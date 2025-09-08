Raliul Iașului, dominat total de echipajele din Cluj-Napoca. Tempestini, învingător pentru a șasea oară
Gândul, 8 septembrie 2025 06:20
Simone Tempestini s-a impus pentru a șasea oară la Raliul Iașului, într-o cursă în care podiumul a fost ocupat integral de echipajele Napoca Rally Academy. Pilotul născut în Italia a mai făcut astfel un pas spre al zecelea titlu de campion național absolut al României. Revenit pe macadamul din capitala istorică a Moldovei după un […]
• • •
Acum 15 minute
06:20
Acum 8 ore
23:30
Imagini spectaculoase cu „Luna Sângerie”, în noaptea de 7 spre 8 septembrie 2025. Cum se vede din România # Gândul
În noaptea de 7 spre 8 septembrie 2025 are loc fenomenul ceresc „Luna Sângerie”. Luna este vizibilă și din România, iar fenomenul poate fi urmărit atât cu ochiul liber, cât și cu telescopul. Gândul.ro vă arată spectacolul cromatic al corpului ceresc, în această seară. Persoanele care au dorit să aibă o experiență diferită, în această […]
23:00
AUR va ataca la CCR proiectele asumate în Parlament. George Simion: „Guvernul a ales să calce în picioare Constituția” # Gândul
Partidul AUR va ataca la CCR proiectele guvernului Bolojan asumate în Parlament. Duminică, 7 septembrie 2025, cele 4 moțiuni de cenzură au fost respinse. George Simion a declarat, în această seară, că cele „patru proiecte impuse prin abuz” vor fi atacate la Curtea Constituțională. Vezi mai jos cum își motivează decizia. Cele 4 moțiuni de […]
22:40
Elena Udrea: „Probabil că alternativa cu mine președinte și Traian Băsescu rămas în politică i-a speriat pe cei care aveau alte interese” # Gândul
Elena Udrea (51 de ani) a făcut o serie de dezvăluiri în cadrul emisiunii „Culisele Statului Paralel” de la Realitatea Plus. Fostul ministru al Turismului se află la primul său interviu, după eliberarea din spatele gratiilor. Fosta blondă de la Cotroceni a precizat că prezența sa și a fostului președinte Traian Băsescu pe scena politică […]
Acum 12 ore
22:00
Este doliu în presa românească, după ce Sorin Stanciu, președintele Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, a murit. Reprezentanții UZPR au emis un comunicat pe site-ul oficial prin care își transmit condoleanțele. Sorin Stanciu fusese ales în funcția de președinte al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România (UZPR) în iulie 2024. De-a lungul timpului, s-a implicat activ […]
22:00
Marius Tucă Show începe luni, 8 septembrie, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan
Invitatul zilei este prof. univ. dr. Valentin Stan, analist.
