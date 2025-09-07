Mai multe râuri mici din județele Hunedoara, Alba și Cluj, se află până la ora 3:00 sub cod galben de viituri
Rador, 8 septembrie 2025 00:40
Mai multe râuri mici din județele Hunedoara, Alba și Cluj, se află până la ora 3:00 sub cod galben de viituri, anunță Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor. Sunt vizate bazinele hidrografice Mureș, Arieș și Crișul Alb./avladucu (RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI – 7 septembrie)
Acum 2 ore
00:40
Acum 4 ore
23:30
A încetat din viață Sorin Stanciu, președinte al Uniunii Ziariștilor profesioniști din România # Rador
Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România anunță cu profundă tristețe dispariția neașteptată a președintelui Sorin Stanciu. Jurnalist de calibru, cu o impresionantă experiență profesională, Sorin Stanciu a militat fără odihnă pentru prestigiul UZPR și pentru menținerea organizației pe coordonatele firești ale unei uniuni de creație și de utilitate publică. Ales în funcția de președinte al UZPR […]
22:30
Noul an școlar începe mâine pe fondul nemulțumirilor angajaților din educație privind măsurile de austeritate impuse de guvern. Marile federații sindicale au făcut repetate apeluri la boicotarea deschiderii anului școlar, iar în multe unități de învățământ nu se vor mai organiza tradiționalele serbări inaugurale. Elevii vor fi însă primiți în clase, chiar dacă nu se […]
Acum 6 ore
21:50
A încetat din viață Sorin Stanciu, președintele Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România. Ales în funcție în luna iulie a anului trecut, Sorin Stanciu a contribuit decisiv la vizibilitatea Uniunii, la implicarea ei în numeroase manifestări, evenimente și proiecte care au reflectat importanța pentru societate a celei mai mari organizații de breaslă din România, transmite UZPR […]
21:50
Guvernul de largă coaliţie din România a supraviețuit duminică votului asupra a patru moțiuni de cenzură consecutive, ceea ce îi permite să adopte majorări de taxe și reduceri de cheltuieli menite să scadă deficitul bugetar – măsuri care au stârnit nemulțumirea angajaților din sectorul public și au crescut riscul declanșării grevelor. Guvernul format din patru […]
21:40
Plenul Parlamentului a decis înființarea comisiei speciale privind prevenirea, combaterea și sancționarea violenței domestice # Rador
Plenul Parlamentului a decis astăzi înființarea comisiei speciale privind prevenirea, combaterea și sancționarea violenței domestice. S-au înregistrat 249 de voturi pentru. Senatorii și deputații spun că decizia a fost luată având în vedere amploarea îngrijorătoare pe care fenomenul violenței împotriva femeilor a căpătat-o în ultima vreme în România. Sunt citate, de altfel, date ale Eurostat […]
20:30
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat duminică, de la Casa Albă, că este pregătit să treacă la a doua etapă de sancțiuni împotriva Rusiei, în legătură cu conflictul din Ucraina. Totodată, emisarul american în Ucraina a afirmat că cel mai recent atac al Rusiei asupra Kievului nu constituie un semnal că aceasta ar dori […]
Acum 8 ore
19:40
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂŢI (7 septembrie) – Realizator: Cristina Dumitrescu – Este eclipsă totală de lună în această seară, vizibilă, dacă nu vor fi nori, și din țara noastră. Fenomenul va fi observat cel mai bine din Asia, dar parțial și în Europa și Africa. Nu este un fenomen obișnuit; datorită culorii, i se spune „lună […]
Acum 12 ore
17:40
