Un tânăr a lovit cu mașina o bătrână care traversa prin loc interzis. A fugit fiindcă nu avea permis

Newsweek.ro, 7 septembrie 2025 19:20

Un tânăr fără permis a fost reținut după ce a accidentat o bătrână care traversa ilegal. A fugit de ...

• • •

Acum 5 minute
19:50
Un irakian, urmărit internațional, a fost prins pe Aeroportul Henri Coandă. Acuzații de trafic Newsweek.ro
Un irakian de 42 de ani, urmărit internațional de autoritățile judiciare din Republica Moldova, pent...
Acum 15 minute
19:40
Muncitorii coreeni au fost eliberați de la fabrica Hyundai. Lucrau ilegal la companie Newsweek.ro
Coreea de Sud a încheiat discuţiile cu Statele Unite privind eliberarea muncitorilor coreeni reţinuţ...
Acum o oră
19:20
19:00
Tăierea cablurilor submarine din Marea Roșie lasă Asia și Orientul Mijlociu fără internet Newsweek.ro
Cabluri submarine din Marea Roşie au fost avariate, provocând întreruperi şi încetiniri ale accesulu...
Acum 2 ore
18:50
„România fără violență domestică”. Cum va ajuta statul victimele acestei forme de violență? Newsweek.ro
În şedinţa comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului de duminică a fost aprobată Hotărârea privind c...
18:30
Trump amenință Chicago cu războiul. „Orașul este o belea. Vom intra cu trupe și-l vom îndrepta” Newsweek.ro
Președintele Donald Trump a amenințat cel mai mare oraș din Illinois cu o „Chipocalipsă”. Anunță că ...
18:20
Anul școlar începe cu proteste masive și boicotarea orelor. Ce se va întâmpla în Educație? Newsweek.ro
Sindicatele din Educaţie au anunţat că luni vor boicota începutul de an şcolar, vor picheta sediul E...
Acum 4 ore
17:40
Rusia a atacat în premieră clădirea Guvernului din Kiev. Daune majore în birourile Cabinetului Newsweek.ro
Un incendiu a izbucnit în clădirea Cabinetului de Miniștri din Kiev. Martori susțin că lovitura Rusi...
17:10
Prima școală de pe teritoriul României, creată la 1380. Întâia cu predare în limba română, în 1583 Newsweek.ro
Prima școală de pe teritoriul României a fost înființată la 1380, în Sibiu, pe locul pe care astăzi ...
16:50
România a obținut duminică a şasea medalie de aur la Europenele U23, la canotaj 8+1 mixt Newsweek.ro
Echipajul de 8+1 mixt (BMix8+) al României a câştigat, duminică, medalia de aur la Campionatele Euro...
16:30
Amenințare foarte gravă a Rusiei. Zeci de mii de zboruri din Europa, afectate de bruiajul GPS Newsweek.ro
Rusia a cauzat întreruperi ale sistemului GPS și ale altor sisteme de satelit care au afectat 122.60...
16:20
Bolojan: „Obiecţiile formulate de AUR par mai degrabă critici de dragul criticilor” Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan a răspuns duminică la criticile aduse de opoziție în dezbaterea celor patru m...
16:10
550.000 pensionari iau în plus la pensie între 565 lei și 22.150 lei. Ce au munict? Newsweek.ro
Statul plătește subvenții la pensie pentru 550.000 de pensionari. 550.000 de pensionari primesc 565 ...
Acum 6 ore
15:50
Ministrul Educației, Daniel David, apel către profesori: „Școala este, în primul rând, a copiilor” Newsweek.ro
Ministrul Educației, Daniel David, a transmis, duminică, un mesaj către elevi, părinți și profesori,...
15:20
Cine a fost cea mai vestită femeie haiduc din Țara Românească? L-a protejat pe Alexandru Ioan Cuza Newsweek.ro
Acum aproape 200 de ani, cea mai vestită femeie haiduc din Țara Românească își scria, prin propriile...
15:10
Anunțul Băncii Naționale a României despre cardurile românilor. Ce s-a întâmplat? Newsweek.ro
Banca Națională a României a centralizat datele din prezent despre cardurile românilor, la finalul a...
15:00
Școala începe cu proteste de amploare. Mii de profesori se vor afla în stradă Newsweek.ro
Federația Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI) susține că noul an școlar, care începe luni, deb...
