Maica Domnului - model de curăție sufletească, smerenie și iubire
Ziarul Lumina, 7 septembrie 2025 19:20
În calendarul creștin ortodox, începutul anului bisericesc este marcat de una dintre cele mai importante sărbători dedicate Fecioarei Maria: Nașterea Maicii Domnului, prăznuită în fiecare an la 8 septembrie.
• • •
Alte ştiri de Ziarul Lumina
Acum 15 minute
19:40
La Muzeul Național Cotroceni (MNC) a fost vernisat, recent, un nou proiect expozițional dedicat artei contemporane și artiștilor emergenți intitulat „Salonul Artelor Vizuale. New and Now”. Prima ediție,
19:40
Banca Naţională a României (BNR) a lansat la începutul lunii septembrie în circuitul numismatic o monedă din argint cu valoarea nominală de zece lei, cu tema „Mihail Oromolu - 150 de ani de la naştere”.
Acum 30 minute
19:30
Elevii, părinții şi profesorii au așteptări și speranțe, chiar dacă uneori neexprimate, în legătură cu performanța școlară. Adesea privită ca rezultat direct al inteligenței, al abilităților, al
Acum o oră
19:20
În calendarul creștin ortodox, începutul anului bisericesc este marcat de una dintre cele mai importante sărbători dedicate Fecioarei Maria: Nașterea Maicii Domnului, prăznuită în fiecare an la 8 septembrie.
19:10
Sfinții Ioachim și Ana sunt părinții Maicii Domnului și bunicii lui Iisus. Pe care nu L-au cunoscut, ei fiind deja mutați la cele veșnice la zămislirea Lui de la Duhul Sfânt. Nici Iisus nu i-a cunoscut pe ei, ev
19:10
...bobocii, zice o vorbă din popor. Expresia e de două ori derutantă și ar merita discutată la orele de Limba română, căci implică o omonimie și o metonimie!În primul rând, nu este vorba despre puii de
19:10
În contextul economic defavorabil actual și pe temeiul faptului că peste 40% din elevii români suferă de analfabetism funcțional, conform testelor PISA, profesorii se văd în situația de a trece printr-o nouă
Acum 4 ore
17:00
Tânăra comunitate a credincioșilor Parohiei Boltașu din localitatea Ștefăneștii de Jos, județul Ilfov, a trăit duminică, 7 septembrie, bucuria împlinirii unei mai vechi dorințe de a avea un lăcaș de
16:10
Duminica dinaintea Înălțării Sfintei Cruci a adus clipe de bucurie duhovnicească locuitorilor comunei Zănești din județul Neamț, care au văzut încununată osteneala lucrărilor la Biserica „Sfântul Proroc
Acum 6 ore
15:40
În urma lucrărilor de consolidare a picturii din interiorul bisericii cu hramurile „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” și „Sfântul Ierarh Nicolae”, numeroși credincioși și autorități locale
15:30
Duminică, 7 septembrie 2025, cu o zi înainte de sărbătoarea Nașterii Maicii Domnului, numeroși ieșeni au luat parte la cea de‑a cincea ediție a Festivalului Familiei, organizat de Arhiepiscopia Iașilor, prin
15:20
La Catedrala Mitropolitană din Cluj‑Napoca s‑au desfăşurat solemnitățile liturgice ale hirotoniei întru arhiereu a arhimandritului Samuel Cristea, ca urmare a alegerii sale ca Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei
14:10
Preasfinţitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop‑vicar patriarhal, a sfințit duminică, 7 septembrie, Așezământul social al Parohiei „Sfântul Ierarh Nicolae” din orașul Comarnic, Protopopiatul
14:10
„Semnul iubirii nesfârșite și mai presus de înțelegere a lui Dumnezeu față de oameni” # Ziarul Lumina
Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a rostit un cuvânt de învățătură, în Duminica dinaintea Înălțării Sfintei Cruci, la finalul Sfintei Liturghii săvârșite în Paraclisul
Ieri
19:00
Sfântul Ioan Casian, Așezămintele mânăstirești, Cartea a IV-a, Cap. 35, în Părinți și Scriitori Bisericești, vol. 57, pp. 158-159„Crucea noastră este frica de Domnul. Așa cum cel răstignit nu
19:00
Înainte-prăznuirea Naşterii Maicii Domnului; Sf. Cuv. Simeon şi Amfilohie de la Pângăraţi; Sf. Mc. Sozont; Sf. Cuv. Casiana Imnografa # Ziarul Lumina
