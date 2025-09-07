AUR anunţă că atacă la CCR proiectele guvernului Bolojan, pe care şi-a asumat răspunderea în Parlament: Asasinii democraţiei calcă în picioare voinţa poporului român

16:30

Liviu Drăghici, profesor premiat cu distincţia Merito, critică, la început de an şcolar, atitudinea ministrului Educaţiei, Daniel David, despre care spune că „dă în profesori de câte ori are ocazia”. „Ca economist şi ca investitor, înţeleg nevoia unor măsuri de austeritate. Dar de la un psiholog mă aşteptam la mai multă empatie. Că dacă ar fi comunicat cum trebuie poate nu ar fi mai fost aceeaşi rezistenţă din partea profesorilor”, spune Liviu Drăghici.