Franța riscă retrogradarea ratingului de țară, pe fondul crizei politice
Jurnalul.ro, 7 septembrie 2025 23:50
Guvernul de la Paris se confruntă cu un vot de încredere decisiv și cu perspectiva unor retrogradări ale ratingului de țară, în timp ce agențiile internaționale avertizează asupra lipsei de sprijin politic pentru planul de reducere a datoriei, porivit Reuters.
• • •
Alte ştiri de Jurnalul.ro
Acum 10 minute
00:20
ANAF putea acoperi deficitul bugetar cu jumătate din sumele neîncasate de la marii datornici # Jurnalul.ro
Uriașa ratare a Fiscului: suma necolectată ar acoperi două crize ale deficitului.
Acum o oră
23:50
Guvernul de la Paris se confruntă cu un vot de încredere decisiv și cu perspectiva unor retrogradări ale ratingului de țară, în timp ce agențiile internaționale avertizează asupra lipsei de sprijin politic pentru planul de reducere a datoriei, porivit Reuters.
23:30
Femeile care par complet sănătoase, dar au inflamații în corp, au un risc cu 77% mai mare de a face infarct pe parcursul vieții, arată un studiu de trei decenii publicat în European Heart Journal.
Acum 2 ore
23:10
În perioada 8 – 14 septembrie 2025, fiecare zodie are parte de o zi în care energia astrală îi aduce șanse unice, oportunități și claritate.
22:50
Rugăciunea făcătoare de minuni pe care să o spui de Nașterea Maicii Domnului – Sfânta Maria Mică # Jurnalul.ro
Potrivit Bisericii Ortodoxe, data de 8 septembrie nu a fost aleasă întâmplător. Sărbătoarea are loc în a opta zi de la începutul anului bisericesc, întrucât cifra opt simbolizează viața fără de sfârșit.
22:30
Se spune că fiecare om are un animal totem – o energie interioară care îl definește.
Acum 4 ore
22:10
O nouă ediție Art Safari s-a deschis din 5 septembrie. Programul complet al sezonului include Pallady, Enescu, Maitec și Young Blood.
22:10
Uranus retrograd în Gemeni. 4 zodii vor renunța la lucrurile care le încetinesc evoluția # Jurnalul.ro
Această retrogradare declanșează un sezon de introspecție, încurajându-ne să acționăm impulsiv dar cu intenție.
21:50
Cardiologii avertizează: Băuturile energizante cresc tensiunea arterială mai mult decât cafeaua # Jurnalul.ro
Deși sarea este de obicei principalul inamic al tensiunii arteriale, medicii atrag atenția că și alte ingrediente „ascunse” din alimentație pot pune sănătatea inimii în pericol. Printre acestea se numără cofeina, iar băuturile energizante se dovedesc a fi mai riscante decât o simplă ceașcă de cafea.
21:40
Peste 15.000 de oameni au ieșit în stradă în Israel pentru a cere încetarea războiului din Gaza și pentru a-l îndemna pe premierul Benjamin Netanyahu să accepte un acord privind eliberarea ostaticilor, scrie BBC.
21:30
Sebastian Burduja, deputat al României, atrage atenția că Parlamentul, respingând moțiunile de cenzură ale AUR, a rămas „de partea bună a istoriei”. Potrivit acestuia, România are nevoie de fapte concrete, integritate și curaj.
21:30
A încetat din viață Sorin Stanciu, președinte al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România # Jurnalul.ro
Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România anunță cu profundă tristețe dispariția neașteptată a președintelui Sorin Stanciu.
21:30
Rogobete: Opoziția a încercat să transforme reforma sănătății într-un discurs populist și demagogic # Jurnalul.ro
Parlamentul României a respins astăzi moțiunea de cenzură depusă împotriva Pachetului 2 pentru Sănătate. Ministrul Alexandru Rogobete a subliniat că reforma nu presupune austeritate sau tăieri, ci eficiență, organizarea clară a traseelor medicale și extinderea medicamentelor compensate.
21:20
Moțiunea de cenzură depusă de AUR după asumarea răspunderii guvernului pe proiectul privind pachetul 2 de măsuri fiscal-bugetare a fost respinsă duminică de plenul Parlamentului.
21:10
Uranus retrograd lovește puternic: 4 zodii trec prin haos, dar urmează schimbări pozitive # Jurnalul.ro
Dacă te numeri printre aceste zodii, nu te panica — orice pierzi acum va fi înlocuit cu ceva mai bun.
20:50
Nu vorbim despre un simplu set de măsuri fiscale, ci despre viitorul României, susține premierul Ilie Bolojan la dezbaterea în Parlament a moțiunii privind pachetul 2 de măsuri fiscal-bugetare, depusă de opoziție.
20:30
Reforma ANRE, ASF și ANCOM nu este un moft și nici o opțiune. Este o necesitate. România ar fi vulnerabilă în momentele în care trebuie să fie mai puternică, susține premierul Ilie Bolojan la dezbaterea în Parlament a moțiunii privind restructurarea ANRE, ASF, ANCOM, depusă de opoziție.
