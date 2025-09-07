Serviciile secrete ale Ucrainei: Războiul s-ar putea încheia în doi ani „dacă sancțiunile împotriva Rusiei și sprijinul pentru Ucraina vor crește”
7 septembrie 2025
Războiul Rusiei împotriva Ucrainei s-ar putea încheia până la sfârșitul anului 2026, “dacă sunt îndeplinite condițiile potrivite”, spune Andrii Iusov, reprezentant al serviciilor secrete militare ucrainene, într-un interviu acordat postului Novyny. „Există indicatori externi și interni, situația economică din Rusia, pierderile sale, dar câmpul de luptă este cel care definește cu adevărat realitatea”, a spus […]
Chiar și JD Vance își schimbă poziția față de Rusia după atacul de azi-noapte: ”Suntem pregătiți să facem să crească presiunea asupra Rusiei” # Aktual24
Ministrul american al finanţelor Scott Bessent a afirmat duminică că SUA sunt „pregătite să facă să crească presiunea” asupra Rusiei pentru a pune capăt războiului în Ucraina, cerând europenilor să procedeze într-un mod similar, relatează France Presse, citată de Agerpres. Afirmaţiile sale intervin după cel mai masiv atac aerian rusesc asupra Ucrainei de la începutul […]
A picat și a treia moțiune de azi a AUR. USR: ”Puteţi ţipa până răguşiţi, preţurile nu scad cu portavocea, deficitul nu dispare pentru că se înfoaie George Simion de la tribună” # Aktual24
Moţiunea de cenzură intitulată „Guvernul mimează reforma – ASF, ANRE şi ANCOM continuă să fie instituţii corupte, incompetente şi răuvoitoare, captive clientelei politice şi lipsite de guvernanţă profesionistă” a fost respinsă, duminică, de plenul Parlamentului. S-au înregistrat 120 voturi „pentru”, unul „contra”. Pentru ca moţiunea să fie adoptată, erau necesare minim 233 de voturi „pentru”. […]
Garcea, pus de Simion să atace în Parlament: ”Vor să înarmeze România până în dinți. Toate aceste taxe sunt pentru înarmare, înarmare, înarmare/ Nu mai strigați Slava Ucraina” # Aktual24
Deputatul Mugur Mihăescu (AUR) a susținut un discurs delirant în Parlament în care a pretins că noile creșteri de taxe ar fi de fapt pentru ”înarmarea până în dinți” a României. ”Puterea venită de la Macron și ceilalți nu mai reprezintă viitorul acestei lumi. Viitorul lumii ăsteia se schimbă, oamenii ăștia vor face tot ce […]
Bolojan s-a enervat, acuză AUR că face jocul Rusiei: ”Propagă mesaje contrare intereselor ţării noastre, care servesc unui război propagandistic” # Aktual24
Premierul Ilie Bolojan a declarat, duminică, la dezbaterea celei de-a treia moţiuni, că AUR propagă mesaje contrare intereselor României, ”care servesc nu cetăţenilor, ci eventual unui război propagandistic”, iar un partid care se declară unionist face din efortul de a ajuta Republica Moldova un motiv de răsturnare a guvernului. ”Vă rog să respingeţi moţiunea de […]
“Rusia se închide tot mai mult în logica războiului și a terorii”, a transmis președintele francez Emmanuel Macron, duminică, după cel mai vast atac aerian lansat de Moscova de la începutul conflictului în Ucraina, relatează AFP, conform Agerpres. Președintele francez a denunțat pe X lovituri „în mod nedescriminat, inclusiv asupra unor zone rezidențiale și a […]
Presshub: „Mitropolia Moldovei nu mai servește interesele populației R. Moldova, ci ale Kremlinului” – de vorbă cu analistul politic Mihai Isac # Aktual24
