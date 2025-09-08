Femeia care și-a ucis trei rude cu ciuperci otrăvitoare a fost condamnată la închisoare pe viață, în Australia
StirileProtv.ro, 8 septembrie 2025 07:50
Erin Patterson, în vârstă de 50 de ani, a fost condamnată la închisoare pe viață, cu posibilitatea eliberării după 33 de ani, pentru uciderea a trei membri ai familiei soțului său, după ce le-a servit o masă cu ciuperci otrăvitoare.
• • •
Alte ştiri de StirileProtv.ro
Acum 10 minute
08:00
Cine sunt cei doi studenți care au murit după ce mașinile lor s-au ciocnit, în Argeș. „Venea cu viteză foarte mare” # StirileProtv.ro
Tragedie într-o comună din județul Argeș. Doi studenți au murit în urma unui cumplit accident.
Acum 30 minute
07:50
Femeia care și-a ucis trei rude cu ciuperci otrăvitoare a fost condamnată la închisoare pe viață, în Australia # StirileProtv.ro
Erin Patterson, în vârstă de 50 de ani, a fost condamnată la închisoare pe viață, cu posibilitatea eliberării după 33 de ani, pentru uciderea a trei membri ai familiei soțului său, după ce le-a servit o masă cu ciuperci otrăvitoare.
07:50
Alcaraz l-a învins pe Sinner în finala US Open. Spaniolul revine pe primul loc mondial la 22 de ani # StirileProtv.ro
Tenismanul spaniol Carlos Alcaraz, numărul doi mondial, a câştigat turneul US Open, ultimul de Mare Şlem al anului, după ce l-a învins pe italianul Jannik Sinner, numărul unu mondial, cu 6-2, 3-6, 6-1, 6-4, în finala desfăşurată duminică, la New York.
07:50
Trump strică finala de la U.S. Open: A fost huiduit, după ce a întârziat meciul și a blocat fanii la intrare # StirileProtv.ro
Trump a fost huiduit puternic, duminică, la finala masculină a turneului de tenis U.S. Open, unde prezența sa a cauzat măsuri de securitate suplimentare ce au dus la întârzieri și nemulțumirea spectatorilor.
07:40
Trump anunță vizita unor lideri europeni la Washington după atacul masiv din Ucraina. „Situația va fi rezolvată” # StirileProtv.ro
Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat că lideri europeni vor vizita Statele Unite luni sau marţi pentru a discuta despre soluţionarea conflictului dintre Rusia şi Ucraina, relatează Reuters.
07:40
Început de an școlar fără festivități și cu proteste. Sindicaliștii vor organiza un marș de protest până la Palatul Cotroceni # StirileProtv.ro
Elevii încep, luni, anul şcolar, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educaţiei, însă sindicatele din Educaţie au anunţat că vor boicota începutul de an şcolar, vor picheta sediul Guvernului şi vor organiza un marş până la Palatul Cotroceni.
Acum o oră
07:30
AUR va sesiza CCR după eșecul celor patru moțiuni de cenzură: „Guvernul a ales să calce în picioare Constituţia” # StirileProtv.ro
Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR) a anunţat că atacă la Curtea Constituţională proiectele Guvernului Bolojan.
07:20
Vacanța de toamnă 2025 marchează prima pauză din an pentru elevi, oferind un răgaz binevenit după începutul școlii. Această perioadă este așteptată atât de copii, cât și de părinți, fiind un moment potrivit pentru relaxare și activități recreative.
Acum 2 ore
07:00
Sfânta Maria Mică – ce se sărbătorește pe 8 septembrie. Care e diferența dintre Sf. Maria Mică și Mare și de ce se fac urări # StirileProtv.ro
Pe 8 septembrie, calendarul ortodox marchează sărbătoarea Sfintei Maria Mică, un moment important în tradiția religioasă românească. Această zi are semnificații aparte față de Sfânta Maria Mare, fiind însoțită de obiceiuri, urări și ritualuri.
