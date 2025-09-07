Cupa Mondială 2026 – calificări: Lituania - Ţările de Jos 2-3, Memphis Depay este noul golgeter all-time al olandezilor
News.ro, 7 septembrie 2025 21:00
Echipa naţională a Ţărilor de Jos a învins duminică, în deplasare, scor 3-2, echipa naţională a Lituaniei, într-un meci din cadrul grupei G a calificărilor europene pentru Cupa Mondială 2026. Memphis Depay a înscris două goluri şi a devenit cel mai bun marcator din istoria naţionalei olandeze.
• • •
Acum 5 minute
21:20
Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean: Partidele din opoziţie, AUR, SOS România şi POT, au făcut circ astăzi în Parlament la votul pe cele 4 moţiuni depuse, un demers care s-a dovedit demagogic şi populist # News.ro
Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, arată duminică seară că partidele din opoziţie, AUR, SOS România şi POT, au făcut circ astăzi în Parlament la votul pe cele 4 moţiuni depuse, un demers care s-a dovedit demagogic şi populist.
Acum 30 minute
21:00
Liderul AUR George Simion, după respingerea celor patru moţiuni de cenzură: Îmi pare rău că nu am putut face azi mai multe pentru a-i opri pe aceşti nebuni care distrug Ţara.. / La dezbaterile din plen, i-a catalogat pe cei din guvern ”asasini” # News.ro
Liderul AUR George Simion a postat un mesaj, pe Facebook, după respingerea celor patru moţiuni de cenzură, în care afirmă că îi pare rău că ”nu a putut face azi mai multe pentru a-i opri pe aceşti nebuni care distrug Ţara...”. În timpul dezbaterilor din plenul reunit, acesta i-a numit pe reprezentanţii coaliţiei de guvernare ”asasini”.
21:00
Baschet masculin: Campioana U BT Cluj, victorie cu CS Vâlcea, în primul amical din intersezon # News.ro
Campioana U BT Cluj a învins, duminică, formaţia CS Vâlcea, scor 99-90 (52-45), în primul amical din intersezon. La turneul amical ”Nurvil Autumn Cup” mai participă formaţia AEK Atena, cu care U BT Cluj se va duela luni, iar CS Vâlcea marţi.
21:00
21:00
Radu Miruţă, ministrul Economiei: Ce a câştigat România din toată agitaţia Opoziţiei? Nimic. Doar încă o încercare eşuată în 76 de zile de a dărâma un guvern care... munceşte # News.ro
Radu Miruţă, ministrul Economiei, spune duminică după respingerea moţiunilor de cenzură, că România nu a câştigat nimic din toată agitaţia Opoziţiei, care a fost doar încă o încercare eşuată în 76 de zile de a dărâma un guvern care munceşte. Ministrul mai spune că o moţiunea Opoziţiei a fost scrisă ”mai degrabă pentru camerele de filmat decât pentru binele oamenilor, fără soluţii, fără explicaţii, fără respect, doar zgomot politic”.
Acum o oră
20:50
NOUL AN ŞCOLAR – Un profesor octogenar începe încă un an la catedră. Ioan Brânzan predă fizica la Liceul German Sebeş şi are mai mulţi ani de activitate decât au unii pensionari din România ani de viaţă - FOTO # News.ro
Un profesor de fizică, în vârstă de 80 de ani, începe, luni, un nou an de muncă. Ioan Brânzan predă fizica la Liceul German Sebeş şi cu 56 de ani de activitate la catedră, are mai mult decât vârsta unora dintre pensionarii români de lux.
20:40
Spania: Un autocar care circula în direcţia Barcelona s-a răsturnat. Aproximativ 50 de persoane au fost rănite # News.ro
Un autocar care circula către Barcelona şi transporta aproximativ şaizeci de pasageri a ieşit brusc de pe şosea, duminică, şi s-a răsturnat într-o şanţ de pe marginea drumului. Accidentul, care a avut loc puţin după ora prânzului în Santa Susanna, a provocat rănirea a 53 de oameni, dintre care doi se află în stare gravă, potrivit Emporda, relatează AFP.
20:40
Florin Manole: Costurile cu Poşta pentru Casa Naţională de Pensii sunt de 10 ori mai mari, pentru jumătate din pensionari, care optează să primească banii cash, decât comisioanele bancare plătite de Poştă, pentru cei cu card # News.ro
Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat că costurile cu Poşta pentru Casa Naţională de Pensii sunt de 10 ori mai mari, pentru jumătate dintre pensionari, care optează să-şi primească banii cash, decât sumele pe care le plăteşte Poşta, ca şi comisioane bancare, pentru cei cu card şi care au optat pentru a primi pensia în cont. El a precizat că trebuie încurajaţi din ce în ce mai mulţi pensionarii să opteze pentru primirea pensiei pe card.
