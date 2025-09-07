Plenul comun al Parlamentului a votat înfiinţarea Comisiei speciale comune „România fără violenţă domestică”

14:50

Echipajele României au obţinut duminică nu mai puţin de cinci medalii de aur, una de argint şi două de bronz la Campionatul European Under-23 de canotaj, de la Racice (Cehia). Pe prima treaptă a podiumului a urcat echipajul de patru rame masculin (BM4-) compus din Mateus-Simion Cozminciuc, Eduard Angel Moldovan, Andrei Vatamaniuc şi Sergiu Anfimov. […] Articolul Sportivii români au impresionat astăzi la europenele U23 de canotaj: 5 medalii de aur, una de argint şi două de bronz apare prima dată în PS News.