Ilie Bolojan, la dezbaterea celei de-a treia moţiuni: Opoziţia propagă mesaje contrare intereselor ţării noastre, care servesc nu cetăţenilor, ci eventual unui război propagandistic
7 septembrie 2025
Premierul Ilie Bolojan a declarat, duminică, la dezbaterea celei de-a treia moţiuni, că Opoziţia propagă mesaje contrare intereselor ţării noastre, care servesc nu cetăţenilor, ci eventual unui război propagandistic iar un partid care se declară unionist face din efortul de a ajuta Republica Moldova un motiv de răsturnare a guvernului.

Plenul comun al Parlamentului a început, duminică, dezbaterea celei de-a treia moţiuni de cenzură la adresa Guvernului Bolojan. Aceasta se intitulează "Guvernul mimează reforma - ASF, ANRE şi ANCOM continuă să fie instituţii corupte, incompetente şi rău-voitoare, captive clientelei politice şi lipsite de guvernanţă profesionistă". Premierul Ilie Bolojan a declarat în plen că Opoziţia propagă mesaje contrare intereselor ţării noastre, care servesc nu cetăţenilor, ci eventual unui război propagandistic iar un partid care se declară unionist face din efortul de a ajuta Republica Moldova un motiv de răsturnare a guvernului.
Premierul Ilie Bolojan a declarat, duminică, la dezbaterea celei de-a treia moţiuni, că Opoziţia propagă mesaje contrare intereselor ţării noastre, care servesc nu cetăţenilor, ci eventual unui război propagandistic iar un partid care se declară unionist face din efortul de a ajuta Republica Moldova un motiv de răsturnare a guvernului.
Argeş: Accident grav pe DN 73. Un bărbat a murit, după ce maşina în care se afla s-a zdrobit de un copac # News.ro
Un grav accident rutier s-a produs, duminică după amiază, pe drumul naţional 73, în judeţul Argeş, unde un autovehicul a părăsit şoseaua şi s-a zdrobit de un copac. Salvatorii care au intervenit la faţa locului au găsit un bărbat mort.
Naţionala Italiei a câştigat, duminică, titlul mondial, după finala cu Turcia, scor 3-2. Medalia de bronz a revenit Braziliei.
A treia moţiune de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, privind reforma ASF, ANRE şi ANCOM, dezbătută în plenul comun al Parlamentului # News.ro
Plenul comun al Parlamentului a început, duminică, dezbaterea celei de-a treia moţiuni de cenzură la adresa Guvernului Bolojan. Aceasta se intitulează "Guvernul mimează reforma - ASF, ANRE şi ANCOM continuă să fie instituţii corupte, incompetente şi rău-voitoare, captive clientelei politice şi lipsite de guvernanţă profesionistă".
Pilotul olandez Max Verstappen (Red Bull) s-a impus duminică pe circuitul de la Monza, câştigând Marele Premiu al Italiei la Formula 1.
Plenul comun al Parlamentului a votat înfiinţarea Comisiei speciale comune "România fără violenţă domestică" # News.ro
În şedinţa comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului de duminică a fost aprobată Hotărârea privind constituirea Comisiei speciale comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului în domeniul legislaţiei privind prevenirea, combaterea şi sancţionarea violenţei domestice - "România fără violenţă domestică". Comisia va fi formată din 25 de parlamentari şi va funcţiona pe o perioadă de 12 luni de la data constituirii, cu posibilitatea prelungirii duratei de funcţionare prin hotărâre a Birourilor Permanente reunite.
Sfârşit de serie pentru Marc Marquez! Pilotul Ducati, care avea 15 victorii consecutive, a încheiat această serie în Catalonia, unde fratele său Alex Marquez (Ducati-Gresini) s-a impus duminică în GP.
Echipa de rugby a Canadei şi-a asigurat participarea la Cupa Mondială din 2027 graţie calificării în semifinalele Pacific Nations Cup, devenită efectivă odată cu victoria Japoniei împotriva Statelor Unite.