„Mitropolia Chișinăului și a întregii Moldove (subordonată canonic Bisericii Ortodoxe Ruse) reprezintă un element cheia în actualul război hibrid dus de Moscova în R. Moldova, împotriva forțelor pro-europene” spune analistul politic Mihai Isac, jurnalist și comentator la TVR Moldova, într-un interviu realizat de redacția Fără Filtre, alături de Presshub. Ținta Rusiei: alegerile parlamentare din 28 […]
Forțele speciale ale Ucrainei au pătruns în Rusia și au aruncat în aer o rafinărie: ”Procesează circa 6,42 milioane de tone de petrol pe an şi este implicată în aprovizionarea forţelor ruse” # Aktual24
Forţele ucrainene au atacat în noaptea de sâmbătă spre duminică o rafinărie petrolieră în regiunea Krasnodar (din sudul Rusiei), ca parte a eforturilor de a reduce potenţialul ofensiv al Moscovei şi a face mai dificilă aprovizionarea cu combustibil şi muniţie a trupelor acesteia pe front, a comunicat duminică Statul Major General al armatei ucrainene, citat […]
Bolojan, despre AUR-iștii lui Simion: ”Folosesc un limba instigator. Aceasta este alternativa pe care o propuneţi românilor – nu reformelor, da fake-urilor şi instigărilor la ură?” # Aktual24
Premierul Ilie Bolojan a făcut, duminică, apel la responsabilitate, atrăgând atenţia că parlamentarii Opoziţiei au folosit iresponsabil termenul de „terorism legislativ” şi s-a arătat surprins că semnatarii moţiunii de cenzură nu doresc o reformă a întreprinderilor publice. „În administraţia locală, cetăţenii au dreptul la servicii publice funcţionale, la utilităţi de calitate, la transport urban sigur […]
Nouă înfrângere a AUR. Moțiunea de cenzură a fost respinsă, s-au înregistrat doar jumătate din voturile necesare pentru a fi admisă # Aktual24
Guvernul Bolojan a trecut duminică, 7 septembrie, de cea de-a doua moțiune de cenzură depusă de Opoziție. Documentul, intitulat „Opriţi politizarea companiilor publice! Opriţi batjocorirea proprietăţii statului!”, a fost respins de plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului. În total, au fost exprimate 122 de voturi, dintre care 121 „pentru” și un singur vot „contra”. […]
Reacții ale oficialilor europeni la ultimele atacuri rusești: „Rusia își bate joc de diplomație, încalcă dreptul internațional și ucide fără discriminare” # Aktual24
Ursula von der Leyen, președinte al Comisiei Europene, a transmis, pe rețeaua X, reacția sa la atacurile atacurile rusești fără precedent asupra Ucrainei în noaptea de sâmbătă spre duminică. “Noaptea trecută, Rusia a lansat unul dintre cele mai mari atacuri cu drone și rachete asupra Ucrainei, care au vizat atât clădiri guvernamentale, cât și locuințe […]
Sindicalistul Marius Nistor, despre demersurile ministerului Educației pentru începerea școlii: „Au avut tupeul să îndemne părinții să-și trimită copiii la școală” # Aktual24
Marius Nistor, președintele Federației „Spiru Haret”, critică Guvernul și Ministerul Educației pe motiv că „au avut tupeul să îndemne părinții să-și trimită copiii la școală” în ziua de luni, 8 septembrie 2025. Liderul sindical a exprimat acest punct de vedere în ziua de sâmbătă, la Antena 3CNN. „Haosul acesta îl datorăm în totalitate ministrului Educației, […]
Colegiul Medicilor va realiza un raport privind conferința „medicală” de la Brașov și va fi sesizat Parchetul # Aktual24
Colegiul Medicilor va întocmi un raport privind conferința medicilor de la Brașov care va fi transmis la Parchet, a anunțat, duminică, ministrul Sănătății Alexandru Rogobete. Acesta a afirmat că, la prima vedere, majoritatea informațiilor transmise la această conferință reprezintă o „dezinformare”. Ministrul a menționat că se are în vedere și o modificare legislativă care să […]
