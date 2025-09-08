Japonia: Prim-ministrul Shigeru Ishiba demisionează după mai puțin de un an de mandat
Euractiv.ro, 8 septembrie 2025 06:10
Ales în urmă cu mai puțin de un an, prim-ministrul japonez Shigeru Ishiba, și-a anunțat demisia duminică. Șeful guvernului s-a confruntat cu critici aspre din interiorul Partidului Liberal Democrat în urma dezastrului său electoral din iulie.
• • •
Alte ştiri de Euractiv.ro
Acum 5 minute
06:30
Patruzeci și două de persoane au fost reținute în Serbia după o demonstrație pentru alegeri anticipate, vineri seară, la Novi Sad (nord), demonstrație care a fost dispersată de poliție cu gaze lacrimogene, a anunțat sâmbătă ministrul de Interne.
06:30
SARS-CoV-2 „nu ne-a abandonat niciodată și, ca și în anii precedenți, în această perioadă post-vacanță circulă mai mult, iar efectele se manifestă printr-o ușoară creștere a numărului de cazuri, constată „RAI News” (Italia).
Acum 15 minute
06:20
Putin se confruntă cu opțiuni dure. Economia Rusiei în materie de război devine tot mai strâmtorată # Euractiv.ro
S-ar putea ca veniturile tot mai nesigure din petrol și un defiicit tot mai mare să silească Moscova ca, în bugetul din această lună, să-și reducă o parte din cheltuielile care nu țin de sectorul militar, scrie „Financial Times” (Marea Britanie).
Acum 30 minute
06:10
Ales în urmă cu mai puțin de un an, prim-ministrul japonez Shigeru Ishiba, și-a anunțat demisia duminică. Șeful guvernului s-a confruntat cu critici aspre din interiorul Partidului Liberal Democrat în urma dezastrului său electoral din iulie.
Acum o oră
06:00
Coreea de Sud în stare de șoc după arestarea a 300 de cetățeni ai săi în Statele Unite # Euractiv.ro
În 4 septembrie, 475 de persoane, inclusiv peste 300 de sud-coreeni, au fost arestate lângă Savannah, Georgia, de către ofițerii de imigrare la o fabrică de baterii electrice a gigantului sud-coreean Hyundai, scrie „Courrier International” (Franța).
05:40
Vicepreședintele Comisiei Europene acuză Israelul de genocid, iar Bruxelles-ul se distanțează # Euractiv.ro
Comisia Europeană s-a distanțat vineri de comentariile făcute de vicepreședintele executiv, Teresa Ribera, la o universitate franceză, în care acuza Israelul de genocid în Gaza, notează „Euronews” (Italia).
Acum 2 ore
05:30
„O eroare gravă”: Israelul amenință cu o acțiune „unilaterală” în caz de recunoaștere a Palestinei # Euractiv.ro
O recunoaștere a unui stat palestinian de către țările occidentale ar putea împinge Israelul să ia „măsuri unilaterale”, a avertizat duminică Gideon Saar, după informații privind planuri de anexare a unor părți din Cisiordania ocupată.
05:10
„Războiul din Ucraina este o rușine, vreau să se încheie”, a declarat președintele Donald Trump din Biroul Oval, exprimându-și încrederea în posibilitatea de a ajunge la un acord pentru a pune capăt conflictului, informează agenția ANSA (Italia).
05:10
După ce a respins invitația liderului rus de a se duce la Moscova, Volodimir Zelenski i-a cerut lui Vladimir Putin să vină la Kiev pentru tratative prin care să se pună capăt războiului provocat de el, scrie „Newsweek” (SUA).
05:00
Înapoi în viitor. Președintele SUA, Donald Trump, se pregătește să semneze ordinul executiv care redenumește Departamentul Apărării în Departamentul de Război, așa cum a fost cunoscut în perioada 1798 - 1947, scrie „Avvenire” (Italia).
Acum 12 ore
19:10
Articol semnat de Dr. Ion I. Jinga, ambasador, Reprezentant Permanent al României pe lângă Consiliul Europei.
17:50
Începutul de an școlar pentru părinți: Bullying-ul, mai temut decât greutatea ghiozdanului # Euractiv.ro
Începutul anului școlar 2025-2026 marchează o schimbare importantă în percepțiile părinților din România: teama de bullying (38%) a depășit grijile legate de greutatea ghiozdanului (33%) și de siguranța fizică a copiilor (32%).
Acum 24 ore
15:30
Parlamentul, convocat pentru votul a patru moțiuni de cenzură. Prima moțiune, respinsă # Euractiv.ro
Senatul și Camera Deputaților s-au reunit duminică, de la ora 13:00, pentru a dezbate și vota cele patru moțiuni de cenzură depuse de formațiunile extremiste AUR, SOS și POT după ce Guvernul și-a asumat răspunderea pe al doilea pachet fiscal.
13:30
Parlamentul a votat duminică înființarea Comisiei speciale pe tema violenței domestice # Euractiv.ro
Plenul reunit al Parlamentului, reunit duminică pentru dezbaterea și votul a patru moțiuni de cenzură, a adoptat și înființarea unei Comisii speciale pe tema violenței domestice, botezată „România fără violență”.
