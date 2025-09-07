Parlament-moţiune de cenzură/Grindeanu: Românii nu ne-au ales pentru a flutura demisia pentru ping-pong politic; nu ne lăsăm şantajaţi
Financial Intelligence, 7 septembrie 2025 16:20
Preşedintele interimar al PSD Sorin Grindeanu a afirmat, duminică, în Plenul Parlamentului, că PSD nu guvernează "cu pistolul […]
Acum 30 minute
16:20
Parlament-moţiune de cenzură/Grindeanu: Românii nu ne-au ales pentru a flutura demisia pentru ping-pong politic; nu ne lăsăm şantajaţi # Financial Intelligence
Preşedintele interimar al PSD Sorin Grindeanu a afirmat, duminică, în Plenul Parlamentului, că PSD nu guvernează "cu pistolul […]
Acum o oră
16:10
Bumbacul indian este scutit de taxe, însă măsura ar putea să submineze cererea internă (analiză) # Financial Intelligence
India a decis să prelungească suspendarea taxelor de import pentru bumbac până la sfârşitul anului, oferind o relaxare […]
16:10
Grecia/ Fraudarea ajutoarelor agricole europene, “o problemă cronică” (premierul grec) # Financial Intelligence
Premierul grec Kyriakos Mitsotakis a afirmat duminica aceasta că fraudarea ajutoarelor agricole europene constituie "o problemă cronică" în […]
16:10
Bolojan, la dezbaterea moțiunii de cenzură intitulată „Opriţi politizarea companiilor publice! Opriţi batjocorirea proprietăţii statului!”: Proiectul pentru restructurarea companiilor publice are ca obiectiv profesionalizarea și depolitizarea companiilor de stat # Financial Intelligence
Plenul comun al celor două Camere ale Parlamentului a început, duminică, dezbaterea celei de-a doua moţiuni de cenzură […]
15:50
Moțiunea de cenzură 'Demisia Guvernului Bolojan – cel mai bun tratament pentru sistemul de sănătate, dar și pentru […]
Acum 2 ore
14:50
Ucraina lovește infrastructura petrolieră „strategic importantă” din Rusia, confirmă Statul Major General # Financial Intelligence
Forțele ucrainene au atacat rafinăria de petrol Ilsky din regiunea Krasnodar Krai din Rusia și stația de control […]
Acum 4 ore
14:40
Prim-ministrul japonez Ishiba demisionează după o serie de înfrângeri electorale dureroase # Financial Intelligence
Prim-ministrul japonez Shigeru Ishiba a declarat duminică că a decis să demisioneze, inaugurând o perioadă potențial îndelungată de […]
14:40
Ucraina a atacat conducta de petrol Druzhba din regiunea Bryansk, provocând „daune extinse prin incendiu” # Financial Intelligence
Ucraina a atacat conducta de petrol Druzhba din regiunea Bryansk din Rusia, provocând „daune extinse prin incendiu", a […]
14:30
Parlament-moţiune de cenzură/Bolojan: Nu mai blocaţi munca Guvernului cu moţiuni de tip Caţavencu; Moţiunea de cenzură pe sănătate – plină de contradicţii – video # Financial Intelligence
Premierul Ilie Bolojan a declarat, duminică, în plenul Parlamentului, că, azi, clasa politică se va împărţi între cei […]
14:30
Parlament-moţiune de cenzură/Simion, discurs de la tribuna Parlamentului, deşi anunţase că parlamentarii opoziţiei nu intră în sala de şedinţe # Financial Intelligence
Preşedintele AUR, George Simion, care anunţa că parlamentarii opoziţiei nu intră în sala de şedinţe în care se […]
14:20
Parlament-moțiune de cenzură/Grindeanu: PSD nu va vota nicio moțiune, pentru că refuzăm haosul # Financial Intelligence
PSD nu va vota nicio moțiune, pentru că refuză haosul, a declarat, duminică, în Parlament, președintele interimar al […]
Acum 8 ore
10:30
Estonia se pregătește pentru o posibilă reducere a trupelor americane în Europa # Financial Intelligence
Țările europene care se învecinează cu Rusia ar trebui să se pregătească pentru posibilitatea ca Washingtonul să-și retragă […]
10:20
Dronele ucrainene ar fi lovit rafinăria de petrol Ilsky din Krasnodar Krai, Rusia (Kiev Independent) # Financial Intelligence
Dronele ucrainene ar fi lovit o rafinărie importantă de petrol din regiunea rusă Krasnodar Krai în noaptea de […]
10:20
Trump se pregătește în liniște să călătorească luna viitoare în Coreea de Sud, unde s-ar putea întâlni cu liderul Chinei – CNN # Financial Intelligence
Președintele Donald Trump și principalii săi consilieri se pregătesc în liniște să călătorească în Coreea de Sud în […]
10:10
Atacurile rusești asupra Kievului au provocat moartea a cel puțin 3 persoane, clădirea guvernului fiind lovită # Financial Intelligence
Primarul Kievului, Vitali Klitschko, a declarat că atacul de duminică dimineață a provocat incendii la mai multe clădiri […]
09:10
„Valul de COVID din vară” provoacă panică în California; se recomandă purtarea măștilor # Financial Intelligence
