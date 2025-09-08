DCNews, 8 septembrie 2025 06:10
Acum 30 minute
06:10
Acum 8 ore
00:00
Legătura dintre demență și aerul pe care îl respirăm. Descoperiri alarmante despre sănătatea creierului
7 septembrie 2025
23:20
Autocar cu turiști străini, accident grav în drum spre aeroportul din Barcelona
23:20
Numărul lupilor din România, în creştere. "Un sfert din populaţia din Europa". În comunism, s-a încercat exterminarea lor
Acum 12 ore
22:20
Cele mai tari imagini cu luna roşie. Cum s-a văzut eclipsa în Europa şi Asia
21:50
Un poliţist în timpul liber a intervenit când a văzut o femeie ameninţată cu moartea într-un parc din Capitală
21:40
Ce scrie presa internațională despre situația României, după cele cinci moțiuni de cenzură de duminică
21:20
Viktor Orban spune că o victorie a partidelor Pro-UE în alegerile din 2026 ar aduce haos în Ungaria
21:10
Guvernul britanic a găsit unde sa ducă migranții, după ce 1000 au sosit în țară într-o singură zi
21:00
Donald Trump, pregătit să impună noi sancțiuni împotriva Rusiei. Mesajul trimisului special în Ucraina, Keith Kellogg
20:50
A murit Sorin Stanciu, preşedintele Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România
20:00
Polițiștii din Tulcea și Constanța au descins în Delta Dunării. Operațiune împotriva pescuitului ilegal (POZE)
19:50
Accident grav în Caraș-Severin. Minoră preluată de elicopterul SMURD
19:50
Horoscop 8 septembrie 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO
19:40
A căzut internetul în Asia, după ce mai multe cabluri de sub Marea Roșie ar fi fost tăiate
19:30
Ministrul Educaţiei, Daniel David, mesaj pentru profesori cu câteva ore înainte de începerea anului şcolar
19:10
Amendă de până la 1.000 de euro pentru purtarea unui obiect vestimentar, în Austria
19:00
Cum se construieşte în mod corect un sens giratoriu. Exemplu cu un accident evitat la Focşani
18:30
Scandal în trafic la intrarea în Constanța. Șoferii s-au luat la bătaie în stradă
18:10
Satul care a doborât recordul pentru cel mai lung șir de ștrudele. Și nu e din Austria
18:00
Decizia Rusiei după ce a fost presată de OPEC să crească producția de petrol în condițiile în care are dificultăți cu exportul
17:50
Casele la 1 euro din Italia, capcană? Un cuplu care a vrut să cumpere a fost salvat de un avocat care le-a tradus documentele
Acum 24 ore
17:30
Omagiul adus de foștii angajați ai lui Giorgi Armani. Cum l-au numit pe designerul italian
17:10
Intervenție în forță a polițiștilor pe aeroportul Henri Coandă. Individ arestat înainte să urce în avion
16:10
Fotografia controversată postată de un medic pe un site de întâlniri. A fost exclus definitiv din profesie
16:10
Ucraina a atacat conducta Drujba, care transportă petrol în Ungaria și Slovacia
15:40
Fotografia controversată postată un medic pe un site de întâlniri. A fost exclus definitiv din profesie
15:00
Presiune din partea ministrului David înaintea începerii școlii: Au datorie legală și morală față de elevi
13:40
Un adolescent italian mort în 2006 a devenit primul sfânt catolic din generaţia "milenialilor"
13:00
Premierul Japoniei a demisionat
12:30
Polițiștii din Tulcea și Constanța au descins în Delta Dunării. Operațiune împotriva pescuitului ilegal (POZE)
12:30
Un turist din Bucureşti a căzut 30 de metri pe Valea Cerbului - VIDEO
11:50
Eclipsa totală de Lună din această seară, vizibilă și din România. Transmisiune LIVE începând cu ora 20:00 - VIDEO
11:50
Aryna Sabalenka, liderul clasamentului mondial de tenis, se relaxează în Mykonos: Vacanță de lux pe iaht alături de partenerul ei, Georgios Frangoulis
11:40
Caz șocant în București. O mașină a sărit de pe pod, în Berceni, și a luat foc. Se ia în considerare sinuciderea
11:10
Trump amenință Chicago cu o intervenție militară împotriva imigranților. Guvernatorul îl numește dictator: Îmi place mirosul deportărilor dimineața
11:00
DNSC: Inteligența Artificială, oportunitate și risc pentru copii. Sfaturi pentru părinți și profesori - FOTO
10:20
Tânăra care i-a șocat pe cercetători: Nu uită absolut nimic din trecutul său și vede viitorul ca și cum s-a întâmplat deja
10:20
Accident fatal pe DJ 703, între două mașini. Ambii șoferi au murit
10:00
Bombardamente masive în capitala Ucrainei: Sediul Guvernului a luat foc. Au fost raportați trei morți, inclusiv un copil
09:00
China acuză Canada și Australia de „provocări” militare în strâmtoarea Taiwan
08:30
Cauza accidentului din Lisabona. De ce a deraiat funicularul care a ucis 16 oameni
08:10
Corneliu Ștefan, la inaugurarea uneia dintre cele mai frumoase școli din Dâmbovița
07:50
BANCUL ZILEI: Despre vârstă...
Ieri
06:10
00:10
O femeie din Suceava a vrut să facă investiția vieții, dar a pierdut toți banii. Țeapă printr-o aplicație financiară
00:00
America scumpește accesul pentru turiști: Costuri aproape duble pentru vizitatorii din țări partenere
00:00
Atac fatal al unui rechin asupra unui surfer, pe o plajă celebră. „A suferit răni catastrofale”
6 septembrie 2025
23:00
În Grecia, reforma fiscală se face prin reduceri de taxe de 1,9 miliarde de dolari
22:50
Forțele ruse plănuiesc o operațiune de "străpungere decisivă" în Doneţk, susține armata Ucrainei
