Georgia - Bulgaria ACUM, cu Mekvabishvili de la Craiova și Milanov de la Dinamo titulari! Urmează Spania, Germania și Olanda
Sport.ro, 7 septembrie 2025 16:20
Duminică se dispută mai multe meciuri din preliminariile Campionatului Mondial din 2026.
Începe greul pentru Siyabonga Ngezana! Ce urmează pentru fundașul lui FCSB în preliminariile CM 2026 # Sport.ro
Africa de Sud este lider în grupa de calificare la Mondial.
Ion Marin a bifat prima victorie la cârma României U18 de la revenire! Cât s-a terminat meciul cu Republica Moldova # Sport.ro
Ion Marin a revenit recent la reprezentativa U18 a României.
Georgia - Bulgaria ACUM, cu Mekvabishvili de la Craiova și Milanov de la Dinamo titulari! Urmează Spania, Germania și Olanda # Sport.ro
Duminică se dispută mai multe meciuri din preliminariile Campionatului Mondial din 2026.
Echipajele României au obţinut încă două medalii de aur la Campionatele Europene Under23 de la Racice, Cehia. De asemenea, sportivii români au câştigat un argint şi un bronz.
Basarab Panduru a fost sincer după amicalul cu Canada: „Respectul te face să fii puţin reţinut” # Sport.ro
Basarab Panduru a vorbit despre prestația slabă a României în amicalul cu Canada.
U Cluj are un început interesant de campionat.
FCSB l-a vrut pe Mario Tudose (20 de ani) de la FC Argeș, dar mutarea s-a blocat pe ultima sută de metri.
Totul pe linie: mizele amețitoare ale finalei US Open 2025, Jannik Sinner - Carlos Alcaraz # Sport.ro
Finala US Open 2025, meci-răscruce pentru carierele lui Jannik Sinner și Carlos Alcaraz.
CFR Cluj are concurență! Unde poate ajunge fotbalistul de Premier League pe care îl vor ardelenii # Sport.ro
CFR Cluj are concurență pentru atacantul cu peste 50 de meciuri în Premier League.
Popovici duce România în lupta pentru titlu într-o disciplină extrem de grea. Cum arată clasamentul general după victoria din etapa de la Mostar # Sport.ro
Constantin Popovici și-a împins limitele la maximum în etapa de la Mostar a celebrului concurs de sărituri de la mare înălțime.
Răzbunare dulce contra Americii: reacția colorată a bielorusei Aryna Sabalenka pe cel mai mare stadion de tenis din lume # Sport.ro
Aryna Sabalenka, revanșă împotriva tenisului american, chiar la New York.
Constantin Popovici, victorie spectaculoasă la Mostar, în Seria Mondială Red Bull Cliff Diving. "Nu știam la ce să mă aștept din cauza accidentării" # Sport.ro
Cei mai buni 24 săritori de la mare înălțime din lume, la masculin și feminin, au sărit în acest weekend de pe podul Stari Most, din Mostar, în apele repezi ale râului Neretva, în cadrul celei de-a treia etape din Seria Mondială Red Bull Cliff Diving
Edi Iordănescu n-are viață ușoară la Legia: "Cea mai grea funcție în Polonia după cea de președinte" # Sport.ro
Edi Iordănescu traversează o perioadă complicată la Legia Varșovia.
Kevin De Bruyne nu a lăsat loc de interpretări când a fost întrebat de duelul cu Man. City: „Asta nu se va schimba” # Sport.ro
Kevin De Bruyne a vorbit despre duelul cu Manchester City din Champions League.
România a pierdut cu 0-3 meciul amical cu Canada și se pregătește pentru partida cu Cipru, programată marți, 9 septembrie, de la ora 21:45.
Cât costă rochia purtată de Aryna Sabalenka după câștigarea US Open 2025. Câte titluri de mare șlem are bielorusa în palmares # Sport.ro
Aryna Sabalenka a devenit prima jucătoare, de la Serena Williams, care își apără titlul de campioană la New York.
Virgiliu Postolachi (25 de ani) pleacă de la CFR Cluj, pe finalul perioadei de mercato, dar va juca tot în Superliga României.
13:00
Jucătorul dorit de FCSB în această vară a semnat cu o formație din Turcia.
Pe lista lui Manchester City în vara trecută, jucătorul lui Chivu nu a ezitat: „Aș fi cu siguranță interesat” # Sport.ro
Unul dintre jucătorii lui Cristi Chivu de la Inter nu s-a ferit să spună că ar fi interesat de un transfer în alt campionat.
Cine va arbitra Cipru - România, meciul de ”totul sau nimic” pentru naționala lui Lucescu # Sport.ro
România se gândește deja la meciul cu Cipru de marți (21:45), dar șansele pentru o calificare directă la Cupa Mondială sunt din ce în ce mai mici.
Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, vrea să transfere un fundaș central pe finalul acestei perioade de mercato, pentru a-l înlocui pe Mihai Popescu (32 de ani).
Gigi Becali a luat hotărârea în urma telenovelei transferului lui Mario Tudose.