20:40
Fotbal: Locuinţa unui internaţional ucrainean, distrusă în atacul dronelor ruseşti asupra Kievului - VIDEO # News.ro
O clădire de apartamente în care locuieşte internaţionalul ucrainean Heorhiy Sudakov a fost avariată de un atac cu drone ruseşti asupra Kievului, conform declaraţiilor lui Sudakov, preluate de presa ucraineană duminică.
20:40
Rogobete: Opoziţia a încercat să transforme reforma în sǎnǎtate într-un discurs populist şi demagogic. Eu aleg să spun adevărul: Pachetul 2 pentru Sǎnǎtate nu înseamnă austeritate, ci eficienţă. Nu înseamnă tăieri, ci reaşezarea corectă a resurselor # News.ro
Ministrul sănătăţii, Alexandru Rogobete, declară că Opoziţia a încercat să transforme reforma în sǎnǎtate într-un discurs populist şi demagogic, prin moţiunile de cenzură depusă în Parlament, dar el alege să spună adevărul şi anume că Pachetul 2 pentru Sǎnǎtate nu înseamnă austeritate, ci eficienţă, nu înseamnă tăieri, ci reaşezarea corectă a resurselor.
20:30
Deputatul USR Radu Mihaiu, către Opoziţie: Puteţi ţipa până răguşiţi. Preţurile nu scad cu portavocea. Deficitul nu dispare pentru că se înfoaie George Simion de la tribună. Datoria publică nu se topeşte doar pentru că vă pictaţi cu pieptul dezgolit # News.ro
Acum 2 ore
20:10
UPDATE - Ultima moţiune de cenzură, "Opriţi sărăcirea românilor! Tăiaţi de la voi, nu de la ei!", a fost respinsă în Parlament / Bolojan: Am decis să angajăm răspunderea Guvernului pe pachetul fiscal, pentru că România nu mai are timp # News.ro
Plenul comun al Parlamentului a început, duminică, dezbaterea ultimei moţiuni de cenzură depusă de Opoziţie împotriva Guvernului Ilie Bolojan, în urma angajării răspunderii pe pachetul doi de măsuri fiscale pentru reducerea deficitului. Premierul Ilie Bolojan a spus că a decis să angajeze răspunderea Guvernului pe pachetul fiscal, pentru că România nu mai are timp, iar dacă nu pun ordine acum, statul riscă să intre în complicaţii bugetare şi mai mari, pot degenera într-o criză economică. Moţiunea de cenzură a fost respinsă, înregistrându-se 119 voturi ”favorabile”, insuficiente pentru ca aceasta să fie adoptată.
20:10
Ministrul Muncii: Data de la care se poate reveni asupra măsurii introducerii CASS pentru pensiile care depăşesc 3.000 de lei este finalul anului 2026, dar cu certitudine această măsură este şi trebuie să fie una temporară şi nu permanentă # News.ro
Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat că data de la care se poate reveni asupra măsurii introducerii CASS pentru pensiile care depăşesc 3.000 de lei este finalul anului 2026, dar cu certitudine această măsură este şi trebuie să fie una temporară şi nu permanentă.
19:50
19:50
19:30
19:30
Bolojan, către Opoziţie: Am decis să angajăm răspunderea Guvernului pe pachetul fiscal, pentru că România nu mai are timp. Dacă nu punem ordine acum, statul riscă să intre în complicaţii bugetare şi mai mari, pot degenera într-o criză economică # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, duminică, la moţiunea de cenzură a Opoziţiei care vizează măsurile fiscal-bugetare, că Executivul a decis să angajeze răspunderea pe pachetul fiscal, pentru că România nu mai are timp iar dacă nu punem ordine acum, statul riscă să intre în complicaţii bugetare şi mai mari, pot degenera într-o criză economică. Bolojan arată că guvernul propune ordine şi reguli drepte prin aceste reforme, iar semnatarii moţiunii au ales doar să respingă orice propunere, fără a pune ceva în loc iar această atitudine demagogică nu ajută societatea, este doar zgomot.
Acum 4 ore
19:20
Handbal masculin: Vicecampioana Potaissa Turda, învinsă pe teren propriu de SCM Timişoara, în Liga Naţională # News.ro
Vicecampioana Potaissa Turda a ”furnizat” surpriza etapei a I-a din Liga Naţională, prin înfrângerea de duminică, pe teren propriu, în faţa formaţiei SCM Timişoara, scor 28-32 (15-14).