21:30
O femeie din Petroșani trăiește un coșmar de 2 ani din cauza unui vecin. Este terorizată constant, a depus 14 plângeri, dar poliția nu a luat măsuri # Gândul
O femeie din Petroșani trăiește un coșmar de 2 ani din cauza unui vecin. Persoana în cauză, care a preferat să-și păstreze anonimatul, este terorizată constant de el. De-a lungul celor 2 ani, aceasta a depus 14 plângeri, dar poliția nu a luat măsuri împotriva vecinului său. Femeia a explicat de la ce ar fi […]
21:20
Ce nu s-a văzut în presă și la TV din ziua „TERORISMULUI LEGISLATIV” pe cele 4 moțiuni de cenzură împotriva Cabinetului Bolojan # Gândul
A fost duminică, o zi în care unii se duc la biserică, alții la picnic, dar parlamentarii au avut program de maraton politic. Patru moțiuni de cenzură pe masă, cinci asumări de răspundere la pachet și o atmosferă de teatru absurd în plen. Ședința comună a început la ora 13, cu George Simion pe post […]
21:00
Creatorul de modă italian Giorgio Armani va fi înmormântat, luni după-amiază, în cadrul unei ceremonii private, în familie. Cel care a marcat o epocă, fiind un simbol al secolului 20 și fondatorul unui imperiu al luxului și rafinamentului, le spune adio tuturor. Ceremonia va avea loc într-o localitate din nordul Italiei, au anunţat autorităţile locale, […]
20:50
Caz revoltător în București. Un copil de 3 ani, aflat în prezența mamei sale, a fost atacat de un bărbat în zona Unirii # Gândul
Un copil de 3 ani, care se afla în prezența mamei sale, a fost atacat de un bărbat în București, zona Unirii. Micuțul a fost lovit în zona capului. Un copil de 3 ani a fost atacata în București, zona Unirii. Micuțul se afla în prezența mamei sale, atunci când individul l-a lovit. Jandarmii aflați […]
20:40
Lista neagră a opoziției. Parlamentarul AUR Mugur Mihăescu dezvăluie nepotismele de la ANCOM, ASF și ANRE # Gândul
După un eșec în serie la primele trei moțiuni de cenzură dezbătute duminică, AUR a sperat să dea lovitura la ultima moțiune. Parlamentarul Mugur Mihăescu a prezentat, pe larg, în Parlament, lista persoanelor angajate la instituții de stat care ar avea legături cu oamenii puterii. Una dintre cele mai cunoscute figuri publice ale partidului naționalist, […]
20:20
Mesaje de „La mulți ani” de Sfânta Maria Mică. Ce urări să trimiți celor dragi pe 8 septembrie # Gândul
Mesaje de „La mulți ani” de Sfânta Maria Mică. În data de 8 septembrie, aproape 2,2 milioane de cetățeni își serbează onomastica. Iată ce urări pot fi trimise celor dragi, colegilor și prietenilor. Aproape 2,2 milioane de cetățeni își serbează onomastica, la această dată. Conform datelor, circa 1,8 milioane de persoane de sex feminin poartă […]
19:50
Călin Georgescu acuză o nouă fraudă: „Folosește ilegal numele și imaginea mea” / Pericolele reclamate de fostul prezidențiabil # Gândul
Călin Georgescu, fost candidat la prezidențiale, acuză o nouă tentativă de fraudă și atenționează că nu are nicio legătură cu site-ul calingeorgescuinvest.eu. Acesta a punctat despre ilegalitățile constatate în legătură cu acest site, în care este invocat numele său, avertizându-i pe oameni să nu transmită datele personale și să nu efectueze plăți sau investiții. Călin […]
19:40
Ilie Bolojan avertizează că statul român riscă să intre în COMPLICAȚII bugetare tot mai mari: „Vrem să reducem deficitul cât mai aproape de 6%” # Gândul
Premierul Ilie Bolojan a susținut, în plenul Parlamentului, un discurs ferm în cadrul dezbaterii asupra celei de-a patra moțiuni de cenzură depuse de Opoziție împotriva Guvernului. Documentul a vizat angajarea răspunderii Executivului pe pachetul de măsuri fiscale. Bolojan a explicat că România se află „într-un moment excepțional” care impune responsabilitate și consecvență, motiv pentru care […]
19:40
