim-plan # Gazeta Sporturilor
Preliminariile Campionatului Mondial din 2026 continuă duminică cu alte 8 meciuri din runda a 6-a. Astăzi se vor disputa partide din grupele A, E, G și J. Toate meciurile vor fi transmise în format liveTEXT pe GSP.ro.Ziua va fi deschisă de confruntarea dintre Georgia și Bulgaria, programată la ora 16:00. De la ora 19:00 se joacă alte două meciuri, în timp ce de la 21:45 sunt programate 5 confruntări. ...
14:50
Anunț de ultim moment dinspre Rapid » Când va fi în premieră sub comanda lui Gâlcă # Gazeta Sporturilor
Cristian Ignat, fundașul central de la Rapid, a oferit detalii despre procesul de recuperare prin care trece. Jucătorul de 22 de ani a fost operat la umăr la începutul lunii iulie.Ignat nu a apucat încă să se pregătească sub comanda lui Costel Gâlcă, instalat pe banca giuleștenilor în vară. Fundașul central a fost operat imediat după Campionatul European de tineret.Ignat ar urma să revină la antrenamentele cu lotul Rapidului la jumătatea lunii octombrie. ...
Acum 4 ore
14:40
Surprize uriașe în primul „11” ideal al primelor 8 etape de Superliga » 4 jucători de la o echipă ce abia prinde play-off-ul # Gazeta Sporturilor
GSP.ro prezintă „11”-le ideal alcătuit de compania de monitorizare Wyscout pentru primele opt etape din această stagiune de Superligă. Granzii din Capitală au câte un reprezentant, la fel ca liderul Universitatea Craiova, CFR Cluj nu dă niciun jucător, nici revelațiile FC Argeș sau FC Botoșani, în timp ce Farul lui Ianis Zicu domină topul, cu nu mai puțin de 4 jucători! La finalul fiecărei runde, Wyscout, portal folosit inclusiv de cele mai importante cluburi din lume, ...
14:40
Florentin Pera, selecționerul primei reprezentative de handbal feminin a României, a vorbit despre situația Cristinei Laslo (29 de ani), coordonatoarea Gloriei Bistrița. Cristina Laslo a fost exclusă din lotul Gloriei Bistrița în finalul mandatului lui Florentin Pera. Handbalista n-a mai apărut nici în lotul echipei naționale de o perioadă de timp. ...
14:00
Ce se întâmplă cu Borisav Burmaz » Costel Gâlcă, informație proaspătă despre atacantul Rapidului # Gazeta Sporturilor
Borisav Burmaz (24 de ani), atacantul celor de la Rapid, traversează o perioadă complicată, după ce s-a accidentat în cantonamentul din vară și a devenit indisponibil pentru o lungă perioadă. Într-un interviu acordat Gazetei Sporturilor, Costel Gâlcă (53 de ani), tehnicianul giuleștenilor, a vorbit despre situația jucătorului ofensiv. ...
13:50
Kylian Mbappe și-a dat deja verdictul: „Dacă ar fi după mine, i-aș duce Balonul de Aur acasă! Chiar îl merită” # Gazeta Sporturilor
Kylian Mbappe nu are niciun dubiu în privința celui mai bun jucător în sezonul trecut. Căpitanul echipei Franței îl vede pe conaționalul său Ousmane Dembele drept câștigător al Balonului de Aur. „Dacă vorbim despre Yamal și Dembele, l-aș alege pe Ousmane. Votul meu este foarte clar!”, a declarat decarul lui Real Madrid, în interviul acordat pentru BILD.Cu 15 zile înaintea decenării Balonului de Aur la Teatrul Chatelet din Paris, Kylian Mbappe și-a desemnat favoritul. ...
13:20
Rapid s-a înțeles cu mijlocașul rivalei din Liga 1 » Cât trebuie să plătească Dan Șucu # Gazeta Sporturilor
Rapid a ajuns la un acord cu Alin Fică (24 de ani), mijlocașul de la CFR Cluj. Perioada de mercato din Superliga se închide pe 8 septembrie, la 23:59, astfel că giuleștenii trebuie să bată palma repede cu ardelenii pentru a putea înregistra transferul.Rapid a căutat un mijlocaș în ultimele zile ale ferestrei de transferuri, după cum au recunoscut public Victor Angelescu, acționarul minoritar și președintele clubului bucureștean, și Constantin Gâlcă, antrenorul echipei. ...