19:20
Fotbal: Peter Crouch s-a numărat printre copiii care îi însoţesc pe jucători pe teren, la un meci din liga a 7-a engleză - VIDEO # News.ro
Terminând pe ultimul loc într-o ligă fantasy, alături de prietenii săi, fostul internaţional englez Peter Crouch a fost nevoit să îndeplinească rolul de "players escort", sâmbătă, pentru jucătorii echipei Farnham Town, din liga a 7-a engleză.
19:00
19:00
18:50
18:50
18:40
Cabluri submarine tăiate în Marea Roşie perturbă accesul la internet în Asia şi Orientul Mijlociu # News.ro
Cabluri submarine din Marea Roşie au fost avariate, provocând întreruperi şi încetiniri ale accesului la internet în mai multe ţări din Asia şi Orientul Mijlociu, au anunţat experţi duminică, fără ca sursa exactă a incidentului să fie deocamdată clară, relatează CNBC.
18:40
Caraş Severin: Cinci răniţi, în urma unui accident în care au fost implicate două autoturisme şi o motocicletă. Trei dintre victime au rămas încarcerate # News.ro
Cinci persoane au fost rănite, duminică după amiază, în judeţul Caraş Severin, în urma unui accident în care au fost implicate două autoturisme şi o motocicletă. Trei dintre victime au rămas încarcerate.
18:40
Victorie pentru Constantin Popovici la Mostar, în Seria Mondială Red Bull Cliff Diving. Românul rămâne în lupta pentru Trofeul King Kahekili # News.ro
Constantin Popovici a obţinut o victorie spectaculoasă în etapa a treia din Seria Mondială Red Bull Cliff Diving şi rămâne în lupta pentru Trofeul King Kahekili, înaintea ultimei etape de la Boston, în Statele Unite. Cătălin Preda a terminat runda de la Mostar pe locul 8 şi rămâne între cei mai buni 10 săritori de la mare înălţime din lume, într-un sezon marcat de accidentarea sa de anul trecut.
18:20
18:20
Coreea de Sud a finalizat negocierile cu SUA pentru eliberarea muncitorilor coreeni reţinuţi în statul american Georgia, la o fabrică a Hyundai # News.ro
Coreea de Sud a încheiat discuţiile cu Statele Unite privind eliberarea muncitorilor coreeni reţinuţi în statul american Georgia, la o fabrică a compa niei auto Hyundai, a declarat duminică un oficial prezidenţial, transmite Reuters.
17:50
17:50
Ilie Bolojan, la dezbaterea celei de-a treia moţiuni: Opoziţia propagă mesaje contrare intereselor ţării noastre, care servesc nu cetăţenilor, ci eventual unui război propagandistic # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, duminică, la dezbaterea celei de-a treia moţiuni, că Opoziţia propagă mesaje contrare intereselor ţării noastre, care servesc nu cetăţenilor, ci eventual unui război propagandistic iar un partid care se declară unionist face din efortul de a ajuta Republica Moldova un motiv de răsturnare a guvernului.
17:50
Argeş: Accident grav pe DN 73. Un bărbat a murit, după ce maşina în care se afla s-a zdrobit de un copac # News.ro
Un grav accident rutier s-a produs, duminică după amiază, pe drumul naţional 73, în judeţul Argeş, unde un autovehicul a părăsit şoseaua şi s-a zdrobit de un copac. Salvatorii care au intervenit la faţa locului au găsit un bărbat mort.
17:40
17:30
17:30
17:30
Plenul comun al Parlamentului a votat înfiinţarea Comisiei speciale comune "România fără violenţă domestică" # News.ro
În şedinţa comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului de duminică a fost aprobată Hotărârea privind constituirea Comisiei speciale comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului în domeniul legislaţiei privind prevenirea, combaterea şi sancţionarea violenţei domestice - "România fără violenţă domestică". Comisia va fi formată din 25 de parlamentari şi va funcţiona pe o perioadă de 12 luni de la data constituirii, cu posibilitatea prelungirii duratei de funcţionare prin hotărâre a Birourilor Permanente reunite.
Acum 6 ore
17:20
17:10
17:00
NOUL AN ŞCOLAR - Sindicatele din educaţie anunţă programul protestelor din prima zi de şcoală. Mesaj către Daniel David: Domnule ministru, recunoaşteţi public că aţi generat haos în învăţământ şi prezentaţi-vă demisia de onoare! # News.ro
Sindicatele din educaţie au anunţat, duminică, programul mitingului din Piaţa Victoriei, urmat de un marş de protest până la Palatul Cotroceni, care va avea loc în prima zi de şcoală. Sindicatele transmit şi un mesaj către ministrul Educaţiei, Daniel David: Domnule ministru, recunoaşteţi public că aţi generat haos în învăţământ şi prezentaţi-vă demisia de onoare!. Sindicatele cer partidelor să nu li se alăture în acest demers. ”Nu dorim şi nu vom permite ca protestul legitim al angajaţilor din învăţământ să fie instrumentalizat sau transformat într-o platformă pentru interese politice sau de altă natură”, spun cele trei sindicate din învăţământ.