Fotograful lui Simion s-a urcat pe mormântul lui Avram Iancu, stârnind mânia preotului. Fotograful a reacționat cu obrăznicie: ”De cinci ori îmi spui?” – VIDEO # Aktual24
Fotograful personal al lui George Simion s-a suit pe mormântul lui Avram Iancu, la Țebea, iar în momentul când preotul i-a atras atenția să nu mai calce pe mormânt, individul a reacționat cu obraznicie. Simion a venit din nou cu un alai de cîteva sute de AUR-iști la Țebea, într-o evidentă nouă operațiune de imagine. […]
Un record de întârziere la CFR Călători s-a înregistrat vineri, când un tren al operatorului feroviar de stat a parcurs 80 km în 12 ore și 17 minute. Un vagon defect a dus la întârzierea trenului Regio care circula pe Valea Jiului. Trenul Regio 2703 a plecat vineri dimineață cu 38 de minute întârziere față […]
Simion, delir la moțiunea de cenzură: ”Sunteţi asasinii naţiunii române. Câţi bani s-au dat Ucrainei?” # Aktual24
Preşedintele AUR, George Simion, a lansat acuzașii delirante, duminică, în Parlament la dezbaterea moțiunii de cenzură a AUR. „Sunteţi asasinii naţiunii române. Sunteţi asasinii democraţiei din România”. a spus Simion. „În ritmul în care mergem, în ritmul în care ne duce actuala coaliţie, vom intra în scurt timp în incapacitate de plată. Şi asta până […]
Avarierea cablurilor submarine din Marea Roșie a blocat accesul la internet în Asia și Orientul Mijlociu. Cine sunt vinovații # Aktual24
Experții au anunțat duminică întreruperi ale cablurilor submarine din Marea Roșie care au perturbat accesul la internet în anumite părți ale Asiei și Orientului Mijlociu, deși nu a fost imediat clar ce a cauzat incidentul. Au existat îngrijorări cu privire la faptul că aceste cabluri sunt vizate într-o campanie la Marea Roșie a rebelilor Houthi […]
Grindeanu l-a atacat violent pe Bolojan chiar la moțiunea de cenzură a AUR: ”Ţara nu se conduce cu toporul în mâini! O spun clar: nu merge cu ultimatumuri şi ameninţări în faţa PSD” # Aktual24
Preşedintele interimar al PSD Sorin Grindeanu a lansat un atac violent la adresa lui Ilie Bolojan chiar la moțiunea de cenzură a AUR. El a pretins că PSD nu guvernează „cu pistolul la tâmplă”, nu se sperie şi nu se lasă şantajat. „România nu are nevoie de austeritate extremă. Nu putem trece cu buldozerul peste […]
Bolojan a desființat moțiunile de cenzură ale AUR, Simion și ai lui sunt acuzați de ”populism şi conspiraţionism”: ”Nu mai blocaţi munca Guvernului cu moţiuni de tip Caţavencu” # Aktual24
Premierul Ilie Bolojan a declarat, duminică,la moțiunile de cenzură depuse de AUR, că, reformele propuse de guvern reprezintă ”o ameninţare pentru populism şi conspiraţionism”: ”Am o rugăminte pentru colegii din opoziţie: nu mai blocaţi munca Guvernului cu moţiuni de tip Caţavencu, în care primiţi să se revizuiască, dar numai în părţile neesenţiale”. „Clasa politică din […]
Medicii conspiraționiști sunt dați pe mâna Parchetului. Ministrul Sănătății: ”Atac direct la siguranţa pacienţilor şi la scăderea încrederii oamenilor în sistemul de sănătate” # Aktual24
Colegiul Medicilor va întocmi un raport privind conferinţa medicilor de la Braşov care va fi transmis la Parchet, a anunţat, duminică, ministrul Sănătăţii Alexandru Rogobete. Acesta a afirmat că, la prima vedere, majoritatea informaţiilor transmise la această conferinţă reprezintă o „dezinformare”. Ministrul a menţionat că se are în vedere şi o modificare legislativă care să […]
