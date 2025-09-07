Carlos Alcaraz l-a învins pe Sinner şi a câştigat titlul la Flushing Meadows. Spaniolul revine pe primul loc în clasamentul mondial

Carlos Alcaraz l-a învins pe Sinner şi a câştigat titlul la Flushing Meadows. Spaniolul revine pe primul loc în clasamentul mondial

Acum 2 ore
00:50
Carlos Alcaraz l-a învins pe Sinner şi a câştigat titlul la Flushing Meadows. Spaniolul revine pe primul loc în clasamentul mondial Sport.ro
00:10
Turcii au reacționat după umilința cu Spania din preliminariile CM 2026. Performanță neagră pentru naționala lui Montella Sport.ro
Spania a spulberat-o pe Turcia în deplasare.
Acum 4 ore
23:30
Cristina Neagu a rostit un nume când a fost întrebată despre sportivul român pe care-l urmărește Sport.ro
Cristina Neagu s-a retras din handbal în urmă cu trei luni.
23:30
Kylian Mbappe, fără inhibiții: ”El merită Balonul de Aur! Dacă ar fi după mine, i-aș aduce trofeul direct acasă” Sport.ro
Balonul de Aur va fi decernat pe 22 septembrie la Paris.
23:00
Roland Sallai recunoaște, după ce Ungaria a pierdut două puncte cu Irlanda: ”E doar vina mea. Regret tot” Sport.ro
Irlanda - Ungaria s-a încheiat 2-2.
22:50
Se joacă hochei pe gheață și la 30-35 de grade! Steaua, meci fantastic cu eterna rivală Miercurea Ciuc Sport.ro
A început ediția 2025-2026 a Campionatului Naţional de hochei pe gheaţă.
22:40
Raliul Iașului, dominat total de echipajele din Cluj-Napoca. Tempestini, învingător pentru a șasea oară Sport.ro
Cu un timp total de 01:19:38,6 pe cei peste 140 de kilometri de concurs, Tempestini a fost mai rapid cu 43,2 secunde față de al doilea clasat, Norbert Maior, și cu 2 minute și 26,6 secunde în fața lui Bogdan Marișca.
22:30
Prințul Depay! Blockbuster la Kaunas: Lituania - Olanda 2-3, cu Gertmonas, de la U Cluj, integralist Sport.ro
Preliminarii CM 2026.
22:20
Rapid vrea să dea lovitura pe piața transferurilor! Angelescu se dă peste cap pentru a lua un fotbalist de la CFR Sport.ro
Rapid e antrenată de Costel Gâlcă. Dan Șucu și Victor Angelescu visează la titlu.
22:20
Startul finalei US Open, întârziat din motive de securitate. Donald Trump a fost aclamat, dar şi huiduit în arenă Sport.ro
Startul finalei masculine a US Open, dintre numărul 1 mondial Jannik Sinner şi numărul 2 Carlos Alcaraz, a fost întârziat cu o jumătate de oră din cauza măsurilor de securitate suplimentare.
Acum 6 ore
21:50
Mihai Stoichiță, declarații la sosirea în Cipru: ”Nu suntem datori după un meci amical / Probabil că vor fi schimbări în primul 11” Sport.ro
România o întâlnește pe Cipru marți seară de la ora 21:45.
21:40
ZERO! Încă un meci de coșmar pentru atacantul care a pierdut naționala României după un debut fulminant + o ratare uluitoare Sport.ro
Stranierii noștri, în picaj vizibil.
21:30
Naționala României a ajuns în Cipru! Suporterii i-au așteptat pe tricolori la hotel Sport.ro
Cipru - România este marți seară de la ora 21:45.
21:10
Reacții acide ale suporterilor după eșecul lui CSM București din Champions League! ”Adi Talent, până unde vei merge?” Sport.ro
Campioana României a pierdut la limită în fața lui Ikast, după un gol primit în ultima secundă.
21:10
Ciprian Marica a intervenit în cazul ”Tudose” și a tras-o de mânecă pe FCSB: ”Va fi greu” Sport.ro
FCSB a vrut să mai aducă un jucător înainte să se încheie perioada de mercato.
21:00
Adi Cosman, președinte la SCM Craiova, are o propunere pentru redresarea handbalului românesc Sport.ro
Meciurile din Liga Florilor și din Liga Zimbrilor sunt transmise în direct de VOYO și Pro Arena.