Deputatul USR Alexandru Dimitriu, HUIDUIT în Parlament după ce i-a jignit pe membrii AUR: „Interlopi, țepari ce sunteți” # Gândul
Deputatul USR Alexandru Dimitriu a fost întâmpinat cu vociferări în plenul Parlamentului, după ce i-a acuzat de evaziune pe membrii AUR, inițiatorii moțiuni de cenzură împotriva reformei fiscale. Parlamentarii AUR l-au huiduit pe deputatul USR Alexandru Dimitriu, care a avut un mesaj foarte acid la adresa celor din partidul condus de George Simion, în timpul […]
19:40
„Îngerul” care a schimbat destinele a 300 de copii din România. O mamă a creat „Clopoțelul prieteniei” prin care ajutorul merge direct la copil # Gândul
Oana Babagianu este „îngerul” care a schimbat destinele a 300 de copii din România. Mamă a trei copii, aceasta a creat platforma online „Clopoțelul prieteniei” prin intermediul căruia ajutorul pe care o persoană îl oferă va ajunge direct la copil. Oana Babagianu relevă cât efort financiar se află în spatele pregătirilor copiilor pentru noul an […]
19:20
Topul celor mai populare obiective în rândul turiștilor, în județul Maramureș. Celebra Mocanița și bisericuțele de lemn se află printre preferințe # Gândul
Turiștii sunt tot mai atrași de frumusețea peisajelor și a obiectivelor turistice din județul Maramureș. Aici, vizitatorii pot vedea atât parcuri naturale, cât și bisericuțe de lemn aflate în patrimoniul UNESCO, așezări rurale și celebrul tren Mocănița. Vezi mai jos, în articol, ce locații pot fi vizitate și ce precizează Livia Sima, preşedintele Asociaţiei Naţionale […]
18:40
Scene de coșmar într-un parc din București. O tânără a fost urmărită și agresată de partener. „Țipa și cerea ajutor, dar nimeni nu voia să o ajute” # Gândul
Scene revoltătoare într-un parc din București. O tânără a a fost urmărită și agresată de partener. Deși aceasta fugea și striga după ajutor, nimeni nu a intervenit. Când încercase să se adăpostească într-un punct de servicii din parc, tânăra a fost alungată. A întâlnit un grup de femei care au format un „gard de protecție” […]
18:10
Edi Iordănescu, dezvăluiri de la Varșovia! „Cea mai grea funcție în Polonia este cea de șef de stat și aia de antrenor la Legia” # Gândul
Edi Iordănescu, fostul selecționer al României, a povestit despre aventura pe care a început-o la Legia Varșovia. Legia Varşovia a anunţat, pe 12 iunie 2025, că a ajuns la un acord cu Edward Iordănescu pentru preluarea postului de antrenor principal. Edi Iordănescu, dezvăluiri de la Varșovia! „Cea mai grea funcție în Polonia este cea de […]
18:00
18:00
Ce a pățit un cuplu care intenționa să cumpere o casă cu 1 euro, în Italia. Ce au descoperit cei doi soți, după ce un avocat a tradus contractul # Gândul
Un cuplu a intenționat să cumpere o casă cu 1 euro, în Italia. Cei doi soți au fost atrași de „ofertă”, motiv pentru care au luat în considerare că ar putea reprezenta o opțiune pentri ei. Totuși, au luat o decizie radicală în momentul în care au descoperit ce scria în contract, de fapt. Un […]
18:00
Premierul Ilie Bolojan a susținut în Parlament un discurs în apărarea proiectului de lege privind eficientizarea activității autorităților administrative autonome, ca răspuns la moțiunea de cenzură inițiată de Opoziție. „Vă rog să respingeți moțiunea de cenzură înaintată de un număr de parlamentari ai opoziției împotriva proiectului care propune eficientizarea activității ANRE, ASF și ANCOM. Vorbim […]
17:50
Protestul Opoziției la moțiuni. POT a BOICOTAT votul. De ce și-a ținut Anamaria Gavrilă colegii la ușă # Gândul
Sesiunea parlamentară – în premieră pentru România – a votării pachetului de 4 moțiuni de cenzură depuse de partidele suveraniste, cunoaște momente surprinzătoare. Deși pornea din start cu șanse mici de răsturnare a Guvernului, opoziția s-a confruntat cu un sabotaj chiar din interior. POT a lipsit la votul pe cea de-a doua moțiune înscrisă pe […]
