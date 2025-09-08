AUR va ataca la CCR cele patru legi aprobate ieri în Parlament

Veridica.ro, 8 septembrie 2025 06:20

Moţiunile de cenzură depuse de opoziţie au picat, toate, la votul pe asumarea răspunderii guvernamentale.

Acum 15 minute
06:20
Acum 24 ore
10:40
Oficiali din Sănătate, reacții la valul de dezinformări pe teme medicale Veridica.ro
Ieri a avut loc o conferință „pseudoștiițifică”, care a promovat dezinformări împotriva tratamentelor medicale moderne.
10:20
Dezbatere și vot pentru moțiunile de cenzură privind pachetul doi de reforme fiscale Veridica.ro
Opoziția suveranistă a depus patru moțiuni de cenzură după angajarea răspunderii guvernamentale.
Ieri
09:20
Ziua în care Adelu își reproșează că nu a fost un dictator adevărat Veridica.ro
Jurnalul lui Tetelu în Ziua 38
08:00
MApN anunţă desfăşurarea unui exerciţiu interinstituţional Veridica.ro
Pe reţelele de socializare au apărut mai multe dezinformări privind pregătirile pentru "Concordia 25".
07:30
Trump amenință UE cu represalii după amenda aplicată Google Veridica.ro
Comisia Europeană a sancţionat gigantul IT american cu o amendă de aproape trei miliarde de euro.
07:20
Sesizarea ÎCCJ pe legea pensiilor magistraţilor, analizată de CCR pe 24 septembrie Veridica.ro
Mâine vor fi dezbătute şi supuse votului moţiunile de cenzură depuse de AUR pe pachetul doi de reforme fiscale.
Mai mult de 2 zile în urmă
13:00
Trump redenumește Departamentul Apărării în Departamentul de Război Veridica.ro
Liderul american vrea ca noua denumire „să reflecte puterea sa inegalabilă”.
12:20
Lecțiile Chișinăului pentru București cau cum Moldova ne arată că intruziunea rusă poate fi combătută eficient [ISTORIA DEZINFORMĂRII] Veridica.ro
Moldova ne arată că intruziunea rusă poate fi combătută eficient
12:20
„Armata digitală” rusă din Moldova, folosită și pentru susținerea lui Călin Georgescu Veridica.ro
Membrii rețelei „InfoLider” erau instruiți să scrie mesaje pentru susținerea acestuia.
11:30
Curtea Supremă va ataca la CCR reforma pensiilor speciale ale magistraților. Veridica.ro
Judecătoriile și tribunalele din țară se alătură protestelor anunțate deja de curțile de apel.
10:30
Instanțele nu mai pot refuza executarea mandatelor europene de arestare Veridica.ro
CJUE a decis și că nici un stat european nu poate prelua executarea pedepsei fără consimțământul statului care a emis mandatul.
10:00
România, ultimul loc în topul țărilor europene privind importanța culturii Veridica.ro
Țara noastră se află într-o companie „selectă”, alături de Austria și Germania.
09:40
România nu va trimite trupe în Ucraina Veridica.ro
Țara noastră susține, însă, adoptarea de sancțiuni suplimentare pentru Rusia.
09:30
România și Republica Moldova, ținte ale războiului informațional rus Veridica.ro
O rețea de conturi de TikTok țintește alegătorii din România la parlamentarele din Moldova.
4 septembrie 2025
21:50
Administrația Trump va pune capăt programelor de securitate europene axate pe Rusia Veridica.ro
Administrația Trump intenționează să oprească programele de asistență de securitate de lungă durată pentru Europa, inclusiv o inițiativă de fortificare a flancului estic al continentului împotriva unui potențial atac al Rusiei.
21:40
SUA declară război cartelurilor de droguri Veridica.ro
Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat joi că Statele Unite desemnează două bande ecuadoriene drept organizații teroriste străine, în cadrul celei mai recente acțiuni a administrației Trump împotriva cartelurilor.
19:00
SUA sprijină garanțiile de securitate pentru Ucraina Veridica.ro
Liderii europeni și canadieni au finalizat un plan de potențiale garanții de securitate pentru Ucraina, 26 de țări declarându-și disponibilitatea de a se implica direct.