Mats Wilander explică pentru Sport.ro: de ce sunt Sinner și Alcaraz imposibil de bătut, la ora actuală # Sport.ro
Carlos Alcaraz și Jannik Sinner domină tenisul masculin, de peste șapte sute de zile.
Cea mai dură imagine a finalei US Open 2025: ce a recunoscut pierzătoarea Amanda Anisimova # Sport.ro
Amanda Anisimova, consolată de Aryna Sabalenka, după finala US Open 2025.
Gabi Tamaș (41 de ani) a avut o carieră impresionantă, cu meciuri în Premier League, Ligue 1 sau La Liga.
Mitică Dragomir a vorbit despre situația lui Mircea Lucescu înaintea partidei cu Cipru.
România se gândește deja la meciul cu Cipru de marți (21:45), dar șansele pentru o calificare directă la Cupa Mondială sunt din ce în ce mai mici.
Aryna Sabalenka s-a impus în fața americancei Amanda Anisimova și a câștigat finala de simplu de la US Open.
Ousmane Dembele s-a accidentat și va lipsi o perioadă bună de pe gazon.
Manchester United vrea să renunțe la încă un jucător.
CFR Cluj joacă tare! Ardelenii, gata să aducă un fotbalist cu peste 50 de meciuri în Premier League # Sport.ro
CFR Cluj este aproape să aducă încă un super jucător, imediat după oficializarea mutării lui Kurt Zouma.
Câștigătorul Balonului de Aur din 2024 recunoaște că trofeul e aproape să ajungă la un jucător de la PSG.
Ce adversari ne dau specialiștii la barajul pentru Cupa Mondială: suntem favoriți să dăm peste un ”balaur” # Sport.ro
România se gândește deja la meciul cu Cipru de marți (21:45), dar șansele pentru o calificare directă la Cupa Mondială sunt din ce în ce mai mici.
Cristiano Ronaldo sparge toate barierele la 40 de ani! Borna incredibilă atinsă de portughez # Sport.ro
Cristiano Ronaldo a atins o nouă bornă incredibilă pentru naționala Portugaliei.
Mihai Stoica i-a făcut o propunere lui Mircea Lucescu pentru meciul cu Cipru.
Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, vrea să transfere un fundaș central pe finalul acestei perioade de mercato, pentru a-l înlocui pe Mihai Popescu (32 de ani).
Arina Sabalenka a câștigat titlul la US Open! Performanța pe care o reușise ultima oară Serena Williams # Sport.ro
Arina Sabalenka a câștiga US Open, după ce a învins-o în finală cu Amanda Anisimova.
Continuă scandalul cu transferul lui Tudose! Mihai Stoica l-a chemat pe Dani Coman la detectorul de minciuni # Sport.ro
Continuă scandalul transferului lui Mario Tudose de la FC Argeș la FCSB.
Se topește visul american?! Bosnia și Austria, victorii pe linie în grupa României din preliminariile CM 2026 # Sport.ro
Sâmbătă seară au avut loc două meciuri în Grupa H din preliminariile Campionatului Mondial din 2026.
Ofertă de 20 de milioane de euro refuzată pe loc! Căpitanul lui Genoa, dorit de un club de Champions League # Sport.ro
Genoa a reușit să-și securizeze serviciile căpitanului Johan Vásquez, în ciuda unui asalt de ultim moment din partea celor de la FC Porto.
România - Canada s-a încheiat 0-3.
Prima reacție a lui Ioan Varga despre accidentarea lui Louis Munteanu: "Asta mi s-a spus de la națională" # Sport.ro
Ultimele informații despre starea lui Louis Munteanu (23 de ani).
Planul de răzbunare al lui Gigi Becali! Vrea să-l ia gratis pe Tudose și propune o primă uriașă de instalare # Sport.ro
Răsturnare de situație în telenovela transferului lui Mario Tudose!
Bomba serii! Zidane ar putea fi adversarul lui FCSB în Europa League: ar fi ajuns la un acord cu Fenerbahce # Sport.ro
Fenerbahce va fi adversara lui FCSB în faza principală Europa League.
Dezastrul de la FCU Craiova a ajuns în Italia! Jurnaliștii italieni, șocați de penalizarea record: "Condamnare sportivă" # Sport.ro
Situația dramatică de la FCU Craiova 1948 a depășit granițele României și a devenit subiect de știri în presa din Italia.
Mihai Stoica a făcut praf un tricolor: ”Nu mi se pare normal să i se tolereze acest comportament!” # Sport.ro
România – Canada s-a încheiat cu victoria canadienilor, scor 3-0, în amicalul disputat înaintea partidei cu Cipru din preliminariile pentru Cupa Mondială.
Marian Iancu l-a făcut praf pe Horațiu Moldovan după gafa impardonabilă din România - Canada + Ce a spus despre Alex Dobre # Sport.ro
România nu a avut nicio șansă contra Canadei într-un meci amical de lux disputat pe Arena Națională și a pierdut cu 3-0.