Acum 12 ore
22:10
Vicepremierul irlandez Simon Harris, la a treia amenințare cu bombă. „Cineva trebuie să pună capăt acestei situații” # StirileProtv.ro
Poliția irlandeză anchetează duminică o amenințare cu bombă la adresa domiciliului vicepremierului Simon Harris, aceasta fiind a treia amenințare împotriva oficialului irlandez în mai puțin de o săptămână.
22:10
Miruță: „Guvernul Bolojan lucrează”. Respingerea moțiunei a fost „o încercare eșuată de a dărâma un guvern care lucrează” # StirileProtv.ro
Radu Miruţă, ministrul Economiei, spune duminică după respingerea moţiunilor de cenzură, că România nu a câştigat nimic din toată agitaţia Opoziţiei, care a fost doar încă o încercare eşuată în 76 de zile de a dărâma un guvern care munceşte.
22:00
Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean: „Partidele din opoziţie, AUR, SOS România şi POT, au făcut circ. Jenant” # StirileProtv.ro
Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, arată duminică seară că partidele din opoziţie, AUR, SOS România şi POT, au făcut circ astăzi în Parlament la votul pe cele 4 moţiuni depuse, un demers care s-a dovedit demagogic şi populist.
21:50
Dilema expusă de Viktor Orban la alegerile din 2026: independență ori „haos și sărăcie" prin alinierea la UE # StirileProtv.ro
Premierul ungar Viktor Orban a declarat duminică că alegerile din 2026 vor oferi cetățenilor o alegere clară între un partid capabil să acționeze independent și unul care ar aduce "haos și sărăcie" prin apropiere de Uniunea Europeană.
21:50
Decizia luată de Trump împotriva Rusiei, după ce armata lui Putin a lansat un nou atac devastator asupra Ucrainei # StirileProtv.ro
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a transmis, duminică, că este gata să treacă la a doua etapă de impunere a unor sancțiuni suplimentare împotriva Rusiei, după ultimele atacuri ale acesteia asupra Ucrainei.
21:40
Horoscop 8 septembrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care are de achitat obligații morale # StirileProtv.ro
Horoscop 8 septembrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi cu confirmări. O să avem niște conștientizări și o să înțelegem de ce ni se întâmplă anumite lucruri – și totul o să fie mai simplu după aceea.
21:30
Predă Fizica la 80 de ani, după 56 de ani de activitate. Profesorul Ioan Brânzan începe un nou an # StirileProtv.ro
Profesorul de fizică Ioan Brânzan de la Liceul German Sebeș este unul dintre cei mai vechi cadre didactice în activitate din România.
21:20
Reacția lui George Simion după respingerea celor 4 moțiuni de cenzură. Liderul AUR i-a numit „asasini” pe cei din guvern # StirileProtv.ro
Liderul AUR George Simion a postat un mesaj, pe Facebook, după respingerea celor patru moţiuni de cenzură, în care afirmă că îi pare rău că ”nu a putut face azi mai multe pentru a-i opri pe aceşti nebuni care distrug Ţara...”.
20:50
Festivalul de la Veneția s-a încheiat cu surprize și controverse. Cine a câștigat Leul de Aur # StirileProtv.ro
Festivalul de la Veneția s-a încheiat cu surprize, dar și controverse. Marele trofeu, Leul de Aur, a mers către regizorul Jim Jarmusch pentru filmul „Father Mother Sister Brother”, o poveste plină de umor despre părinți și copiii ajunși adulți.
20:40
Când va fi înmormântat creatorul de modă Giorgio Armani. Este declarată zi de doliu în Milano # StirileProtv.ro
Creatorul de modă italian Giorgio Armani, care a decedat joi la vârsta de 91 de ani, va fi înmormântat luni după-amiază în cadrul unei ceremonii private, în familie, într-o localitate din nordul Italiei, au anunţat autorităţile locale, potrivit AFP.