13:10
Un fost patron din fotbalul românesc administrează o firmă fantomă, cu venituri de sute de milioane de euro » Stadionul Steaua, folosit drept reclamă falsă # Gazeta Sporturilor
Una dintre companiile aflate în top 100 cele mai mari firme din România, conform datelor raportate și validate oficial de ANAF, este de fapt o entitate fictivă, dezvăluie o anchetă realizată de Recorder. ...
13:00
În iarnă a condus-o pe FCSB în Europa League, acum a fost delegat la Cipru - România + Ce meciuri au primit arbitrii români # Gazeta Sporturilor
Slovenul Matej Jug (44 de ani) a fost delegat să conducă partida Cipru - România contând pentru runda a 6-a din preliminariile Campionatului Mondial din 2026. Cipru - România, în etapa a 6-a din preliminarii, se joacă marți, 9 septembrie, de la ora 21:45. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și la TV pe Prima TVAlesul UEFA, Matej Jug, nu este o figură străină pentru fotbalul românesc. ...
12:50
Se anunță o luptă spectaculoasă în MP de Formula 1 al Italiei » Cum arată grila de la Monza. Cursa începe la 16:00 # Gazeta Sporturilor
Marele Premiu de Formula 1 de la Monza are loc azi, de la ora 16:00. Va fi liveTEXT pe GSP.ro și în direct pe Antena 1 și platforma antenaplay.ro.Reporterul GSP Sergiu Alexandru este în Italia și transmite toate informațiile de la fața locului.După o sesiune de calificări extrem de spectaculoasă, olandezul Max Verstappen (RedBull) va pleca din pole position. El le-a luat fața rivalilor săi de la McLaren, Lando Norris și Oscar Piastri, cei care se luptă pentru titlul mondial. ...
Acum 6 ore
12:30
Denis Haruț (26 de ani), fundașul central de la Sepsi, a revenit la antrenamente la începutul lunii septembrie. El e tot mai aproape să poată juca din nou, după accidentarea suferită la finalul sezonului trecut.Haruț a suferit o ruptură o ruptură la ligamentele gleznei în mai și a ratat finalul stagiunii precedente. El a fost operat și a început recuperarea, care e tot mai aproape a fi completă. ...
12:30
Victorie pentru Constantin Popovici în Seria Mondială Red Bull Cliff Diving! Titlul se decide în ultima etapă a sezonului # Gazeta Sporturilor
Constantin Popovici a obținut o nouă victorie, de această dată în etapa a treia din Seria Mondială Red Bull Cliff Diving. Românul rămâne în lupta pentru Trofeul King Kahekili, înaintea ultimei etape de la Boston, în Statele Unite.Cei mai buni 24 de săritori de la mare înălțime din lume au concurat în acest weekend de pe podul Stari Most din Mostar, aruncându-se în apele repezi ale râului Neretva. ...
12:30
Ce s-a întâmplat în culise, după finala Sabalenka - Anisimova » Imaginile „scăpate” pe internet + rochia aleasă de campioană pentru poza oficială # Gazeta Sporturilor
Aryna Sabalenka (27 de ani, 1 WTA) a câștigat turneul de la US Open, ultimul Grand Slam al anului, iar după meci a pornit fiesta. Bielorusa a jucat perfect și și-a trecut în palmares trofeul la New York, iar emoțiile au fost înlocuite cu o descătușarea la capătul confruntării, aceasta fiind savuroasă la vestiare și mai apoi la conferința de presă. ...
12:30
Tuchel, desființat de presă: „Victoria plictisitoare și bombastică cu renumita stațiune de schi a fost de neprivit” # Gazeta Sporturilor
Tabloidele din Anglia au lansat critici dure la adresa selecționerului Thomas Tuchel, după victoria tristă a Angliei, 2-0 cu Andorra, pe Villa Park. Stadionul s-a golit de jumătate puțin după al doilea gol marcat de Declan Rice. „În minutul 75, într-o după-amiază mizerabilă la Birmingham, erau mii de locuri goale în tribuna din spatele porții lui Pickford. O jumătate din spectatori plecaseră, cealaltă jumătate era comatoasă”. ...
