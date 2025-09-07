Toate moțiunile de cenzurǎ la adresa Guvernului Bolojan au fost respinse

16:30

La început de toamnă, tot mai mulți tineri cu vârste între 18 și 24 de ani au început să își caute loc de muncă. În prima săptămână din septembrie, aproape 30.000 de tineri au aplicat zilnic pentru un job, arată datele unei platforme de recrutări online. Ce domenii sunt în topul preferințelor și ce așteptări […]