Părinţii Bisericii spun că Înainte-prăznuirea Naşterii Maicii Domnului reprezintă „începutul mântuirii noastre”. Căci, în această zi, pe noi cei ce am călcat poruncile lui Dumnezeu şi am căzut în ad
19:00
Fraților, vedeți cu ce fel de litere v-am scris eu, cu mâna mea. Câți vor să placă în trup, aceia vă silesc să vă tăiați împrejur, numai ca să nu fie prigoniți pentru crucea lui Hristos, căci nici ei
5 septembrie 2025
23:50
„În vremea aceea au ținut sfat fariseii ca să-L prindă pe Iisus în cuvânt. Și au trimis la El pe ucenicii lor, împreună cu irodianii, zicând: Învățătorule, știm că ești Omul adevărului și întru
23:50
Sfântul Ioan Casian, Convorbiri duhovnicești, Partea I, Întâia convorbire cu părintele Moise, Cap. XIII, 3-4, în Părinți și Scriitori Bisericești (1990), vol. 57, p. 316„Cum este împărăția Acestuia ar
23:50
La locul ce se cheamă Herotop, aproape de cetatea Colose, în Frigia, era din darul lui Dumnezeu un izvor de apă făcător de minuni, iar cei ce mergeau cu credinţă la acest izvor primeau tămăduiri pentru orice
23:50
Fraților, noi propovăduim înțelepciunea la cei desăvârșiți, dar nu înțelepciunea acestui veac, nici a stăpânitorilor acestui veac, care sunt pieritori, ci propovăduim înțelepciunea de taină a lui
Mai mult de 2 zile în urmă
16:00
Mi‑au plăcut mult cuvintele: A venit vremea când o lumină se întâlnește cu Lumina lumii.Se cuvine a fi rostite despre cei cu măsuri mici, care însă au privit mereu spre Lumină. Ei au trecut pe tărâmul
14:50
În perioada 14 iulie - 5 septembrie, la nivelul Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor a avut loc, cu binecuvântarea Preasfinţitului Părinte Episcop Vincenţiu, proiectul educațional „Clubul de vară”.
14:40
Pentru al șaptelea an consecutiv, Episcopia Tulcii desfășoară o amplă acțiune social‑educativă menită să sprijine elevii din mediul rural la începutul noului an școlar. În acest context, miercuri, 3
13:50
Părintele arhimandrit Sofian Boghiu (1912-2002) este unul dintre puţinii oameni care s-au identificat cu numele său, Sofianos - Cel înţelept (din gr. σοφός). Numele i-a exprimat întreaga lui lucrare şi stare
11:40
Bacăul a devenit marți, 2 septembrie 2025, capitala tinereții și a credinței, găzduind Întâlnirea Tinerilor Ortodocși (ITO) - Bacău 2025, un eveniment de anvergură care a adunat peste 1.000 de tineri din
11:40
1.547 de copii din Episcopia Hușilor, Episcopia de Bălți și Episcopia Basarabiei de Sud, proveniți din medii defavorizate, încep noul an școlar cu ghiozdane și rechizite noi. Asociația „Filantropia
11:30
Peste 100 de ghiozdane cu rechizite oferite elevilor din protopopiatele Târnăveni și Luduș # Ziarul Lumina
Cea de a doua ediţie a campaniei „Un ghiozdan - o şansă la educație pentru elevii din comunitățile defavorizate ale județului Mureș”, organizată de Arhiepiscopia Alba Iuliei, prin Departamentul de tineret
11:30
În cea de a treia zi a noului an bisericesc, obștea Mănăstirii Izbuc a primit vizita Grupului psaltic „Tronos Junior”, aflat sub purtarea de grijă și binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel. So
11:20
Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, a fost prezent joi, 4 septembrie, în orașul Câmpeni, județul Alba. Ierarhul, însoțit de pr. Petrișor Muntean, inspector eparhial, și de pr. Andrei
11:20
În mijlocul Munților Apuseni, s‑a ridicat, prin purtarea de grijă a lui Dumnezeu, la inițiativa și cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, în timpul stăreției arhimandritului
4 septembrie 2025
23:20
Fraților, socotesc că nu sunt cu nimic mai prejos decât cei mai de frunte dintre apostoli. Și, chiar dacă sunt neiscusit în cuvânt, nu însă în cunoștință, ci v-am dovedit-o în totul față de voi toți.
