Trump transmite „un ultim avertisment” către Hamas să accepte acordul privind ostaticii

17:00

Sindicatele din educaţie au anunţat, duminică, programul mitingului din Piaţa Victoriei, urmat de un marş de protest până la Palatul Cotroceni, care va avea loc în prima zi de şcoală. Sindicatele transmit şi un mesaj către ministrul Educaţiei, Daniel David: Domnule ministru, recunoaşteţi public că aţi generat haos în învăţământ şi prezentaţi-vă demisia de onoare!. Sindicatele cer partidelor să nu li se alăture în acest demers. ”Nu dorim şi nu vom permite ca protestul legitim al angajaţilor din învăţământ să fie instrumentalizat sau transformat într-o platformă pentru interese politice sau de altă natură”, spun cele trei sindicate din învăţământ.