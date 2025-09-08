DCNews, 8 septembrie 2025 06:10

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de DCNews

Acum 30 minute
06:10
/ro/s/17733103 DCNews
Acum 8 ore
00:00
Legătura dintre demență și aerul pe care îl respirăm. Descoperiri alarmante despre sănătatea creierului DCNews
Legătura dintre demență și aerul pe care îl respirăm. Descoperiri alarmante despre sănătatea creierului
7 septembrie 2025
23:20
Autocar cu turiști străini, accident grav în drum spre aeroportul din Barcelona DCNews
Autocar cu turiști străini, accident grav în drum spre aeroportul din Barcelona 
23:20
Numărul lupilor din România, în creştere. "Un sfert din populaţia din Europa". În comunism, s-a încercat exterminarea lor DCNews
Numărul lupilor din România, în creştere. "Un sfert din populaţia din Europa". În comunism, s-a încercat exterminarea lor
Acum 12 ore
22:20
Cele mai tari imagini cu luna roşie. Cum s-a văzut eclipsa în Europa şi Asia DCNews
Cele mai tari imagini cu luna roşie. Cum s-a văzut eclipsa în Europa şi Asia
21:50
Un poliţist în timpul liber a intervenit când a văzut o femeie ameninţată cu moartea într-un parc din Capitală DCNews
Un poliţist în timpul liber a intervenit când a văzut o femeie ameninţată cu moartea într-un parc din Capitală
21:40
Ce scrie presa internațională despre situația României, după cele cinci moțiuni de cenzură de duminică DCNews
Ce scrie presa internațională despre situația României, după cele cinci moțiuni de cenzură de duminică
21:20
Viktor Orban spune că o victorie a partidelor Pro-UE în alegerile din 2026 ar aduce haos în Ungaria DCNews
Viktor Orban spune că o victorie a partidelor Pro-UE în alegerile din 2026 ar aduce haos în Ungaria
21:10
Guvernul britanic a găsit unde sa ducă migranții, după ce 1000 au sosit în țară într-o singură zi DCNews
Guvernul britanic a găsit unde sa ducă migranții, după ce 1000 au sosit în țară într-o singură zi
21:00
Donald Trump, pregătit să impună noi sancțiuni împotriva Rusiei. Mesajul trimisului special în Ucraina, Keith Kellogg DCNews
Donald Trump, pregătit să impună noi sancțiuni împotriva Rusiei. Mesajul trimisului special în Ucraina, Keith Kellogg
20:50
A murit Sorin Stanciu, preşedintele Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România DCNews
A murit Sorin Stanciu, preşedintele Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România
20:00
Polițiștii din Tulcea și Constanța au descins în Delta Dunării. Operațiune împotriva pescuitului ilegal (POZE) DCNews
Polițiștii din Tulcea și Constanța au descins în Delta Dunării. Operațiune împotriva pescuitului ilegal (POZE)
19:50
Accident grav în Caraș-Severin. Minoră preluată de elicopterul SMURD DCNews
Accident grav în Caraș-Severin. Minoră preluată de elicopterul SMURD
19:50
Horoscop 8 septembrie 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO DCNews
Horoscop 8 septembrie 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO
19:40
A căzut internetul în Asia, după ce mai multe cabluri de sub Marea Roșie ar fi fost tăiate DCNews
A căzut internetul în Asia, după ce mai multe cabluri de sub Marea Roșie ar fi fost tăiate 
19:30
Ministrul Educaţiei, Daniel David, mesaj pentru profesori cu câteva ore înainte de începerea anului şcolar DCNews
Ministrul Educaţiei, Daniel David, mesaj pentru profesori cu câteva ore înainte de începerea anului şcolar
19:10
Amendă de până la 1.000 de euro pentru purtarea unui obiect vestimentar, în Austria DCNews