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂŢI (7 septembrie) – Realizator: Mihaela Mihai – La Palatul Parlamentului continuă ședința în care sunt dezbătute și votate moțiunile de cenzură depuse de opoziție, după ce luni guvernul și-a angajat răspunderea pentru cinci proiecte de lege incluse în cel de-al doilea pachet de măsuri de reducere a deficitului. Un singur proiect – […]
17:00
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂŢI (7 septembrie) – Realizator: Mihaela Mihai – Prima moțiune de cenzură inițiată de AUR la adresa guvernului după angajarea răspunderii în Parlament nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru a duce la demiterea executivului. Revenim la Palatul Parlamentului, unde redactorul RRA Alina Stănuță urmărește desfășurarea ședinței-maraton din plenul legislativului, cu alte […]
16:40
ăzboiul din Gaza s-ar putea încheia „mâine”, dacă ostaticii ar fi eliberaţi, iar Hamas ar depune armele (ministrul israelian de externe) # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (7 septembrie) – Ministrul israelian de externe, Gideon Sa’ar, a declarat că războiul din Fâşia Gaza s-ar putea încheia „mâine”, dacă ostaticii ar fi eliberaţi, iar Hamas ar depune armele. Gideon Sa’ar a avertizat că recunoaşterea unui stat palestinian nu va aduce pacea mai aproape, însă va periclita securitatea Israelului. Reluând spusele […]
16:30
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂŢI (7 septembrie) – Realizator: Mihaela Mihai – Se circulă din nou pe Splaiul Independenței, între Piața Națiunilor Unite și Piața Unirii din capitală. Măsura a fost luată mai devreme decât termenul inițial, după finalizarea unei etape importante din lucrările de refacere a planșeului Unirii. Potrivit primarului sectorului 4 din București, Daniel Băluță, […]
16:10
RADOR RADIO ROMÂNIA (7 septembrie) – Parlamentul European îşi reia de luni activitatea după vacanţa de vară. Momentul central al lucrărilor care vor avea loc la Strasbourg va avea loc miercuri, când preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, va susţine tradiţionalul discurs despre starea Uniunii, în care va prezenta priorităţile executivului comunitar pentru următoarele […]
15:50
La Parlament este în desfășurare votul asupra primei moțiuni de cenzură la adresa guvernului Bolojan # Rador
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂŢI (7 septembrie) – Realizator: Mihaela Mihai – La Parlament este în desfășurare votul asupra primei moțiuni de cenzură, din cele patru care sunt sunt supuse duminică dezbaterii în plen. AUR a inițiat demersurile după ce guvernul și-a angajat răspunderea la începutul acestei săptămâni pentru cinci proiecte de lege incluse în cel de-al […]
13:40
Mesaj transmis de preşedintele Nicuşor Dan cu ocazia sărbătorilor de la Ţebea, dedicate memoriei lui Avram Iancu # Rador
Într-un mesaj transmis cu ocazia sărbătorilor de la Ţebea, președintele Nicușor Dan a precizat că numele lui Avram Iancu a devenit sinonim cu lupta pentru afirmarea identității poporului nostru, iar prezența numeroasă a oamenilor la aceste ceremonii dovedește că atașamentul pentru valorile naționale reprezintă o temelie solidă pe care România să-și continue modernizarea și consolidarea […]
Acum 24 ore
12:20
Hotărâri privind organizarea alegerilor parlamentare din 28 septembrie în Republica Moldova, aprobate de CEC # Rador
Comisia Electorală Centrală (CEC) a aprobat ieri, 6 august, mai multe hotărâri privind organizarea alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025. Astfel, în cadrul ședinței, CEC a confirmat 69 de persoane de încredere din partea Partidului Politic „Partidul Nostru”. Acestea își vor desfășura activitatea conform legislației electorale și regulamentului privind statutul și atribuțiile persoanelor de încredere […]
08:30