20:50
A plecat de la Universitatea Craiova în penultima zi de mercato: ”Mult succes!” Sport.ro
Oltenii sunt primii clasați în Superliga României cu 20 de puncte.
20:00
Continuă disputa în cazul ”Tudose”. Patronul lui FCSB e dur: ”Facem circ? Să vă învățați minte toți”. Replica lui Dani Coman Sport.ro
FCSB l-a vrut în finalul perioadei de transferuri pe Mario Tudose de la FC Argeș.
Acum 8 ore
19:50
Ireal! Peter Crouch, 44 de ani și 2.01 metri, s-a numărat printre copiii care îi însoţesc pe jucători pe teren, la un meci din liga a 7-a Sport.ro
Postură inedită pentru fostul atacant al naționalei Angliei.
19:30
Reacția Universității Craiova după ce Anzor Mekvabishvili a fost integralist în Georgia - Bulgaria 3-0 Sport.ro
Georgia și Bulgaria fac parte din Grupa E din preliminariile Campionatului Mondial din 2026.
19:20
Gol marcat de fosta speranță a lui FCSB în prima victorie a sezonului pentru Royal Olympic Club Charleroi! Sport.ro
Echipa belgiană, cu românul Ion Florică printre acționari, a câștigat meciul din Cupă cu CS Braine.
19:10
De la emoție la recorduri! Povestea incredibilă a Alinei Simion, atleta care face furori în Italia Sport.ro
De 18 ani, românca trăiește la Roma și dezvăluie că s-a apucat de sportul de performanță la 28 de ani. Ea s-a născut cu o malformație la piciorul drept și spune că atletismul i-a schimbat viața.
19:00
Marian Iancu a dat verdictul despre ultima mutare pregătită de Rapid: ”Transfer de mijlocul clasamentului” Sport.ro
Rapid pregătește un ultim transfer pe finalul perioadei de mercato.
18:40
Pariul lui Ilie Dumitrescu înainte de Cipru - România: ”100% va fi titular!” Sport.ro
România are de tras în preliminarii ca să se califice la Campionatul Mondial din 2026.
18:30
Max Verstappen, primul în Marele Premiu de Formula 1 din Italia. Decizie controversată a celor de la McLaren Sport.ro
Pilotul olandez Max Verstappen (Red Bull), campionul mondial en titre de Formula 1, a câştigat Marele Premiu al Italiei, etapa a 16-a a Campionatului Mondial, duminică, la Monza.
18:20
Tricolorii decolează spre Cipru! Imagini cu elevii lui Lucescu de pe aeroport Sport.ro
Cipru - România este marți seraă de la ora 21:45.
18:10
Știm noua campioană a României la rugby! Dinamo și Steaua au jucat doar pentru locul 3 Sport.ro
S-a încheiat Liga de Rugby, ediția 2025.
18:00
Naționala României, susținută de un fost mare campion în Serie A: ”Sper să vă calificați la Mondial, Lucescu e extraordinar” Sport.ro
România o înfruntă marți seară, de la ora 21:45, pe Cipru la Nicosia, în preliminariile Campionatului Mondial din 2026.
Acum 12 ore
17:50
Cum se descurcă FCSB 2 în Liga 3, în seria în care se află și Dinamo 2: necaz în ultima etapă! Sport.ro
Echipele satelit ale marilor rivale din Superligă sunt și ele adversare în campionat.
17:50
Kimpembe a plecat de la PSG după 20 de ani! Unde va evolua campionul mondial Sport.ro
Presnel Kimpembe (30 de ani) este cotat la 5 milioane de euro de site-urile de specialitate în clipa de față.
17:40
Replica lui Didier Deschamps după furia celor de la PSG Sport.ro
Cum a reacționat selecționerul Franței.
17:20
S-a încheiat turneul ”Ilie Balaci” din Craiova. Sorin Cârțu și Emil Săndoi, printre invitați Sport.ro
Universitatea Craiova a celebrat vineri 77 de ani de la inaugurare.
17:20
Fundașul campion de cinci ori, dus la psihiatrie! A făcut scandal în fața unei școli, iar un părinte l-a lovit cu pumnul Sport.ro
Episod ciudat în care a fost implicat un fost fundaș, campion de cinci ori. 
