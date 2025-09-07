UPDATE - A treia moţiune de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, privind reforma ASF, ANRE şi ANCOM, dezbătută în plenul comun al Parlamentului / Bolojan: Opoziţia propagă mesaje contrare intereselor ţării noastre

12:30

Preşedintele Nicuşor Dan afirmă, în mesajul transmis cu ocazia Serbărilor Naţionale de la Ţebea, că idealurile lui Avram Iancu rămân actuale într-o lume în care diviziunile etnice şi sociale continuă să existe. ”Este important să păstrăm vie memoria lui Avram Iancu nu doar ca pe o filă de istorie semnificativă pentru noi, ci ca pe un îndemn pentru prezent. Avem nevoie să arătăm, prin fapte şi decizii, că România este o ţară a solidarităţii, a toleranţei şi a încrederii în viitor”, mai spune preşedintele, care s-a vorbit în mesaj şi despre curajul de a apăra drepturile, libertatea şi demnitatea fiecăruia, în acest context referindu-se la războiul din Ucraina şi la necesitatea ca România să fie alături de poporul ucrainean şi să contribuie la securitatea regională, printr-o cooperare strânsă cu partenerii europeni şi cu Statele Unite ale Americii.