NOUL AN ŞCOLAR - Sindicatele din educaţie anunţă programul protestelor din prima zi de şcoală. Mesaj către Daniel David: Domnule ministru, recunoaşteţi public că aţi generat haos în învăţământ şi prezentaţi-vă demisia de onoare! # News.ro
Sindicatele din educaţie au anunţat, duminică, programul mitingului din Piaţa Victoriei, urmat de un marş de protest până la Palatul Cotroceni, care va avea loc în prima zi de şcoală. Sindicatele transmit şi un mesaj către ministrul Educaţiei, Daniel David: Domnule ministru, recunoaşteţi public că aţi generat haos în învăţământ şi prezentaţi-vă demisia de onoare!. Sindicatele cer partidelor să nu li se alăture în acest demers. ”Nu dorim şi nu vom permite ca protestul legitim al angajaţilor din învăţământ să fie instrumentalizat sau transformat într-o platformă pentru interese politice sau de altă natură”, spun cele trei sindicate din învăţământ.
Aproape 900 de arestări la Londra în timpul unei manifestaţii de susţinere a organizaţiei Palestine Action - VIDEO # News.ro
Poliţia a arestat 890 de persoane la Londra în timpul unei manifestaţii de susţinere a grupului Palestine Action, sâmbătă, adăugându-se la alte sute de persoane din Marea Britanie de la interzicerea, foarte criticată, a acestei organizaţii.
Kelemen Hunor: Alternativa oferită de Opoziţie este un drum înfundat / Am şi eu nemulţumirile mele profunde. Dacă nu reuşim să îl reformăm, mai bine desfiinţăm ANAF / Guvernul va veni şi cu al treilea pachet, pe asumare sau dezbatere parlamentară # News.ro
Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a decarat duminică, la dezbaterea cele de-a doua moţiuni de cenzură la adresa Guvernului, că alternativa oferită de Opoziţie este un drum înfundat care ar însemna doar haos, spectacol şi ură. El a precizat că are nemulţumirile lui profunde, arătând că, dacă nu reuşesc să reformeze ANAF-ul, mai bine îl desfiinţează şi înfiinţează o nouă instituţie. Liderul UDMR a mai anunţat că Guvernul va veni şi cu al treilea pachet, pe asumare sau dezbatere parlamentară.
Handbal feminin: Ikast Handbold – CSM Bucureşti, scor 28-27, la debutul în grupa B a Ligii Campionilor # News.ro
Campioana CSM Bucureşti a fost învinsă duminică, în deplasare, de formaţia daneză Ikast Handbold, scor 28-27 (17-12), în primul meci din grupa B a Ligii Campionilor. Golul victoriei a fost marcat în ultima secundă de Emilie Arntzen, fosta jucătoare a CSM.
Olt - Controale ale Gărzii de Mediu la firme cu activităţi din domeniul exploatării agregatelor minerale, fabricării betonului şi a mixturilor asfaltice - amenzi de peste 427.000 de lei / Ce nereguli au fost constatate # News.ro
Comisarii Gărzii Naţionale de Mediu au dat amenzi de peste 427.000 de lei în urma a 15 controale desfăşurate pe durata a cinci zile, la firme cu activităţi din domeniul exploatării agregatelor minerale, fabricării betonului şi a mixturilor asfaltice. Printre neregulile constatate se află: gestionarea necorespunzătoare a deşeurilor rezultate, neaplicarea măsurilor pentru protecţia atmosferei, desfăşurarea activităţilor fără acte de reglementare din punct de vedere al mediului şi al apelor.
NOUL AN ŞCOLAR – Liviu Drăghici, profesor Merito: Dacă ministrul Educaţiei ar fi comunicat cum trebuie, poate nu ar fi mai fost aceeaşi rezistenţă din partea profesorilor # News.ro
Liviu Drăghici, profesor premiat cu distincţia Merito, critică, la început de an şcolar, atitudinea ministrului Educaţiei, Daniel David, despre care spune că „dă în profesori de câte ori are ocazia”. „Ca economist şi ca investitor, înţeleg nevoia unor măsuri de austeritate. Dar de la un psiholog mă aşteptam la mai multă empatie. Că dacă ar fi comunicat cum trebuie poate nu ar fi mai fost aceeaşi rezistenţă din partea profesorilor”, spune Liviu Drăghici.
UPDATE - A început dezbaterea celei de-a doua moţiuni de cenzură împotriva Guvernului: „Opriţi politizarea companiilor publice! Opriţi batjocorirea proprietăţii statului! / Bolojan: Moţiunea de cenzură nu aduce soluţii, ci e doar zgomot # News.ro
Plenul comun al celor două Camere ale Parlamentului a început, duminică, dezbaterea celei de-a doua moţiuni de cenzură împotriva Guvernului, intitulată „Opriţi politizarea companiilor publice! Opriţi batjocorirea proprietăţii statului!”. Premierul Ilie Bolojan a declarat, duminică, la dezbaterea moţiunii de cenzură privind guvernanţa corporativă, că semnatarii acestei moţiuni nu doresc să reformăm companiile de stat iar moţiunea de cenzură nu aduce soluţii, ci e doar zgomot.