Cel puțin un oficial din California a recomandat locuitorilor să poarte măști în interior, din cauza creșterii numărului […]
09:10
Ministrul italian afirmă că nivelurile de stocare a gazelor sunt excelente în Italia și Europa; Italia nu este pregătită să demoleze centralele electrice pe cărbune # Financial Intelligence
Gilberto Pichetto Fratin, ministrul italian al Energiei, a afirmat că nivelurile de stocare a gazelor în Europa sunt […]
08:50
Microsoft avertizează asupra unor probleme de serviciu, după întreruperea cablurilor submarine din Marea Roșie # Financial Intelligence
Mai multe cabluri submarine de fibră optică din Marea Roșie au suferit întreruperi simultane pe 6 septembrie 2025, […]
Acum 12 ore
07:30
Războiul pentru talente în AI: giganţii tehnologici plătesc milioane pentru a recruta specialişti # Financial Intelligence
Industria inteligenţei artificiale trece printr-o adevărată "cursă a înarmării", iar companii precum Meta, Google şi Microsoft se întrec […]
07:20
Prinţul Hisahito al Japoniei este primul membru masculin al familiei regale care a ajuns la maturitate în ultimii 40 de ani. El ar putea fi şi ultimul # Financial Intelligence
Prinţul Hisahito al Japoniei este primul membru masculin al familiei regale care a ajuns la vârsta adultă în […]
07:10
Ucraina: Rusia pregăteşte o încercare de “străpungere decisivă” în Doneţk, potrivit trupelor ucrainene # Financial Intelligence
Lupte grele continuă pe frontul din estul Ucrainei, unde armata ucraineană observă o schimbare de tactică a trupelor […]
07:10
Parlament: Duminică – dezbatere şi vot pentru moţiunile de cenzură aferente asumării Guvernului pe al doilea pachet de măsuri # Financial Intelligence
Senatul şi Camera Deputaţilor se reunesc, duminică, în şedinţă comună, pentru a dezbate şi vota cele patru moţiuni […]
07:00
Trump ameninţă din nou Chicago cu intervenţia militară, guvernatorul denunţă un “potenţial dictator” # Financial Intelligence
Preşedintele american Donald Trump a ameninţat din nou sâmbătă cu intervenţia militară la Chicago, al treilea oraş ca […]
07:00
Plecarea din Tunisia, programată pentru duminică, a unei flotile care transportă activişti pro-palestinieni şi ajutoare umanitare către Gaza […]
07:00
În domeniul energiei, interesele României şi Ungariei se suprapun, afirmă ministrul ungar de externe # Financial Intelligence
Interesele Ungariei şi ale României în domeniul energiei sunt "deplin aliniate", iar cele două ţări vor coopera mai […]
Acum 24 ore
18:30
Descinderi la o uzină din SUA: Peste 300 dintre cei 475 de arestaţi sunt sud-coreeni, anunţă Seulul # Financial Intelligence
Peste 300 dintre cele 475 de persoane arestate joi în SUA într-o uzină de baterii auto sunt cetăţeni […]
18:20
ANPC: România se află la coada clasamentului în privinţa numărului de entităţi SAL, cu doar două structuri # Financial Intelligence
România se situează la coada clasamentului în ceea ce priveşte numărul entităţilor de soluţionare alternativă a litigiilor (SAL), […]
17:50
Raoul Bova: Războaiele distrug viitorul; tinerii ‘să privescă oamenii în ochii, nu în ecran’ # Financial Intelligence
Starul italian din 'Under the Tuscan Sun' sau 'Alien vs. Predator' (AVP), Raoul Bova se află pentru prima […]
17:50
Andrei Muraru, ambasadorul României în Statele Unite ale Americii, admite că momentul anulării alegerilor prezidenţiale de anul trecut […]
Ieri
13:00
Autorităţile anunţă că sâmbătă se ridică restricţiile de circulaţie impuse pe Splaiul Independenţei pentru realizarea lucrărilor la planşeul Unirii. Primarul sectorului 4 al Capitalei, Daniel Băluţă, afirmă că lucrările vor continua „fără o perturbare deosebită a traficului în oraş” # Financial Intelligence
Restricţiile de circulaţie impuse pe Splaiul Independenţei pentru realizarea lucrărilor la planşeul Unirii sunt ridicate de sâmbătă. Primarul […]
12:50
Zelenski îi răspunde lui Putin şi propune la rândul său Kievul ca posibil loc de întâlnire # Financial Intelligence
Liderul ucrainean Volodimir Zelenski a replicat propunerii preşedintelui rus Vladimir Putin, care insistă ca locul unei eventuale întrevederi […]
12:50
Fitch a revizuit perspectiva asociată ratingului Poloniei la “negativă” din cauza deteriorării finanţelor publice # Financial Intelligence
Agenţia de evaluare financiară Fitch Ratings a revizuit, vineri, perspectiva asociată ratingului Poloniei, la "negativă", de la "stabilă", […]
09:30
Peste jumătate dintre firmele din Bucureşti-Ilfov au înregistrat creşteri de minimum 21% ale facturilor la electricitate(patronat) # Financial Intelligence
