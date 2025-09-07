Gol marcat de fosta speranță a lui FCSB în prima victorie a sezonului pentru Royal Olympic Club Charleroi!
Sport.ro, 7 septembrie 2025 19:20
Echipa belgiană, cu românul Ion Florică printre acționari, a câștigat meciul din Cupă cu CS Braine.
• • •
Acum 5 minute
19:50
Ireal! Peter Crouch, 44 de ani și 2.01 metri, s-a numărat printre copiii care îi însoţesc pe jucători pe teren, la un meci din liga a 7-a # Sport.ro
Postură inedită pentru fostul atacant al naționalei Angliei.
Acum 30 minute
19:30
Reacția Universității Craiova după ce Anzor Mekvabishvili a fost integralist în Georgia - Bulgaria 3-0 # Sport.ro
Georgia și Bulgaria fac parte din Grupa E din preliminariile Campionatului Mondial din 2026.
19:20
Acum o oră
19:10
De la emoție la recorduri! Povestea incredibilă a Alinei Simion, atleta care face furori în Italia # Sport.ro
De 18 ani, românca trăiește la Roma și dezvăluie că s-a apucat de sportul de performanță la 28 de ani. Ea s-a născut cu o malformație la piciorul drept și spune că atletismul i-a schimbat viața.
19:00
Marian Iancu a dat verdictul despre ultima mutare pregătită de Rapid: ”Transfer de mijlocul clasamentului” # Sport.ro
Rapid pregătește un ultim transfer pe finalul perioadei de mercato.
Acum 2 ore
18:40
18:30
Max Verstappen, primul în Marele Premiu de Formula 1 din Italia. Decizie controversată a celor de la McLaren # Sport.ro
Pilotul olandez Max Verstappen (Red Bull), campionul mondial en titre de Formula 1, a câştigat Marele Premiu al Italiei, etapa a 16-a a Campionatului Mondial, duminică, la Monza.
18:20
18:10
18:00
Naționala României, susținută de un fost mare campion în Serie A: ”Sper să vă calificați la Mondial, Lucescu e extraordinar” # Sport.ro
România o înfruntă marți seară, de la ora 21:45, pe Cipru la Nicosia, în preliminariile Campionatului Mondial din 2026.
Acum 4 ore
17:50
Cum se descurcă FCSB 2 în Liga 3, în seria în care se află și Dinamo 2: necaz în ultima etapă! # Sport.ro
Echipele satelit ale marilor rivale din Superligă sunt și ele adversare în campionat.
17:50
17:40
17:20
S-a încheiat turneul ”Ilie Balaci” din Craiova. Sorin Cârțu și Emil Săndoi, printre invitați # Sport.ro
Universitatea Craiova a celebrat vineri 77 de ani de la inaugurare.
17:20
Fundașul campion de cinci ori, dus la psihiatrie! A făcut scandal în fața unei școli, iar un părinte l-a lovit cu pumnul # Sport.ro
Episod ciudat în care a fost implicat un fost fundaș, campion de cinci ori.
16:50
CSM București primește gol în ultima secundă de la mijlocul terenului și pierde la limită în Champions League! # Sport.ro
Debut cu stângul pentru campioana României în competiția continentală.
16:50
16:50
Ungurii conduceau cu 2-0, dar s-au prăbușit după eliminarea lui Sallai. Cât s-a terminat meciul cu Irlanda din preliminariile CM 2026 # Sport.ro
Ungaria face parte din Grupa F din cadrul preliminariilor pentru Campionatul Mondial din 2026.
16:40
Începe greul pentru Siyabonga Ngezana! Ce urmează pentru fundașul lui FCSB în preliminariile CM 2026 # Sport.ro
Africa de Sud este lider în grupa de calificare la Mondial.
16:30
Ion Marin a bifat prima victorie la cârma României U18 de la revenire! Cât s-a terminat meciul cu Republica Moldova # Sport.ro
Ion Marin a revenit recent la reprezentativa U18 a României.