Ilie Bolojan, la moţiunea de cenzură privind guvernanţa corporativă: Semnatarii acestei moţiuni nu doresc să reformăm companiile de stat. Moţiunea de cenzură nu aduce soluţii, ci e doar zgomot # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, duminică, dezbaterea moţiunii de cenzură privind guvernanţa corporativă, că semnatarii acestei moţiuni nu doresc să reformăm companiile de stat iar moţiunea de cenzură nu aduce soluţii, ci e doar zgomot.
Echipajul de 8+1 mixt (BMix8+), compus din Daria-Ioana Dinulescu, Gabriela Tivodariu, Mateus-Simion Cozminciuc, Eduard Angel Moldovan, Andrei Vatamaniuc, Sergiu Anfimov, Iulica-Maria Ursu, Denisa Cristina Alincăi şi Maria-Antonia Iancu, a câştigat, duminică, medalia de aur la Campionatele Europene Under23 de la Racice, Cehia.
Dâmboviţa. Explozie într-un imobil din localitatea Slobozia Moară. O femeie a suferit arsuri # News.ro
O explozie care nu a fost urmată de incendiu s-a produs, duminică după amiază, într-un imobil din localitatea dâmboviţeană Slobozia Moară. Echipajele de salvare care au intervenit la faţa locului au găsit o victimă, o femeie care a suferit arsuri din cauza suflului deflagraţiei.
A început dezbaterea celei de-a doua moţiuni de cenzură împotriva Guvernului: „Opriţi politizarea companiilor publice! Opriţi batjocorirea proprietăţii statului! # News.ro
Plenul comun al celor două Camere ale Parlamentului a început, duminică, dezbaterea celei de-a doua moţiuni de cenzură împotriva Guvernului, intitulată „Opriţi politizarea companiilor publice! Opriţi batjocorirea proprietăţii statului!”.
Ilie Bolojan, la moţiunea de cenzură: Semnatarii acestei moţiuni nu doresc să reformăm companiile de stat. Moţiunea de cenzură nu aduce soluţii, ci e doar zgomot # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, duminică, dezbaterea moţiunii de cenzură privind guvernanţa corporativă, că semnatarii acestei moţiuni nu doresc să reformăm companiile de stat iar moţiunea de cenzură nu aduce soluţii, ci e doar zgomot.
Prima moţiune de cenzură împotriva guvernului Bolojan, pe sănătătate, depusă în urma angajării răspunderii pe pachetul doi, a fost respinsă de Parlament / Doar 108 parlamentari au votat ”pentru”, cei din coaliţie au asigurat cvorumul şi nu au votat # News.ro
Prima moţiune de cenzură împotriva guvernului Bolojan, pe sănătătate, depusă în urma angajării răspunderii pe pachetul doi, a fost respinsă de Parlament, cu 108 voturi pentru şi un vot contra. Parlamentarii Puterii au asigurat cvorumul însă nu şi-au exprimat votul.
Prima moţiune de cenzură împotriva guvernului Bolojan, pe sănătătate, depusă în urma angajării răspunderii pe pachetul doi, a fost respinsă de Parlament # News.ro
Prima moţiune de cenzură împotriva guvernului Bolojan, pe sănătătate, depusă în urma angajării răspunderii pe pachetul doi, a fost respinsă de Parlament, cu 108 voturi pentru şi un vot contra. Parlamentarii Puterii au asigurat cvorumul însă nu şi-au exprimat votul.
Recunoaşterea statului palestinian de către ţările occidentale ar putea determina Israelul să ia „măsuri unilaterale”, a avertizat duminică şeful diplomaţiei Gideon Saar, după ce au apărut informaţii despre proiecte de anexare a unor părţi din Cisiordania ocupată, informează AFP.
„Riscul zero nu există”: Didier Deschamps se apără, dar înţelege furia celor de la PSG după accidentările lui Ousmane Dembélé şi Désiré Doué # News.ro
Didier Deschamps, selecţionerul Franţei, şi-a apărat decizia în ceea ce îi priveşte pe jucătorii Ousmane Dembélé şi Désiré Doué, accidentaţi în meciul împotriva Ucrainei, lucru ce a stârnit furia oficialilor de la Paris Saint-Germain.