Dronele Rusiei au lovit sediul guvernului de la Kiev: ”Cel mai mare atac cu drone de la începutul războiului” # Aktual24
Rusia a lansat sâmbătă noaptea 805 drone şi 13 rachete asupra Ucrainei, informează forţele aeriene ucrainene; apărarea antiaeriană a reuşit să doboare 751 de drone şi patru rachete, consemnează duminică Reuters, remarcând că din februarie 2022, când au invadat Ucraina, ruşii nu au atacat niciodată cu atât de multe drone simultan. Ministerul apărării de la […]
Avantaj mare în sondaje. Extremiștii din AfD ar putea obține majoritatea absolută în landul Saxonia-Anhalt # Aktual24
În Saxonia-Anhalt, mulți oameni își doresc un guvern condus de CDU. Cu toate acestea, un nou sondaj arată că partidul de extremă dreapta AfD este clar în fața CDU/CSU. Se va reduce totul la o coaliție albastră-neagră? Deloc, spune candidatul principal al AfD. El vrea să guverneze singur. Candidatul principal al AfD în Saxonia-Anhalt, Ulrich […]
Președintele Dan, mesaj pentru Serbările Naţionale de la Ţebea: ”România trebuie să fie alături de poporul ucrainean greu încercat şi să contribuie la securitatea regională” # Aktual24
România trebuie să fie alături de poporul ucrainean greu încercat şi să contribuie la securitatea regională, printr-o cooperare strânsă cu partenerii europeni şi cu Statele Unite ale Americii, a a afirmat, duminică, preşedintele Nicuşor Dan într-un mesaj transmis cu ocazia Serbărilor Naţionale de la Ţebea. În acest context, şeful statului a amintit de Avram Iancu, […]
Prim-ministrul Japoniei, Shigeru Ishiba, și-a exprimat duminică intenția de a demisiona, în urma apelurilor tot mai numeroase din partea partidului său de a-și asuma responsabilitatea pentru înfrângerea istorică din alegerile parlamentare din iulie. Ishiba, care a preluat funcția în octombrie, a rezistat apelurilor tot mai numeroase din interiorul propriului partid de a demisiona timp de […]
Anamaria Gavrilă (POT) le ia apărarea medicilor conspiraționiști de la Brașov. Ea vorbește despre ”implanturi neuronale şi tehnologii de tip brain-computer interface” # Aktual24
Preşedinta POT, Anamaria Gavrilă, a atacat duminică decizia ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete, de a-i sancţiona medicii care au participat la conferinţa conspiraționistă de la Braşov. „Ministrul Sănătăţii aude prima dată de convergenţa bio-digitală şi ameninţă medicii care au participat, pentru că vor să discute noutăţile din medicină şi să-şi menţină mintea deschisă către ceea ce […]
”Este un loc minunat”. Trump confirmă: SUA vor găzdui summitul G20 de anul viitor la complexul de golf al lui Trump # Aktual24
Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat vineri că țara sa va găzdui summitul G20 de anul viitor la terenul de golf Trump National Doral din Miami. Trump a declarat vineri, 5 septembrie, că Statele Unite „vor fi onorate să găzduiască summitul G20 aici, în America, pentru prima dată în aproape 20 de ani”, relatează Politico. […]
Nigel Farage promite să deporteze „chiar și femeile din Afganistan” dacă va ajunge la putere # Aktual24
Liderul partidului populist britanic Reform UK, Nigel Farage, a declarat că intenționează să deporteze toți solicitanții de azil care sosesc ilegal în Marea Britanie, chiar dacă sunt femei din Afganistan. În timpul unei conversații la o conferință a partidului, Farage a confirmat că, dacă va ajunge la putere, dorește să deporteze toți solicitanții de azil […]