Parlamentul va dezbate şi vota cele patru moțiuni de cenzură depuse de AUR împotriva Guvernului Bolojan # Rador
Guvernul Ilie Bolojan se confruntă astăzi, în parlament, cu 4 moţiuni de cenzură care vor fi dezbătute şi votate succesiv, o procedură în premieră în legislativul din România. Acestea au fost iniţiate de opoziţie după ce Executivul şi-a angajat răspunderea pe mai multe proiecte legislative incluse în al doilea pachet de reducere a deficitului bugetar. […]
07:50
Donald Trump, îngrijorat de supraviețuirea unora dintre ostaticii israelieni aflați în continuare în captivitatea grupării Hamas # Rador
Președintele Donald Trump s-a declarat îngrijorat cu privire la supraviețuirea unora dintre ostaticii israelieni aflați în continuare în captivitatea grupării Hamas în Fâșia Gaza, în contextul în care mii de israelieni au manifestat la Tel Aviv sâmbătă seara. O parte dintre protestatari au cerut președintelui Trump să-l preseze pe premierul Benjamin Netanyahu să salveze ostaticii […]
Ieri
00:40
Concentraţia de particule fine în aer creşte, în lunile de toamnă, mai ales în zonele cu trafic intens. Poytrivit specialistului bulgar dr. Sofia Anghelova, este important să avem grijă de sănătatea plămânilor, care furnizează oxigen organismului, reglează tensiunea sângelui şi ne protejează de infecţii. Persoanele sănătoase care fac jogging ar trebui să evite drumurile aglomerate, […]
00:30
Volodimir Zelenski a spus că aproape 60% din armele folosite de forţele ucrainene sunt produse pe plan intern # Rador
Președintele Volodimir Zelenski a declarat sâmbătă că aproape 60% din armele folosite de armata ucraineană sunt produse pe plan intern, depășindu-se deja astfel un obiectiv stabilit de el în urmă cu două luni. „În timpul acestui război, Ucraina a ajuns la punctul în care aproape 60% din armele pe care le avem, armele din mâinile […]
00:00
În satul croat Jaškovo s-a consemnat un nou record mondial inclus în Guinness Book of Records, pentru cel mai lung ştrudel cu mere gătit vreodată. Astfel, acolo au fost pregătiţi trei kilometri din acest desert, folosindu-se două tone de făină şi trei tone de mere. Recordul s-a înregistrat la tradiţionalul festival al ştrudelului din sat. […]
6 septembrie 2025
23:40
Primă declaraţie despre cauza accidentului în care a fost implicat funicularul Gloria de la Lisabona # Rador
Biroul Național pentru Siguranța Transporturilor din Portugalia a transmis o declaraţie despre ancheta vizând accidentul în care a fost implicat un funicular din Lisabona, confirmând că acesta s-a produs din cauza desprinderii cablului care lega cele două vehicule. Accidentul s-a soldat cu 16 morţi. Vehiculul în care se aflau persoanele decedate a accelerat fără control […]
23:20
Fotbalistul Rafinha, membru al echipei FC Barcelona şi al selecţionatei Braziliei, i-a acuzat de rasism pe unii angajaţi ai parcului de distracţii Dinseyland din Paris, după ce fiul său nu a fost îmbrăţişat de două mascote de acolo. Rafinha susţine că oamenii costumaţi în veveriţele Chip şi Dale au îmbrăţişat alţi copii albi, care se […]
23:20
Prim-ministrul grec a anunţat reduceri de taxe şi impozite, pe fondul crizei costului vieții # Rador
Premierul grec Kyriakos Mitsotakis a anunțat sâmbătă reduceri generoase de impozite pe venituri pentru a sprijini gospodăriile cu copii, ca parte a unei reforme fiscale în valoare de 1,6 miliarde de euro. Deducerile fiscale, anunțate în timpul discursului său anual despre politica economică, vin în contextul în care guvernul grec încearcă să oprească scăderea popularității […]
22:50
Toni Servillo și Xin Zhilei au câștigat premiile pentru cei mai buni actori la Festivalul de Film de la Veneția # Rador