Tragedie evitată la limită, în judeţul Giurgiu. Un TIR încărcat cu fier vechi a derapat şi a pus la pământ un gard, un stâlp şi mai mulţi copaci - FOTO # News.ro
Un accident spectaculos s-a produs, duminică după amiază, pe drumul naţional 6, în judeţul Giurgiu, unde şoferul unui autotren a pierdut controlul asupra direcţiei de mers, a ieşit de pe şosea, a lovit gardul unui imobil şi a pus la pământ mai mulţi copaci. În urma evenimentului rutier nu au fost raportate victime.
UPDATE - Simion, discurs de la tribuna Parlamentului, deşi anunţase că parlamentarii opoziţiei nu intră în sala de şedinţe în care se dezbat moţiunile de cenzură # News.ro
Preşedintele AUR, George Simion, care anunţa că parlamentarii opoziţiei nu intră în sala de şedinţe în care se dezbat moţiunile de cenzură iniţiate de propriul partid,, a decis totuşi să ţină un discurs de la tribuna Parlamentului.
Scandal în Parlament, pe tema cvorumului/ AUR cere apel nominal al parlamentarilor, preşedintele de şedinţă răspunde că cvorumul se verifică la vot # News.ro
Votul privind prima moţiune de cenzură dezbătută duminică, în Parlament, cea pentru sănătate, s-a blocat timp ce minute bune, după ce reprezentanţii AUR au solicitat ca, înainte de vot, să se facă apel nominal al fiecărui parlamentar, pentru a se stabili dacă există cvorum.
Un accident spectaculos s-a produs, duminică după amiază, pe drumul naţional 6, în judeţul Giurgiu, unde şoferul unui autotren a pierdut controlul asupra direcţiei de mers, a ieşit de pe şosea, a lovit gardul unui imobil şi a pus la pământ mai mulţi copaci. În urma evenimentului rutier nu au fost raportate victime.
NOUL AN ŞCOLAR - Liliana Romaniuc, fosta şefă a Inspectoratului Şcolar Iaşi: De ce pierdem o zi întreagă pentru aproape nimic? Dacă mâine nu vor fi festivităţi, eu zic că e un prim pas către normalitate, doar să nu uităm până la anul # News.ro
Fosta şefă a Inspectoratului Şcolar Judeţean Iaşi, Liliana Romaniuc, susţine că e un prim pas spre normalitate dacă nu vor fi festivităţi în prima zi de şcoală, ea afirmând că ”ştim cu toţii că aproape nimeni nu rămâne cu ceva după astfel de festivităţi”.
Grindeanu, la dezbaterea moţiunilor de cenzură: PSD respinge toate moţiunile AUR! Acestea sunt doar un exerciţiu de pură demagogie/ Nu merge cu ultimatumuri şi ameninţări în faţa PSD. Noi nu guvernăm cu pistolul la tâmplă # News.ro
Liderul interimar al PSD Sorin Grindeanu a declarat duminică, în Parlament, la dezbaterea celor patru moţiuni de cenzură iniţiate de AUR, că PSD nu va vota nicio moţiune, aceste moţiuni ale AUR fiind în opinia sa doar un exerciţiu de pură demagogie. El a mai spus însă că România nu are nevoie de austeritate extremă şi că ţara nu se conduce cu foarfeca şi toporul în mâini!. ”Nu merge cu ultimatumuri şi ameninţări în faţa PSD. Noi nu guvernăm cu pistolul la tâmplă”, a mai spus Grindeanu.
Simion, discurs de la tribuna Parlamentului, deşi anunţase că parlamentarii opoziţiei nu intră în sala de şedinţe în care se dezbat moţiunile de cenzură # News.ro
Preşedintele AUR, George Simion, care anunţa că parlamentarii opoziţiei nu intră în sala de şedinţe în care se dezbat moţiunile de cenzură iniţiate de propriul partid,, a decis totuşi să ţină un discurs de la tribuna Parlamentului.
NOUL AN ŞCOLAR – O şcoală gimnazială din judeţul Alba, renovată în urmă cu câţiva ani din bani europeni, mai funcţionează doar pe hârtie, pentru că toţi elevii s-au mutat # News.ro
Şcoala gimnazială din localitatea Fărău, judeţul Alba, mai funcţionează doar pe hârtie. Unitatea şcolară, care în anul 2020 anunţa că a fost renovată printr-un program cu fonduri europene şi care anul trecut primea zeci de elevi, nu mai are, anul acesta, niciun şcolar, după ce părinţii şi-au transferat copiii la alte unităţi de învăţământ.
