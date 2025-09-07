Rapid vrea să dea lovitura pe piața transferurilor! Angelescu se dă peste cap pentru a lua un fotbalist de la CFR

Sport.ro, 7 septembrie 2025 22:20

Rapid e antrenată de Costel Gâlcă. Dan Șucu și Victor Angelescu visează la titlu.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Sport.ro

Acum 5 minute
22:50
Se joacă hochei pe gheață și la 30-35 de grade! Steaua, meci fantastic cu eterna rivală Miercurea Ciuc Sport.ro
A început ediția 2025-2026 a Campionatului Naţional de hochei pe gheaţă.
Acum 15 minute
22:40
Raliul Iașului, dominat total de echipajele din Cluj-Napoca. Tempestini, învingător pentru a șasea oară Sport.ro
Cu un timp total de 01:19:38,6 pe cei peste 140 de kilometri de concurs, Tempestini a fost mai rapid cu 43,2 secunde față de al doilea clasat, Norbert Maior, și cu 2 minute și 26,6 secunde în fața lui Bogdan Marișca.
Acum 30 minute
22:30
Prințul Depay! Blockbuster la Kaunas: Lituania - Olanda 2-3, cu Gertmonas, de la U Cluj, integralist Sport.ro
Preliminarii CM 2026.
Acum o oră
22:20
Rapid vrea să dea lovitura pe piața transferurilor! Angelescu se dă peste cap pentru a lua un fotbalist de la CFR Sport.ro
Rapid e antrenată de Costel Gâlcă. Dan Șucu și Victor Angelescu visează la titlu.
22:20
Startul finalei US Open, întârziat din motive de securitate. Donald Trump a fost aclamat, dar şi huiduit în arenă Sport.ro
Startul finalei masculine a US Open, dintre numărul 1 mondial Jannik Sinner şi numărul 2 Carlos Alcaraz, a fost întârziat cu o jumătate de oră din cauza măsurilor de securitate suplimentare.
Acum 2 ore
21:50
Mihai Stoichiță, declarații la sosirea în Cipru: ”Nu suntem datori după un meci amical / Probabil că vor fi schimbări în primul 11” Sport.ro
România o întâlnește pe Cipru marți seară de la ora 21:45.
21:40
ZERO! Încă un meci de coșmar pentru atacantul care a pierdut naționala României după un debut fulminant + o ratare uluitoare Sport.ro
Stranierii noștri, în picaj vizibil.
21:30
Naționala României a ajuns în Cipru! Suporterii i-au așteptat pe tricolori la hotel Sport.ro
Cipru - România este marți seară de la ora 21:45.
21:10
Reacții acide ale suporterilor după eșecul lui CSM București din Champions League! ”Adi Talent, până unde vei merge?” Sport.ro
Campioana României a pierdut la limită în fața lui Ikast, după un gol primit în ultima secundă.
21:10
Ciprian Marica a intervenit în cazul ”Tudose” și a tras-o de mânecă pe FCSB: ”Va fi greu” Sport.ro
FCSB a vrut să mai aducă un jucător înainte să se încheie perioada de mercato.
21:00
Adi Cosman, președinte la SCM Craiova, are o propunere pentru redresarea handbalului românesc Sport.ro
Meciurile din Liga Florilor și din Liga Zimbrilor sunt transmise în direct de VOYO și Pro Arena.
Acum 4 ore
20:50
A plecat de la Universitatea Craiova în penultima zi de mercato: ”Mult succes!” Sport.ro
Oltenii sunt primii clasați în Superliga României cu 20 de puncte.
20:00
Continuă disputa în cazul ”Tudose”. Patronul lui FCSB e dur: ”Facem circ? Să vă învățați minte toți”. Replica lui Dani Coman Sport.ro
FCSB l-a vrut în finalul perioadei de transferuri pe Mario Tudose de la FC Argeș.
19:50
Ireal! Peter Crouch, 44 de ani și 2.01 metri, s-a numărat printre copiii care îi însoţesc pe jucători pe teren, la un meci din liga a 7-a Sport.ro
Postură inedită pentru fostul atacant al naționalei Angliei.
19:30
Reacția Universității Craiova după ce Anzor Mekvabishvili a fost integralist în Georgia - Bulgaria 3-0 Sport.ro
Georgia și Bulgaria fac parte din Grupa E din preliminariile Campionatului Mondial din 2026.
