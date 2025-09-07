Elena Udrea: „Democrații din SUA, prin ambasadorul Gitenstein, nu m-au vrut președinte”. Coldea era la „butonul Deep State din SUA”, afirmă fostul ministru

12:45

Duminică, 7 septembrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi Loteria Română a acordat 18.456 de câştiguri în valoare totală de peste 1,43 milioane de lei.