Călin Georgescu și George Simion, deși autoproclamați „suveraniști”, au vehiculat mereu că „au legături” în Statele Unite, direct la vârful administrației Trump. Ca niște boiernași din secolul XVII care se lăudau că au intrare la Înalta Poartă. Legăturile lor la nivel înalt sunt practic zero. Nu i-a primit nimeni important, niciodată. Ambasadorul Andrei Muraru a […]
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, după atacul masiv de azi-noapte asupra Kievului: “Rachete și dronele lui Putin au ucis din nou oameni nevinovați” # Aktual24
Vladimir Putin vrea să distrugă Ucraina și să intimideze Europa, susține Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării Naționale, după atacul cu peste 800 de drone lansat în noaptea de sâmbătă spre duminică asupra Ucrainei. „Noaptea trecută, Rusia a lansat unul dintre cele mai masive atacuri aeriene de la începutul războiului: peste 800 de drone și rachete balistice […]
Premierul slovac Fico spune că Putin ar fi interesat să se întâlnească cu Zelenski și altundeva decât la Moscova. Președintele rus îl contrazice # Aktual24
Vladimir Putin ar fi dispus să se întâlnească cu Volodimir Zelenski, chiar și „oriunde altundeva” în afara Moscovei, a declarat premierul slovac Robert Fico, care a discutat cu liderul rus la Beijing, unde au participat la parada militară din această săptămână. Anunţul vine după ce liderul ucrainean a respins categoric opţiunea ca mult aşteptata bilaterală […]
Duminică seară are loc un eveniment astronomic deosebit, o eclipsa totală de Lună, care va fi vizibilă și din România. În faza de totalitate, Luna capătă o culoare roșiatică. Următoarea eclipsă totală de Lună vizibilă în România va fi peste mai bine de trei ani și va avea loc în noaptea de Revelion. Mai exact, […]
Procedură în premieră în Parlament, astăzi: Cele patru moţiuni de cenzură depuse de opoziţie împotriva guvernului Bolojan # Aktual24
Plenul comun al Parlamentului dezbate şi votează, astazi, incepand cu ora 13.00, cele patru moţiuni de cenzură depuse de AUR, S.O.S România şi POT la adresa Guvernului Ilie Bolojan, în urma angajării răspunderii pe cinci proiecte de lege care cuprind măsurile din pachetul doi de reformă. Opoziţia a decis să nu depună moţiune de cenzură […]
Cel puțin 2 morți, inclusiv un bebeluș, și 11 răniți în Kiev, în urma atacurilor rusești cu drone și rachete de noaptea trecută # Aktual24
Rusia a lansat sute de drone de atac şi o serie de rachete către oraşele ucrainene în noaptea de 6 spre 7 septembrie, lovind mai multe clădiri rezidenţiale din Kiev, relatează Kyiv Independent. Cel puțin două persoane au fost ucise, inclusiv un copil de 1 an, și alte 11 au fost rănite în atacurile asupra […]
Raport preliminar: Accidentul funicularului din Lisabona a fost cauzat de ruperea unui cablu # Aktual24
Accidentul funicularului Gloria din Lisabona, în urma căruia au murit 16 persoane, a fost cauzat de ruperea unui cablu, se arată într-un raport preliminar despre incidentul șocant. Raportul oficial inițial al autorităților portugheze a concluzionat că vagoanele funicularului „au pierdut brusc forța de echilibrare” a unui cablu de conectare înainte de accident, potrivit Mirror. La […]
Gruparea teroristă Hamas „își afirmă deschiderea față de orice idei sau propuneri care să realizeze un armistițiu permanent, o retragere completă a forțelor de ocupație din Fâșia Gaza, intrarea necondiționată a ajutoarelor umanitare și un schimb real de prizonieri prin negocieri serioase mediate de terțe părți”, se arată într-o declarație a grupării. Declarația vine după […]