Amendă de până la 1.000 de euro pentru purtarea unui obiect vestimentar, în Austria
19:00
Cum se construieşte în mod corect un sens giratoriu. Exemplu cu un accident evitat la Focşani DCNews
Cum se construieşte în mod corect un sens giratoriu. Exemplu cu un accident evitat la Focşani
18:30
Scandal în trafic la intrarea în Constanța. Șoferii s-au luat la bătaie în stradă DCNews
Scandal în trafic la intrarea în Constanța. Șoferii s-au luat la bătaie în stradă 
18:10
Satul care a doborât recordul pentru cel mai lung șir de ștrudele. Și nu e din Austria DCNews
Satul care a doborât recordul pentru cel mai lung șir de ștrudele. Și nu e din Austria
18:00
Decizia Rusiei după ce a fost presată de OPEC să crească producția de petrol în condițiile în care are dificultăți cu exportul DCNews
Decizia Rusiei după ce a fost presată de OPEC să crească producția de petrol în condițiile în care are dificultăți cu exportul 
17:50
Casele la 1 euro din Italia, capcană? Un cuplu care a vrut să cumpere a fost salvat de un avocat care le-a tradus documentele DCNews
Casele la 1 euro din Italia, capcană? Un cuplu care a vrut să cumpere a fost salvat de un avocat care le-a tradus documentele
Acum 24 ore
17:30
Omagiul adus de foștii angajați ai lui Giorgi Armani. Cum l-au numit pe designerul italian DCNews
Omagiul adus de foștii angajați ai lui Giorgi Armani. Cum l-au numit pe designerul italian
17:10
Intervenție în forță a polițiștilor pe aeroportul Henri Coandă. Individ arestat înainte să urce în avion DCNews
Intervenție în forță a polițiștilor pe aeroportul Henri Coandă. Individ arestat înainte să urce în avion
16:10
Fotografia controversată postată de un medic pe un site de întâlniri. A fost exclus definitiv din profesie DCNews
Fotografia controversată postată de un medic pe un site de întâlniri. A fost exclus definitiv din profesie
16:10
Ucraina a atacat conducta Drujba, care transportă petrol în Ungaria și Slovacia DCNews
Ucraina a atacat conducta Drujba, care transportă petrol în Ungaria și Slovacia
15:40
Fotografia controversată postată un medic pe un site de întâlniri. A fost exclus definitiv din profesie DCNews
Fotografia controversată postată un medic pe un site de întâlniri. A fost exclus definitiv din profesie
15:00
Presiune din partea ministrului David înaintea începerii școlii: Au datorie legală și morală față de elevi DCNews
Presiune din partea ministrului David înaintea începerii școlii: Au datorie legală și morală față de elevi
13:40
Un adolescent italian mort în 2006 a devenit primul sfânt catolic din generaţia "milenialilor" DCNews
Un adolescent italian mort în 2006 a devenit primul sfânt catolic din generaţia "milenialilor"
13:00
Premierul Japoniei a demisionat DCNews
Premierul Japoniei a demisionat
12:30
Polițiștii din Tulcea și Constanța au descins în Delta Dunării. Operațiune împotriva pescuitului ilegal (POZE) DCNews
Polițiștii din Tulcea și Constanța au descins în Delta Dunării. Operațiune împotriva pescuitului ilegal (POZE)
12:30
Un turist din Bucureşti a căzut 30 de metri pe Valea Cerbului - VIDEO DCNews
Un turist din Bucureşti a căzut 30 de metri pe Valea Cerbului - VIDEO
11:50
Eclipsa totală de Lună din această seară, vizibilă și din România. Transmisiune LIVE începând cu ora 20:00 - VIDEO DCNews
Eclipsa totală de Lună din această seară, vizibilă și din România. Transmisiune LIVE începând cu ora 20:00 - VIDEO
11:50