Italianul Toni Servillo a câștigat sâmbătă premiul pentru cel mai bun actor la Festivalul de Film de la Veneția, pentru interpretarea sa în rolul unui președinte italian îmbătrânit, aflat la sfârșitul mandatului său, în filmul „La Grazia”. Chinezoaica Xin Zhilei a fost desemnată cea mai bună actriță pentru rolul din pelicula „The Sun Rises On […]
22:50
Cea de-a 82-a ediție a Festivalului de Film de la Veneția s-a încheiat sâmbătă. Aceasta este lista cu toți principalii câștigători ai premiilor acordate: LEUL DE AUR: Fimul „Tată, Mamă, Soră, Frate” regia: Jim Jarmusch (SUA, producție Irlanda, Franța) MARELE PREMIU LEUL DE ARGINT AL JURIULUI : „Vocea lui Hind Rajab” regia: Kaouther Ben Hania […]
21:20
Românii vor putea cumpăra până săptămâna viitoare, pe 12 septembrie, titluri de stat Fidelis. Dobânzile sunt neimpozabile și pornesc de la 7,2% pe an pentru lei și de la 3,1% pe an pentru euro. Cea mai mare dobândă de 7,9% pe an se acordă pentru titlurile în lei cu scadența la șase ani. Și la […]
20:30
Donald Trump va deveni duminică primul președinte american în exercițiu care va asista la un meci de la US Open în ultimul sfert de secol, urmând să se alăture fanilor din New York pentru a urmări o confruntare mult așteptată dintre Jannik Sinner și Carlos Alcaraz. Republicanul Trump a participat la numeroase evenimente sportive pentru […]
20:30
Armata israeliană le-a cerut palestinienilor să plece din din Gaza City, în condiţiile în care îşi intensifică atacurile în cea mai mare zonă urbană a enclavei. La câteva ore după acel avertisment, militarii israelieni au distrus încă o clădire înaltă, a doua în tot atâtea zile. Ministrul apărării a postat un videoclip cu turnul al-Susi […]
19:30
Aproape 90 de operatori poştali internaţionali şi-au suspendat parţial sau complet livrările către SUA, din cauza modificării tarifelor # Rador
Agenţia poştală a ONU a comunicat că aproape 90 de operatori internaţionali şi-au suspendat parţial sau complet livrările către Statele Unite. Uniunea Poştală Universală a anunţat că traficul poştal s-a prăbuşit cu peste 80% după ce, la sfârşitul lunii august, administraţia Trump a pus capăt scutirii de taxe pentru coletele cu valoarea mai mică de […]
17:40
Autoritățile din județul Ialomiţa au dezactivat planul roșu de intervenție după un accident rutier cu victime multiple produs pe DN2 # Rador
Autoritățile din județul Ialomiţa au dezactivat planul roșu de intervenție în județul Ialomiţa, instituit după un accident în rutier cu victime multiple produs pe DN2, în localitatea Coșereni. Din ultimele informații, rezultă că în eveniment au fost implicate 11 persoane, din care 6 adulți și 5 minori. Potrivit corespondentei noastre, Clementina Tudor, 3 adulți și […]
17:40
oate restructurările din OMV Petrom se realizează cu acordarea de drepturi sociale conform contractului colectiv de muncă și orice decizie în acest sens se ia în deplină conformitate cu cerințele legale și în strânsă consultare cu sindicatele. Compania a făcut această precizare după ce în presă au apărut informații despre intenția grupului austriac de a […]
17:40
Zeci de persoane arestate sâmbătă la Londra, în timpul celei mai recente demonstraţii în sprijinul Palestine Action # Rador
Poliția britanică a arestat zeci de persoane sâmbătă, în baza legislației antiterorism, pentru că au demonstrat în sprijinul Palestine Action, un grup pro-palestinian declarat de guvern organizație teroristă. Marea Britanie a interzis Palestine Action în luna iulie, în temeiul legislației antiterorism, după ce unii dintre membrii grupului au pătruns într-o bază a Forțelor Aeriene Regale […]
17:30
Eforturi de căutare a supravieţuitorilor după o surpare produsă la o mină de aur din nordul Sudanului # Rador