10:10
Trei persoane au fost ucise și alte 18 au fost rănite în atacurile rusești lansate în noaptea de sâmbătă spre duminică împotriva Kievului, au declarat oficialii ucraineni, citați de Reuters. Inițial, bilanțul atacurilor era de un mort și 11 răniți.
09:10
Parlamentul, convocat pentru votul a patru moțiuni de cenzură. Șansele de adoptare tind spre zero # Euractiv.ro
Senatul și Camera Deputaților se reunesc duminică, de la ora 13:00, pentru a dezbate și vota cele patru moțiuni de cenzură depuse de formațiunile extremiste AUR, SOS și POT după ce Guvernul și-a asumat răspunderea pe al doilea pachet fiscal.
Mai mult de 2 zile în urmă
20:40
Statul cedează, Năstase beneficiază: cele trei fundații și asociații legate de fostul premier # Euractiv.ro
Opinia publică și-a amintit că el este președintele Fundației „Nicolae Titulescu”, instituție recunoscută de Guvern ca fiind de interes public.
13:20
Roi de drone, detectat la nord-est de Sulina; aeronave germane Typhoon, ridicate de la sol # Euractiv.ro
În cursul serii de joi, sistemele de supraveghere radar ale MApN au detectat un grup de drone aeriene, la 36 mile marine nord-est de Sulina.
13:10
AUR: Referendum pentru eventuala misiune de menținere a păcii în Ucraina sau demiterea președintelui # Euractiv.ro
Partidul extremist AUR, prin vicepreședintele Adrian Axinia, îi solicită președintelui Nicușor Dan declanșarea procedurii de convocare a unui referendum privind participarea României la o eventuală misiune de menținere a păcii în Ucraina.
11:40
Kovesi:Am avut sesizări care au venit din Moldova, în special în dosarele de contrabandă din România # Euractiv.ro
Într-un interviu acordat Context.ro, Laura Codruța Kovesi a vorbit despre protocolul de colaborare dintre Parchetul European (EPPO) și Republica Moldova, dosarele cu fraudă cu TVA și fonduri europene care implică cetățeni ruși.
11:30
CJUE: O autoritate judiciară nu poate să refuze executarea unui mandat european de arestare # Euractiv.ro
O autoritate judiciară nu poate să refuze executarea unui mandat european de arestare și să preia ea însăși executarea pedepsei fără consimțământul statului care a emis acest mandat, a decis Curtea Europeană de Justiție (CJUE).
10:50
Astăzi, milioane de oameni folosesc zilnic AI ca sursă alternativă de informare, ca asistent personal sau ca partener de lucru.
10:50
În prima jumătate a anului 2025, relațiile comerciale dintre România și Germania au înregistrat o scădere de 1,9 % față de anul precedent.
10:40
Donald Trump îndeamnă UE să lase Rusia fără banii din petrol, în timp ce 26 de națiuni susțin garanțiile de securitate pentru Ucraina.
10:30
Florida a anunțat miercuri că va elimina toate vaccinările obligatorii, o mișcare care ar face să devină primul stat care demontează un pilon istoric al politicii de sănătate publică a SUA, informează „Euronews” (Italia).
10:30
Istanbulul anulează concertul lui Enrico Macias din cauza sprijinului artistului pentru Israel # Euractiv.ro
Artistul în vârstă de 86 de ani a apărat în repetate rânduri răspunsul Israelului la atacul Hamas din 7 octombrie 2023, scrie „Le Figaro” (Franța).
10:20
SUA vor reduce o parte din fondurile de securitate pentru țările europene din Flancul Estic # Euractiv.ro
SUA vor elimina treptat programele de asistență pentru securitate destinate armatelor europene de-a lungul frontierei cu Rusia, în contextul în care fac presiuni asupra continentului european să plătească mai mult pentru propria sa apărare.
10:10
Péter Magyar este în continuare cel mai popular politician ungur, iar Viktor Orbán, doar al treilea # Euractiv.ro
Potrivit sondajului de opinie, 39% la sută dintre respondenți l-ar vedea cu plăcere într-un rol politic important pe președintele Partidului Tisza, iar în cazul premierului acest procent este de 30%, scrie „Népszava” (Ungaria).
10:00
Spania și Regatul Unit încep o nouă fază în relația lor după rezolvarea problemei Gibraltarului # Euractiv.ro
Prim-ministrul britanic Keir Starmer îl primește pe prim-ministrul Pedro Sánchez în Downing Street pentru a semna un acord bilateral și a discuta situația din Ucraina și Gaza, relatează „El Periodico” (Spania).
09:50
Președintele rus a confirmat că a discutat cu liderul chinez despre longevitate: „Cu metodele moderne, viața activă va fi prelungită într-un mod diferit”, scrie „20 Minutos” (Spania).
09:20
Beijingul a profitat de Ziua Victoriei pentru a le arăta lui Donald Trump și Occidentului pregătirea Chinei pentru a făuri o nouă ordine mondială și pentru a contesta dominația americană, relatează „Jornal Económico” (Portugalia).