17:40
Acum 24 ore
17:20
Satul idilic cu peisaje spectaculoase în care turiștii au accesul interzis. Motivul pentru care 900 de locuitori s-au revoltat # Gândul
Satul idilic cu peisaje spectaculoase în care turiștii au accesul interzis. Așezarea rurală este înconjurată de păduri care, în timpul toamnei, formează un tablou natural desprins din Rai. Pentru că zona are o panoramă care taie răsuflarea, tot mai mulți turiști au vizitat-o pentru a captura cele mai frumoase fotografii. Cei 900 de localnici, însă, […]
17:00
Alina Gorghiu, mesaj despre ZIUA Z a moțiunilor de cenzură. Ce mesaj a transmis opoziției: „Greul de azi aduce binele de mâine” # Gândul
Alina Gorghiu, deputat PNL, a vorbit, în cadrul unui mesaj postat pe pagina sa de facebook, despre moțiunile în cascadă de duminică. „Prima moțiune a picat. Doar 108 voturi. Zero soluții”, a scris fostul ministru al Justiției. Într-o sesiune extraordinară, Parlamentul s-a reunit duminică pentru a dezbate, în premieră națională, 4 moțiuni depuse de opoziție […]
16:40
Surpriză la Asia Express – Drumul Eroilor. Care va fi prima misiune a celor 9 echipe care concurează în show-ul de la Antena 1 # Gândul
Surpriză la Asia Express – Drumul Eroilor, azi, 7 septembrie 2025. Noul sezon începe duminică seara, iar telespectatorii vor putea urmări care va fi prima misiune a celor 9 echipe care concurează în show-ul de la Antena 1. După un zbor obositor de peste 30 de ore, concurenții vor fi nevoiți să facă un efort […]
16:30
Bolojan acuză opoziția de ipocrizie la dezbaterea celei de-a doua moțiuni. ”E terorism legislativ” # Gândul
Cele două camere ale Parlamentului s-au reunit duminică, într-o sesiune istorică, pentru a dezbate și vota cele 4 moțiuni de cenzură depuse de opoziție împotriva reformelor asumate de Guvernul Bolojan. Prima moțiune, dedicată reformelor din sănătate, a picat cu un scor rușinos pentru opoziție. Premierul a avut o intervenție vehementă în timpul dezbaterii celei de-a […]
16:00
Ce cantitate exactă de oțet și sare grunjoasă trebuie să adaugi în borcanele de murături, de fapt. Cum să NU devină preparatul mult prea sărat # Gândul
Iată ce cantitate exactă de oțet și sare grunjoasă trebuie să adaugi în borcanele de murături, de fapt. Vezi mai jos, în articol, la ce trebuie să fii atent, dacă nu dorești ca preparatul să fie mult prea sărat. Ne aflăm în sezonul în care se pun în borcane și butoaie murăturile și se prepară […]
15:50
Ministrul Sănătații îi dă pe medicii care au participat la conferința despre efectele adverse ale vaccinării anti-COVID-19 pe mâna procurorilor # Gândul
Informație de ultimă oră cu privire la medicii care au susținut, în cadrul conferinței de la Brașov, că vaccinurile au efecte secundare. În concret, aceștia vor ajunge pe mâna procurorilor, deoarece ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, consideră că dezbaterea organizată la Braşov, sâmbătă, care a reunit medici din diverse specialităţi care au contestat vaccinarea, este „un […]
15:30
Scandal la Țebea. Fotograful lui George Simion s-a urcat pe mormântul lui Avram Iancu pentru a-i face poze liderului AUR. Preot: „Ieșiți afară!” # Gândul
Fotograful lui George Simion a „escaladat” mormântul lui Avram Iancu din Țebea, sâmbătă, 6 septembrie 2025, pentru a-i face mai multe poze liderului AUR, care era înconjurat de simpatizanți. Gestul bărbatului, însă, l-a iritat pe preotul paroh, care i-a spus în repetate rânduri să coboare de pe mormânt. Un scandal s-a iscat în satul Țebea […]
15:30
Moțiune de cenzură pe Sănătate, inițiată de 125 de parlamentari ai opoziției, a fost respinsă în mod oficial. Prezenți: 392 de parlamentari, voturi: 109, dintre care 108 pentru și 1 împotrivă.