Oficiali din nordul Sudanului au anunţat că se caută supravieţuitori, după o surpare produsă la o mină de aur ilegală. Până acum au fost recuperate şase trupuri neînsufleţite, după incidentul care a avut loc vineri, în statul River Nile. De la începerea războiului civil dintre armata sudaneză şi gruparea paramilitară RSF, în urmă cu doi […]
17:20
Preşedintele sud-coreean cere un „efort total” pentru gestionarea arestării a sute de cetăţeni sud-coreeni în SUA # Rador
Ministrul de externe sud-coreean a declarat că preşedintele Lee Jae Myung a cerut un „efort total”, pentru a răspunde la arestarea a sute de cetăţeni sud-coreeni de către serviciile de imigraţie din Statele Unite. Cho Hyun a declarat că guvernul a creat o echipă specială pentru a analiza arestarea lucrătorilor sud-coreeni de la o uzină […]
16:40
Autoritățile din județul Ialomiţa au activat planul roșu de intervenție după un grav accident în Coşereni, DN2 # Rador
Autoritățile din județul Ialomiţa au activat planul roșu de intervenție după ce un grav accident ieri s-a produs pe drumul național 2 în localitatea Coșereni. Potrivit corespondentei noastre Clementina Tudor, au fost implicate patru autoturisme în care se aflau opt persoane, între care cinci erau copii. Un minor, aflat în stare critică, a fost preluat […]
16:30
Noaptea de duminică spre luni, timp de o oră, începând cu 23:30, nu se vor putea plăti roviniete sau taxe de pod pe site-uri sau prin aplicații SMS sau terminale. În acest interval se actualizează sistemul informatic cu noile tarife care intră în vigoale luni. Pentru autoturisme, rovinieta de o zi devine 3,5 euro, cu […]
16:20
Scrisori de la senatori americani către Meta și Google, pentru măsuri urgente în blocarea propagandei ruse și a finanțărilor ilegale care vizează campania electorală din Republica Moldova # Rador
Doi senatori americani au transmis scrisori oficiale către companiile Meta și Google, solicitându-le să ia măsuri urgente pentru a bloca propaganda rusă și finanțările ilegale care vizează campania electorală din Republica Moldova, înaintea alegerilor de la 28 septembrie – se arată într-un comunicat al Comisiei pentru relații externe a Senatului Statelor Unite. În atenția autorităților […]
16:00
Emiterea rovinietei și peajului prin SIEGMCR suspendată pentru o oră în noaptea de duminică spre luni! # Rador
CNAIR informează utilizatorii rețelei de drumuri naționale, drumuri expres și autostrăzi că, în intervalul 07.09.2025 (duminică) ora 23:30 – 08.09.2025 (luni) ora 00:30, emiterea rovinietelor și a peajelor în punctele de distribuție, prin intermediul portalurilor web/aplicațiilor dezvoltate pentru sistemele de operare ale telefoanelor mobile, SMS și a dispozitivelor de procesare a plăților numerar/ electronice (terminale) va fi suspendată. […]
15:30
Mii de persoane au adus un ultim omagiu designerului de modă italian Giorgio Armani, sicriul cu trupul acestuia fiind expus public la Milano, înainte de funeraliile private ce vor avea loc luni. Designerul s-a stins din viaţă joi, la 91 de ani. Printre primii care au venit să îi aducă un omagiu s-a aflat primarul […]
15:30
Între 7 şi 12 septembrie 2025, Bulgaria şi NATO vor desfăşura unul dintre cele mai ample şi complexe exerciţii de gestionare a situaţiilor de urgenţă – BULGARIA 2025, informează Ministerul de Interne de la Sofia. Ceremonia oficială de deschidere a exerciţiului va avea loc pe 8 septembrie, pe aeroportul Erden, unde va fi amplasată tabăra […]
15:30
Preşedintele venezuelean, Nicolas Maduro, a încercat să atenueze tensiunile cu Statele Unite, după ce Washingtonul a anunţat că trimite zece avioane de luptă F-35 pentru a întări prezenţa militară americană – deja substanţială – în Caraibe. Domnul Maduro a declarat că niciuna dintre disensiunile existente între SUA şi Venezuela nu ar trebui să ducă la […]