Echipajele României au obţinut încă două medalii de aur la Campionatele Europene Under23 de la Racice, Cehia. De asemenea, sportivii români au câştigat un argint şi un bronz.
UPDATE - Bolojan, la dezbaterea moţiunilor împotriva Guvernului său: Nu mai blocaţi munca Guvernului cu moţiuni de tip Caţavencu! # News.ro
Premierul Ilie Bolojan răspunde criticilor aduse de opoziţie în cele patru moţiuni de cenzură depuse, spunând că reformele reprezintă„ o ameninţare pentru populism şi conspiraţionism”. ”Am o rugăminte pentru colegii din opoziţie: nu mai blocaţi munca Guvernului cu moţiuni de tip Caţavencu, în care primiţi să se revizuiască, dar numai în părţile neesenţiale”, le-a transmis premierul parlamentarilor din opoziţie.
NOUL AN ŞCOLAR - Ministrul Educaţiei: Cred că şcoala e în primul rând a copiilor, aşa că îi aşteptăm luni, împreună cu părinţii. Cadrele didactice îi vor primi în şcoli şi în clase / Protestele nu trebuie folosite pentru a bloca sistemul de educaţie # News.ro
Ministrul Educaţiei Daniel David afirmă, în mesajul transmis cu ocazia începerii noului an şcolar, că, în calitate de părinte şi de ministru, crede că şcoala e în primul rând a copiilor, aşa că acesştia sunt aşteptaţi luni, împreună cu părinţii, la şcoală, unde cadrele didactice îi vor primi. El spubliniază că protestele nu trebuie folosite pentru a bloca sistemul de educaţie, ci pentru a construi măsuri/reforme care să ne dezvolte şi să ne aducă tuturor un sistem de educaţie de calitate şi bunăstare. ”Aşadar, să ne revedem cu toţii la şcoală, iar în paralel vă invit (şi am să invit formal reprezentanţii tuturor actorilor din educaţie) să facem echipă pentru a construi pe dificultăţile din prezent viitorul pe care îl dorim”, conchide Daniel David.
Bolojan, la dezbaterea moţiunilor împotriva Guvernului său: Nu mai blocaţi munca Guvernului cu moţiuni de tip Caţavencu! # News.ro
Premierul Ilie Bolojan răspunde criticilor aduse de opoziţie în cele patru moţiuni de cenzură depuse, spunând că reformele reprezintă„ o ameninţare pentru populism şi conspiraţionism”. ”Am o rugăminte pentru colegii din opoziţie: nu mai blocaţi munca Guvernului cu moţiuni de tip Caţavencu, în care primiţi să se revizuiască, dar numai în părţile neesenţiale”, le-a transmis premierul parlamentarilor din opoziţie.
Braşov: Bărbat suspectat că a ucis cu intenţie un câine, pe care l-a lovit până la moarte, reţinut de poliţişti # News.ro
Un bărbat suspectat că a ucis cu intenţie un câine, pe o stradă din comuna Apaţa, din judeţul Braşov, a fost reţinut de poliţişti. El e acuzat că a lovit animalul până la moarte.
Un sat croat a intrat în Cartea Recordurilor cu un şir de aproape 9.000 de strudele care se întinde pe mai mult de 3 km, scrie The Guardian.
UPDATE - Peste 244 de parlamentari la dezbaterile moţiunilor de cenzură înaintate de opoziţie # News.ro
Potrivit anunţului preşedintelui de şedinţă, la debutul şedinţei 236 de parlamentari din partidele aflate la guvernare participau, fie în format fizic, fie online, la şedinţa în care teoretic ar trebui să fie dezbătute cele patru moţiuni de cenzură înaintate de opoziţie. Ulterior, numărul parlamentarilor a crescut.