Aproximativ 300 de persoane au fost arestate, sâmbătă, la Londra, la un protest în sprijinul grupului „Palestine Action”, considerat „terorist” de autoritățile Regatului Unit și interzis în această țară de la începutul lunii iulie, a anunțat poliția londoneză. Poliția Metropolitană a declarat că ofițerii au fost „supuși unui nivel excepțional de abuz” la protestul de […]
Fostul pilot american Joseph Emerson, care a încercat să oprească motoarele unui avion după ce a consumat ciuperci magice a pledat „vinovat” la acuzația de punere în pericol a unei aeronave # Aktual24
Un fost pilot al liniei Alaska Airlines, care, în 2023, a încercat să oprească motoarele unui avion în timp ce se afla în afara serviciului, după ce consumase ciuperci magice, a pledat vinovat pentru interferența cu echipajul de zbor. Joseph Emerson călătorea la bordul cursei Horizon Air 2059 de la Everett la San Francisco, pe […]
Nu doar în România: Un medic anti-vaccinist britanic a afirmat la conferința partidului Refom UK că membrii familiei regale au făcut cancer din cauza vaccinurilor anti-COVID # Aktual24
Un medic anti-vaccinist britanic a declarat, sâmbătă, la conferința partidului Reform UK al lui Nigel Farage că vaccinurile anti-COVID au contribuit la apariția cancerului în familia regală, în ciuda criticilor ministrului Sănătății la adresa „extremismului” și la condamnările experților. Dr. Aseem Malhotra a petrecut aproximativ un sfert de oră prezentând o serie de afirmații pe […]
Trump a semnat un ordin prin care țările care dețin pe nedrept cetățeni americani sunt sancționate # Aktual24
Președintele Donald Trump a semnat un ordin executiv care vizează pedepsirea țărilor care dețin ilegal cetățeni americani. Ordinul va oferi Departamentului de Stat puterea de a impune sancțiuni sau de a lua alte măsuri împotriva țărilor prin crearea unei desemnări de „stat sponsor al detenției abuzive”, potrivit BBC. Casa Albă a declarat că ordinul este […]
Israelul distruge al doilea zgârie-nori în timp ce atacul asupra orașului Gaza se intensifică # Aktual24
Armata israeliană a distrus, sâmbătă, un al doilea zgârie-nori din orașul Gaza, în tot atâtea zile. Ministrul Apărării, Israel Katz, a postat pe X o înregistrare video cu clădirea prăbușindu-se, cu legenda: „Continuăm”. Armata israeliană (IDF), care și-a extins operațiunile în Gaza, a declarat că Turnul Sussi este folosit de Hamas – o afirmație negată […]
Conferință medicală controversată la Brașov: „Anul 2025 este anul morților subite. Din cauza vaccinului Covid” # Aktual24
După ce recent medicul pneumolog Flavia Grosan, cunoscută antivaccinistă, sugera că relațiile intime cu o persoană vaccinată antiCovid ar aduce partenerului „senzație de ceață mentală și dureri în gât”, între altele, la Brașov a avut loc, sâmbătă, o conferință medicală intitulată „COVID-19 și convergența bio-digitală”, cu participarea mai multor medici din spitale de stat și […]
Sibiu: Băiatul care a căzut cu trotineta electrică a fost operat din nou. El este în continuare în stare gravă # Aktual24
Băiatul în vârstă de 13 ani din Porumbacu de Jos, care s-a accidentat grav după ce a căzut de pe o trotinetă electrică în Sibiu, a fost operat din nou de medicii de la Spitalul Clinic Județean de Urgență din localitate. El se află în continuare internat în secția ATI în stare gravă, potrivit Ora […]
Rusia se teme de „acte ostile” din partea Finlandei și își va întări frontiera de peste 1.300 de kilometri cu NATO # Aktual24