16:50
CSM București primește gol în ultima secundă de la mijlocul terenului și pierde la limită în Champions League! Sport.ro
Debut cu stângul pentru campioana României în competiția continentală.
16:50
Amanda Anisimova a zis tot ce avea pe suflet după ce a capotat în finala US Open 2025 Sport.ro
Amanda Anisimova a declarat că nu a jucat cel mai bun tenis al său în finala turneului US Open, câştigată de belarusa Arina Sabalenka în două seturi, cu 6-3, 7-6 (7/3), sâmbătă, la New York.
16:50
Ungurii conduceau cu 2-0, dar s-au prăbușit după eliminarea lui Sallai. Cât s-a terminat meciul cu Irlanda din preliminariile CM 2026 Sport.ro
Ungaria face parte din Grupa F din cadrul preliminariilor pentru Campionatul Mondial din 2026.
16:40
Începe greul pentru Siyabonga Ngezana! Ce urmează pentru fundașul lui FCSB în preliminariile CM 2026 Sport.ro
Africa de Sud este lider în grupa de calificare la Mondial.
16:30
Ion Marin a bifat prima victorie la cârma României U18 de la revenire! Cât s-a terminat meciul cu Republica Moldova Sport.ro
Ion Marin a revenit recent la reprezentativa U18 a României.
16:20
Fostul mijlocaș din Liga 1, șocat la venirea în România: "Frate, ce e asta? Eu plec!". Apoi, a decis să-și ia cetățenia Sport.ro
Serial Sport.ro, episodul 5.
16:20
Georgia - Bulgaria ACUM, cu Mekvabishvili de la Craiova și Milanov de la Dinamo titulari! Urmează Spania, Germania și Olanda Sport.ro
Duminică se dispută mai multe meciuri din preliminariile Campionatului Mondial din 2026.
16:00
Tabloul rundei patru din Premier League: Se anunță spectacol în Manchester derby pe VOYO Sport.ro
Premier League, cel mai spectaculos campionat al lumii, se vede în exclusivitate pe VOYO și în format LIVE VIDEO pe site-ul Sport.ro.
15:50
Oferte din Bundesliga pentru Kylian Mbappe: „Am vorbit cu oficialii lui Bayern Munchen” Sport.ro
15:30
Aur pentru România! Numeroase medalii obținute de tricolori la Europenele de la Racice Sport.ro
Echipajele României au obţinut încă două medalii de aur la Campionatele Europene Under23 de la Racice, Cehia. De asemenea, sportivii români au câştigat un argint şi un bronz.
15:30
Basarab Panduru a fost sincer după amicalul cu Canada: „Respectul te face să fii puţin reţinut” Sport.ro
Basarab Panduru a vorbit despre prestația slabă a României în amicalul cu Canada.
15:20
Postul unde „U“ Cluj „scârțâie“. Ioan Ovidiu Sabău: „Jucăm cu improvizații“ Sport.ro
U Cluj are un început interesant de campionat.
15:20
Dani Coman i-a dat replica lui Gigi Becali: ”Nu e românească, e bulgărească” Sport.ro
FCSB l-a vrut pe Mario Tudose (20 de ani) de la FC Argeș, dar mutarea s-a blocat pe ultima sută de metri.
15:00
Totul pe linie: mizele amețitoare ale finalei US Open 2025, Jannik Sinner - Carlos Alcaraz Sport.ro
Finala US Open 2025, meci-răscruce pentru carierele lui Jannik Sinner și Carlos Alcaraz.
14:20
CFR Cluj are concurență! Unde poate ajunge fotbalistul de Premier League pe care îl vor ardelenii Sport.ro
CFR Cluj are concurență pentru atacantul cu peste 50 de meciuri în Premier League.
14:20
Popovici duce România în lupta pentru titlu într-o disciplină extrem de grea. Cum arată clasamentul general după victoria din etapa de la Mostar Sport.ro
Constantin Popovici și-a împins limitele la maximum în etapa de la Mostar a celebrului concurs de sărituri de la mare înălțime.
14:10
Răzbunare dulce contra Americii: reacția colorată a bielorusei Aryna Sabalenka pe cel mai mare stadion de tenis din lume Sport.ro
Aryna Sabalenka, revanșă împotriva tenisului american, chiar la New York.
Mai multe ştiri