Acum 6 ore
20:10
Septembrie. Odată cu primele adieri răcoroase ale toamnei și cu foșnetul ruginiu al frunzelor, se simte în aer o emoție aparte: începutul anului școlar.
20:10
Numerele de înger au câștigat popularitate în ultimii ani, reflectând cele mai profunde dorințe pentru reconectare spirituală și îndrumare divină.
19:50
Netanyahu îşi asumă "propaganda negativă" cu privire la război pentru a obţine "victoria" în Gaza # Jurnalul.ro
Premierul israelian Benjamin Netanyahu a afirmat duminica aceasta că este dispus să-şi asume "prejudiciul" adus imaginii internaţionale a Israelului pentru a obţine "victoria" în războiul din Gaza, potrivit EFE.
19:30
România a obținut duminică nouă medalii, dintre care șase de aur, la Campionatele Europene de Canotaj U23 de la Racice.
19:20
Moțiunea de cenzură depusă de AUR după asumarea răspunderii guvernului pe proiectul care vizează reforma ANRE, ASF, ANCOM a fost respinsă duminică de plenul Parlamentului.
19:10
Republicanii din Congresul SUA înființează o comisie pentru investigarea Asaltului de la Capitoliu # Jurnalul.ro
Reprezentanții republicani din Congresul SUA au votat, joi, pentru înființarea unei comisii însărcinate să investigheze Asaltul de la Capitoliu, din 6 ianuarie 2021, eveniment care a zguduit profund politica americană și s-a soldat cu peste 1.270 de condamnări ale participanților.
18:50
Numerele câștigătoare la Loto 6/49, Noroc, Joker, Loto 5/40 şi Super Noroc de duminică, 7 septembrie 2025 # Jurnalul.ro
Duminică, 7 septembrie, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc.
18:50
Elon Musk ar putea deveni primul trilionar din lume, printr-un pachet uriaș de acțiuni Tesla # Jurnalul.ro
Elon Musk ar putea deveni primul trilionar din lume, dacă acționarii Tesla vor aproba un nou pachet de remunerație care i-ar aduce sume fără precedent în cazul în care compania atinge anumite obiective ambițioase.
18:30
Parlamentul a votat în ședința de duminică, înființarea Comisiei speciale „România fără violență domestică”. Comisia are misiunea de a întări legislația pentru protecția reală a victimelor violenței domestice.
Acum 8 ore
18:10
Universul le încearcă, Saturn le transformă: 4 zodii trec prin provocări grele până în februarie 2026 # Jurnalul.ro
Se spune adesea că lucrurile devin mai grele înainte să se îmbunătățească – și exact asta trăiesc acum patru zodii. Ele au de trecut un ultim test trimis de univers înainte de a atrage prosperitatea și abundența pe care o merită.
17:50
Papa Leon al XIV-lea l-a declarat duminică pe geniul informatic în vârstă de 15 ani, primul sfânt milenial al Bisericii Catolice, oferind următoarei generații un model de urmat. Carlo Acutis a folosit tehnologia pentru a răspândi credința și a câștigat porecla de „influencerul lui Dumnezeu”.
17:30
Plenul Parlamentului a respins duminică moțiunea de cenzură depusă de opoziție cu titlul „Opriți politizarea companiilor publice! Opriți batjocorirea proprietății statului” după ce Guvernul și-a asumat răspunderea pe proiectul privind reforma companiilor de stat.
17:30
Este aglomerație duminică pe DN 1, între stațiunile Azuga și Bușteni, iar polițiștii se așteaptă la o creștere a traficului și pe DN 39, A1 și A2.
17:10
Administrația Națională de Meteorologie a emis, duminică, mai multe atenționări nowcasting Cod galben de vijelii și grindină pentru localități din județele Alba, Gorj, Vâlcea, Mehedinți, Caraș-Severin, Bihor, Hunedoara, Arad și Timiș, valabile în perioada următoare.
16:50
Sinner-Alcaraz, confruntare pentru titlul la US Open și pentru poziția de lider mondial # Jurnalul.ro
Nu ar putea exista un mod mai potrivit de a încheia sezonul de Grand Slam 2025 decât o confruntare la US Open între Jannik Sinner și Carlos Alcaraz, scrie atptour.com.
16:30
Sunt surprins că sunt colegi care nu vor reforma companiilor de stat, susține premierul Ilie Bolojan la dezbaterea în Parlament a moțiunii „Opriți politizarea companiilor publice! Opriți batjocorirea proprietăţii statului”, depusă de opoziție.
Acum 12 ore
16:10
BukFeszt4 – Festivalul care aduce magia teatrelor maghiare în inima Bucureștiului între 29 septembrie și 7 octombrie 2025 # Jurnalul.ro
Toamna culturală a Capitalei se află sub semnul teatrului. Între 29 septembrie și 7 octombrie 2025, Bucureștiul găzduiește cea de-a patra ediție a BukFeszt – Festivalul Teatrelor Maghiare la București, organizat de Asociația MASZÍN împreună cu Departamentul pentru Relații Interetnice, UNITER, Ambasada Ungariei la București.