23:20
Sfântul Macarie Egipteanul, Cele cincizeci de omilii duhovnicești, omilia XXVI, 10-12, în Părinți și Scriitori Bisericești (1992), vol. 34, pp. 207-208„Se cuvine deci, ca omul (împins de propria-i
23:10
„În vremea aceea a început Iisus să învețe lângă mare, și s-a adunat la El mulțime foarte multă, încât El a intrat și a șezut în corabie, pe mare, iar toată mulțimea era lângă mare, pe uscat. Și-i
23:10
Sfântul Proroc Zaharia era preot la Templul din Ierusalim, pe când la Roma era împărat Cezar Augustus (63 î.Hr. - 14 d.Hr.), iar în Ţara Sfântă domnea Irod cel Mare. Zaharia preotul avea o soţie ce se numea
22:50
Suprafaţa cultivată cu legume a ajuns în acest an în judeţul Olt la 1.214 hectare, mai mare cu 364 ha faţă de 2024, iar cei 5.029 de beneficiari înscrişi în Programul de susţinere a producţiei de legume în
22:50
Tinerii fermieri care au solicitat sprijinul complementar pentru venit prin Intervenţia PD-03 trebuie să depună până la 30 septembrie, la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - APIA, documentele
22:50
Ministerul Agriculturii a publicat în transparenţă decizională proiectul de Hotărâre a Guvernului prin care sunt aduse modificări programului INVESTALIM (2023-2026). Modificările vizează extinderea termenului de
22:40
O asociație comunitară, cu ajutorul specialiştilor de la Direcţia Judeţeană pentru Agricultură (DAJ) Vâlcea, a înfiinţat în comuna Mădulari un centru de cercetare în vederea dezvoltării unei tehnologii de
22:20
Comisia Europeană a actualizat miercuri propunerile sale pentru acordul dintre UE și țările Mercosur (Argentina, Brazilia, Paraguay şi Uruguay), care elimină practic majoritatea taxelor vamale între cele două blo
22:00
Elevii români au obţinut rezultate remarcabile la Olimpiada Internaţională de Limba engleză 2025, găzduită de România, la Deva: patru medalii de aur, trei de argint şi trei de bronz. Olimpicii au performat
22:00
Implementarea Programului Național „Masă sănătoasă” continuă potrivit calendarului, condițiilor și prevederilor stabilite la începutul anului în curs, informează Ministerul Educaţiei şi Cercetării
21:40
Sindicatele din educaţie îi îndeamnă pe profesori să boicoteze debutul anului şcolar 2025-2026 şi le cer să rămână uniţi, solicitând, totodată, guvernanţilor să abroge Legea 141/2025. „Nu ne vom
21:40
În anul şcolar 2025-2026 evaluările naţionale pentru elevii claselor a II-a vor începe în 12 mai 2026 cu proba scrisă la Limba română, potrivit proiectului de ordin al ministrului educaţiei şi cercetării,
21:00
La Centrul cultural-pastoral „Sfântul Iosif Mărturisitorul” (CCPSIM) din Sighetu Marmației este deschisă expoziția „Pictori transilvăneni, maramureșeni și bănățeni din veacul al XX-lea”, ce
20:10
Când se încurcau lucrurile, indiferent de natura lor, intra ea pe fir și le descurca. D-asta i se și spunea Descurcăreața, deși mai potrivit ar fi fost Descurcătoarea, pentru că rezolva tot felul de probleme, gr
19:50
Cuviosul Serafim cel Răbdător de la Sâmbăta, mărturii din file de epistolă și evlavioase aduceri aminte # Ziarul Lumina
Genericul acestei prezentări mi-a fost inspirat de o formulare fericită a Părintelui Teofil de la Sâmbăta, care, în abordarea pericopei evanghelice despre vindecarea slugii sutașului, spunea despre centurionul
19:40
Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te ru...
18:50
Din Parisul cosmopolit până la liniștea Mănăstirii Putna, maica Febe a parcurs un drum lung, presărat cu „întâmplări” care i-au schimbat viața. Catolică în tinerețe, atrasă de frumusețea slujbelor
17:30
Parohia Jidoștița din județul Mehedinți organizează duminică, 28 septembrie 2025, ora 12:00, licitație pentru atribuirea lucrărilor de pictură din nou, tehnica tempera, pentru o suprafață de 420 mp la
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.