12:10
Campioni! Cine a câștigat Asia Express 2025: cu ce sume s-au ales cei doi concurenți # Gazeta Sporturilor
Foștii internaționali români Gabriel Tamaș (41 de ani) și Dan Alexa (45 de ani) au dat lovitura! Sunt câștigătorii „Asia Express”, reality show difuzat de Antena 1. Deși cei doi sunt implicați direct la două cluburi de fotbal, aceștia au acceptat provocarea de a se aventura în „Drumul Eroilor”, care a străbătut trei țări, Filipine, Vietnam și Coreea de Sud.S-au aflat deja câștigătorii show-ului Asia Express. În presă a răsuflat deznodământul competiției. ...
12:00
România are GARANTAT barajul pentru Campionatul Mondial: cum putem juca cu San Marino sau Moldova pentru un loc în America # Gazeta Sporturilor
Șansele României de a se califica direct la Campionatul Mondial din 2026 încep să se diminueze, după rezultatele înregistrate aseară de rivalele din Grupa H: Bosnia a învins categoric San Marino, 6-0, iar Austria s-a impus cu 1-0 în fața Ciprului. Ambele au victorii pe linie, în timp ce „tricolorii” au pierdut duelurile directe cu ele. În acest context, echipa lui Mircea Lucescu riscă să rateze chiar și locul al doilea, cel care duce la barajul preliminariilor. ...
11:50
Jannik Sinner, ore teribile înaintea finalei de la US Open! Și-a anulat antrenamentul și riscă să nu fie apt la ora meciului # Gazeta Sporturilor
Jannik Sinner (24 de ani, 1 ATP) traversează ore complicate înaintea finalei ultimului turneu de Grand Slam al anului, la US Open. Italianul ar trebui să joace în această seară, de la ora 21:00, contra lui Carlos Alcaraz (22 de ani, 2 ATP) pentru trofeu, dar situația acestuia este incertă.Liderul mondial a decis să nu forțeze nimic și tocmai din acest motiv și-a anulat antrenamentul oficial de sâmbătă. ...
11:40
CSM Știința Baia Mare și CSM USV Timișoara luptă duminică, pe stadionul Arcul de Triumf, de la ora 16:00, pentru titlul de campioană a României. Dinamo a învins-o pe Steaua cu 40-17, sâmbătă, în finala mică.Finala dintre CSM Știința Baia Mare și CSM USV Timișoara este trnasmisă de TVR Sport de la ora 16:00Ediția 2025 a întrecerii naționale de rugby a ajuns la ultimul meci, cel mai important. ...
11:30
Dani Coman, ultima poziție despre transferul lui Tudose la FCSB: „Suntem pregătiți să punem altceva în loc” # Gazeta Sporturilor
Într-o intervenție la TV duminică dimineață, Dani Coman, președintele lui FC Argeș, a lăsat de înțeles că transferul lui Mario Tudose (20 de ani, fundaș central) la FCSB nu e complet căzut.Potrivit oficialului piteștean, mutarea se poate face pentru prețul cerut de clubul la care joacă Mario Tudose. Coman susține faptul că Gigi Becali nu a fost deschis la negocieri, ci doar a propus o sumă de transfer. ...
11:30
Open GSP » Aryna Sabalenka câștigă din nou US Open! Luminița Paul, Alexandra Dulgheru și Roxana Fleșeru analizează turneul american și prefațează finala masculină # Gazeta Sporturilor
Luminița Paul, jurnalist GSP.ro, revine cu emisiunea Open GSP, duminică, 7 septembrie, ora 13:00, cu prilejul finalelor de la US Open.Aceasta le va avea ca invitate pe Alexandra Dulgheru, fostă jucătoare de tenis, respectiv pe Roxana Fleșeru, jurnalist GSP.ro.Emisiunea poate fi urmărită pe site-ul www.gsp.ro, pe pagina de Facebook a Gazetei Sporturilor, pe canalul de YouTube, dar și pe TikTok. ...
11:10
Grace Geyoro (28 de ani), fost mijlocaș la PSG, a fost transferată de către London City Lionesses, în schimbul a 1,65 milioane de euro, această sumă fiind una record în fotbalul feminin.În această vara, recordul celui mai scump transfer s-a doborât de două ori. Pe finalul campaniei de transferuri, London City Lionesses a decis să o transfere pe Grace Geyoro. ...