Rogobete, despre conferinţa de contestare a vaccinurilor organizată la Braşov: Majoritatea informaţiilor transmise nu au fundament ştiinţific, le putem considera dezinformare. Raportul realizat de MS şi de Colegiul Medicilor va fi trimis Parchetului # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, consideră că dezbaterea organizată la Braşov, sâmbătă, care a reunit medici din diverse specialităţi care au contestat vaccinarea, este „un act important de dezinformare”. El anunţă că Ministerul Sănătăţii şi Colegiul medicilor din România vor realiza un raport pe care îl vor transmite Parchetului, cu privire la informaţiile care „nu sunt verificate medical” prezentate în conferinţa organizată la Braşov. „Din punctul meu de vedere, acestea reprezintă un atac direct la siguranţa pacienţilor, până la urmă, şi la scăderea încrederii oamenilor în sistemul de sănătate” afirmă ministrul Sănătăţii.
Un număr de 244 de parlamentari la dezbaterile moţiunilor de cenzură înaintate de opoziţie # News.ro
Potrivit anunţului preşedintelui de şedinţă, la debutul şedinţei 236 de parlamentari din partidele aflate la guvernare participau, fie în format fizic, fie online, la şedinţa în care teoretic ar trebui să fie dezbătute cele patru moţiuni de cenzură înaintate de opoziţie.
NOUL AN ŞCOLAR - Autorităţile ieşene anunţă cinci festivităţi de deschidere a noului an şcolar în municipiu. Lider sindical: Vor fi cam singurele, în rest va fi boicot # News.ro
Cinci festivităţi de deschidere a anului şcolar se vor desfăşura luni în municipiul Iaşi, cu participarea primarului şi a şefilor Inspectoratului Şcolar, liderii sindicali ieşeni din educaţie susţinând că acestea vor fi ”cam singurele” din municipiu.
George Simion cere amânarea pentru luni a votului asupra celor patru moţiuni de cenzură ale Opoziţiei # News.ro
Preşedintele AUR, George Simion anunţă că iniţiatorii moţiunilor de cenzură programate a fi dezbătute duminică nu vor intra în sala de şedinţe a Legislativului. „Lăsaţi votul pentru luni”, este apelul lui Simion către partidele din coaliţia aflată la guvernare.
Fostele vedete ale NBA Carmelo Anthony şi Dwight Howard se numără printre cele nouă personalităţi incluse în Basketball Hall of Fame în cadrul ceremoniei organizate, sâmbătă, la Springfield, Massachusetts.
Simion cere amânarea pentru luni a votului asupra celor patru moţiuni de cenzură ale Opoziţiei # News.ro
Preşedintele AUR, George Simion anunţă că iniţiatorii moţiunilor de cenzură programate a fi dezbătute duminică nu vor intra în sala de şedinţe a Legislativului. „Lăsaţi votul pentru luni”, este apelul lui Simion către partidele din coaliţia aflată la guvernare.
Carlo Acutis, un adolescent italian pasionat de internet, decedat în 2006, a fost canonizat duminică la Vatican de către Papa Leon XIV, în prezenţa a zeci de mii de credincioşi. El este primul sfânt al Bisericii Catolice care a trăit în secolul XXI.
Echipajele României au obţinut trei medaliii de aur la CE Under-23 de canotaj, de la Racice (Cehia).
Formula 1: Pierre Gasly va porni de la boxe şi cu un motor nou la Marele Premiu al Italiei # News.ro
Echipa Alpine a anunţat că Pierre Gasly, care s-a clasat pe locul 19 în calificări, va schimba motorul înainte de Marele Premiu de Formula 1 al Italiei.
Nicuşor Dan, mesaj la Serbările de la Ţebea: Idealurile lui Avram Iancu rămân actuale într-o lume în care diviziunile etnice şi sociale continuă să existe/ Avem nevoie să arătăm, prin fapte şi decizii, că România e o ţară a solidarităţii, a toleranţei # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan afirmă, în mesajul transmis cu ocazia Serbărilor Naţionale de la Ţebea, că idealurile lui Avram Iancu rămân actuale într-o lume în care diviziunile etnice şi sociale continuă să existe. ”Este important să păstrăm vie memoria lui Avram Iancu nu doar ca pe o filă de istorie semnificativă pentru noi, ci ca pe un îndemn pentru prezent. Avem nevoie să arătăm, prin fapte şi decizii, că România este o ţară a solidarităţii, a toleranţei şi a încrederii în viitor”, mai spune preşedintele, care s-a vorbit în mesaj şi despre curajul de a apăra drepturile, libertatea şi demnitatea fiecăruia, în acest context referindu-se la războiul din Ucraina şi la necesitatea ca România să fie alături de poporul ucrainean şi să contribuie la securitatea regională, printr-o cooperare strânsă cu partenerii europeni şi cu Statele Unite ale Americii.