15:20
Daniel David, APEL pentru profesori cu o zi înainte de noul an școlar, marcat de proteste. „Școala este în primul rând a copiilor” # Gândul
Daniel David, ministrul Educației, a transmis, cu o zi înainte de începerea anului școlar, un mesaj către elevi, părinți și profesori. Oficialul subliniază că „școala este în primul rând a copiilor” și îi cheamă pe dascăli să-și onoreze datoria morală față de elevi, în ciuda protestelor și nemulțumirilor din sistem. Reamintim că peste 30.000 de […]
15:10
Nu te forța să depășești limitele. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de luni, 8 septembrie 2025. Berbec S-ar putea să fii nevoit să alergi mult, chiar dacă probabil ai vrea să stai acasă. Probabil vor apărea obligații față de prieteni și familie și, chiar dacă ești puțin obosit, vei dori să dai o […]
15:00
Horoscop săptămâna 8-14 septembrie 2025. Zodiile care încep o nouă viață. Lasă trecutul în urmă și au noroc în dragoste și finanțe # Gândul
Horoscop săptămâna 8-14 septembrie 2025. Veștile sunt pozitive pentru mai multe zodii, în următoarea perioadă. Acești nativi nu doar că vor începe o nouă viață, însă se vor „descătușa” de trecut și vor realiza că norocul în dragoste și finanțe va fi de partea lor. Cinci din cele 12 semne zodiacale vor experimenta situații norocoase […]
14:40
TENSIUNE în Parlament la votul pe moțiunile de cenzură. Sorin Grindeanu anunță că PSD RESPINGE toate moțiunile # Gândul
Într-o sesiune extraordinară, Parlamentul s-a reunit duminică pentru a dezbate, în premieră națională, cele 4 moțiuni depuse de opoziție împotriva Pachetelor de reformă asumate de Guvern. În discursul său, președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a arătat că social-democrații vor respinge integral moțiunile inițiate de AUR, POT și SOS România. Grindeanu a acuzat opoziția de […]
14:30
Parlamentarii, mai atenți la telefoane decât la moțiunea de cenzură. Ce se întâmplă ACUM în plen # Gândul
În timpul dezbaterii moțiunii de cenzură pe sănătate, parlamentarii Coaliției de guvernare (PSD, PNL, USR, UDMR și minoritățile) au fost surprinși stând la discuții sau pe telefoane, păstrând o atitudine vizibil dezinteresată față de ceea ce se întâmplă în plen. În timp ce prima moțiune de cenzură este citită, majoritatea parlamentarilor par absorbiți de conversații […]
14:30
George Simion, ironii la adresa lui Nicușor Dan: „Parcă aveam un președinte numit care e MATEMATICIAN” # Gândul
Președintele AUR, George Simion, a explicat în detaliu, pe holurile Parlamentului, procedura de constatare a lipsei de cvorum, în timp ce moțiunile de cenzură sunt dezbătute în plen. Imaginile surprinse de reporteri îl arată pe liderul AUR vociferând și făcând ironii subtile la adresa președintelui Nicușor Dan, pe care l-a invocat prin apelativul „matematicianul”. „Se […]
14:20
Reorganizarea școlilor, un fiasco. Ce s-a întâmplat cu 40 de unități școlare din Prahova, acolo unde zeci de directori devin directori adjuncţi # Gândul
Marea reorganizare din educație nu are, până în prezent, efectele scontate. Mai mult, ceea ce se dorea a fi o securizare a banilor de la buget – într-un domeniu subfinanțat de ani întregi – s-a transformat într-un mare haos, chiar la început de an școlar. Cât de reală este însă reorganizarea din educație? Caz concret, […]
14:20
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, acuză conferința medicilor antivacciniști de DEZINFORMARE și anunță că va sesiza Parchetul # Gândul
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat că majoritatea informațiilor prezentate în cadrul conferinței organizate de medicii antivacciniști nu au fundament științific și pot fi considerate dezinformare. „Am avut o discuție lungă cu doamna președinte a Colegiului Medicilor din România pentru a verifica situația. Sigur că nu am analizat în detaliu conferința, am urmărit doar anumite […]
14:20
Imagini terifiante pe Șoseaua de Centură. O mașină a căzut de pe pod, a explodat și s-a făcut scrum / Ipoteză șocantă a rudelor șoferului # Gândul
Un accident tragic a avut loc duminică dimineață pe Șoseaua de Centură, pe traseul dinspre Popești Leordeni către Domnești. O mașină a lovit violent bariera, a rupt-o, prăbușindu-se apoi, sub pasaj, pe calea ferată. A fost cuprinsă imediat de flăcări, iar șoferul, care avea 40 de ani, a murit carbonizat. Rudele bărbatului spun că ar […]
14:10
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache" începe luni, 8 septembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
Invitatul emisiunii este Ion Cristoiu, scriitor și publicist.