13:40
Doliu în Portugalia după accidentul din Lisabona Veridica.ro
Guvernul Portugaliei a declarat joi zi de doliu național, la o zi după ce un funicular de epocă din Lisabona, o atracție turistică populară, s-a prăbușit, soldat cu 17 morți.
12:30
Coaliția de Voință se întrunește pentru a „finaliza garanții de securitate solide pentru Ucraina Veridica.ro
În deschiderea întâlnirii, Macron a declarat că liderii se întâlnesc pentru a „finaliza garanții solide de securitate pentru Ucraina și toată munca depusă în ultimele săptămâni”.
11:00
Sindicaliștii din primării anunţă grevă generală pe 15 septembrie Veridica.ro
Aceştia protestează împotriva măsurilor de reformă în administrația locală propuse de guvern.
10:50
Sprijinul total al României pentru Ucraina se ridică la 1,5 miliarde de euro Veridica.ro
Suma reprezintă o medie de doar aproximativ 0,2% din PIB-ul anual al ţării.
09:50
Rata creditelor neperformante a depăşit 2,8%, în iunie 2025 Veridica.ro
În aceeaşi perioadă a anului trecut, aceasta era sub 2,5 procente.
08:40
Nicuşor Dan va participa la reuniunea Coaliţiei Voluntarilor Veridica.ro
Coaliţia vrea să prezinte o ofertă europeană solidă pentru a-i proteja pe ucraineni de atacurile ruse.
07:40
România, element cheie pentru securitatea europeană Veridica.ro
Preşedintele Consiliului European Antonio Costa s-a întâlnit cu preşedintele Nicuşor Dan.
06:50
AUR a depus patru moțiuni de cenzură împotriva guvernului Veridica.ro
Formaţiunea a sesizat Comisia de la Veneția și GRECO pentru "angajarea abuzivă a răspunderii".
3 septembrie 2025
22:50
Mai multe canale de Telegram asociate grupării Șor , din Republica Moldova, au fost sparte Veridica.ro
Mai multe canale de comunicare asociate grupării Șor și Blocului „Victorie” au publicat miercuri mesaje din care reiese că ar fi fost sparte, iar controlul asupra lor ar fi fost preluat de persoane din afara grupării Șor
21:40
Contrar acuzaţiilor Israelului, ONU nu a modificat criteriile pentru declararea foametei în Gaza Veridica.ro
Israelul a somat în 27 august organismul ONU specializat în măsurarea securităţii alimentare (IPC) la nivel mondial să retragă raportul publicat în 22 august prin care declară oficial existenţa foametei în Gaza.
20:50
Donald Trump va vorbi cu Putin în următoarele zile Veridica.ro
În timpul întâlnirii de la Casa Albă cu președintele polonez, Karol Nawrocki, Donald Trump a spus că nu are nici un mesaj pentru liderul de la Kremlin.
18:00
Israelul a lansat cu succes un nou satelit militar Veridica.ro
Satelitul spion, Ofek 19, este un satelit de observare echipat cu un radar special care permite obținerea imaginilor detaliate ale suprafeței Pământului în orice condiții.
17:00
Reacții după prezența lui Adrian Năstase și a Vioricăi Dăncilă la Beijing Veridica.ro
Foștii premieri PSD apar în imagini alături de liderii Rusiei, Chinei și Coreei de Nord.
14:20
Autoritățile turce au ordonat noi arestări ale unor oficiali ai opoziției Veridica.ro
Autoritățile turce au ordonat miercuri reținerea a șapte oficiali din municipalitățile conduse de opoziție din Istanbul, a anunțat postul de televiziune NTV, în cadrul unei represiuni continue împotriva principalului partid de opoziție al președintelui Tayyip Erdogan.
14:00
Atac violent al rușilor asupra Ucrainei Veridica.ro
Președintele Volodimir Zelenski va cere presiuni mai mari asupra Moscovei în cadrul întâlnirii sale de miercuri cu aliații din Danemarca și Franța, după ce forțele rusești au lansat un atac aerian amplu asupra Ucrainei , care a afectat infrastructura energetică și de transport.