14:50
Râgâitul excesiv poate fi un semn că ești bolnav de cancer? Când ar trebui să mergi la doctor? Newsweek.ro
Ce reprezintă râgâitul și cum poate deveni acesta un semn când ești bolnav de cancer? Ar trebui sau ...
14:40
Cine a fost ministrul Educației care a creat 2.000 de școli? Primul român cu doctorat la Sorbona Newsweek.ro
A existat un ministru al Educației în România care a înființat peste 2.000 de școli, mai ales în med...
14:30
Castelul din Deleni, ridicat de urmași ai împăraților bizantini, de vânzare pentru 800.000 € Newsweek.ro
Castelul Cantacuzino-Ghica Deleni este unul dintre castelele cele mai reprezentative ale Moldovei. A...
Acum 8 ore
13:40
Tânără acuzată de furt chiar de tatăl ei. I-ar fi furat bani și bijuterii în valoare de 300.000 lei Newsweek.ro
Tânără acuzată de furt chiar de tatăl ei. I-ar fi furat bani și bijuterii în valoare de 300.000 lei....
13:20
Fată răpită de pe stradă în Baia Mare după ce s-a întâlnit cu doi bărbați din online Newsweek.ro
Fată răpită de pe stradă în Baia Mare după ce s-a întâlnit cu doi bărbați din online. Bărbații, din ...
12:40
Turist de 58 de ani rănit după ce a căzut 30 de metri pe Valea Cerbului. În ce stare e? Newsweek.ro
Turist de 58 de ani rănit după ce a căzut 30 de metri pe Valea Cerbului. În ce stare e? Cum l-au sal...
12:30
Un bărbat s-a sinucis după ce a plonjat cu mașina într-un giratoriu. De ce a făcut asta? Newsweek.ro
Un bărbat s-a sinucis după ce a plonjat cu mașina într-un giratoriu. De ce a făcut asta? Ce spun pol...
12:00
Doi studenți au murit carbonizați într-un accident înfiorător în Budeasa. Totul a fost filmat Newsweek.ro
Doi studenți au murit carbonizați într-un accident înfiorător în Budeasa. Totul a fost filmat. Cum s...
Acum 12 ore
11:50
Insula care a ajuns să facă milioane de dolari cu Inteligența Artificială. Cum trăiesc oamenii? Newsweek.ro
Insula care a ajuns să facă milioane de dolari cu Inteligența Artificială. Cum trăiesc oamenii? Câți...
11:30
Doi adolescenți rămași blocați pe creasta Bucșoiului Mic. Au fost salvați cu elicopterul Newsweek.ro
Doi adolescenți rămași blocați pe creasta Bucșoiului Mic. Au fost salvați cu elicopterul. Cum au aju...
11:10
Moarte cumplită pentru doi tineri, după ce au intrat cu mașina într-o curbă. N-au avut șanse Newsweek.ro
Moarte cumplită pentru doi tineri, după ce au intrat cu mașina într-o curbă. N-au avut șanse. Cum s-...
10:50
Nou record la CFR. 80 de km parcurși în 12 ore pe șinele din țară. Defecțiuni în lanț Newsweek.ro
Nou record la CFR. 80 de km parcurși în 12 ore pe șinele din țară. Defecțiuni în lanț. Ce s-a întâmp...
10:40
560 de copii au participat la competiția națională „Legendele Rugbyului Românesc” Newsweek.ro
Ultima etapă a Circuitului Național de MiniRugby ediția 2025, denumită „Legendele Rugbyului Românes...
10:30
Accident grav pe o șosea din Maramureș, provocat de un șofer beat. Trei oameni au ajuns la spital Newsweek.ro
Accident grav pe o șosea din Maramureș, provocat de un șofer beat. Trei oameni au ajuns la spital. M...
10:20
VIDEO Ce trebuie să mânânci și să bei când e foarte cald afară. Berea este bună, dar cu măsură Newsweek.ro
Pentru a trece mai ușor peste zilele călduroase, trebuie să fie atenți și la ceea ce bem și mânâncăm...
10:00
Extremistul Dan Tănasă (AUR), atac la Nicușor Dan: „Când votezi psihopați rămâi cu banane…” Newsweek.ro
Extremistul Dan Tănasă (AUR) îl atacă pe președintele Nicușor Dan pe motiv că nu are încă stabilită ...