11:10
Joacă hochei, cântă la tobe, predă leadership » Războinicul din poartă s-a reinventat, dar în curând va reveni pe terenul de fotbal! # Gazeta Sporturilor
Întrebați urmăritorii campionatului englez care au fost cei mai buni portari ai erei Premier League și nu va dura mult până veți auzi numele lui Petr Cech. Acum în vârstă de 43 de ani, fostul goalkeeper de fotbal continuă să apere porți, dar de hochei pe gheață!, iar pe 15 septembrie va face echipă cu Gică Hagi în Legends Charity Game, duelul unora dintre cei mai mari fotbaliști ai tuturor timpurilor.Pe 15 septembrie, ora 22:00, GSP. ...
11:10
Raluca Kelemen, procentaj impresionant în Liga Florilor » Ce l-a nemulțumit pe Florentin Pera # Gazeta Sporturilor
SCM Râmnicu Vâlcea a obținut sâmbătă seara prima victorie stagională în „Liga Florilor”, în runda a doua din sezonul 2025-2026, impunându-se fără emoții, scor 39-26, pe teren propriu, în fața celor de la CSM Galați. Portarul gazdelor, Raluca Kelemen, a avut o prestație de vis între buturi. ...
10:50
Jucătorul plecat de la Nottingham Forest e aproape de Superliga » Când ar urma să semneze # Gazeta Sporturilor
Emmanuel Dennis (27 de ani), atacantul rămas liber după despărțirea de Nottingham Forest, ar fi aproape să semneze cu CFR Cluj. Ardelenii sunt aproape să aducă încă un nume important.CFR Cluj l-a prezentat deja pe Kourt Zouma, fostul fundaș de la Chelsea, câștigător de Champions League în 2021. Apoi, ardelenii au bătut palma cu Marcus Coco, fundaș dreapta cu 260 de meciuri în Ligue 1. ...
Acum 8 ore
10:40
Vești excelente pentru naționala României! Surpriza de pe lista lui Pera a înscris de 8 ori, Sorina Grozav a marcat și ea 12 goluri # Gazeta Sporturilor
Sorina Grozav (26 de ani), noua jucătoare a celor de la Corona Brașov, a avut o prestație de vis în etapa a doua din „Liga Florilor”, marcând nu mai puțin de 12 goluri. Reușitele ei au fost decisive pentru echipa brașoveană, care a câștigat cu emoții în deplasarea de la Zalău, scor 24-23. De la învinse s-a remarcat extrema stângă Alexia Niță (18 ani), care a marcat de 8 ori după ce a primit prima convocare la lot. ...
10:40
Transfer iminent la Rapid » Costel Gâlcă a confirmat în interviul acordat Gazetei # Gazeta Sporturilor
Într-un dialog cu Gazeta Sporturilor, Costel Gâlcă (53) de ani, antrenorul Rapidului, a analizat strategia de transferuri a clubului, a vorbit despre păstrarea lui Andrei Borza, ofertele primite pentru Alex Dobre, dar și despre alegerea în privința postului de portar.Chiar dacă perioada de mercato se apropie de final, Rapid a anunțat că va transfera un jucător care să aducă valoare și un stil diferit de joc. ...
10:30
Selecționerul Ciprului i-a perpelit pe Lucești! Amănuntele care le dau fiori „tricolorilor” în Insula Afroditei # Gazeta Sporturilor
Instalat la începutul anului pe banca Ciprului, Apostolos Mantzios a reușit să aducă o progresie permanentă în jocul insularilor, inclusiv o seară chinuitoare pentru Austria, la Linz, sâmbătă. Grecul de 55 de ani are o istorie bogată în disputele cu Mircea și Răzvan Lucescu. Pe români îi așteaptă un rival înverșunat la Nicosia pe drumul spre CM 2026!Cipru - România, în etapa a 6-a din preliminarii, se joacă marți, 9 septembrie, de la ora 21:45. ...
10:10
După ce a făcut subiectul unei controverse uriașe în Ucraina în prima zi de la transferul lui Dinamo Kiev, Vladislav Blănuță(23 de ani) a aflat decizia luată de club, urmare a acuzațiilor că atacantul e pro-rus.Vineri, patronul lui Dinamo Kiev, Igor Surkis, anunța că va decide dacă Blănuță continuă la echipă după ce va purta o discuție cu atacantul. Acum, ucrainenii scriu că fostul internațional de tineret al României va continua. ...