Vicepreședintele șefului Consiliului de Securitate al Rusiei numește extinderea NATO o amenințare și respinge planurile unei „coaliții de voluntari” Rusia își va ajusta abordarea militară de-a lungul frontierei cu Finlanda, din cauza aderării acestei țări la NATO, a declarat Dmitri Medvedev, vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, la Svetogorsk, în regiunea Leningrad, scrie agenția turcă […]
București: Scandal la început de an școlar. Conducerea școlii „Hamburg”, a demisionat în bloc. Părinții acuză un program în 3 schimburi, ilegal începând din acest an # Aktual24
Cu două zile înainte de începerea anului școlar, conducerea Școlii Gimnaziale nr. 195 „Hamburg” din Sectorul 3, cea mai mare școală din Capitală, în care învață peste 2.000 de elevi, și-a dat demisia în bloc, a confirmat, sâmbătă, directoarea Ștefania Voicu. Peste 230 de părinți ai elevilor de clasa a III-a care ar urma să […]
Cât costă un cazan de făcut țuică la Sibiu: peste 3.000 de euro. Cum justifică meșteșugarii acest preț # Aktual24
Unul dintre cele mai spectaculoase și scumpe produse expuse la târgul de meșteșuguri rome din Sibiu este un cazan de făcut țuică, realizat manual, al cărui preț ajunge la 18.000 de lei. Meșteșugarii spun că munca depusă pentru o astfel de piesă este uriașă: o lună întreagă de lucru, zilnic, de la ora 7 dimineața […]
Un incendiu de vegetaţie uscată izbucnit sâmbătă după amiază pe un teren situat în apropiere de Ploieşti s-a extins pe o suprafaţă de 80 de hectare, focul cuprinzând vegetaţie uscată, mărăciniş, dar şi deşeuri din plastic. Pompierii acţionează de câteva ore pentru stingerea flăcărilor, potrivit ISU Prahova. Incendiul a izbucnit în zona localităţilor Brazi şi […]
Consiliul de administrație al Tesla vrea să îi ofere lui Elon Musk un pachet salarial de 1 trilion de dolari, pentru câteva obiective foarte ambițioase # Aktual24
Consiliul de administrație al producătorului american de automobile electrice Tesla a dezvăluit vineri un pachet salarial „super ambițios” care l-ar putea face pe Elon Musk primul trilionar din lume – dacă va atinge o serie de obiective de creștere ambițioase. Dacă planul este aprobat, Musk ar trebui să atingă mai multe obiective de performanță în […]
Escrocherie online la Suceava. Cum a fost înșelată o femeie cu peste 66.000 de lei: ”Dacă sună prea bine pentru a fi adevărat, este mai mult decât posibil să fie o fraudă” # Aktual24
Poliția Municipiului Suceava a deschis un dosar penal pentru înșelăciune după ce o femeie din oraș, D.C., a reclamat că a fost păgubită cu 66.733 de lei în urma unei escrocherii online sofisticate. Potrivit anchetatorilor, pe 11 august 2025, D.C. a fost contactată telefonic de o persoană care s-a prezentat drept „expert financiar” al companiei […]
Un bărbat de 56 de ani, din localitatea Cordun, a ajuns la spital după ce a fost înjunghiat de concubina sa, în vârstă de 62 de ani. Incidentul a avut loc joi seara, pe fondul consumului de alcool. Polițiștii au stabilit că între cei doi a izbucnit un conflict, iar femeia l-a atacat cu un […]
Atacuri reciproce cu drone între Rusia și Ucraina. Zelenski: “Rusia continuă să prelungească acest război” # Aktual24
Ucraina susține că a neutralizat în noaptea de vineri spre sâmbătă 68 dintr-un total de 91 de drone lansate de Rusia, care la rândul ei transmite că a doborât 34 de drone de atac ucrainene în cinci regiuni ruse și deasupra Mării Negre, transmite agenția EFE, preluata de Agerpres. Rusia a folosit în acest atac […]