10:00
Ce semnifică sărbătoarea de pe 8 septembrie și de ce i se spune Sfânta Maria Mică? Newsweek.ro
Pe 8 septembrie, creștinii sărbătoresc Nașterea Maicii Domnului, cunoscută în popor drept Sfânta Mar...
09:40
Cine ar putea fi noul șef al Rezervei Federale? Trump își conturează lista scurtă Newsweek.ro
Preşedintele american Donald Trump analizează trei finalişti pentru a-l înlocui pe Jerome Powell la ...
09:30
O femeie care a dormit cu aerul condiționat pornit a ajuns la spital. De ce e periculos pentru corp Newsweek.ro
O tânără a ajuns în stare gravă la spital, cu amigdalită acută, după ce a dormit toată noaptea cu ae...
09:20
Ce spune Zelenski despre armele folosite în războiul cu Rusia. Unde sunt produse? Newsweek.ro
Președintele Volodimir Zelenski a spus unde sunt produse mai mult de jumătate din armele folosite în...
09:10
Alimente cu puține calorii, care te țin sătul mult timp. Ce să mănânci, dacă ții dietă Newsweek.ro
Unele alimente cu aport caloric redus oferă sațietate de durată. Acestea permit gestionarea mai ușoa...
09:00
Scandal în Sănătate după ce mai mulți medici au participat la o conferință la Brașov Newsweek.ro
Ministrul Sănătății cere sancțiuni pentru mai mulți medici care au participat la o conferință desfăș...
09:00
Leguma din bucătărie care face geamurile să strălucească în 60 de secunde. E iute Newsweek.ro
Nu ai nevoie de detergenți scumpi și nici de ore întregi de frecat. O legumă banală, pe care o ai de...
08:30
Zi decisivă în Parlament. Opoziția vrea să dea jos guvernul cu 4 moțiuni. De câte voturi are nevoie? Newsweek.ro
Patru moțiuni de cenzură, depuse de Opoziție, la adresa guvernului, sunt dezbătute azi în Parlament....
08:20
AMENDĂ de 500 de lei pentru șoferii care vor să salute. Gestul care te costă scump Newsweek.ro
Un gest mic la volan, făcut din obișnuință sau prietenie, poate să se transforme într-o surpriză nep...
08:10
Istoria rechizitelor școlare. De la tabla cu cretă la cea inteligentă. Stiloul, inventat de un român Newsweek.ro
Este perioada de începere a școlii, ceea ce înseamnă că este timpul să vă aprovizionați cu rechizite...
08:00
Horoscop 8 septembrie. Luna în Pești strică rutina Balanțelor. Scorpionii au surprize în dragoste Newsweek.ro
Horoscop 8 septembrie 2025. Luna în Pești strică rutina Balanțelor. Scorpionii au surprize în dragos...
07:30
Greșeala banală care îți murdărește casa chiar când crezi că faci curat. Ce are mopul? Newsweek.ro
Iată care este greșeala frecventă pe care o faci atunci când crezi că faci curat prin casă. Foloseșt...
07:30
Resturi de virusuri antice reprezintă 40% din ADN-ul nostru. Cum pot distruge creierul? Newsweek.ro
Oamenii de știință au descoperit resturi de virusuri antice în ADN-ul oamenilor din prezent. Acestea...
07:20
Ce nu ai voie să faci de Sfânta Maria Mică. Tradiția spune că îți aduci singur necazul Newsweek.ro
În fiecare an, pe 8 septembrie, creștinii ortodocși prăznuiesc Nașterea Maicii Domnului, cunoscută î...
07:00
700 lei în plus la pensie la trecerea la „limită de vârstă”. Pensionarul va lua și 8.000 lei bonus Newsweek.ro
Pensionarii pot primi bani în plus la pensie dacă depun anumite acte doveditoare la casele de pensii...
Acum 24 ore
21:00
Un jihadist adolescent care plănuia să atace Parlamentul European, ambasade a fost arestat Newsweek.ro
Un adolescent în vârstă de 17 ani a fost arestat vineri în oraşul francez Le Mans de către serviciil...
20:20
Ambasadorul României în SUA: Nimeni nu are aici o relație de colaborare cu Călin Georgescu Newsweek.ro
Andrei Muraru admite că momentul anulării primului tur de scrutin prezidenţial în România, anul trec...