14:10
Ilie Bolojan, ironic la adresa opoziției. Premierul le-a cerut colegilor din Parlament să nu voteze moțiunile de cenzură # Gândul
Duminică incendiară în Parlament, în cadrul unei premiere istorice: votarea a 4 moțiuni de cenzură în aceeași zi. După ce George Simion a cerut celor 3 partide de opoziție să nu intre în Plen, premierul a luat atitudine. Prim-ministrul Ilie Bolojan le-a solicitat colegilor săi din Parlament, în ședința comună a celor două Camere, să […]
14:00
13:50
Cum va arăta prima zi de școală în România lui 2025. Mesajul transmis de liderul FSLI pentru părinți și copii, înainte de primul clopoțel # Gândul
Haos și incertitudine. Sunt, la o simplă constatare, cele două cuvinte în jurul cărora baleiază astăzi educația din România. Lucru confirmat, în multe unităţi de învăţământ de faptul că sălile de clasă vor fi, în data de 8 septembrie, goale. „O imagine sumbră a ceea ce va fi educaţia din această ţară”, după cum a […]
13:50
Cum arată și cu ce se ocupă acum Laura Andreșan, la mai bine de 16 ani de când a decis să se retragă din showbiz # Gândul
Laura Andreșan, cunoscută pe vremuri ca „Profa de Sex” și una dintre preferatele tabloidelor, s-a retras din showbiz în urmă cu mai bine de 16 ani. Astăzi, la cei 43 de ani, ea este psiholog și afișeaază o imagine total diferită de cea din controversatul videoclip „Muntele Venus”. În ultimii 16 ani, de când a […]
13:40
George Simion îi cere DEMISIA lui Alexandru Nazare: „Firmele ministrului nu sunt controlate de ANAF” # Gândul
Președintele AUR, George Simion, a lansat un nou atac la adresa ministrului de Finanțe, Alexandru Nazare, pe care îl acuză că nu respectă legea și că firmele acestuia nu își depun bilanțurile contabile. Simion a afirmat că „românii nu mai au tihnă de când guvernul lui Bolojan a adus sărăcia”. Liderul AUR a adăugat că […]
13:40
Camera Deputaților și Senatul se reunesc duminică de la ora 13:00 pentru a dezbate și vota cele patru moțiuni de cenzură depuse de opoziția împotriva Guvernului Bolojan. Pentru ca Executivul Bolojan să cadă, opoziția are nevoie de 233 de voturi „pentru” din totalul de 465 de mandate. AUR, SOS și POT adună doar 133 de […]
13:40
13:30
Partidele din opoziție REFUZĂ să intre în plenul Parlamentului. Simion: „Un vot într-o zi de duminică nu înseamnă respect” # Gândul
Parlamentarii AUR; POT și SOS refuză să intre în plenul Parlamentului pentru dezbaterea moțiunilor de cenzură depuse de AUR. „Un vot într-o zi de duminică nu înseamnă respect”, a declarat liderul AUR, George Simion, care cere ca dezbaterile să aibă loc luni. Camera Deputaților și Senatul se reunesc duminică de la ora 13:00 pentru a […]