20:10
Bolojan, către Opoziţie: „Am decis să angajăm răspunderea Guvernului pe pachetul fiscal, pentru că România nu mai are timp” # StirileProtv.ro
Premierul Ilie Bolojan a spus, la moțiunea de cenzură pe tema fiscal-bugetară, că Guvernul și-a asumat răspunderea pe pachetul fiscal pentru a evita agravarea deficitului și riscul unei crize economice.
20:00
Ginerele și-a omorât în bătaie socrul, în Argeș. Înainte, socrul l-a rănit cu cuțitul. Miza scandalului # StirileProtv.ro
Un conflict violent, izbucnit între un bărbat de 75 de ani și ginerele său, s-a încheiat tragic într-o localitate din Argeș.
19:50
Matcha - secretul japonez pentru energie, sănătate și vitalitate. Rețeta acestui elixir verde care a cucerit internetul # StirileProtv.ro
Matcha, ceaiul verde japonez, este apreciat pentru proprietățile sale energizante și benefice pentru sănătate. Bogat în antioxidanți și nutrienți, acest elixir verde a câștigat popularitate la nivel global.
19:40
Ce înseamnă „adrenalină” pentru un turist care a ales în septembrie vacanța pe litoralul românesc # StirileProtv.ro
Cu o zi înainte să înceapă școala, la mare sunt în continuare turiști pe plajă. Oamenii se bucură de soarele blând și de ceva mai multă liniște, o dată ce aglomerația de sezon a dispărut.
19:40
Isteria „mystery box” a prins și în România, iar influencerii au deja succes cu asta. Pentru cumpărători, e însă o loterie # StirileProtv.ro
„Cutia misterioasă”, sau varianta modernă a lozului în plic, are mare succes la românii cu mult umor.
19:40
Ora la care se va vedea eclipsa totală de Lună. „Luna Sângerie” va transforma cerul într-un spectacol roșu timp de patru ore # StirileProtv.ro
În mai puțin de două ore vom asista la unul dintre cele mai spectaculoase fenomene astronomice, eclipsa totală de Lună. Spectacolul ceresc, denumit popular și „Luna Sângerie”, va dura în jur de 4 ore și jumătate.
19:40
Ocupația de îngrijitor de câini devine oficial o meserie în România. Cei interesați vor urma cursuri acreditate # StirileProtv.ro
Ocupația de îngrijitor de câini a devenit oficial o meserie și la noi în țară. Cei care vor să se califice pentru asta vor urma un curs acreditat în care vor învăța, între altele, cum să abordeze un cățel dificil și cum să acorde primul ajutor.
19:30
Muncitorii coreeni ilegali de la Hyundai reținuți în statul american Georgia, eliberați după negocierile Coreei de Sud cu SUA # StirileProtv.ro
Coreea de Sud a încheiat discuţiile cu Statele Unite privind eliberarea muncitorilor coreeni reţinuţi în statul american Georgia, la o fabrică a compa niei auto Hyundai, a declarat duminică un oficial prezidenţial, transmite Reuters.
19:30
Ce mănâncă românii și ce analize fac, în funcție de regiunile țării. Marile diferențe scoase la iveală de un studiu # StirileProtv.ro
Un studiu național realizat de un lanț de laboratoare private arată diferențe majore între regiunile României în privința sănătății și alimentației.
19:30
Urmărit internațional din categoria Red Notice, capturat pe Aeroportul Otopeni, chiar înainte să urce într-un avion # StirileProtv.ro
Un irakian de 42 de ani, urmărit internațional de autoritățile judiciare din Republica Moldova, pentru trafic de migranți, a fost capturat, în noaptea de sâmbătă spre duminică, pe Aeroportul Internațional Henri Coandă.
19:20
Tragedie în Argeș. Doi studenți au murit după un accident între mașinile lor. Doar prietena unuia a supraviețuit # StirileProtv.ro
Doi studenți din Argeș au sfârșit cumplit duminică dimineață, în urma unui impact frontal între autoturismele pe care le conduceau. O fată, pasageră într-una dintre mașini, este acum în spital.