16:20
16:20
Georgia - Bulgaria ACUM, cu Mekvabishvili de la Craiova și Milanov de la Dinamo titulari! Urmează Spania, Germania și Olanda # Sport.ro
Duminică se dispută mai multe meciuri din preliminariile Campionatului Mondial din 2026.
16:00
Acum 6 ore
15:50
15:30
15:30
Basarab Panduru a fost sincer după amicalul cu Canada: „Respectul te face să fii puţin reţinut” # Sport.ro
Basarab Panduru a vorbit despre prestația slabă a României în amicalul cu Canada.
15:20
15:20
15:00
Totul pe linie: mizele amețitoare ale finalei US Open 2025, Jannik Sinner - Carlos Alcaraz # Sport.ro
Finala US Open 2025, meci-răscruce pentru carierele lui Jannik Sinner și Carlos Alcaraz.
14:20
CFR Cluj are concurență! Unde poate ajunge fotbalistul de Premier League pe care îl vor ardelenii # Sport.ro
CFR Cluj are concurență pentru atacantul cu peste 50 de meciuri în Premier League.
14:20
Popovici duce România în lupta pentru titlu într-o disciplină extrem de grea. Cum arată clasamentul general după victoria din etapa de la Mostar # Sport.ro
Constantin Popovici și-a împins limitele la maximum în etapa de la Mostar a celebrului concurs de sărituri de la mare înălțime.
14:10
Răzbunare dulce contra Americii: reacția colorată a bielorusei Aryna Sabalenka pe cel mai mare stadion de tenis din lume # Sport.ro
Aryna Sabalenka, revanșă împotriva tenisului american, chiar la New York.
Acum 8 ore
13:50
Constantin Popovici, victorie spectaculoasă la Mostar, în Seria Mondială Red Bull Cliff Diving. "Nu știam la ce să mă aștept din cauza accidentării" # Sport.ro
Cei mai buni 24 săritori de la mare înălțime din lume, la masculin și feminin, au sărit în acest weekend de pe podul Stari Most, din Mostar, în apele repezi ale râului Neretva, în cadrul celei de-a treia etape din Seria Mondială Red Bull Cliff Diving
13:50
Edi Iordănescu n-are viață ușoară la Legia: "Cea mai grea funcție în Polonia după cea de președinte" # Sport.ro
Edi Iordănescu traversează o perioadă complicată la Legia Varșovia.
13:40
Kevin De Bruyne nu a lăsat loc de interpretări când a fost întrebat de duelul cu Man. City: „Asta nu se va schimba” # Sport.ro
Kevin De Bruyne a vorbit despre duelul cu Manchester City din Champions League.
13:40
13:10
Cât costă rochia purtată de Aryna Sabalenka după câștigarea US Open 2025. Câte titluri de mare șlem are bielorusa în palmares # Sport.ro
Aryna Sabalenka a devenit prima jucătoare, de la Serena Williams, care își apără titlul de campioană la New York.
13:00
13:00
12:10
Pe lista lui Manchester City în vara trecută, jucătorul lui Chivu nu a ezitat: „Aș fi cu siguranță interesat” # Sport.ro
Unul dintre jucătorii lui Cristi Chivu de la Inter nu s-a ferit să spună că ar fi interesat de un transfer în alt campionat.
12:10
Cine va arbitra Cipru - România, meciul de ”totul sau nimic” pentru naționala lui Lucescu # Sport.ro
România se gândește deja la meciul cu Cipru de marți (21:45), dar șansele pentru o calificare directă la Cupa Mondială sunt din ce în ce mai mici.
Acum 12 ore
11:40
11:30
11:20
Mats Wilander explică pentru Sport.ro: de ce sunt Sinner și Alcaraz imposibil de bătut, la ora actuală # Sport.ro
Carlos Alcaraz și Jannik Sinner domină tenisul masculin, de peste șapte sute de zile.
11:10
Cea mai dură imagine a finalei US Open 2025: ce a recunoscut pierzătoarea Amanda Anisimova # Sport.ro
Amanda Anisimova, consolată de Aryna Sabalenka, după finala US Open 2025.
11:00
11:00
10:10
10:10
10:10