16:00
Moțiunea de cenzură depusă de AUR după asumarea răspunderii guvernului pe proiectul care vizează sănătatea a fost respinsă duminică de plenul Parlamentului.
15:30
Un început spectaculos de cursă la Asia Express – Drumul Eroilor, astăzi, de la ora 20:00, la Antena 1 # Jurnalul.ro
Concurenții, nevoiți să folosească plute pentru a ajunge la mal
15:00
George Simion, liderul AUR, partidul care a depus patru moțiuni împotriva Guvernului, avertizează duminică în plenul Parlamentului că nu va fi cvorum.
14:50
Haos la început de an şcolar! În multe unităţi de învăţământ sălile de clasă vor fi în data de 8 septembrie goale # Jurnalul.ro
Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ (FSLI) susţine că noul an şcolar, care începe luni, debutează "fără bucurie, fără optimism şi fără sărbătoare', fiind marcat de proteste, săli de clasă goale, tăieri mascate de salarii şi sacrificarea educaţiei copiilor, potrivit unui comunicat de presă.
14:30
„PSD respinge toate moțiunile AUR. PSD nu va vota nicio moțiune, pentru că refuzăm haosul”, a spus, duminică, în plenul Parlamentului, Sorin Grindeanu, liderul interimar al PSD.
14:10
Cele mai importante 6 vaccinuri recomandate persoanelor peste 60 de ani. Sfaturile medicilor pentru un sezon rece în siguranță # Jurnalul.ro
Sezonul gripal bate la ușă, iar medicii avertizează că persoanele de peste 60 de ani trebuie să fie deosebit de atente la schema de vaccinare. Pe lângă gripă, și alte boli respiratorii sau infecțioase pot deveni extrem de periculoase la vârste înaintate. Specialiștii subliniază că imunizarea regulată reduce semnificativ riscul de complicații grave și chiar deces.
14:10
Nu mai blocați munca Guvernului cu moțiuni de tip Cațavencu în care primiți să se revizuiască, dar numai în părțile neesențiale, le-a spus duminică în plenului Parlamentului Ilie Bolojan inițiatorilor moțiunilor de cenzură.
13:50
Reportul la Loto 6/49 depăşeşte 5,4 milioane de euro, iar la Joker 6 milioane de euro, la tragerile de duminică # Jurnalul.ro
Reportul la Loto 6/49, la categoria I, depăşeşte 27,43 milioane de lei (5,4 milioane de euro), iar la Joker, tot la prima categorie, reportul este de 30,67 milioane de lei (6,04 milioane de euro), informează Loteria Română.
13:20
Opoziția refuză să intre în plen. Simion: Un vot într-o zi de duminică nu înseamnă respect # Jurnalul.ro
Parlamentarii AUR; POT și SOS refuză să intre în plenul Parlamentului pentru dezbaterea moțiunilor de cenzură depuse de AUR. „Un vot într-o zi de duminică nu înseamnă respect”, a declarat liderul AUR, George Simion, care cere ca dezbaterile să aibă loc luni.
13:10
Această săptămână aduce un val de noroc în viața romantică a 5 semne zodiacale deoarece totul pare să se așeze ca prin magie.
12:50
Când începe școala? Mesajul ministrul Educației pentru părinți: Îi așteptăm luni pe copii și părinți # Jurnalul.ro
„Cred că școala este în primul rând a copiilor, așa că îi așteptăm luni, împreună cu părinții. Cadrele didactice și personalul auxiliar/administrativ îi vor primi în școli și în clase”, susține ministrul Educației, Daniel David, în contextul protestelor anunțate de sindicaliști.
12:30
Eclipsă totală de Lună, vizibilă din România în această noapte. La ce oră începe fenomenul? # Jurnalul.ro
O eclipsă totală de Lună va fi vizibilă din România, în noaptea de duminică spre luni. Observatorul Astronomic „Amiral Vasile Urseanu” va fi deschis pentru public duminică seara.
12:30
Imagini cu agresorul câinilor de la adăpostul din Giurgiu, trimise Poliției. Angajatul, surprins când lovește fără milă animalele # Jurnalul.ro
Primăria Municipiului Giurgiu a anunţat că a trimis Poliţiei imagini apărute în spaţiul public cu un angajat care agresa câinii de la adăpostul societăţii Giurgiu Servicii Locale, potrivit Agerpres.
12:10
Muzeul Național de Artă al României, alături de Muzeul Județean de Artă „Centrul Artistic Baia Mare”, vă invită la vernisajul expoziției „József Klein și Școala de la Baia Mare”, care va avea loc joi, 18 septembrie 2025, de la ora 18:00, la parterul Galeriei Naționale (A4), Calea Victoriei 49-53.
11:50
Salvamontiștii din întreaga țară au salvat sâmbătă 17 persoane afalte în zone de risc în zonele montane. Șapte dintre acestea au fost duse direct la spital.
11:30
Administraţia Naţională de Meteorologie a emis, duminică, o atenţionare nowcasting Cod galben de averse torenţiale şi grindină pentru localităţi din judeţele Arad şi Bihor, valabilă în ora următoare.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.