19:10
Șoferul care a ars de viu după ce a plonjat cu mașina de pe o pasarelă a Centurii Capitalei s-ar fi sinucis. Ce s-a aflat # StirileProtv.ro
Un șofer de 40 de ani a murit carbonizat, după ce a căzut cu mașina 10 metri în gol dintr-un sens giratoriu suspendat de pe Șoseaua de Centură a Capitalei, în zona Berceni.
Acum 24 ore
18:20
Programul protestului dascălilor din 8 septembrie, prima zi de școală. : Vă rugăm să nu ne blamați” # StirileProtv.ro
Trei mari federații sindicale din învățământ vor organiza luni, 9 septembrie 2024, un miting în Piața Victoriei urmat de un marș până la Palatul Cotroceni, protestând față de Legea 141/2025 și cerând demisia ministrului Educației.
18:00
Sindicatele din Educaţie boicotează începutul de an şcolar. Marș de protest în Capitală, în prima zi de școală # StirileProtv.ro
Sindicatele din Educaţie au anunţat că luni vor boicota începutul de an şcolar, vor picheta sediul Executivului şi vor organiza un marş de protest până la Palatul Cotroceni.
18:00
ANM a emis o avertizare de Cod galben în mai multe zone ale țării. Pericol de grindină și vânt puternic # StirileProtv.ro
Administraţia Naţională de Meteorologie a emis, duminică, atenţionări nowcasting Cod galben de averse torenţiale pentru zona de munte a judeţelor Arad, Bihor, Hunedoara, dar şi pentru localităţi din judeţul Cluj.
17:40
Aproape 900 de arestări în Londra la protestele pro Palestina. Zeci de mii de manifestanți sfidează interdicția guvernului # StirileProtv.ro
Poliţia a arestat 890 de persoane la Londra în timpul unei manifestaţii de susţinere a grupului Palestine Action, sâmbătă, adăugându-se la alte sute de persoane din Marea Britanie de la interzicerea, foarte criticată, a acestei organizaţii.
17:10
Protest de amploare împotriva lui Netanyahu în Israel. Oamenii cer acord de eliberare a ostaticilor „Veți plăti pentru asta” # StirileProtv.ro
Peste 15.000 de persoane au ieșit în stradă, sâmbătă, în Israel pentru a cere încetarea războiului din Gaza și pentru a-l îndemna pe prim-ministrul Benjamin Netanyahu să accepte un acord pentru eliberarea ostaticilor rămași.
17:00
Bolojan: Parlamentarii Opoziţiei au folosit în mod iresponsabil termenul de "terorism legislativ" # StirileProtv.ro
Premierul Ilie Bolojan a atras, duminică, atenţia că parlamentarii Opoziţiei au folosit iresponsabil termenul de "terorism legislativ" şi s-a arătat surprins că semnatarii moţiunii de cenzură nu doresc o reformă a întreprinderilor publice.
17:00
Zucchini: beneficii, rețete și sfaturi de cultivare. Cum să introduci această super legumă în dieta ta # StirileProtv.ro
Zucchini este o legumă versatilă, cu un conținut nutritiv valoros și un gust delicat, potrivit pentru numeroase preparate. Beneficiile sale pentru sănătate îl transformă într-o alegere tot mai prezentă în alimentația de zi cu zi.
16:40
Misterul a doi pterosauri a fost descoperit de cercetători. Ce s-a întâmplat, mai exact, în urmă cu 150 de milioane de ani # StirileProtv.ro
Cauza morții a doi pterosauri tineri, care i-a nedumerit pe cercetători, a fost dezvăluită de paleontologii din Germania în ceea ce au descris ca „o autopsie care a durat 150 de milioane de ani”.
16:30
Israel amenință cu „măsuri unilaterale" dacă țările occidentale vor recunoaște statul palestinian # StirileProtv.ro
Șeful diplomației israeliene, Gideon Saar, a avertizat duminică că recunoașterea statului palestinian de către țările occidentale ar putea determina Israelul să ia „măsuri unilaterale".