16:50
Aproape 900 de arestări la Londra în timpul unei manifestaţii de susţinere a organizaţiei Palestine Action - VIDEO # News.ro
Poliţia a arestat 890 de persoane la Londra în timpul unei manifestaţii de susţinere a grupului Palestine Action, sâmbătă, adăugându-se la alte sute de persoane din Marea Britanie de la interzicerea, foarte criticată, a acestei organizaţii.
16:50
Kelemen Hunor: Alternativa oferită de Opoziţie este un drum înfundat / Am şi eu nemulţumirile mele profunde. Dacă nu reuşim să îl reformăm, mai bine desfiinţăm ANAF / Guvernul va veni şi cu al treilea pachet, pe asumare sau dezbatere parlamentară # News.ro
Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a decarat duminică, la dezbaterea cele de-a doua moţiuni de cenzură la adresa Guvernului, că alternativa oferită de Opoziţie este un drum înfundat care ar însemna doar haos, spectacol şi ură. El a precizat că are nemulţumirile lui profunde, arătând că, dacă nu reuşesc să reformeze ANAF-ul, mai bine îl desfiinţează şi înfiinţează o nouă instituţie. Liderul UDMR a mai anunţat că Guvernul va veni şi cu al treilea pachet, pe asumare sau dezbatere parlamentară.
16:40
Handbal feminin: Ikast Handbold – CSM Bucureşti, scor 28-27, la debutul în grupa B a Ligii Campionilor # News.ro
Campioana CSM Bucureşti a fost învinsă duminică, în deplasare, de formaţia daneză Ikast Handbold, scor 28-27 (17-12), în primul meci din grupa B a Ligii Campionilor. Golul victoriei a fost marcat în ultima secundă de Emilie Arntzen, fosta jucătoare a CSM.
16:40
Olt - Controale ale Gărzii de Mediu la firme cu activităţi din domeniul exploatării agregatelor minerale, fabricării betonului şi a mixturilor asfaltice - amenzi de peste 427.000 de lei / Ce nereguli au fost constatate # News.ro
Comisarii Gărzii Naţionale de Mediu au dat amenzi de peste 427.000 de lei în urma a 15 controale desfăşurate pe durata a cinci zile, la firme cu activităţi din domeniul exploatării agregatelor minerale, fabricării betonului şi a mixturilor asfaltice. Printre neregulile constatate se află: gestionarea necorespunzătoare a deşeurilor rezultate, neaplicarea măsurilor pentru protecţia atmosferei, desfăşurarea activităţilor fără acte de reglementare din punct de vedere al mediului şi al apelor.
16:30
NOUL AN ŞCOLAR – Liviu Drăghici, profesor Merito: Dacă ministrul Educaţiei ar fi comunicat cum trebuie, poate nu ar fi mai fost aceeaşi rezistenţă din partea profesorilor # News.ro
Liviu Drăghici, profesor premiat cu distincţia Merito, critică, la început de an şcolar, atitudinea ministrului Educaţiei, Daniel David, despre care spune că „dă în profesori de câte ori are ocazia”. „Ca economist şi ca investitor, înţeleg nevoia unor măsuri de austeritate. Dar de la un psiholog mă aşteptam la mai multă empatie. Că dacă ar fi comunicat cum trebuie poate nu ar fi mai fost aceeaşi rezistenţă din partea profesorilor”, spune Liviu Drăghici.
16:10
16:10
16:10
16:00
Dâmboviţa. Explozie într-un imobil din localitatea Slobozia Moară. O femeie a suferit arsuri # News.ro
O explozie care nu a fost urmată de incendiu s-a produs, duminică după amiază, într-un imobil din localitatea dâmboviţeană Slobozia Moară. Echipajele de salvare care au intervenit la faţa locului au găsit o victimă, o femeie care a suferit arsuri din cauza suflului deflagraţiei.
15:50
15:50
15:40
Prima moţiune de cenzură împotriva guvernului Bolojan, pe sănătătate, depusă în urma angajării răspunderii pe pachetul doi, a fost respinsă de Parlament / Doar 108 parlamentari au votat ”pentru”, cei din coaliţie au asigurat cvorumul şi nu au votat # News.ro
Prima moţiune de cenzură împotriva guvernului Bolojan, pe sănătătate, depusă în urma angajării răspunderii pe pachetul doi, a fost respinsă de Parlament, cu 108 voturi pentru şi un vot contra. Parlamentarii Puterii au asigurat cvorumul însă nu şi-au exprimat votul.
