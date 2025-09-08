Nou tratament pentru acnee: plasturele cu microace. În cât timp vindecă

23:10

Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat că data de la care se poate reveni asupra măsurii introducerii CASS pentru pensiile care depăşesc 3.000 de lei este finalul anului 2026, dar cu certitudine această măsură este şi trebuie să fie una temporară şi nu permanentă. Ministrul Muncii a fost întrebat la România TV când se poate …