Federaţia Patronatelor Întreprinderilor Mici şi Mijlocii Bucureşti-Ilfov atrage atenţia că presiunea financiară generată de costurile energetice poate conduce […]
09:20
71% din veniturile din jocurile de noroc din UE provin de pe piața neagră; Europa de Est s-a dovedit a fi cea mai vulnerabilă (Studiu al Yield Sec) # Financial Intelligence
Jocurile de noroc online ilegale au generat aproape trei sferturi din veniturile din jocuri de noroc ale Uniunii […]
08:50
Agroland raportează vânzări de 229 de milioane de lei, în semestrul I, în creștere cu 11%; Profit net de 12 milioane de lei, în urcare cu 23% # Financial Intelligence
Grupul antreprenorial Agroland, prezent pe piața de retail, agribusiness, producție alimentară și nutriție animală, a încheiat primul semestru […]
08:50
Câștigătorul premiului Nobel Joseph Stiglitz avertizează că piețele americane nu au evaluat încă pe deplin impactul tarifelor, chiar dacă randamentele obligațiunilor sunt în scădere # Financial Intelligence
Piețele obligațiunilor „nu au înțeles pe deplin" faptul că noile venituri provenite din tarifele impuse de Trump vor […]
08:50
Orsted obține aprobarea pentru emisiunea de drepturi de urgență, în timp ce Trump amenință proiectele din SUA # Financial Intelligence
Dezvoltatorul de energie eoliană offshore Orsted a obținut vineri aprobarea acționarilor pentru o emisiune de drepturi de urgență […]
08:50
Propunerile Ministerului Finanțelor vor fi supuse votului acționarilor Fondului Proprietatea; demararea unui nou proces de selecție simplificat, transparent și eficient, inclusă pe ordinea de zi a AGA # Financial Intelligence
Fondul Proprietatea a completat convocatorul AGA din 29 septembrie cu propunerile transmise de Ministerul Finanțelor, acționar cu o […]
07:10
Italia, un magnet pentru super-bogaţi: regimul fiscal relaxat atrage un val de milionari # Financial Intelligence
Italia se distinge în Europa prin politica sa prietenoasă faţă de cei foarte bogaţi, atrăgând un nou val […]
07:10
Bogdan Ivan: Dacă nu vom lua măsuri urgente pentru a reduce preţul energiei, riscăm ca pe lângă povara suplimentară care este pusă în buzunarul oamenilor să fim şi depedenţi energetic de alte state # Financial Intelligence
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a afirmat, vineri seară, că, dacă România nu va lua măsuri urgente pentru a […]
07:10
Crinel Nicu Grosu numit şef al Corpului de Control al premierului / Cine este Crinel Nicu Grosu # Financial Intelligence
Prim-ministrul Ilie Bolojan l-a numit, vineri, în funcţia de şef al Corpului de Control al Prim-Ministrului, cu rang […]
07:00
Liga Arabă: Nicio pace nu este posibilă fără încetarea acţiunilor “ostile” ale Israelului # Financial Intelligence
Liga Arabă a afirmat că coexistenţa paşnică în Orientul Mijlociu nu poate fi realizată fără înfiinţarea unui stat […]
07:00
Maduro consideră că un diferend cu Washingtonul “nu justifică” un conflict militar # Financial Intelligence
Preşedintele Venezuelei Nicolas Maduro a afirmat vineri că "niciunul dintre diferendele" dintre Venezuela şi Statele Unite "nu justifică […]
07:00
Trump va găzdui summitul G20 la una din proprietăţile sale americane în 2026 # Financial Intelligence
Preşedintele american Donald Trump a anunţat vineri că summitul liderilor G20 din 2026 va avea loc în decembrie […]
06:50
"Europa a +atacat+ astăzi o altă mare companie americană importantă, Google", a protestat vineri preşedintele SUA Donald Trump […]
06:50
Citatul săptămânii: “Pacea nu este absența conflictului, este abilitatea de a gestiona conflictul prin mijloace pașnice. (Ronald Reagan) # Financial Intelligence
Citatul săptămânii: "Pacea nu este absența conflictului, este abilitatea de a gestiona conflictul prin mijloace pașnice. (Ronald Reagan)
06:50
SUA: Trump a semnat ordinul pentru a redenumi Departamentul Apărării în Departamentul de Război # Financial Intelligence
Preşedintele american Donald Trump a semnat vineri un ordin executiv pentru a redenumi Departamentul Apărării al SUA în […]
5 septembrie 2025
19:20
Comisia Europeană a aplicat vineri gigantului american Google o amendă de 2,95 miliarde de euro pentru încălcarea regulilor […]
19:20
SUA: 475 de muncitori ce lucrau ilegal la o fabrică Hyundai din statul Georgia au fost arestaţi # Financial Intelligence
Autorităţile americane au arestat 475 de muncitori de la o fabrică a concernului auto sud-coreean Hyundai din statul […]
19:20
Populistul britanic Nigel Farage, promotor al Brexitului şi prieten al preşedintelui american Donald Trump, a promis vineri la […]