11:40
Spectacolul militar al Chinei Veridica.ro
Beijingul a fost transformat miercuri într-o scenă pentru una dintre cele mai elaborate parade militare chineze din memoria recentă, marcând cea de-a 80-a aniversare a sfârșitului celui de-al Doilea Război Mondial, un eveniment pe care China a încercat să-l folosească pentru a alimenta naționalismul.
10:00
Adrian Năstase și Viorica Dăncilă, prezenți la „summitul dictatorilor” Veridica.ro
Foștii premieri PSD apar în imagini alături de Vladimir Putin, Kim Jong Un și Xi Jinping.
09:40
Românii, sub media europeană a cetățenilor care așteaptă protecție din partea UE Veridica.ro
Majoritatea cetăţenilor europeni vor ca UE să îi protejeze mai bine în contextul schimbărilor globale.
09:30
Deficitul bugetar nu va scădea sub 8% Veridica.ro
Premierul Bolojan spune că efectele pachetelor de măsuri fiscal-bugetare se vor vedea abia anul viitor.
09:20
Președintele Consiliului European, vizită oficială în România Veridica.ro
Antonio Costa va fi primit, astăzi la Cotroceni, de președintele Nicușor Dan.
09:00
O delegație a FMI vine astăzi la București Veridica.ro
Misiunea va analiza recentele evoluții economice ale României.
2 septembrie 2025
19:40
Presupusul asasin al parlamentarului ucrainean își recunoaște fapta Veridica.ro
Presupusul ucigaș al parlamentarului ucrainean Andriy Parubî și-a recunoscut marți rolul în moartea politicianului, susținând că a comis crima ca un act de „răzbunare” împotriva autorităților țării.
19:30
Putin i-a ordonat lui premierului slovac să înceapă o blocadă energetică asupra Ucrainei Veridica.ro
Robert Fico, singurul lider european care participă la parada militară de la Beijing, s-a întâlnit cu acest prilej cu Vladimir Putin.
19:10
Kim Jong-un sosește la parada militară de la Beijing într-un tren blindat special Veridica.ro
Liderul Coreei de Nord, Kim Jong-un, a sosit la Beijing cu trenul său verde emblematic pentru a participa la o paradă militară în China, care celebrează capitularea oficială a Japoniei în cel de-al Doilea Război Mondial.
19:00
Desfășurarea Gărzii naționale în Los Angeles a fost ilegală Veridica.ro
Un judecător federal din California a declarat că președintele Trump a încălcat legea prin desfășurarea a aproximativ 5.000 de pușcași marini și soldați ai Gărzii Naționale la Los Angeles în iunie, ca răspuns la protestele împotriva imigrației.
18:50
Fraudă masivă cu fonduri europene în Grecia Veridica.ro
Fermierii greci au însușit ilegal subvenții agricole UE în valoare de peste 22 de milioane de euro între 2019 și 2024, falsificând proprietatea funciară, a declarat marți un ministru, în urma unei anchete a poliției care a zdruncinat guvernul.
11:00
Protest al angajaţilor din primăriile de comune şi oraşe Veridica.ro
Aceştia își desfășoară activitatea, dar nu lucrează cu publicul.
08:50
Ambasada SUA anunţă modificări în acordarea vizelor Veridica.ro
Aproape toţi solicitanţii de vize de non-imigrant vor avea nevoie de un interviu în persoană cu un funcţionar consular.
08:30
Un nou mesaj RO-ALERT la Tulcea, pe fondul războiului din Ucraina Veridica.ro
Populaţia a fost avertizată cu privire la faptul că există posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian.
07:00
Rezervele valutare ale BNR au depăşit 65 de miliarde de euro Veridica.ro
Nivelul rezervei de aur s-a menţinut la 103,6 tone.
06:50
Ministerul Finanțelor a împrumutat peste un miliard de lei de la bănci Veridica.ro
Instituţia a planificat, în septembrie 2025, împrumuturi de la băncile comerciale în valoare de peste 6 miliarde de lei.
06:40
Primăria Capitalei a anulat avizul pentru protestul anti-imigranţi Veridica.ro
Comisia de ordine publică a instituţiei a constatat că manifestarea încalcă legislația în vigoare.