09:10
Fata, care s-ar putea afla la prima sa vizită în străinătate, atenuează imaginea lui Kim și, poate, se pregătește să aibă un rol mai important în Coreea de Nord, scrie „The Wall Street Jurnal” (SUA).
09:00
Un adolescent rus a ajuns la închisoare după un sabotaj eșuat, dezvăluind un fenomen tot mai răspândit: copii atrași și manipulați să devină arme în războiul ascuns dintre Rusia și Ucraina, scrie „The New York Times” (SUA).
08:40
La Palatul Elysée s-a încheiat convorbirea telefonică dintre mai mulți lideri ai Coaliției Voluntarilor, Volodimir Zelenski, și președintele SUA, Donald Trump, informează agenția ANSA (Italia).
08:40
Varșovia dorește ca Statele Unite să mențină o prezență militară puternică în Polonia în fața amenințării rusești, scrie „L'Express” (Franța).
4 septembrie 2025
20:10
Președintele anunță că „în Pachetul 3 probabil o să vorbim și de celelalte pensii speciale" # Euractiv.ro
Președintele Nicușor Dan a vorbit, într-un interviu acordat Observator, despre faptul că în Pachetul 3 cu măsuri fiscale "probabil o să vorbim și de celelalte categorii de pensii speciale"
20:00
Legea privind pensiile magistraților, atacată la CCR de Curtea Supremă/ Ce spune Nicușor Dan # Euractiv.ro
Judecătorii Înaltei Curți de Casație și Justiție au decis joi să sesizeze Curtea Constituțională cu privire la Legea anunțată de Guvern care modifică sistemul de pensii speciale pentru magistrați.
20:00
Președintele Nicușor Dan a fost întrebat într-un interviu pentru Observator cum au fost primele 100 de zile de mandat și a răspuns, printre altele, că au fost "intense".
19:50
Oana Țoiu recunoaște că a fost la Moscova în 2014: Am susținut un curs pentru tineri și studenți # Euractiv.ro
Ministra de Externe, Oana Țoiu, a declarat joi, despre vizita pe care a făcut-o în 2014 la Moscova, că în perioada respectivă societatea civilă a mai multor țări ale Uniunii Europene era prezentă în Rusia cu mai multe proiecte.
15:10
Legea privind pensiile magistraților, atacată la CCR de Înalta Curte de Casație și Justiție # Euractiv.ro
Judecătorii Înaltei Curți de Casație și Justiție au decis joi să sesizeze Curtea Constituțională cu privire la Legea anunțată de Guvern care modifică sistemul de pensii speciale pentru magistrați.
13:50
Respirație fără ventilatoare, triaj după un atac nuclear și monitorizarea activității cerebrale prin inteligență artificială se numără printre cele mai recente proiecte finanțate de NATO.
09:20
Justiția revocă conducerea Partidului Popular Republican, principala forță de opoziție la Istanbul # Euractiv.ro
Instanța a anulat rezultatele congresului provincial, excluzându-l pe liderul partidului la Istanbul, Özgür Çelik, precum și pe 195 de membri ai conducerii și delegați ai partidului, scrie „Le Monde” (Franța).
09:20
„Trăim într-o epocă care recompensează autosuficiența, eficiența și performanța. Cu toate acestea, Evanghelia ne arată că măsura umanității noastre nu este ceea ce putem realiza, ci capacitatea noastră de a ne lăsa iubiți”.
09:20
Partidul extremist AUR a depus miercuri seară patru moțiuni de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, cu puțin timp înainte de expirarea termenului scurs de la momentul asumării răspunderii premierului pe cinci legi.
09:10
„Nimic neobișnuit”: Bulgaria nu va ancheta bruierea GPS-ului avionului lui von der Leyen # Euractiv.ro
Bulgaria nu va deschide o anchetă privind întreruperea serviciului GPS al avionului în care se afla președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, duminică, a declarat marți premierul bulgar, informează „La Libre Belgique” (Belgia).
09:00
Comisia Europeană a adoptat propunerile pentru semnarea și încheierea Acordului de parteneriat UE-Mercosur și modernizarea Acordului global cu Mexicul, notează „RAI News” (Italia).
08:50
Președintele american amenință că va trimite trupe federale în megalopolis, pe care îl numește „capitala mondială a crimelor”, scrie „L'Express” (Franța), sub semnătura lui Théodore Azouze.
08:40
Armata israeliană a avansat și mai mult în orașul Gaza, soldații și tancurile îndreptându-se spre Sheikh Radwan, unul dintre cele mai mari și mai aglomerate cartiere ale orașului, relatează Reuters pe site-ul său, informează agenția ANSA (Italia).
08:30
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, le-a cerut țărilor Alianței să investească mai multe resurse pentru a face față amenințării reprezentate de Rusia, relatează publicația spaniolă „20 Minutos”.
08:20
„Vladimir Zelenski este foarte dependent de anumite medicamente, iar acest lucru nu mai este un secret. Prin urmare, declarațiile sale sunt inadecvate și nu pot fi luate în considerare”.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.