Aryna Sabalenka, liderul clasamentului mondial de tenis, se relaxează în Mykonos: Vacanță de lux pe iaht alături de partenerul ei, Georgios Frangoulis DCNews
Aryna Sabalenka, liderul clasamentului mondial de tenis, se relaxează în Mykonos: Vacanță de lux pe iaht alături de partenerul ei, Georgios Frangoulis
11:40
Caz șocant în București. O mașină a sărit de pe pod, în Berceni, și a luat foc. Se ia în considerare sinuciderea DCNews
Caz șocant în București. O mașină a sărit de pe pod, în Berceni, și a luat foc. Se ia în considerare sinuciderea
11:10
Trump amenință Chicago cu o intervenție militară împotriva imigranților. Guvernatorul îl numește dictator: Îmi place mirosul deportărilor dimineața DCNews
Trump amenință Chicago cu o intervenție militară împotriva imigranților. Guvernatorul îl numește dictator: Îmi place mirosul deportărilor dimineața 
11:00
DNSC: Inteligența Artificială, oportunitate și risc pentru copii. Sfaturi pentru părinți și profesori - FOTO DCNews
DNSC: Inteligența Artificială, oportunitate și risc pentru copii. Sfaturi pentru părinți și profesori - FOTO
10:20
Tânăra care i-a șocat pe cercetători: Nu uită absolut nimic din trecutul său și vede viitorul ca și cum s-a întâmplat deja DCNews
Tânăra care i-a șocat pe cercetători: Nu uită absolut nimic din trecutul său și vede viitorul ca și cum s-a întâmplat deja
10:20
Accident fatal pe DJ 703, între două mașini. Ambii șoferi au murit DCNews
Accident fatal pe DJ 703, între două mașini. Ambii șoferi au murit
10:00
Bombardamente masive în capitala Ucrainei: Sediul Guvernului a luat foc. Au fost raportați trei morți, inclusiv un copil DCNews
Bombardamente masive în capitala Ucrainei: Sediul Guvernului a luat foc. Au fost raportați trei morți, inclusiv un copil
09:00
China acuză Canada și Australia de „provocări” militare în strâmtoarea Taiwan DCNews
China acuză Canada și Australia de „provocări” militare în strâmtoarea Taiwan
08:30
Cauza accidentului din Lisabona. De ce a deraiat funicularul care a ucis 16 oameni DCNews
Cauza accidentului din Lisabona. De ce a deraiat funicularul care a ucis 16 oameni
08:10
Corneliu Ștefan, la inaugurarea uneia dintre cele mai frumoase școli din Dâmbovița DCNews
Corneliu Ștefan, la inaugurarea uneia dintre cele mai frumoase școli din Dâmbovița
07:50
BANCUL ZILEI: Despre vârstă... DCNews
BANCUL ZILEI: Despre vârstă...
Ieri
06:10
/ro/s/17729382 DCNews
00:10
O femeie din Suceava a vrut să facă investiția vieții, dar a pierdut toți banii. Țeapă printr-o aplicație financiară DCNews
O femeie din Suceava a vrut să facă investiția vieții, dar a pierdut toți banii. Țeapă printr-o aplicație financiară
00:00
America scumpește accesul pentru turiști: Costuri aproape duble pentru vizitatorii din țări partenere DCNews
America scumpește accesul pentru turiști: Costuri aproape duble pentru vizitatorii din țări partenere
00:00
Atac fatal al unui rechin asupra unui surfer, pe o plajă celebră. „A suferit răni catastrofale” DCNews
Atac fatal al unui rechin asupra unui surfer, pe o plajă celebră. „A suferit răni catastrofale”
6 septembrie 2025
23:00
În Grecia, reforma fiscală se face prin reduceri de taxe de 1,9 miliarde de dolari DCNews
În Grecia, reforma fiscală se face prin reduceri de taxe de 1,9 miliarde de dolari
22:50
Forțele ruse plănuiesc o operațiune de "străpungere decisivă" în Doneţk, susține armata Ucrainei DCNews
Forțele ruse plănuiesc o operațiune de "străpungere decisivă" în Doneţk, susține armata Ucrainei
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.