16:20
Baba neagră – desertul tradițional din Republica Moldova cu gust intens. Cum se prepară rețeta pas cu pas # StirileProtv.ro
Baba neagră este un desert tradițional din Republica Moldova, cunoscut pentru textura densă și gustul său intens, obținut prin coacere lentă. Această rețetă autentică păstrează farmecul bucătăriei de odinioară.
16:00
Un aliat al lui Vladimir Putin își dorește să ocupe toată Ucraina: „Va deveni o regiune sau un district al Rusiei” # StirileProtv.ro
Liderul cecen Ramzan Kadyrov a declarat că nu se consideră „un susținător al încetării ostilităților” în Ucraina și că pacea este posibilă numai atunci când „Ucraina va deveni o regiune sau un district al Rusiei”.
16:00
Noul an şcolar începe „fără bucurie, fără optimism şi fără sărbătoare”. Profesorii ies în stradă la Marşul Educaţiei # StirileProtv.ro
FSLI susţine că noul an şcolar, care începe luni, debutează „fără bucurie, fără optimism şi fără sărbătoare”, fiind marcat de proteste, săli de clasă goale, tăieri mascate de salarii şi sacrificarea educaţiei copiilor, potrivit unui comunicat de presă.
15:50
Azilanții din Regatul Unit vor fi mutați din hoteluri în cazărmi. Premierul Keir Starmer e în plină remaniere guvernamentală # StirileProtv.ro
Azilanții din Regatul Unit vor fi mutați din hoteluri în cazărmi militare, planurile acestei operațiunii fiind întocmite de noul secretar de stat britanic.
15:40
Chiparosul - cum îl recunoști, tipuri și ghid de îngrijire pentru grădină. Cum se diferențiază de alte plante ornamentale # StirileProtv.ro
Chiparosul este o plantă ornamentală apreciată pentru aspectul său elegant și verdele intens care se menține tot timpul anului. Ușor de recunoscut prin forma sa distinctivă, are mai multe utilizări în grădini, fiind diferit de alte plante decorative.
15:20
Rusia a lansat cel mai mare atac cu drone de la începutul războiului. Kievul cere din nou sprijin antiaerian # StirileProtv.ro
Rusia a lansat sâmbătă noaptea 805 drone şi 13 rachete asupra Ucrainei, informează forţele aeriene ucrainene; apărarea antiaeriană a reuşit să doboare 751 de drone şi patru rachete.
15:10
Renunțarea la festivitățile din prima zi de școală, „un pas spre normalitate". Argumentele unei foste șefe de inspectorat # StirileProtv.ro
Festivitățile de la începutul anului școlar sunt inutile, iar participanții nu rămân cu nimic în urma acestora, consideră o fostă șefă de inspectorat școlar. Oricum, pe 8 septembrie, deschiderea anului școlar este boicotată de protestul profesorilor.
15:00
Scandal în Parlament, pe tema cvorumului. Cerința AUR, respinsă de preşedintele de şedinţă # StirileProtv.ro
Votul pe prima moțiune de cenzură, dezbătută duminică în Parlament pe tema sănătății, a fost blocat câteva minute după ce AUR a cerut apel nominal pentru verificarea cvorumului.
14:50
Rogobete: Evenimentul anti-vaccin de la Brașov, complet inacceptabil. Raportul Ministerului Sănătății va ajunge la Parchet # StirileProtv.ro
Colegiul Medicilor va întocmi un raport privind conferinţa medicilor de la Braşov care va fi transmis la Parchet, a anunţat, duminică, ministrul Sănătăţii Alexandru Rogobete.
14:50
Primul „sfânt 2.0” la Vatican. Un adolescent, decedat în 2006, pasionat de internet, a fost canonizat # StirileProtv.ro
Carlo Acutis, un adolescent italian pasionat de internet, decedat în 2006, a fost canonizat duminică la Vatican de către Papa Leon XIV, în prezenţa a zeci de mii de credincioşi. El este primul sfânt al Bisericii Catolice care a trăit în secolul XXI.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.