19:20
Gol marcat de fosta speranță a lui FCSB în prima victorie a sezonului pentru Royal Olympic Club Charleroi! Sport.ro
Echipa belgiană, cu românul Ion Florică printre acționari, a câștigat meciul din Cupă cu CS Braine.
19:10
De la emoție la recorduri! Povestea incredibilă a Alinei Simion, atleta care face furori în Italia Sport.ro
De 18 ani, românca trăiește la Roma și dezvăluie că s-a apucat de sportul de performanță la 28 de ani. Ea s-a născut cu o malformație la piciorul drept și spune că atletismul i-a schimbat viața.
19:00
Marian Iancu a dat verdictul despre ultima mutare pregătită de Rapid: ”Transfer de mijlocul clasamentului” Sport.ro
Rapid pregătește un ultim transfer pe finalul perioadei de mercato.
Acum 6 ore
18:40
Pariul lui Ilie Dumitrescu înainte de Cipru - România: ”100% va fi titular!” Sport.ro
România are de tras în preliminarii ca să se califice la Campionatul Mondial din 2026.
18:30
Max Verstappen, primul în Marele Premiu de Formula 1 din Italia. Decizie controversată a celor de la McLaren Sport.ro
Pilotul olandez Max Verstappen (Red Bull), campionul mondial en titre de Formula 1, a câştigat Marele Premiu al Italiei, etapa a 16-a a Campionatului Mondial, duminică, la Monza.
18:20
Tricolorii decolează spre Cipru! Imagini cu elevii lui Lucescu de pe aeroport Sport.ro
Cipru - România este marți seraă de la ora 21:45.
18:10
Știm noua campioană a României la rugby! Dinamo și Steaua au jucat doar pentru locul 3 Sport.ro
S-a încheiat Liga de Rugby, ediția 2025.
18:00
Naționala României, susținută de un fost mare campion în Serie A: ”Sper să vă calificați la Mondial, Lucescu e extraordinar” Sport.ro
România o înfruntă marți seară, de la ora 21:45, pe Cipru la Nicosia, în preliminariile Campionatului Mondial din 2026.
17:50
Cum se descurcă FCSB 2 în Liga 3, în seria în care se află și Dinamo 2: necaz în ultima etapă! Sport.ro
Echipele satelit ale marilor rivale din Superligă sunt și ele adversare în campionat.
17:50
Kimpembe a plecat de la PSG după 20 de ani! Unde va evolua campionul mondial Sport.ro
Presnel Kimpembe (30 de ani) este cotat la 5 milioane de euro de site-urile de specialitate în clipa de față.
17:40
Replica lui Didier Deschamps după furia celor de la PSG Sport.ro
Cum a reacționat selecționerul Franței.
17:20
S-a încheiat turneul ”Ilie Balaci” din Craiova. Sorin Cârțu și Emil Săndoi, printre invitați Sport.ro
Universitatea Craiova a celebrat vineri 77 de ani de la inaugurare.
17:20
Fundașul campion de cinci ori, dus la psihiatrie! A făcut scandal în fața unei școli, iar un părinte l-a lovit cu pumnul Sport.ro
Episod ciudat în care a fost implicat un fost fundaș, campion de cinci ori. 
Acum 8 ore
16:50
CSM București primește gol în ultima secundă de la mijlocul terenului și pierde la limită în Champions League! Sport.ro
Debut cu stângul pentru campioana României în competiția continentală.
16:50
Amanda Anisimova a zis tot ce avea pe suflet după ce a capotat în finala US Open 2025 Sport.ro
Amanda Anisimova a declarat că nu a jucat cel mai bun tenis al său în finala turneului US Open, câştigată de belarusa Arina Sabalenka în două seturi, cu 6-3, 7-6 (7/3), sâmbătă, la New York.
16:50
Ungurii conduceau cu 2-0, dar s-au prăbușit după eliminarea lui Sallai. Cât s-a terminat meciul cu Irlanda din preliminariile CM 2026 Sport.ro
Ungaria face parte din Grupa F din cadrul preliminariilor pentru Campionatul Mondial din 2026.
16:40
Începe greul pentru Siyabonga Ngezana! Ce urmează pentru fundașul lui FCSB în preliminariile CM 2026 Sport.ro
Africa de Sud este lider în grupa de calificare la Mondial.
16:30
Ion Marin a bifat prima victorie la cârma României U18 de la revenire! Cât s-a terminat meciul cu Republica Moldova Sport.ro
Ion Marin a revenit recent la reprezentativa U18 a României.