10:10
Carlos Alcaraz, în fața unei performanțe unice în tenisul profesionist la finala cu Jannik Sinner de la US Open # Gazeta Sporturilor
Carlos Alcaraz (22 de ani, 2 ATP) joacă duminică seara, de la ora 21:00, în finala US Open împotriva lui Jannik Sinner (24 de ani, 1 ATP). Cei doi rivali se confruntă pentru al treilea turneu de Grand Slam consecutiv în finală. ...
09:50
Ikast - CSM București, la debutul în Liga Campionilor » Gândul doar la victorie pentru „tigroaice” # Gazeta Sporturilor
Campioana României, CSM București, începe duminică după-amiaza aventura europeană în grupa din Liga Campionilor, în deplasare, pe terenul celor de la Ikast Handbol. Meciul este programat de la ora 15:00, va fi liveTEXT pe GSP.ro și transmis în direct la TV de Prima Sport 3 și Digi Sport 1.Prima echipă românească care a debutat în grupele Ligii Campionilor a fost Gloria Bistrița, care sâmbătă seara a trecut pe teren propriu de Storhamar, scor 29-26, în grupa A. ...
09:40
Luca Viișoreanu, pilotul român care a concurat pe Monza, explică punctul-cheie: „Cea mai violentă frânare din tot campionatul” # Gazeta Sporturilor
Luca Viișoreanu, 16 ani, pilot în Formula 4 Italia și recent în Formula 4 CEZ (Central European Zone), a prefațat pentru Gazeta Sporturilor Marele Premiu de Formula 1 de la Monza.Pilotul român cunoaște foarte bine legendarul circuit italian, pe care a concurat, și a vorbit despre caracteristicile cursei și despre duelul pentru victorie. ...
09:30
Aryna Sabalenka a câștigat cel mai mare premiu din tenisul feminin: noul titlu la US Open îi aduce o avere # Gazeta Sporturilor
Aryna Sabalenka a cucerit sâmbătă, pentru al doilea an consecutiv, titlul la US Open. Numărul 1 mondial a învins-o în finală pe Amanda Anisimova, 6-3, 7-6, și a pus mâna pe cel mai mare premiu din tenisul feminin: 4,3 milioane de euro.Finala US Open a fost una a revanșei. Sabalenka, după ce pierduse finale la Australian Open și Roland Garros, a reușit să cucerească un titlu de Grand Slam anul acesta. ...
09:20
Cine transmite la TV meciul Cipru - România din preliminariile Cupei Mondiale 2026 # Gazeta Sporturilor
Naționala României continuă preliminariile Campionatului Mondial din 2026 în etapa a 6-a, după ce la finalul săptămânii a avut rundă liberă și a organizat un amic cu Canada, pierdut 0-3. Pentru „tricolori” urmează acum meciul contra reprezentativei din Cipru, partidă programată marți, 9 septembrie, de la ora 21:45, la Nicosia. ...
09:00
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a venit cu o propunere pentru selecționerul Mircea Lucescu (80 de ani) înaintea confruntării cu Cipru, din preliminariile Cupei Mondiale din 2026, și anume titularizarea lui Ștefan Baiaram (22 de ani) ca „număr 9”.Cipru - România, în etapa a 6-a din preliminarii, se joacă marți, 9 septembrie, de la ora 21:45. Meciul va fi liveTEXT pe GSP. ...
Acum 12 ore
08:40
Aryna Sabalenka a povestit calvarul prin care a trecut, după triumful de la US Open: „Mentalitatea a fost complet greșită” # Gazeta Sporturilor
Aryna Sabalenka (27 de ani, 1 WTA) a câștigat turneul de la US Open sâmbătă seara, după succesul din ultimul act cu Amanda Anisimova (24 de ani, 9 WTA), iar după meci a oferi o reacție extrem de sinceră despre cât de greu a fost începutul de anul pentru ea și ce anume s-a schimbat ulterior, după ce a reflectat asupra situației, considerând că sănătatea mintală este extrem de importantă pentru un sportiv. ...
08:20
Cum arată șansele de calificare la Campionatul Mondial 2026 în grupa României, după 5 etape # Gazeta Sporturilor
Sâmbătă s-a încheiat runda a 5-a din preliminariile Campionatului Mondial în grupa României cu două rezultate nedorite, care le-a îndepărtat pe Austria și Bosnia în fruntea clasamentului, acestea fiind văzute principalele favorite la câștigarea grupei. România rămâne în spate, văzută a treia favorită, și doar cu 2% șanse de a merge direct la turneul final. ...