15:30
Țările membre ale Uniunii Europene s-au angajat pe drumul autodistrugerii, rescriind zilnic istoria, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe al Federației Ruse, Maria Zaharova, într-un interviu acordat pentru agenția TASS în marja Forumului Economic Estic, care se desfășoară în intervalul 3-6 septembrie, la Vladivostok. „Faptul că ei (reprezentanții țărilor membre UE – […]
15:20
Noi date publicate, sâmbătă, de proiectul analitic DeepState arată că forțele ruse au înregistrat progrese teritoriale în trei zone distincte ale frontului. În regiunea Sumi, ocupanții s-au apropiat de localitatea Iunakivka, situată pe traseul strategic Summi-Iunakivka-Kursk, important pentru logistica trupelor ucrainene. În regiunea Luhansk, a fost raportată o înaintare a ruşilor în zona pădurii Serebriansk […]
13:40
Parlamentul va dezbate și vota cele patru moțiuni de cenzură depuse de AUR împotriva Guvernului # Rador
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (6 septembrie) – „Radiojurnal” – Realizator: Nicoleta Turcu – Parlamentul va dezbate și vota duminică cele patru moțiuni de cenzură depuse de partidul AUR împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan. Acestea vizează majoritatea proiectelor legislative, pentru care executivul și-a angajat răspunderea la începutul săptămânii. Cu detalii Roman Mușat. Reporter: Prin cele patru […]
13:30
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (6 septembrie) – Realizator: Nicoleta Turcu – Noul an școlar începe peste două zile fără festivitățile obișnuite în mai multe unități de învățământ și cu proteste ale profesorilor în toată țara, iar cei care vor fi în clase să-i primească pe elevi nu se vor implica în activități, nu vor distribui manuale, […]
13:00
Orchestra Filarmonicii Banatul din Timișoara va evolua sub bagheta dirijorului Sascha Goetzel # Rador
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (6 septembrie) – Realizator: Cristian Bâcâin – Orchestra Filarmonicii Banatul din Timișoara va evolua astăzi, de la ora 13:00, sub bagheta dirijorului Sascha Goetzel la Sala Radio în cadrul Festivalului Internațional „George Enescu”, iar de la ora 19:30, Orchestra de Tineret Gustav Mahler și Orchestra Română de Tineret vor concerta pe scena […]
12:30
Scrisoare deschisă către premierul Ilie Bolojan de la Asociația producătorilor și importatorilor de automobile # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (6 septembrie) – Asociația producătorilor și importatorilor de automobile a trimis o scrisoare deschisă premierului Ilie Bolojan în care avertizează asupra riscurilor generate de proiectul de impozitare auto inclus într-unul dintre pachetele fiscale pentru care guvernul și-a angajat răspunderea în parlament. Metoda de impozitare stabilită prin această lege prezintă probleme de fond […]
12:20
RADOR RADIO ROMÂNIA (6 septembrie) – Șoferii care circulă pe drumurile naționale, drumurile expres și autostrăzile din România și nu plătesc rovinieta vor fi sancționați de luni cu amenzi de la 500 la 1.000 de lei, anunță Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere. Au fost majorate și amenzile pentru neplata taxei de pod, care […]
11:00
RADOR RADIO ROMÂNIA (6 septembrie) – Se ridică restricțiile de circulație pe Splaiul Independenței din București. De la prânz, șoferii vor putea circula între Piața Națiunile Unite și Piața Unirii, după ce s-au finalizat lucrările programate în zona din fața Hanului lui Manuc, ca parte a proiectului de refacere a planșeului Unirii. Potrivit autorităților locale, […]