16:20
Fostul mijlocaș din Liga 1, șocat la venirea în România: "Frate, ce e asta? Eu plec!". Apoi, a decis să-și ia cetățenia Sport.ro
Serial Sport.ro, episodul 5.
16:20
Georgia - Bulgaria ACUM, cu Mekvabishvili de la Craiova și Milanov de la Dinamo titulari! Urmează Spania, Germania și Olanda Sport.ro
Duminică se dispută mai multe meciuri din preliminariile Campionatului Mondial din 2026.
16:00
Tabloul rundei patru din Premier League: Se anunță spectacol în Manchester derby pe VOYO Sport.ro
Premier League, cel mai spectaculos campionat al lumii, se vede în exclusivitate pe VOYO și în format LIVE VIDEO pe site-ul Sport.ro.
15:50
Oferte din Bundesliga pentru Kylian Mbappe: „Am vorbit cu oficialii lui Bayern Munchen” Sport.ro
15:30
Aur pentru România! Numeroase medalii obținute de tricolori la Europenele de la Racice Sport.ro
Echipajele României au obţinut încă două medalii de aur la Campionatele Europene Under23 de la Racice, Cehia. De asemenea, sportivii români au câştigat un argint şi un bronz.
15:30
Basarab Panduru a fost sincer după amicalul cu Canada: „Respectul te face să fii puţin reţinut” Sport.ro
Basarab Panduru a vorbit despre prestația slabă a României în amicalul cu Canada.
15:20
Postul unde „U“ Cluj „scârțâie“. Ioan Ovidiu Sabău: „Jucăm cu improvizații“ Sport.ro
U Cluj are un început interesant de campionat.
15:20
Dani Coman i-a dat replica lui Gigi Becali: ”Nu e românească, e bulgărească” Sport.ro
FCSB l-a vrut pe Mario Tudose (20 de ani) de la FC Argeș, dar mutarea s-a blocat pe ultima sută de metri.
15:00
Totul pe linie: mizele amețitoare ale finalei US Open 2025, Jannik Sinner - Carlos Alcaraz Sport.ro
Finala US Open 2025, meci-răscruce pentru carierele lui Jannik Sinner și Carlos Alcaraz.
Acum 12 ore
14:20
CFR Cluj are concurență! Unde poate ajunge fotbalistul de Premier League pe care îl vor ardelenii Sport.ro
CFR Cluj are concurență pentru atacantul cu peste 50 de meciuri în Premier League.
14:20
Popovici duce România în lupta pentru titlu într-o disciplină extrem de grea. Cum arată clasamentul general după victoria din etapa de la Mostar Sport.ro
Constantin Popovici și-a împins limitele la maximum în etapa de la Mostar a celebrului concurs de sărituri de la mare înălțime.
14:10
Răzbunare dulce contra Americii: reacția colorată a bielorusei Aryna Sabalenka pe cel mai mare stadion de tenis din lume Sport.ro
Aryna Sabalenka, revanșă împotriva tenisului american, chiar la New York.
13:50
Constantin Popovici, victorie spectaculoasă la Mostar, în Seria Mondială Red Bull Cliff Diving. "Nu știam la ce să mă aștept din cauza accidentării" Sport.ro
Cei mai buni 24 săritori de la mare înălțime din lume, la masculin și feminin, au sărit în acest weekend de pe podul Stari Most, din Mostar, în apele repezi ale râului Neretva, în cadrul celei de-a treia etape din Seria Mondială Red Bull Cliff Diving
13:50
Edi Iordănescu n-are viață ușoară la Legia: "Cea mai grea funcție în Polonia după cea de președinte" Sport.ro
Edi Iordănescu traversează o perioadă complicată la Legia Varșovia. 
13:40
Kevin De Bruyne nu a lăsat loc de interpretări când a fost întrebat de duelul cu Man. City: „Asta nu se va schimba” Sport.ro
Kevin De Bruyne a vorbit despre duelul cu Manchester City din Champions League.
13:40
Dumitru Dragomir s-a lămurit după România - Canada 0-3: ”Ne facem de râs” Sport.ro
România a pierdut cu 0-3 meciul amical cu Canada și se pregătește pentru partida cu Cipru, programată marți, 9 septembrie, de la ora 21:45.
13:10
Cât costă rochia purtată de Aryna Sabalenka după câștigarea US Open 2025. Câte titluri de mare șlem are bielorusa în palmares Sport.ro
Aryna Sabalenka a devenit prima jucătoare, de la Serena Williams, care își apără titlul de campioană la New York.
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.