08:00
Amanda Anisimova, distrusă complet după a doua finală de Grand Slam pierdută la rând » A plâns fără oprire la US Open: „Nu puteam vedea minge când servesc” # Gazeta Sporturilor
Amanda Anisimova (24 de ani, 9 WTA) a pierdut a doua finală consecutivă de Grand Slam sâmbătă seara, la US Open, după cea de la Wimbledon. Favorita gazdelor a cedat cu 3-6, 6-7 (3) în fața Arynei Sabalenka, iar după meci a fost extrem de emoționată și de dezamăgită, plângând ca un copil pe margine. ...
07:40
„Stați, stați! Ce faceți? N-am terminat” » Sabalenka și un moment viral la festivitatea de premiere de la US Open # Gazeta Sporturilor
Aryna Sabalenka (27 de ani, 1 WTA) a devenit sâmbătă campioană la US Open, câștigând marea finală de la Flushing Meadows, după succesul scor 6-3, 7-6(3) cu Amanda Anisimova (24 de ani, 9 WTA). La finalul partidei, la festivitatea de premiere, a oferit un moment viral, după ce organizatorii au fost mai grăbiți și au oprit fără motiv discursul campioanei. Prima care a preluat microfonul a fost Amanda Anisimova, vizibil emoționată și cu lacrimi în ochi. ...
Acum 24 ore
01:20
Serbia lui Jokic, eliminată surprinzător în optimi la EuroBasket 2025: „Am trecut prin iad în ultimele 72 de ore!” # Gazeta Sporturilor
Serbia lui Nikola Jokic a fost eliminată surprinzător în optimile de finală de la EuroBasket 2025, eșec 86-92 în fața Finlandei. Serbia, cotată printre favorite la câștigarea trofeului, avându-l lider pe Nikola Jokic, a fost lovită de ghinioane în ultimele zile. Cea mai importantă absență a fost cea a lui Bogdan Bogdanovic, baschetbalistul lui LA Clippers. ...
01:20
Reacțiile piloților Ferrari după calificările de la Monza: „Locul 4 a fost unul bun anul trecut” # Gazeta Sporturilor
Charles Leclerc și Lewis Hamilton, piloții Ferrari, au analizat rezultatul calificărilor din Marele Premiu de Formula 1 de la Monza.Marele Premiu de Formula 1 de la Monza are loc duminică, de la ora 16:00. Va fi liveTEXT pe GSP.ro și în direct pe Antena 1 și antenaplay.roReporterul GSP Sergiu Alexandru este în Italia și transmite toate informațiile de la fața locului. ...
00:30
Topurile pe care Stanciu le dă peste cap la echipa națională: umăr la umăr cu Lăcătuș și Rednic, pe urmele lui Gică Popescu și Dinu # Gazeta Sporturilor
Nicolae Stanciu a pătruns în top 10 selecții la reprezentativă, unde-l mai despart doar 17 meciuri de intrarea în galeria de lux a celor cu minimum 100 de jocuri în tricoul României. E tot mai sus și în ierarhia all-time a căpitanilor: tocmai a trecut de RațSunt 9 ani și jumătate de când a debutat la echipa națională. ...
00:10
Meciul din grupa României în preliminariile pentru Campionatul Mondial, întrerupt dintr-un motiv inedit # Gazeta Sporturilor
Meciul Austria - Cipru, scor 1-0, din grupa României din preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026, a fost întrerupt timp de câteva minute dintr-un motiv inedit.În minutul 78 al partidei, portarul austriecilor, Alexander Schlager, a indicat o groapă foarte adâncă la marginea careului său. Partida s-a jucat pe Raiffeisen Arena din Linz. ...
00:00
Austria și Bosnia au câștigat duelurile cu Cipru și San Marino și s-au desprins în clasament » Cum arată situația în grupa României # Gazeta Sporturilor
Austria s-a impus la limită pe teren propriu în fața selecționatei din Cipru, scor 1-0, într-un duel al grupei H din preliminariile Campionatului Mondial din 2026. Unicul gol al partidei a fost marcat dintr-un penalty controversat.În cealaltă partidă din grupa H care s-a disputat sâmbătă seară, Bosnia a câștigat categoric în San Marino, scor 6-0. Veteranul Edin Dzeko a reușit o „dublă”. ...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.